Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» переводит 1500 корпоративных устройств, терминалов сбора данных (ТСД) на операционной системе Android в сотнях торговых точек по всей стране под управление российской платформы «Аврора Центр». Ниже разбор, почему выбор пал на доверенное решение, а не зарубежную систему, что показал пилот в реальной торговой точке и что из этого полезно для других компаний?

Что в парке

650 торговых точек по всей России, включая магазины и склады

1500 ТСД на Android (Urovo DT50 и DT40)

Ключевые процессы: адресное хранение, приёмка товара, переоклейка, инвентаризация, консультационный сервис

Требование: развёртывание в контуре заказчика, поддержка актуальных версий Android

Подключено к платформе на дату публикации: [71] магазинов и [322] устройств первой волны

Задача: 1500 ТСД по всей стране без администратора рядом

Устройства участвуют в приёмке и инвентаризации товара. Если ТСД неправильно настроен или на нём устаревшая версия рабочего приложения, это проблема не одного конкретного терминала, а причина остановки бизнес-процесса.

Магазины и склады распределены географически, администратор физически не может приехать в каждую торговую точку. Без централизованной платформы у ИТ-службы нет способа массово раскатывать корпоративный Wi-Fi, контролировать актуальность ПО, оказывать удалённую поддержку и проверять соответствие политикам ИБ. На парке из 1500 устройств каждую из этих операций вручную выполнить либо долго, либо невозможно

В чем проблема зарубежного UEM: три фактора одновременно

Большинство зарубежных UEM-платформ уходят с российского рынка. Стоимость дальнейшего продления лицензий перестает быть приемлемой. При этом обновить версию платформы невозможно из-за санкций. Поэтому по мере обновления парка часть новых ТСД окажется вне управления, а для распределённой розницы — это потеря контроля над частью бизнес-процессов.

Почему выбрали «Аврора Центр»

Требования «Читай-город — Буквоед» вытекают из задач эксплуатации. Платформа должна разворачиваться в контуре заказчика, без выхода устройств в публичный интернет и без зависимости от внешних облачных сервисов, поддерживать актуальные версии Android и закрывать типовые задачи управления парком ТСД в рознице. Выбор платформы проводился совместно с партнером «ПрофИнфоСервис».

Заказчик развернул «Аврора Центр» в своей инфраструктуре и использует пять функциональных блоков:

Киоск-режим и политики. ТСД работает только с одобренными приложениями. Системные настройки и посторонние сценарии пользователю недоступны. Меньше ошибок сотрудников магазина и обращений в поддержку.

ТСД работает только с одобренными приложениями. Системные настройки и посторонние сценарии пользователю недоступны. Меньше ошибок сотрудников магазина и обращений в поддержку. Корпоративный магазин приложений «Аврора Маркет». ИТ-служба загружает приложение один раз и определяет, кому оно ставится: всем ТСД, только складам или отдельной группе устройств. Google Play и внешние маркеты не участвуют.

ИТ-служба загружает приложение один раз и определяет, кому оно ставится: всем ТСД, только складам или отдельной группе устройств. Google Play и внешние маркеты не участвуют. Собственный сервис push-уведомлений. Управляющие команды идут внутри инфраструктуры заказчика, в обход облачного сервиса Google и без выхода устройства в публичный интернет.

Управляющие команды идут внутри инфраструктуры заказчика, в обход облачного сервиса Google и без выхода устройства в публичный интернет. Удалённый доступ к устройству. Администратор подключается к конкретному ТСД в торговой точке и решает проблему без выезда. На парке в 650 точек другого масштабируемого способа поддержки нет.

Администратор подключается к конкретному ТСД в торговой точке и решает проблему без выезда. На парке в 650 точек другого масштабируемого способа поддержки нет. Диагностика ОС и приложений. Через оперативное управление администратор запускает сбор диагностики с устройства и получает данные для разбора проблем с ОС и рабочим ПО, без выезда в торговую точку и без запроса логов через сотрудника магазина.

