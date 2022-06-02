Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

i-Free CardsMobile Кошелёк Pay

i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2022 «Юmoney» запустил переводы с кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан

и Узбекистан». Затем надо выбрать страну и платёжную систему, указать номер карты получателя и сумму перевода. После этого останется лишь подтвердить операцию. Перевести деньги можно только с баланса кошелька «Юmoney» и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям «Юmoney», кроме анонимных. Для тех, кто отправ
22.04.2022 Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID»

ещать офис или встречаться с курьером. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». С помощью «Сбер ID» клиенты «ЮMoney» могут за несколько минут создать аккаунт, получить идентифицированный статус кошелька, а также пройти процесс авторизации. Это существенно упрощает вход в сервис и онлайн-шопинг для многих клиентов. После получения нового статуса кошелька пользователь «ЮMoney» по
31.03.2022 «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию

Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков «ЮMoney» могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает
09.12.2020 Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay

Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банка такая возможность появилась в конце 2019 г. В приложение «Кошелек» (доступно на iOS и Android) можно доба
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay»

Huawei объявил, что сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» стал доступен на новых флагманах серии Huawei P40 — к старту их предзаказа на ро
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay»

Банк «Русский стандарт» предоставил владельцам своих карт Mastercard доступ к сервису «Кошелек Pay» российской технологической компании Cardsmobile, сертифицированному международно
27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис «Кошелек Pay», о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелек». Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и б
23.12.2019 Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька»

Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька». Теперь каждый анонимный пользователь «Qiwi кошелька» может пройти идентификацию через «Госуслуги». Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано почти 100 млн человек, поэтому опция
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay»

Mastercard и Cardsmobile (входит в портфель стартапов группы компаний «Ланит») объявили о запуске сервиса

10.10.2019 Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay»

Альфа-банк, Mastercard и Cardsmobile объявили о запуске сервиса «Кошелек Pay», с которым можно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации

есколько производителей носимых умных устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и Payring с электронными кольцами. Кирилл Горыня, генеральный директор Cardsmobile, отметил: «Мы рады представить новое решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Нашим российским партнерам сервис откроет уникальные возможности: мы глубоко интегрированы в р
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации

Mastercard и российская компания Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Di
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay»

венно в брелоки, ювелирные украшения с микрочипами или другие «умные» устройства. Первыми к сервису CardsMobile подключатся четыре банка — Альфа-Банк, МТС Банк, банк Раунд, РФИ БАНК, три операт
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик»

Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС, сообщили CNews в операторе. При переводах другим пользователям сервиса
06.02.2017 «Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности

том, что разработанное компанией приложение «Кошелёк» открыло доступ к собственному каталогу retail.cardsmobile.ru. Как рассказали CNews в компании, каталог содержит информацию о более чем 150

10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»

Пользователи «Visa Qiwi Кошелька» получили возможность пополнять свои аккаунты без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для

07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone

Компания CardsMobile объявила о запуске в магазине App Store своего приложения «Кошелёк». Бета-версия

06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток

Инвестиции в CardsMobile Как стало известно CNews, группа «Ланит» вложила $2,5 млн в российскую компанию <
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита»

Группа компаний «Ланит» инвестировала $2,5 млн в компанию CardsMobile, разработчика платформ для бесконтактных NFC-платежей, идентификации прикосновени
25.05.2016 Wallet One обновила «Единый кошелёк» для Android

Платёжная система Wallet One выпустила обновлённую версию «Единого кошелька» для платформы Android в новом дизайне. Об этом CNews сообщили в Wallet One. По словам представителей компании, главная идея новой мобильной версии «Единого кошелька» — быстрый

25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney

Пополнить единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильно
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

альный Банк» выпускает такие карты в приложении для NFC-платежей «Кошелёк», разработанном компанией CardsMobile, сообщили CNews в компании MasterCard. Мобильная карта «Московского Индустриально
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей

Компания CardsMobile (Санкт-Петербург, Россия), резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», и компания Tedipay (Лондон, Великобритания) на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне пре
18.12.2015 Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии

