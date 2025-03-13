Consyst Construction — вендор, поставщик и производитель, оказывающий комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы ЛАНИТ.

Consyst Electronics – собственный бренд промышленных контроллеров компании Consyst Construction. Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают автоматизацию, информатизацию и комплексные решения как для дискретных, так и для непрерывных производств. Уже доступной к заказу линейкой оборудования являются программируемые логические контроллеры (ПЛК).