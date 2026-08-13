Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199446
ИКТ 15396
Организации 11766
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27070
Персоны 87074
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1322
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

University of Birmingham Бирмингемский университет

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Команды для модемов из 1980-х угрожают современности. С их помощью можно захватывать электромобили и промышленные маршрутизатры 1
19.02.2024 Назначен новый заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан 1
05.07.2023 Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км 1
16.03.2022 Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами 2
15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 4
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 2
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 2
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 2
07.12.2017 Найдена зияющая «дыра» в приложениях для банкинга. Клиенты крупнейших банков мира рискуют остаться без денег 2
21.06.2017 Lenovo представила суперкомпьютер на базе процессоров Intel следующего поколения 3
07.11.2014 Геоинформатику ждет краудсорсинговая революция 1
02.08.2013 Volkswagen запретил рассказывать о взломе иммобилайзеров 3
02.04.2013 Гоночный электрокар почтой - собери сам 1
31.05.2012 Entrust обеспечит безопасный доступ пациентов к медицинскому порталу с их историями болезней 1
01.12.2011 Переселение народов: предки "застряли" в Аравии 1
05.04.2011 Британский суперкомпьютер моделирует падение Византии 1
02.09.2010 Бактерии превращают металлолом в биопалладий 1
22.07.2010 У Стоунхенджа обнаружен деревянный двойник 2
26.10.2007 Scyron начала продажу систем видеонаблюдения для частных клиентов 1
23.10.2007 Система анализа данных от Sycron помогает выявлять правонарушения 1
16.05.2007 Подданную Ее Величества лишили веры в GPS 1
18.04.2007 МТС объявила о новых назначениях в корпоративном центре 1
10.08.2006 Состав лондонского смога определят по картинам Моне 1
10.08.2006 Состав лондонского смога определят по картинам Моне 1
02.06.2006 Кондитерские фабрики превратятся в электростанции? 1
02.06.2006 Кондитерские фабрики превратятся в электростанции? 1
21.06.2003 Вместо аккумулятора - "пламенный мотор" 2
21.06.2003 Вместо аккумулятора - "пламенный мотор" 2
12.07.2002 Reuters: SMS спасет глухонемых 1
08.05.2001 Что в имени тебе моем? 1
08.05.2001 Что в имени тебе моем? 1

Публикаций - 31, упоминаний - 46

University of Birmingham и организации, системы, технологии, персоны:

Fibrum 9 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 229 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 3
Ланит - diHouse - Дихаус 265 3
eToys 76 2
Microsoft Corporation 25781 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 1
Ланит Консалтинг 14 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 10 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
Интерсофт Евразия 12 1
Open Computer Solutions - Опен Компьютер Солюшнз 3 1
Samsung Electronics 11069 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 1
SAP SE 5604 1
Yandex - Яндекс 9234 1
Lenovo Group 2447 1
Intel Corporation 12813 1
9600 1
Oracle Corporation 7078 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
Crypto AG 38 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Schneider Electric 614 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 3
Pets.com 24 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Allied Irish Banks 6 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
UK Historic Building and Monuments Commission for England - English Heritage - Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии - Английское наследие 1 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 1
BMW Group 482 1
Kickstarter 136 1
Альфа-Банк 1980 1
Hyundai Motor Company 437 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 380 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Альфа-Групп 745 1
Renault Groupe 166 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Bentley Motors 74 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2505 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16277 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1843 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7879 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36249 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24444 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2561 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10260 2
Аксессуары 4286 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2537 2
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2801 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35061 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26824 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16986 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5798 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2223 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13649 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7928 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9484 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4639 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7612 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 704 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13935 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1279 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2024 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 645 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 1
Ford Escape Hybrid 11 1
FreePik 1849 1
Entrust IdentityGuard 5 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 1
Volkswagen - Megamos Crypto 1 1
Google Android 15255 1
Apple iOS 8588 1
Intel x86 - архитектура процессора 2154 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1365 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Schneider Electric - EcoStruxure 71 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Stafory - робот Вера 377 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 1
Toyota Prius 49 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Генс Георгий 79 3
Генс Филипп 54 3
Mackaskie Lynne - Макаски Линн 2 2
Baker Jacob - Бэйкер Джейкоб 2 2
Monet Claude - Моне Клод 16 2
Левкевич Михаил 59 1
Кауров Алексей 11 1
Голышкин Андрей 5 1
Кондакджи Асад 2 1
Хеннингер Паулина 2 1
Gordon Cynthia - Гордон Синтия 5 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 1
Bailey David - Бэйли Дэвид 5 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Sadler David - Сэдлер Дэвид 1 1
Грибов Владимир 31 1
Песошин Алексей 3 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Розанов Всеволод 47 1
Конник Татьяна 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 15
Россия - РФ - Российская федерация 166373 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 6
Европа 24970 5
Великобритания - Бирмингем 101 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 3
Земля - планета Солнечной системы 10869 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 2
Ирландия - Республика 1052 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Франция - Французская Республика 8178 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Испания - Каталония 33 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 389 1
Германия - Штутгарт 70 1
Тринидад и Тобаго 20 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Великобритания - Эймсбери - Стоунхендж 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13810 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3469 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Венгрия 857 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Испания - Королевство 3840 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3746 1
Кипр - Республика 636 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33788 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57743 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4518 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 498 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6069 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5623 3
Металлы - Палладий - Palladium 40 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21680 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5116 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 2
Энергетика - Energy - Energetically 5861 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11332 2
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 2
Литий - Lithium - химический элемент 664 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12318 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8083 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10360 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7034 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8252 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8850 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 1
New Scientist 1448 4
MobileMag - Mobile Magazine 49 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 2
Computer Weekly 376 1
Wikipedia - Википедия 651 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1471 1
The Guardian - Британская газета 407 1
Nature 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3964 3
MDA - Mobile Data Association 19 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1729 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
USENIX Security Symposium 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще