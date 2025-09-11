Получите все материалы CNews по ключевому слову
Огурцов Артем
УПОМИНАНИЯ
Огурцов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Трушкин Константин 59 3
|Опанасенко Всеволод 135 1
|Александрова Александра 10 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Рустамов Рустам 486 1
|Касперский Евгений 326 1
|Иванов Алексей 147 1
|Бургов Владимир 16 1
|Дорофеев Сергей 13 1
|Пивоваров Алексей 5 1
|Шпиль Дмитрий 3 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Карасев Алексей 4 1
|Нуриев Марат 2 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Абрамов Алексей 48 1
|Бондаренко Виталий 3 1
|Евдокимов Андрей 86 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Болдин Антон 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
|Япония 13434 1
|Европа 24508 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.