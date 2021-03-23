Индексная книга CNews*
i-Free CardsMobile Кошелёк Pay
Публикаций - 326, упоминаний - 360
i-Free CardsMobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горыня Кирилл 22 17
|Тартышев Дмитрий 19 8
|Генс Филипп 32 4
|Генс Георгий 72 3
|Путин Владимир 2542 3
|Исанин Антон 9365 3
|Савченко Алла 15 3
|Дуров Павел 230 2
|Яловенко Илларион 15 2
|Зайцева Дарья 2 2
|Бочеров Дмитрий 5 2
|Дитятьев Алексей 4 2
|Стрелова Ольга 35 2
|Колесников Дмитрий 18 2
|Аксаков Анатолий 104 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Лыков Роман 5 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Калинин Алексей 31 1
|Никулин Игорь 24 1
|Чайка Владимир 27 1
|Латыпов Роман 9 1
|Мруць Кристина 2 1
|Ликсутов Максим 39 1
|Чурсин Дмитрий 15 1
|Зулина Елена 3 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Лукашенко Александр 83 1
|Косилов Михаил 14 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
|Гришунин Сергей 1 1
|Семенова Ирина 43 1
|Мозголин Кирилл 3 1
|Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
|Weil Kevin - Уэйл Кевин 4 1
|Достов Виктор 22 1
|Shrauger Sam - Шраугер Сэм 1 1
|Войтешек Ян 2 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Иванов Александр 83 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.