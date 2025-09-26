Компания «АИСА» представила «АИ:Сервер» – двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора « Байкал-S ». «АИ:Сервер» может применяться в сферах, где требуется быстрота и надежность обработки и хранения информации. Программное обеспечение «АИ:Сервер» внесено в реестр российского ПО. Такж

Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S . Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт под отечественную архитектуру и построи