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Ланит Lansoft CleverDATA КлеверДата

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата

CleverDATA - технологический провайдер решений по интеграции и управлению данными. Компания сконцентрирована на развитии собственной линейки продуктов для автоматизации управления B2C-маркетингом и монетизации данных: платформы управления клиентскими данными и биржи 1DMC Data ExchangeКомпания развивает экспертизу в технологиях машинного обучения и обработки больших данных в сфере data driven маркетинга, обладает компетенциями и опытом в области data mining, искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и автоматизации маркетинга, реализует проекты для телекома, ритейла, e-commerce, финансовых отраслей и рекламной индустрии..


30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства

Компания CleverData (входит в ИT-холдинг LANSOFT) планирует использовать сервис Unisender Go для увеличения скорости и качества e-mail-рассылок. Об этом CNews сообщили представители CleverData. U
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими данными. Платформа получила ряд изменений, оптимизирующих произв
22.12.2023 CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО

Платформа для управления клиентскими данными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений
11.04.2023 Платформа CleverData CDP стала доступна в облаке Cloud

CleverData (входит в группу «Ланит») развернула свое решение для управления клиентским опытом CleverData CDP на базе облачного сервиса Cloud (ООО «Облачные технологии»). Поддержка нового облачного провайдера разивает концепцию мультиоблачности платформы. Такой подход позволяет реализовы
23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными

CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные и эффективнее реал
28.04.2022 CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud

Компания CleverDATA провела сравнение облачных платформ в России и остановилась на решении Yandex Cloud. Среди параметров выбора – наилучшая техническая готовность сервисов, дорожная карта их развития,

20.08.2020 CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit

Компании Segmento и CleverDATA (входит в группу «Ланит») заключили стратегическое партнерство по интеграции данных «Биржи 1DMC» в рекламные кампании через платформу Segmento. Обезличенные данные об интернет-аудито
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA

Rambler Group и CleverDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными <
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA

Rambler Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA, и 1DMC – независимой бирже данных, объединяю
19.06.2019 CleverDATA разработала 120 моделей машинного обучения для обработки онлайн-чеков

Провайдер решений в сфере управления данными CleverDATA (входит в группу компаний «Ланит») реализовал проект обработки данных об интернет-покупках из онлайн-чеков российского оператора фискальных данных. Комплекс моделей машинного обучени
23.01.2019 Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services

хранения и обработки аудиторных данных. Платформа является ядром инфраструктуры монетизации данных для компаний, ориентированных на извлечение пользы из данных. Денис Афанасьев, генеральный директор Cleverdata, сказал: «Наиболее популярным вариантом установки DMPkit является развертывание платформы внутри периметра заказчика с использованием его собственной ИТ-инфраструктуры. При этом форм
07.09.2018 Cleverdata выходит на рынок Турции

Компания Cleverdata (входит в группу «Ланит») заключила партнерское соглашение с FikirOn. Турецкий холдинг станет дистрибьютором программных продуктов и решений Cleverdata. Российская компания пл
26.09.2017 Cleverdata подключила платформу Getintent к бирже данных 1DMC

Getintent и Cleverdata (входит в группу Ланит) заключили стратегическое партнёрство об интеграции данных биржи 1DMC. Обезличенные данные об интернет-аудитории от более 20 поставщиков 1DMC теперь доступны д
15.05.2017 CleverDATA разработала новый модуль статистики биржи данных 1DMC

нный модуль статистики собственной биржи данных 1DMC (Data Monetization Center). Он позволяет оценивать объемы аудитории участников биржи по нескольким ключевым параметрам.Разработанная специалистами CleverDATA биржа данных 1DMC является независимой технологической платформой, объединяющей поставщиков и потребителей данных для обмена анонимными знаниями о своей аудитории. Новый компонент по
28.12.2016 CleverData разработала новый компонент платформы 1DMP для автоматической сегментации аудитории сайтов

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») выпустила модуль Audience Manager для платформы управления данными 1DMP (Data Marketing Platform). Он позволяет проводить автоматическую сегментацию посетит
30.11.2016 CleverDATA представила Tag Manager 1DMP.TM для маркетинговых интернет-кампаний

а, анонимным и безопасным обменом данными.В настоящее время решение запущено в опытную эксплуатацию и успешно функционирует в ряде западных и российских компаний.Денис Афанасьев, генеральный директор CleverDATA, отметил: «Внимательно изучая потребности наших клиентов, используя передовой технологический опыт и возможности искусственного интеллекта, мы соединили в нашем решении все лучшее в 
25.11.2016 CleverDATA вошла в состав IAB Russia

ли CNews в компании, вступление в IAB Russia состоялось на ежегодном отчетном собрании организации благодаря рекомендациям компаний-участников. Работа компании в составе Партнерства начнется с 2017 г.CleverDATA обладает технологическими разработками и опытом применения искусственного интеллекта для повышения эффективности маркетинговых и рекламных стратегий, а также для других аналитических
17.02.2016 CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России

Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и маркетинговых приложений, объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией CleverData, входящей в группу компаний «Ланит». В связи с подписанием этого соглашения подразделение Marketing Applications корпорации Teradata переходит от прямой модели работы в России к рабо
02.02.2016 CleverData внедрила платформу управления данными 1DMP в «Инстам»

Компания CleverData (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в опытно-промышленную эксплуатацию собственное решение — платформу управления данными 1DMP — в компании Инстам, игроке российского рынка м
10.11.2015 CleverData представит на CNews Forum платформу управления данными клиентов 1DMP для целевого маркетинга

Компания CleverData, специализирующаяся на разработке систем для сбора и анализа больших данных о клие
09.09.2015 CleverData представит платформу управления данными о клиентах для целевого маркетинга

Компания CleverData совместно с партнерами Oracle и «Форс Дистрибуция» представит платформу управления данными для целевого маркетинга 1DMP на конференции «ИТ в финансовых институтах» IC Energy. Об этом
04.06.2015 CleverDATA провела аудит архитектуры Data Management платформы Virool

Компания CleverDATA (входит в группу «Ланит»), специализирующаяся на решениях для обработки и анализа Big Data и разработке облачной платформы управления данными 1DMP, завершила проект по анализу архите
24.03.2015 CleverData предлагает протестировать новый сервис сбора и анализа данных

Компания CleverData, дочерняя структура группы компаний «Ланит», предоставила возможность бесплатно протестировать один из сервисов разрабатываемой компанией платформы для обработки и обмена данными 1DM
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений

а ИТ-компаний «Ланит» и компания Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений для маркетинга, подписали соглашение о партнерстве. Центром компетенций Teradata станет компания Cleverdata (входит в группу «Ланит»). Компании намерены разрабатывать и внедрять маркетинговые решения для российского рынка, а также совместно участвовать в проектах, касающихся вопросов работ
24.07.2014 Практику анализа больших данных в «Ланите» будет развивать дочерняя компания CleverData

ики анализа больших данных и цифрового маркетинга. Компетенции направления будет развивать компания CleverData, созданная компаниями «Ланит» и CleverLeaf в июле 2014 г. Как сообщили CNews в «Ла

Публикаций - 66, упоминаний - 84

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 50
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 17
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 15
Citrix Systems 812 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 15
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 15
Microsoft Corporation 24625 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 12
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 10
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 23 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
VK - Mail.ru Group 3455 8
Webmoney 542 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Ростелеком 9701 7
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 7
Tonk - Тонк ГК 49 7
Инверсия - Инверсия НПФ 144 7
Инфокомпас 14 7
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 7
МегаФон 8805 6
SAP CIS - САП СНГ 854 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 6
Ланит Интеграция 190 5
Альфа-Банк 1769 19
ПСБ - Промсвязьбанк 851 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 16
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 16
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 15
Mary Kay - Мэри Кэй 104 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 12
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
Пробизнесбанк АКБ 134 9
ГПБ - Газпромбанк 1084 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
ВкусВилл - Избёнка 156 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 8
Новард УК - Novard 72 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 8
Visa International 1949 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 8
Газпром нефть 618 8
Спортмастер - Sportmaster 177 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Bayer AG - Байер 83 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 7
KupiVip - Приват Трэйд 82 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 7
Роснефть НК - нефтяная компания 514 7
Лента - Утконос 177 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 7
OR Group - Обувь России 29 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 5
Федеральное казначейство России 1772 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 15
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 12
Data monetization - Монетизация данных 1624 11
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 10
Стандартизация - Standardization 2130 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 9 9
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMP - CleverDATA Data Marketing Platform 9 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 7 7
Microsoft Windows 2000 8661 6
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 4 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Apache Hadoop 427 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA Tag Manager 2 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 2
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Teradata Analytics 2 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Google TensorFlow 87 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Apache OpenOffice 472 1
Реймер Денис 54 25
Афанасьев Денис 71 20
Леушев Андрей 73 17
Прохоров Фёдор 83 16
Гуральников Сергей 164 16
Хрусталев Александр 33 15
Халяпин Сергей 82 15
Шевченко Владимир 146 15
Богачев Игорь 180 14
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Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 15 8
Пшиченко Дмитрий 46 8
Россия - РФ - Российская федерация 144219 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 20
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Россия - ЦФО - Ярославская область 849 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 10
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