мощью смартфона с использованием HCE-технологии (Host card emulation). Базой для исследования послужили большие данные группы Qiwi и результаты анализа платежного поведения пользователей электронного кошелька Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. В исследовании приняли участие порядка 4 млн пользователей Qiwi-кошельков, из которых 1 млн используют его версию на Android. Конечная б
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны

Компании MasterCard и CardsMobile представили сервис, который позволяет клиентам ритейл-сетей загружать скидочные к
25.11.2015 У кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась платёжная визитка

У каждого кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась своя визитка — специальная страница для его пополнения. Ею легко поделиться с другим человеком — например, отправив ссылку на неё по электронной почте, соо
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet

Компания Qiwi plc и компания Visa Inc. объявили о реализации нового этапа стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользователи электронного кошелька могут расплачиваться в магазинах, кафе, кинотеатрах и сотнях тысяч других торговых точек,

05.08.2015 «Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии

«Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью банковских карт «Банка Русский Стандарт». Операция совершается без взимания комиссии, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Пополнить электронный «Кошелек Элек
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard

Компания CardsMobile объявила о запуске в Android-приложения «Кошелёк» для оплаты покупок по бесконтак
07.07.2015 Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету

Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск мобильных бесконтактных карт MasterCard в качестве дополнительных к текущему банковскому счету в NFC-приложении «Кошелёк», разработанном CardsMobile. Об этом CNews сообщили в компании CardsMobile. Чтобы оформить мобильную карту банка «Санкт-Петербург» в приложении «Кошелёк», не нужно посещать отделение банка. Клиенту дост
05.06.2015 У «Яндекс.Денег» появилось 19 тыс. новых точек пополнения кошелька

тронный кошелёк в любом из 19 тыс. терминалов этой сети, расположенных в магазинах «Магнит», салонах связи МТС, «Билайн», «Евросеть», а также в торговых центрах по всей России. Комиссия за пополнение кошелька не взимается. Деньги на счёт поступают мгновенно. Таким образом можно положить на кошелёк за один раз до i15 тыс. Кроме терминалов Compay, счёт в «Яндекс.Деньгах» можно пополнить и мно
25.12.2014 «Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

«Банк Русский Стандарт», международная платежная система MasterCard и компания CardsMobile объявили о запуске сервиса бесконтактных платежей на базе смартфонов со встроенным элементом безопасности. Теперь пользователи могут самостоятельно загружать банковскую карту на моб
23.12.2014 Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном

Компании CardsMobile и MasterCard представили новые возможности мобильного приложения «Кошелёк». В частности, появилась облачная версия приложения, ранее доступного только в предустановленном виде. На д
22.10.2014 «Евросеть» будет идентифицировать пользователей Europlat Online

«Евросеть» предоставила возможность пользователям кошелька Europlat Online пройти идентификацию по паспорту в любом салоне связи «Евросети» в России. В салонах «Евросети» процедура идентификации занимает несколько минут. Достаточно сообщить на
02.09.2014 Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords

Сегодня российским пользователям электронного кошелька Qiwi стала доступна покупка контекстной рекламы через сервис Google Adwords. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Для оплаты рекламной кампании через Google Adwords достаточно выбрать
18.03.2014 При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard

Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard. Клиенты, которые открыли кошелек ранее, смогут выпустить карту самостоятельно — в «Упра
27.12.2013 Стали доступны моментальные переводы из кошелька «Яндекс.Деньги» на счет в «Промсвязьбанке»

«Промсвязьбанк» (ПСБ) и «Яндекс.Деньги» запустили сервис мгновенных денежных переводов из электронного кошелька на банковский счет ПСБ. Как рассказали CNews в банке, теперь пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» могут в любое время перевести денежные средства со своего электронного кошелька
26.12.2013 «Юнистрим» запустила собственный электронный кошелек

Международная платежная система денежных переводов «Юнистрим» объявила о создании собственного электронного кошелька, который станет единым центром финансовых коммуникаций для клиентов. Воспользовавшись новым платежным сервисом, клиенты смогут легко и быстро, с любого устройства с выходом в интернет,

