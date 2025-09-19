Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Дорофеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «ICL Системные Технологии» и Face2 заключили партнерство в сфере безопасности систем биометрической идентификации и верификации 1
15.04.2024 Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей 1
16.10.2023 Дмитрий Мерзлов назначен генеральным директором НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина 1
17.05.2023 Коммутаторы «Т-ком» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1
12.10.2022 «Т-КОМ» запускает сервисные услуги поддержки телеком-оборудования и сетей передачи данных 1
07.07.2022 «Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных роботов в промышленности 1
04.04.2022 ООО «Т-Ком» запустило производство телекоммуникационного оборудования в Москве 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 1
05.07.2016 В Комсомольске заключен под стражу похититель кабелей связи 1
30.06.2016 Телефонная сеть «Ростелекома» в Хабаровске стала цифровой 1
22.01.2010 Сибирский филиал «Мегафон» внедрил комплекс SIGOS для диагностики качества дальней связи 1
18.05.2007 Украина насытилась мобильниками 1
21.03.2007 ЖК-телевизоры: продажи на Украине выросли в 4 раза 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Дорофеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10493 2
Ростелеком 10120 2
Lenovo Group 2324 2
LG Electronics 3657 2
Sony 6593 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 877 2
D-Link - Д-Линк Трейд 377 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 1
МегаФон 9617 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Intel Corporation 12432 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
HP Inc. 5728 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Philips 2069 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 1
Lenovo Motorola 3511 1
Merlion iRU - Деловой офис 325 1
Sharp Corporation 1044 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Fly 205 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
E-Ten Information Systems 118 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Huawei 4116 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
Ростех - Автоматика Концерн 1716 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 100 1
Face2 1 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2613 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 46 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21587 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3124 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8379 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 678 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 2
Центрифуга - Centrifuge 52 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12803 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9900 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7551 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1406 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7296 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6782 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7659 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 752 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4802 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 690 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6092 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13350 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
Linux OS 10646 1
Kaspersky OS 136 1
Nokia Symbian OS 1402 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 264 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1942 1
Виноградов Дмитрий 74 2
Касперский Евгений 326 1
Иванов Алексей 149 1
Бургов Владимир 16 1
Кочепасов Сергей 13 1
Сорокина Татьяна 18 1
Абрамов Алексей 48 1
Огурцов Артем 7 1
Пивоваров Алексей 5 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Карасев Алексей 4 1
Нуриев Марат 2 1
Бондаренко Виталий 3 1
Мерзлов Дмитрий 2 1
Болдин Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 8
Украина 7735 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1211 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 949 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1777 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1186 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2621 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 544 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 206 1
Япония 13439 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Европа 24517 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 644 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5189 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2140 2
Энергетика - Energy - Energetically 5397 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 953 2
VAD - Value Added Distribution 115 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2870 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2966 1
Аудит - аудиторский услуги 2963 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 483 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5192 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3629 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5866 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5912 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 344 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1899 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4236 1
Литий - Lithium - химический элемент 590 1
Экономический эффект 1162 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 229 1
AVentures Group 6 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще