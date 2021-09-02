Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Т-ком» (совместное предприятие ТВЭЛ и D-Link Corporation) и Merlion подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии дистрибуции оборудования «Т-ком» на территории России.

«Подписание соглашения с Merlion – важный шаг на пути к продвижению оборудования «Т-ком» на рынке. Благодаря нашей совместной работе мы сможем предложить свою продукцию максимально широкому кругу партнеров на территории Российской Федерации и странах Таможенного союза. Уверен, что сотрудничество наших компаний будет способствовать качественному развитию бизнеса двух компаний и решению задач в области импортозамещения», – отметил генеральный директор «Т-ком» Сергей Дорофеев.

«Сотрудничество с компанией «Т-ком» открывает перед нами хорошие возможности развития в рамках проектной дистрибуции. У Merlion есть все ресурсы для успешной совместной работы: значительный релевантный опыт, широкая партнерская сеть, внутренняя техническая экспертиза. С подписанием соглашения с «Т-ком» мы расширяем свой портфель сетевого оборудования, усиливая его молодым брендом российского производства. В нашей компании будет создана рабочая группа для поддержки продаж решений «Т-ком», помощи партнерам с документацией, подготовки к проектам и конкурсным процедурам. Мы также намерены сконцентрировать усилия на совместном продвижении в промышленной, банковской, транспортной, нефтегазовой и других отраслях экономики», – сказал генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов.

«Т-ком» – российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования, предлагающий своим заказчикам широкую линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России. Ключевыми потребителями продукции компании являются следующие промышленность и ТЭК, атомная отрасль, образование и наука, здравоохранение, операторы связи и другие.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции как компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Кроме этого, особое внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. В портфеле компании Merlion сотрудничество с более 900 брендов.