Ход проекта: развёртывание, пилот, масштабирование

После передачи дистрибутива ИТ-служба «Читай-город — Буквоед» самостоятельно развернула «Аврора Центр» в своём контуре. Тестирование функциональности проводилось совместно с партнером «ПрофИнфоСервис». По итогам очных встреч согласовали промышленный пилот в реальных торговых точках. Первыми к платформе подключили два магазина в Санкт-Петербурге, где ТСД находились в ежедневной эксплуатации. К дате публикации на управление выведены 71 магазинов и 322 устройств первой волны, дальше идёт поэтапное подключение остального парка.

Работа с устройствами разделена между ИТ-службой и магазинами. Главный администратор готовит устройства к вводу в эксплуатацию в консоли платформы, а сотрудники магазинов физически принимают ТСД и вводят их в работу. У ИТ-службы нет 650 инженеров в 650 точках, а у сотрудников магазина нет квалификации системного администратора. Роли и группы в платформе разграничивают эти сценарии: главный администратор задаёт правила, магазин их применяет.

Вадим Терекян Директор по управлению ИТ-инфраструктурой «Читай-город — Буквоед» «Мы искали российскую UEM-платформу, которая разворачивается в нашем контуре, поддерживает актуальные версии Android и позволяет активировать устройства силами сотрудников магазинов по QR-коду. «Аврора Центр» закрывает эти задачи, а по узким местам мы работаем с вендором в рабочем режиме».

Что показал пилот

Активация по QR у сотрудников магазина. Главный администратор готовит QR-код, в котором заранее заданы группы для устройства и назначенные на эти группы политики. Сотрудник магазина сканирует QR на ТСД, устройство автоматически попадает в нужные группы и получает готовые политики, корпоративный Wi-Fi, набор рабочих приложений через «Аврора Маркет» и режим киоска. От сотрудника магазина требуется только физически включить ТСД и навести камеру. Это критично для сети с 650 точками: масштабирование не упирается ни в квалификацию персонала в магазине, ни в поездки ИТ-инженеров.

Диагностика ОС с устройства через оперативное управление. Когда пользователь сообщает о нестабильной работе ТСД или рабочего приложения, администратор из консоли запускает сбор диагностики с конкретного устройства и получает данные для разбора проблем с ОС и приложениями. Не нужно инструктировать сотрудника магазина, как найти логи, не нужно везти устройство в офис. В распределённой рознице это ускоряет разбор инцидентов и снимает нагрузку с сотрудников торговой точки.

Удалённый доступ к рабочему столу ТСД. Для случаев, когда диагностики недостаточно и нужно посмотреть, что видит пользователь, администратор подключается к экрану устройства напрямую. Настройка приложения, проверка сценария приёмки, воспроизведение ошибки на живом ТСД в магазине выполняются из офиса, без выезда. На парке в 650 точек это единственный способ поддержки, который масштабируется.

© BiancoBlue / Фотобанк Фотодженика Без централизованной платформы у ИТ-службы нет способа массово раскатывать корпоративный Wi-Fi, контролировать актуальность ПО, оказывать удалённую поддержку и проверять соответствие политикам ИБ

Кому применим этот сценарий

Опыт «Читай-город — Буквоед» ближе всего компаниям с таким портретом:

распределённый парк от 500 Android-ТСД в десятках или сотнях торговых точек, складов, филиалов,

критичные бизнес-процессы на устройствах: приёмка, инвентаризация, кассовые операции, доставка,

ограниченный ИТ-штат, физическая невозможность обслуживать точки выездами

прежний UEM зарубежного вендора, потерявший поддержку или доступ к продлению,

требование развёртывания в контуре заказчика без внешних облачных сервисов.

Что дальше

Пилот в «Читай-город — Буквоед» пройден успешно, платформа переведена в промышленную эксплуатацию, и сеть масштабирует подключение на остальные торговые точки. Главный администратор готовит новые магазины к вводу в работу, а «Аврора Центр» доставляет на устройства политики, приложения и рабочий Wi-Fi без ручной настройки. Цель: вывести на управление весь парк из 1500 ТСД без остановки приёмки и инвентаризации в торговых точках.

Самый быстрый способ проверить платформу под свою задачу — заказать пилот на одной из торговых точек. Команда «Аврора Центра» показывает архитектуру развёртывания в контуре заказчика и помогает спроектировать пилот под любую задачу.