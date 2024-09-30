Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата

CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства Компания CleverData (входит в ИT-холдинг LANSOFT) планирует использовать сервис Unisender Go для увеличения скорости и качества e-mail-рассылок. Об этом CNews сообщили представители CleverData. U

Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими данными. Платформа получила ряд изменений, оптимизирующих произв

CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО Платформа для управления клиентскими данными и автоматизации персонализированных коммуникаций Join от компании CleverData (входит в группу «Ланит»), внесена в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений

Платформа CleverData CDP стала доступна в облаке Cloud CleverData (входит в группу «Ланит») развернула свое решение для управления клиентским опытом CleverData CDP на базе облачного сервиса Cloud (ООО «Облачные технологии»). Поддержка нового облачного провайдера разивает концепцию мультиоблачности платформы. Такой подход позволяет реализовы

CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления программами лояльности RightWay. Расширение функциональности решений позволит обогащать клиентские данные и эффективнее реал

CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud Компания CleverDATA провела сравнение облачных платформ в России и остановилась на решении Yandex Cloud. Среди параметров выбора – наилучшая техническая готовность сервисов, дорожная карта их развития,

CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit Компании Segmento и CleverDATA (входит в группу «Ланит») заключили стратегическое партнерство по интеграции данных «Биржи 1DMC» в рекламные кампании через платформу Segmento. Обезличенные данные об интернет-аудито

Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA Rambler Group и CleverDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными <

Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA Rambler Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA, и 1DMC – независимой бирже данных, объединяю

CleverDATA разработала 120 моделей машинного обучения для обработки онлайн-чеков Провайдер решений в сфере управления данными CleverDATA (входит в группу компаний «Ланит») реализовал проект обработки данных об интернет-покупках из онлайн-чеков российского оператора фискальных данных. Комплекс моделей машинного обучени

Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services хранения и обработки аудиторных данных. Платформа является ядром инфраструктуры монетизации данных для компаний, ориентированных на извлечение пользы из данных. Денис Афанасьев, генеральный директор Cleverdata, сказал: «Наиболее популярным вариантом установки DMPkit является развертывание платформы внутри периметра заказчика с использованием его собственной ИТ-инфраструктуры. При этом форм

Cleverdata выходит на рынок Турции Компания Cleverdata (входит в группу «Ланит») заключила партнерское соглашение с FikirOn. Турецкий холдинг станет дистрибьютором программных продуктов и решений Cleverdata. Российская компания пл

Cleverdata подключила платформу Getintent к бирже данных 1DMC Getintent и Cleverdata (входит в группу Ланит) заключили стратегическое партнёрство об интеграции данных биржи 1DMC. Обезличенные данные об интернет-аудитории от более 20 поставщиков 1DMC теперь доступны д

CleverDATA разработала новый модуль статистики биржи данных 1DMC нный модуль статистики собственной биржи данных 1DMC (Data Monetization Center). Он позволяет оценивать объемы аудитории участников биржи по нескольким ключевым параметрам.Разработанная специалистами CleverDATA биржа данных 1DMC является независимой технологической платформой, объединяющей поставщиков и потребителей данных для обмена анонимными знаниями о своей аудитории. Новый компонент по

CleverData разработала новый компонент платформы 1DMP для автоматической сегментации аудитории сайтов Компания CleverData (входит в группу «Ланит») выпустила модуль Audience Manager для платформы управления данными 1DMP (Data Marketing Platform). Он позволяет проводить автоматическую сегментацию посетит

CleverDATA представила Tag Manager 1DMP.TM для маркетинговых интернет-кампаний а, анонимным и безопасным обменом данными.В настоящее время решение запущено в опытную эксплуатацию и успешно функционирует в ряде западных и российских компаний.Денис Афанасьев, генеральный директор CleverDATA, отметил: «Внимательно изучая потребности наших клиентов, используя передовой технологический опыт и возможности искусственного интеллекта, мы соединили в нашем решении все лучшее в

CleverDATA вошла в состав IAB Russia ли CNews в компании, вступление в IAB Russia состоялось на ежегодном отчетном собрании организации благодаря рекомендациям компаний-участников. Работа компании в составе Партнерства начнется с 2017 г.CleverDATA обладает технологическими разработками и опытом применения искусственного интеллекта для повышения эффективности маркетинговых и рекламных стратегий, а также для других аналитических

CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России Корпорация Teradata, поставщик решений в области аналитики больших данных и маркетинговых приложений, объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с компанией CleverData, входящей в группу компаний «Ланит». В связи с подписанием этого соглашения подразделение Marketing Applications корпорации Teradata переходит от прямой модели работы в России к рабо

CleverData внедрила платформу управления данными 1DMP в «Инстам» Компания CleverData (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в опытно-промышленную эксплуатацию собственное решение — платформу управления данными 1DMP — в компании Инстам, игроке российского рынка м

CleverData представит на CNews Forum платформу управления данными клиентов 1DMP для целевого маркетинга Компания CleverData, специализирующаяся на разработке систем для сбора и анализа больших данных о клие

CleverData представит платформу управления данными о клиентах для целевого маркетинга Компания CleverData совместно с партнерами Oracle и «Форс Дистрибуция» представит платформу управления данными для целевого маркетинга 1DMP на конференции «ИТ в финансовых институтах» IC Energy. Об этом

CleverDATA провела аудит архитектуры Data Management платформы Virool Компания CleverDATA (входит в группу «Ланит»), специализирующаяся на решениях для обработки и анализа Big Data и разработке облачной платформы управления данными 1DMP, завершила проект по анализу архите

CleverData предлагает протестировать новый сервис сбора и анализа данных Компания CleverData, дочерняя структура группы компаний «Ланит», предоставила возможность бесплатно протестировать один из сервисов разрабатываемой компанией платформы для обработки и обмена данными 1DM

«Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений а ИТ-компаний «Ланит» и компания Teradata, поставщик решений для аналитики больших данных и приложений для маркетинга, подписали соглашение о партнерстве. Центром компетенций Teradata станет компания Cleverdata (входит в группу «Ланит»). Компании намерены разрабатывать и внедрять маркетинговые решения для российского рынка, а также совместно участвовать в проектах, касающихся вопросов работ