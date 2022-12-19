Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что готовые партии процессоров «Байкал» и «Эльбрус» застряли за границей и не могут попасть в Россию. До марта 2022 г. их выпускала тайваньская компания TSMC. Причины задержки отгрузки неизвестны, но она уже отрицательно сказалась на количестве выпущенных ПК и серверов, собранных на отечественных CPU.

Тайвань захватила российские CPU

Иностранные производители, выпускавшие для России отечественные процессоры линеек «Байкал» и «Эльбрус», отказались отправлять в Россию уже произведенные чипы. Как пишет РБК, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, это повлекло за собой падение объемов производства техники, построено на отечественных CPU. Он не уточнил, сколько процессоров по вине иностранных партнеров не могут попасть в Россию, а также не назвал компанию, которая ответственна за это.

Однако известно, все современные «Байкалы», равно как и «Эльбрусы», выпускала компания TSMC. Это тайваньское предприятие, являющееся крупнейшим в мире контрактным вендором микросхем с 56-процентной долей рынка (II квартал 2022 г., статистика Counterpoint Research).

В конце февраля 2022 г. TSMC поддержала антироссийские санкции США и полностью прекратила выпуск отечественных процессоров. На 19 декабря 2022 г. к возобновлению производства компания не была готова. Кроме того, как сообщили CNews собеседники в российской ИТ-индустрии, к лету 2022 г. она не собиралась возвращать своим российским клиентам деньги за невыполненные заказы.

Меньше, чем хотелось бы

По словам Максута Шадаева, права на техническую документацию, посвященную отечественным процессорам, принадлежат их разработчикам, то есть российским компаниям. «Интеллектуальные права и вся документация российские» – сказал глава Минцифры.

Решение вопроса с отправкой уже произведенных отечественных процессоров в Россию может занять продолжительное время

В связи с этим неизвестно, на каких основаниях TSMC удерживает уже готовые партии «Байкалов» и «Эльбрусов» и не отправляет их заказчикам. Глава Минцифры сообщил лишь, что за 2022 г. было выпущено 15 тыс. компьютеров и 8000 серверов на базе российских CPU. «У нас в этом году (в 2022 г. – прим. CNews) было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены», – добавил Максут Шадаев.

Одна страна, чтобы править ИТ-миром

TSMC выпускает процессоры и другие микросхемы для заказчиков со всех стран мира. Власти Тайваня регулярно заявляют, что компания не подчиняется США, однако именно этим она и занимается, пусть и вынужденно. Фабрики TSMC наполнены оборудованием, в котором используются американские технологии, что и позволяет властям США, опираясь на действующее законодательство и экспортные нормы, диктовать TSMC свою волю.

Эту карту Штаты разыгрывают регулярно. Тайваньской TSMC они запрещают выпускать процессоры российским компаниям и китайской Huawei, а, к примеру, голландская ASML, крупнейший в мире поставщик оборудования для литографии, из-за США не может отправлять свою продукцию YMTC – крупному китайскому вендору флеш-памяти.

От глобализации к суверенности

Российским компаниям было бы намного логичнее и безопаснее заказывать выпуск своих процессоров российским производителям. Так они бы смогли до нуля снизить зависимость от американских санкций. Но проблема заключается в том, что в России на декабрь 2022 г. не существовало ни одного сколько-нибудь современного производства микросхем. На это обратил внимание и Максут Шадаев.

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Самый актуальный техпроцесс, освоенный в России – это 65 нм, который использовался для производства процессоров Intel и AMD около 20 лет назад. 65-нанометровые CPU в 2022 г. будут как минимум архаичными.

Россия идет по направлению к актуальным нормам литографии, но пока медленно. В мае 2022 г. CNews писал, что в Зеленограде началось строительство нового завода, способного выдавать 28-нанометровые чипы. Постройка должна завершиться к концу 2024 г.

Но даже 28 нм – это устаревшая топология родом из начала предыдущего десятилетия. TSMC сейчас выпускает 4-нанометровые чипы и в ближайшие месяцы наладит массовое 3-нанометровое производство.

Впрочем, российским разработчикам на начальном этапе хватит и 28-нанометрового потенциала будущего завода, хотя и частично. Например, ARM-процессор Baikal-M компании «Байкал электроникс» производился именно по этим нормам, тогда как в октябре 2021 г. завершилась разработка серверного процессора Baikal-S, только уже 16-нанометрового. И вот его будущий 28-нанометровый зеленоградский завод выпускать не сможет.