Публикаций - 644, упоминаний - 674

i-Free CardsMobile и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 68
Webmoney - Вебмани.Ру 547 39
Google LLC 12690 37
Apple Inc 13156 34
Samsung Electronics 11065 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
МегаФон 10742 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
VK - Mail.ru Group 3602 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
PayPal 671 18
Microsoft Corporation 25775 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
ESET - ESET Software 1161 15
Telegram Group 2940 15
Huawei 4677 14
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Ростелеком 10948 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Sony 6739 8
Philips 2099 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
LG Electronics 3735 7
Intel Corporation 12811 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
HTC Corporation 1512 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Coinbase 70 6
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 6
X Corp - Twitter 2938 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
HP Inc. 5883 6
AT&T Inc 1726 5
Dell EMC 5180 5
Oracle Corporation 7074 4
NanduQ - Qiwi 1013 114
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 79
Visa International 1993 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Альфа-Банк 1979 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Евросеть 1421 17
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 17
Русский стандарт Банк 509 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Связной ГК 1401 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Wallet One - Единая Касса 37 8
eBay Inc 1640 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Мосгортранс ГУП 139 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Районные суды РФ 196 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Лига стримеров 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 260
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 143
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 139
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 112
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 98
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 91
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 80
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 77
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 76
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 72
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 68
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 64
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 54
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 36
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 32
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 27
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 108
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 104
Google Android 15244 84
Apple iOS 8583 53
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 51
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 38
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 28
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 27
Microsoft Windows 16882 24
Apple Pay 519 23
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 21
Wallet One - Единый кошелек 58 19
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 18
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 18
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 17
Samsung Pay 296 16
Webmoney Transfer 165 16
Apple - App Store 3109 16
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 13
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 13
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Huawei AppGallery 353 10
Visa payWave 78 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iPad 4012 10
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 9
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 8
Apple macOS 2419 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 7
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 7
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 7
Горыня Кирилл 25 19
Попков Андрей 24 12
Шилов Константин 26 10
Тартышев Дмитрий 19 9
Стоклицкая Анна 24 7
Савченко Алла 15 6
Дуров Павел 329 5
Thomas Stefan - Томас Стефан 6 5
Полякова Ирина 35 5
Howells James - Хауэллс Джеймс 8 5
Путин Владимир 3454 5
Сычев Артем 79 4
Скоробогатова Ольга 60 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Генс Филипп 54 4
Протопопов Андрей 38 4
Заботкин Алексей 8 4
Попов Максим 27 4
Румянцев Вадим 10 4
Аксаков Анатолий 163 4
Солонин Сергей 110 3
Зайцев Михаил 345 3
Генс Георгий 79 3
Ким Борис 75 3
Артимович Дмитрий 45 3
Набиуллина Эльвира 123 3
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 3
Магомедов Александр 10 3
Дитятьев Алексей 4 3
Бутерин Виталий 30 3
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 3
Рычков Андрей 12 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Достов Виктор 26 3
Стасевич Владимир 12 3
Сюй Виктор 30 3
Демидов Михаил 134 3
Шубин Филипп 5 3
Замашкина Наиля 23 3
Рогов Михаил 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 354
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 41
Европа 24964 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Украина 7928 23
Казахстан - Республика 6048 21
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Южная Корея - Республика 7052 13
Япония 13807 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Индия - Bharat 5870 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Израиль 2856 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Канада 5082 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Испания - Королевство 3840 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Польша - Республика 2031 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Китай - Тайвань 4245 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 307
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 124
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 52
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 48
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 38
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 22
Паспорт - Паспортные данные 2848 22
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 21
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 18
Английский язык 7030 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 15
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 15
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 14
НКО - Некоммерческая организация 636 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 12
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Bloomberg 1627 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Известия ИД 770 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Reddit 398 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
РИА Новости 1033 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Forbes - Форбс 1002 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NYT - The New York Times 1100 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
ZDnet 663 2
Ведомости 1466 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Gizmodo 133 2
AP - Associated Press 2007 2
Российская газета 290 2
NBC News 188 2
CoinDesk 4 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Liliputing 76 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Securelist 30 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
SamMobile 57 1
AppleInsider 400 1
Neowin 217 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Newsweek 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Counterpoint Research 110 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
SimilarWeb 62 1
Strategy Analytics 285 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Market Strategies International 8 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Net Applications 127 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
Envisioneering Group 10 1
Creative Strategies 17 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Photokina 60 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще