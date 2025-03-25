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Жилин Евгений


25.03.2025 SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech 1
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
11.11.2011 Клиенты Finam Limited теперь могут пополнять брокерский счет через «QIWI Кошелька» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жилин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Mertech - Мертех 3 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
NanduQ - Qiwi 997 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 2
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1917 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 11 2
Google Android 14127 1
Apple iOS 7883 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 841 1
Softline Universe - SLU 29 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 594 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Microsoft Windows 15786 1
Linux OS 10089 1
Пилипчук Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
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