Огурцов Артем


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S 1
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Огурцов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 430 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 4
Intel Corporation 12420 3
AMD - Advanced Micro Devices 4393 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 2
NVision Group - Энвижн Груп 681 2
8728 2
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 481 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
Ресурс-Медиа 6 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 1
Merlion iRU - Деловой офис 324 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Lenovo Group 2324 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Ред Софт - Red Soft 894 1
D-Link - Д-Линк Трейд 377 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
123 солюшнс 24 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 29 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Ростелеком 10106 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
Huawei 4112 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 98 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 1
Транснефть 316 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Почта России ПАО 2211 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 232 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 4
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 10 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
DDR - Double data rate 2847 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1366 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 707 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5376 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 4
Linux OS 10625 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 599 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 318 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 164 1
InfoTeCS - ViPNet Client 92 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 1
Kaspersky OS 133 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 262 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
НКТ - Р7-Офис 441 1
Microsoft Windows 16127 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 80 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 28 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 1
Трушкин Константин 59 3
Опанасенко Всеволод 135 1
Александрова Александра 10 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Рустамов Рустам 486 1
Касперский Евгений 326 1
Иванов Алексей 147 1
Бургов Владимир 16 1
Дорофеев Сергей 13 1
Пивоваров Алексей 5 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Сорокина Татьяна 18 1
Карасев Алексей 4 1
Нуриев Марат 2 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Абрамов Алексей 48 1
Бондаренко Виталий 3 1
Евдокимов Андрей 86 1
Кочепасов Сергей 13 1
Болдин Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Япония 13434 1
Европа 24508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 341 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 856 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
