Baikal Electronics Байкал-S Baikal-S серверный процессор


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.09.2025 «АИСА ИТ-Сервис» представила двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S»

Компания «АИСА» представила «АИ:Сервер» – двухпроцессорный сервер общего назначения на базе российского процессора «Байкал-S». «АИ:Сервер» может применяться в сферах, где требуется быстрота и надежность обработки и хранения информации. Программное обеспечение «АИ:Сервер» внесено в реестр российского ПО. Такж
11.09.2025 Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S

Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт под отечественную архитектуру и построи
04.06.2025 В России начнут выпускать СХД на процессорах «Байкал». Цена устройства достигнет десятков миллионов

СХД утонули в «Байкалах» Как выяснил CNews, российская компания «Промобит» выпустила первую систему хранения данных (СХД) на отечественном процессоре Baikal-S. Об этом CNews рассказал директор компании Максим Копосов. По его словам, первая серия устройств в количестве 20 штук появится в III квартале 2025 г. И будет производиться на мощностях
21.05.2025 Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S

площадке Tantor XData в бизнес-парке «Румянцево» компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представила первый серийный образец российской машины баз данных (МБД) Tantor XData 2B на процессоре Baikal-S. Эксперты продемонстрировали ее возможности, а также свои производственные мощности: лаборатории, зоны сборки и тестирования оборудования, серверную зону и склад первой линии, а затем

17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Серверы на Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественных процессорах Baikal-S (разрабатывает «Байкал Электроникс»). Об этом CNews рассказал
17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

никс» получил декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийный выпуск Baikal-S. Дата регистрации декларации — 15 января 2025 г., следует из единого реестра сертифи
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Baikal дома Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума

28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов

Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линей
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Первая СХД на Baikal-S Как стало известно CNews, российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baika
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

ектроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке микроэле
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

ссийских процессоров в рамках программы по импортозамещению. Так, компания анонсировала выход системного блока на Baikal-M, а также поставку в тестовую среду двухпроцессорного сервера teamRAY на базе Baikal-S (III-IV квартал 2022 г.). Выпуск первого ноутбука ICL на Baikal-L запланирован на 2023 г. Плата «ICL Техно» Напомним, что в декабре 2021 г. «ICL Техно» и «Байкал электроникс» уже анонс
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал»

Задержка «Байкал-S» Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российски
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

мпании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заяв
11.11.2021 Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal

ила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S. Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальн
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S

сийский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования АО «Рутек» первым в нашей стране выпустил платы для запуска новых серверных процессоров компании «Байкал Электроникс» Baikal-S (BE-S1000), расширенного тестирования их функционала и производительности, а также отладки встроенного ПО UEFI. Плата располагает одним процессорным сокетом под процессор Baikal-S

30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал»

«Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+». Кроме того, отечественный производитель микроэлектроники рассчитывает выпустить мощный 48-ядерный серверный процессор «Байкал-S». В 2021 г. «Байкал электроникс» планирует вывести на рынок несколько «урезанные» и удешевленные версии уже существующего продукта «Байкал-М» – «Байкал-М/2» (читается «Байкал-эм попола

