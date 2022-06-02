i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay

«Юmoney» запустил переводы с кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан и Узбекистан». Затем надо выбрать страну и платёжную систему, указать номер карты получателя и сумму перевода. После этого останется лишь подтвердить операцию. Перевести деньги можно только с баланса кошелька «Юmoney» и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям «Юmoney», кроме анонимных. Для тех, кто отправ

Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID» ещать офис или встречаться с курьером. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». С помощью «Сбер ID» клиенты «ЮMoney» могут за несколько минут создать аккаунт, получить идентифицированный статус кошелька, а также пройти процесс авторизации. Это существенно упрощает вход в сервис и онлайн-шопинг для многих клиентов. После получения нового статуса кошелька пользователь «ЮMoney» по

«ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков «ЮMoney» могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию

Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает

Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay» Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты

Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банка такая возможность появилась в конце 2019 г. В приложение «Кошелек» (доступно на iOS и Android) можно доба

Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» Huawei объявил, что сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» стал доступен на новых флагманах серии Huawei P40 — к старту их предзаказа на ро

Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay» Банк «Русский стандарт» предоставил владельцам своих карт Mastercard доступ к сервису «Кошелек Pay» российской технологической компании Cardsmobile, сертифицированному международно

Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay» Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис «Кошелек Pay», о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелек». Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и б

Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька» Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька». Теперь каждый анонимный пользователь «Qiwi кошелька» может пройти идентификацию через «Госуслуги». Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано почти 100 млн человек, поэтому опция

Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay» Mastercard и Cardsmobile (входит в портфель стартапов группы компаний «Ланит») объявили о запуске сервиса

Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay» Альфа-банк, Mastercard и Cardsmobile объявили о запуске сервиса «Кошелек Pay», с которым можно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.

Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации есколько производителей носимых умных устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и Payring с электронными кольцами. Кирилл Горыня, генеральный директор Cardsmobile, отметил: «Мы рады представить новое решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Нашим российским партнерам сервис откроет уникальные возможности: мы глубоко интегрированы в р

Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации Mastercard и российская компания Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Di

CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay» венно в брелоки, ювелирные украшения с микрочипами или другие «умные» устройства. Первыми к сервису CardsMobile подключатся четыре банка — Альфа-Банк, МТС Банк, банк Раунд, РФИ БАНК, три операт

МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик» Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС, сообщили CNews в операторе. При переводах другим пользователям сервиса

«Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности том, что разработанное компанией приложение «Кошелёк» открыло доступ к собственному каталогу retail.cardsmobile.ru. Как рассказали CNews в компании, каталог содержит информацию о более чем 150

Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка» Пользователи «Visa Qiwi Кошелька» получили возможность пополнять свои аккаунты без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для

CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone Компания CardsMobile объявила о запуске в магазине App Store своего приложения «Кошелёк». Бета-версия

«Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток Инвестиции в CardsMobile Как стало известно CNews, группа «Ланит» вложила $2,5 млн в российскую компанию <

CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» Группа компаний «Ланит» инвестировала $2,5 млн в компанию CardsMobile, разработчика платформ для бесконтактных NFC-платежей, идентификации прикосновени

Wallet One обновила «Единый кошелёк» для Android Платёжная система Wallet One выпустила обновлённую версию «Единого кошелька» для платформы Android в новом дизайне. Об этом CNews сообщили в Wallet One. По словам представителей компании, главная идея новой мобильной версии «Единого кошелька» — быстрый

Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney Пополнить единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильно

«Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона альный Банк» выпускает такие карты в приложении для NFC-платежей «Кошелёк», разработанном компанией CardsMobile, сообщили CNews в компании MasterCard. Мобильная карта «Московского Индустриально

CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей Компания CardsMobile (Санкт-Петербург, Россия), резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», и компания Tedipay (Лондон, Великобритания) на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне пре

Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии мощью смартфона с использованием HCE-технологии (Host card emulation). Базой для исследования послужили большие данные группы Qiwi и результаты анализа платежного поведения пользователей электронного кошелька Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. В исследовании приняли участие порядка 4 млн пользователей Qiwi-кошельков, из которых 1 млн используют его версию на Android. Конечная б

MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны Компании MasterCard и CardsMobile представили сервис, который позволяет клиентам ритейл-сетей загружать скидочные к

У кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась платёжная визитка У каждого кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась своя визитка — специальная страница для его пополнения. Ею легко поделиться с другим человеком — например, отправив ссылку на неё по электронной почте, соо

Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet Компания Qiwi plc и компания Visa Inc. объявили о реализации нового этапа стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользователи электронного кошелька могут расплачиваться в магазинах, кафе, кинотеатрах и сотнях тысяч других торговых точек,

«Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии «Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью банковских карт «Банка Русский Стандарт». Операция совершается без взимания комиссии, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Пополнить электронный «Кошелек Элек

CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard Компания CardsMobile объявила о запуске в Android-приложения «Кошелёк» для оплаты покупок по бесконтак

Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск мобильных бесконтактных карт MasterCard в качестве дополнительных к текущему банковскому счету в NFC-приложении «Кошелёк», разработанном CardsMobile. Об этом CNews сообщили в компании CardsMobile. Чтобы оформить мобильную карту банка «Санкт-Петербург» в приложении «Кошелёк», не нужно посещать отделение банка. Клиенту дост

У «Яндекс.Денег» появилось 19 тыс. новых точек пополнения кошелька тронный кошелёк в любом из 19 тыс. терминалов этой сети, расположенных в магазинах «Магнит», салонах связи МТС, «Билайн», «Евросеть», а также в торговых центрах по всей России. Комиссия за пополнение кошелька не взимается. Деньги на счёт поступают мгновенно. Таким образом можно положить на кошелёк за один раз до i15 тыс. Кроме терминалов Compay, счёт в «Яндекс.Деньгах» можно пополнить и мно

«Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона «Банк Русский Стандарт», международная платежная система MasterCard и компания CardsMobile объявили о запуске сервиса бесконтактных платежей на базе смартфонов со встроенным элементом безопасности. Теперь пользователи могут самостоятельно загружать банковскую карту на моб

Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном Компании CardsMobile и MasterCard представили новые возможности мобильного приложения «Кошелёк». В частности, появилась облачная версия приложения, ранее доступного только в предустановленном виде. На д

«Евросеть» будет идентифицировать пользователей Europlat Online «Евросеть» предоставила возможность пользователям кошелька Europlat Online пройти идентификацию по паспорту в любом салоне связи «Евросети» в России. В салонах «Евросети» процедура идентификации занимает несколько минут. Достаточно сообщить на

Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords Сегодня российским пользователям электронного кошелька Qiwi стала доступна покупка контекстной рекламы через сервис Google Adwords. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Для оплаты рекламной кампании через Google Adwords достаточно выбрать

При открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователи получают виртуальную карту MasterCard Теперь при открытии кошелька в «Яндекс.Деньгах» пользователям автоматически выдается виртуальная банковская карта MasterCard. Клиенты, которые открыли кошелек ранее, смогут выпустить карту самостоятельно — в «Упра

Стали доступны моментальные переводы из кошелька «Яндекс.Деньги» на счет в «Промсвязьбанке» «Промсвязьбанк» (ПСБ) и «Яндекс.Деньги» запустили сервис мгновенных денежных переводов из электронного кошелька на банковский счет ПСБ. Как рассказали CNews в банке, теперь пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» могут в любое время перевести денежные средства со своего электронного кошелька