UEM Unified Endpoint Management Централизованное управление конечными устройствами
- EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management
- Управление корпоративными устройствами и приложениями
- BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация"
UEM и организации, системы, технологии, персоны:
|Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 3
|Собянин Сергей 386 2
|Бобровников Борис 103 2
|Ассур Олег 4 2
|Афанасьев Александр 33 2
|Крутько Иван 21 2
|Яровой Алексей 3 2
|Николаев Александр 33 2
|Shete Swapnil - Шете Свапнил 3 2
|Елин Дмитрий 11 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Kaye Jeremy - Кай Джереми 1 1
|Wilson Mark - Уилсон Марк 3 1
|Хомков Игорь 46 1
|Мондолло Вероника 4 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Поляков Дмитрий 42 1
|Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 1
|Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 181 1
|Шамарин Михаил 5 1
|Астафьев Андрей 3 1
|Кулашова Анна 45 1
|Салихов Иван 2 1
|Пилипчук Александр 15 1
|Шкатов Андрей 3 1
|Жилин Евгений 2 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Толстых Антон 3 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Сайфутдинов Ренат 4 1
|Ульянов Николай 112 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аксенов Олег 44 1
|Аникин Дмитрий 45 1
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