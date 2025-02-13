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UEM Unified Endpoint Management Централизованное управление конечными устройствами



13.02.2025 Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 1
18.11.2024 Scalefusion запускает Veltar: решение для безопасности корпоративных устройств 2
29.10.2024 Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ» 1
21.08.2024 RuDesktop: Погружение в российский рынок удаленного рабочего стола 1
05.08.2024 «Системный Софт» и международный разработчик решений для управления устройствами Scalefusion объявляют о партнерстве 1
23.05.2024 Scalefusion локализовала свои UEM-решения для российского рынка 3
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий 2
19.01.2024 Вышел новый релиз UEM SafeMobile 8.2 1
10.01.2024 UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» 1
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux 1
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
14.06.2023 «Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile 1
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами 1
23.12.2022 OCS предлагает партнерам ПО для удаленного доступа RuDesktop 1
22.12.2022 «Россия» внедряет отечественную платформу управления мобильными устройствами 1
05.12.2022 Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире 5
02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 5
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 5
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
07.07.2022 Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile 1
31.03.2022 Почему бизнес меняет подходы к управлению мобильными устройствами 1
30.03.2021 Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства 2
05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 1
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1
06.04.2020 Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами 2
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 2
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 2
23.12.2019 HID Mobile Access обеспечит мобильный доступ к VMware Workspace ONE 2
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
13.09.2018 BlackBerry и Check Point Software объявили о глобальном партнерстве для борьбы с угрозами кибербезопасности 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
17.08.2018 VMware – лидер магического квадранта Gartner 2018 среди систем управления устройствами 2
28.03.2018 VMware обновила платформу Workspace One 1
27.12.2017 MaaS360: как управлять мобильностью из облака 1
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 1
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений 1

Публикаций - 44, упоминаний - 69

UEM и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2365 11
Microsoft Corporation 24657 8
Крок - Croc 1777 4
Broadcom - VMware End-User Computing 26 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 4
IBM - International Business Machines Corp 9446 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 3
Scalefusion 3 3
Check Point Software Technologies 761 2
Dell EMC 5036 2
Zscaler 21 2
HID Global 117 2
Lookout 34 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Citrix Systems 813 2
Amazon Inc - Amazon.com 3009 2
Apple Inc 12132 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
MobileIron 24 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 2
Trend Micro 604 1
MONT - МОНТ 145 1
Palo Alto Networks 146 1
Wandera 3 1
Nvidia Corp 3504 1
Ростелеком 9737 1
Yandex - Яндекс 7400 1
NetApp - Network Appliance 638 1
F5 Networks 64 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
Pirit - Пирит 84 1
Dynatrace 56 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Salesforce.com 427 1
Cylance 14 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Leomax - Леомакс 4 2
Комус 94 2
BMW Group 448 1
Capital Group 73 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Русагро Группа Компаний 278 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФосАгро 126 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
МСК - Международная строительная компания 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
eBay Inc 1622 1
Visa International 1950 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 573 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Федеральное казначейство России 1782 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 23
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Оберемок Надежда 30 1
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Аникин Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 4
Казахстан - Республика 5550 3
Беларусь - Белоруссия 5689 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Европа 21798 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Европа Восточная 3080 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
США - Юта 192 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Америка Южная 854 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Тихий океан - Океания 78 1
Армения - Республика 2290 1
Сингапур - Республика 1852 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1273 1
Израиль 2737 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Нидерланды 3526 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 4
Экономический эффект 1071 4
Аренда 2433 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 3
Энергетика - Energy - Energetically 5105 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1152 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 2
Аудит - аудиторский услуги 2679 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 195 1
Паспорт - Паспортные данные 2520 1
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Мобильные системы 115 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 4
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
Forrester Research 821 3
VMR - Verified Market Research 5 1
Reports and Data 4 1
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Omdia 25 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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