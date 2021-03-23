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i-Free CardsMobile Кошелёк Pay

i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay


23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa
09.12.2020 Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay»
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay»
27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay»
23.12.2019 Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька»
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay»
10.10.2019 Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay»
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay»
06.02.2017 «Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита»
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard
07.07.2015 Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету
25.12.2014 «Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона
23.12.2014 Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном
18.12.2013 Пользователям «Тинькофф Мобильного Кошелька» доступно мгновенное зачисление платежей в сети обслуживания «Золотой Короны»
28.03.2012 В новой версии «QIWI Кошелька» для iPhone появилась мультивалютность
12.03.2012 В CMS Gollos интегрирован прием платежей от «QIWI Кошелька»
22.12.2011 Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька»
08.11.2011 Пользователи «QIWI Кошелька» могут оплачивать авиабилеты банковской картой без комиссии
02.11.2011 Оплатить покупки в интернет-гипермаркете Dostavka.ru можно с помощью «QIWI Кошелька»
27.10.2011 Клиенты «QIWI Кошелька» могут проводить «Свободные платежи» за 10 минут

Публикаций - 326, упоминаний - 360

i-Free CardsMobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Apple Inc 10683 21
Samsung Electronics 9333 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 17
PayPal 634 16
Microsoft Corporation 22497 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 11
Huawei 3222 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Telegram Group 805 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 5
Inventive Retail Group 64 4
Webmoney 513 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 4
Intel Corporation 11262 4
Xiaomi 1095 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Philips 1960 3
CleverDATA - КлеверДата 55 3
Ланит - diHouse - Дихаус 53 3
Fibrum 9 3
Ланит - Treolan - Треолан 108 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 3
i-Free - Айфри 108 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 15 3
HTC Corporation 1428 3
PayRing 3 3
LG Electronics 3372 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Google LLC 10352 3
TietoEVRY - Tieto 128 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 26
Qiwi 878 23
Альфа-Банк 1476 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Visa International 1809 8
МТС банк 290 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 21 5
Связной ГК 1190 5
Русский стандарт Банк 370 5
Nike 157 4
Почта России ПАО 1853 4
LEGO 202 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
re:Store 144 4
X5 Group 709 4
РФИ Банк 9 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Rosan Diamond 3 3
Sela 16 3
Спортмастер 134 3
Mascotte 22 3
Открытие ФК 2713 3
Евросеть 1393 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
Adidas 129 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
O’STIN - Остин 9 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 57 2
Zenden Group 25 2
TalkBank 13 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Президент Российской Федерации 3770 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Мосгортранс ГУП 88 1
МЦД - Московские центральные диаметры 26 1
Правительство Москвы 1640 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
Лига стримеров 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 80
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 55
Мобильное приложение - Mobile app 4966 48
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 48
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 24
Website - Вебсайт 9736 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 21
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 20
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 12
Google Android смартфоны 793 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 12
Google Android устройства 605 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 8
Qiwi Кошелек 185 81
Google Android 11959 72
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 71
Apple iOS 6422 23
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 17
Google Play - Google Store - Android Market 2732 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 14
Microsoft Windows 2000 2856 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 7
Huawei AppGallery 131 7
Apple Pay 427 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 6
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 4
Apple macOS 1457 4
Linux OS 7669 4
Microsoft Windows 10 11713 3
Webmoney Keeper 30 3
Nestle KitKat 163 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 3
Webmoney Transfer 147 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Samsung Pay 270 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 2
Huawei P40 - Серия смартфонов 54 2
Apple iPhone 6 2649 2
WhatsApp Messenger 745 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 2
Qiwi Терминалы 101 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 2
Горыня Кирилл 22 17
Тартышев Дмитрий 19 8
Генс Филипп 32 4
Генс Георгий 72 3
Путин Владимир 2542 3
Исанин Антон 9365 3
Савченко Алла 15 3
Дуров Павел 230 2
Яловенко Илларион 15 2
Зайцева Дарья 2 2
Бочеров Дмитрий 5 2
Дитятьев Алексей 4 2
Стрелова Ольга 35 2
Колесников Дмитрий 18 2
Аксаков Анатолий 104 2
Мельникова Анастасия 197 2
Лыков Роман 5 1
Коробкина Оксана 18 1
Калинин Алексей 31 1
Никулин Игорь 24 1
Чайка Владимир 27 1
Латыпов Роман 9 1
Мруць Кристина 2 1
Ликсутов Максим 39 1
Чурсин Дмитрий 15 1
Зулина Елена 3 1
Гришин Дмитрий 185 1
Лукашенко Александр 83 1
Косилов Михаил 14 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Гришунин Сергей 1 1
Семенова Ирина 43 1
Мозголин Кирилл 3 1
Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
Weil Kevin - Уэйл Кевин 4 1
Достов Виктор 22 1
Shrauger Sam - Шраугер Сэм 1 1
Войтешек Ян 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Иванов Александр 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 19
Казахстан - Республика 4467 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Япония 10069 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Армения - Республика 1112 5
Африка - Африканский регион 2928 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Украина 6212 4
Израиль 1756 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Китай - Тайвань 2115 3
Польша - Республика 1559 2
Америка Латинская 1413 2
Швеция - Королевство 2072 2
Испания - Королевство 2917 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Румыния 592 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Узбекистан - Республика 1285 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 42
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 36
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 11
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Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
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Engadget - Блог о технологиях 411 1
Liliputing 33 1
DigiTimes - Издание 1284 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
500 Startups 4742 1
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S&P - Standard and Poor’s 470 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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