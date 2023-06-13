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В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

В России заработало производство банкоматов на российских процессорах «Эльбрус». 80% их компонентов выпущены в России. Производитель намерен собирать до 15 тыс. таких устройств в год, и у него уже есть около 7000 предзаказов на них. Сборка осуществляется в столичной особой экономической зоне «Технополис Москва».

Переходим на отечественное

В Москве началась сборка отечественных банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» разработки МЦСТ. За ними стоит компания ООО «Банковские и финансовые системы» («АТМ маркет», BFS), которая намерена выпускать до 15 тыс. устройств приема и выдачи наличных в год, указано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Производство расположено в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сами банкоматы локализованы почти полностью – 80% их компонентов выпускаются на территории России. Программное обеспечение тоже написано отечественными специалистами.

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Фото: Сайт мэра Москвы
Одна из моделей российского банкомата - с большим сенсорным дисплеем

С точки зрения пользовательского опыта продукция BFS ничем не уступает иностранным аналогам, а где-то и превосходит их. Например, новые российские банкоматы рснащены не только сканерами QR- и штрих-кодов, картоприемником с поддержкой бесконтактных карт и кнопками для набора PIN-кода и других комбинаций цифр, но также сенсорным экраном и возможностью распознавания клиента по его биометрическим данным. На сайте мэра Москвы отмечено также, что отечественные банкоматы имеют повышенный уровень защиты от мошенников и вандалов.

Все идет по плану

Выход BFS на рынок отечественных банкоматов не является неожиданностью. Впервые об этих планах компании стало известно, хотя и в общих чертах, еще летом 2022 г., когда в период первых и самых сильных волн западных антироссийских санкций.

Основные детали об этом проекте были раскрыты в середине весны 2023 г. CNews писал, что тогда выяснилось место производства, а также был сделан окончательный выбор линейки российских процессоров.

На данный момент остается открытым вопрос о количестве «Эльбрусов», имеющихся в наличии у BFS – от этого напрямую зависит, сколько именно банкоматов она выпустит, и как близко она сможет подойти к запланированной отметки в 15 тыс. устройств в год. Вопрос этот актуален потому, что с производством «Эльбрусов» возникли некоторые затруднения – они выпускались силами тайваньской компании TSMC, которая после 24 февраля 2022 г. отказывается производить российские CPU и не спешит отдавать уже готовые их партии. В результате их приходится провозить через границу тайно и окольными путями, что, как сообщал CNews, работает не всегда.

Вынужденное импортозамещение

Компания BFS по итогам 2022 г. зафиксировала стремительный рост и выручки, и чистой прибыли. Первая выросла до 2,6 млрд руб. с 555,3 млн руб. годом ранее, а вторая составила 608,5 млн руб., хотя в 2021 г. не превышала 52,8 млн руб. (данные «Контур.фокуса»).

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Фото: Сайт мэра Москвы
«Кремниевое сердце» банкомата

Сама компания существует с 2014 г. и позиционирует себя в первую очередь как дистрибьютора банкоматов китайской компании GRG Banking Equipment. Стремительный рост финансовых показателей BFS в 2022 г. мог стать следствием ухода с российского рынка многих иностранных производителей банковского оборудования, в том числе и банкоматов, пишет «Интерфакс». Из-за событий, начавшихся в последних числах февраля 2022 г., Россию покинули, в числе прочих, компании Diebold Nixdorf и NCR – они не только остановили поставки новых банкоматов, но и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств. По данным «Интерфакса», продукция именно этих двух компаний чаще всего встречается в парке банкоматов российских финансовых организаций.

Монополизировать рынок будет непросто

Уход компаний Diebold Nixdorf, NCR и им подобных из России вынудил отечественные банки экстренно менять поставщиков банкоматов. Кто-то начал переход на азиатские устройства, кто-то, вероятно, готовится перейти на российские решения. На сайте Сергея Собянина сказано, что BFS получила, по меньшей мере, 7000 предзаказов на свои банкоматы.

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ПО

Другие банки и вовсе стали разрабатывать свои банкоматы. Так поступил Сбербанк – еще в апреле 2023 г. его специалисты создали суперсовременную модель, которую осознанно лишили картоприемника. Новый банкомат «Сбера» взаимодействует только со смартфоном, поэтому для работы с ним придется купить мобильник с NFC-чипом.

Такой банкомат за счет отсутствия целого ряда компонентов (картоприемника, сенсора для бесконтактных карт и клавиатуры для набора PIN-кода) стоит примерно на 15% дешевле полноценных банкоматов. Банку это выгоднее, но в настоящее время не у всех есть смартфоны с NFC-чипом – многие россияне, как показала практика, до сих пор активно скупают обычные сотовые телефоны.

Георгий Дорофеев

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