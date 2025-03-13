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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Консист Констракшн Consyst Construction Consyst Electronics

Consyst Construction — вендор, поставщик и производитель, оказывающий комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы ЛАНИТ.

Consyst Electronics – собственный бренд промышленных контроллеров компании Consyst Construction. Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают автоматизацию, информатизацию и комплексные решения как для дискретных, так и для непрерывных производств. Уже доступной к заказу линейкой оборудования являются программируемые логические контроллеры (ПЛК).


13.03.2025 «Рантайм» и «Консист Констракшн» объявили о сотрудничестве для автоматизации предприятий Белоруссии 1
15.11.2024 «Консист Констракшн» и «РТСофт — Смарт Грид» стали партнерами 2
18.10.2024 «Консом Групп» и «Консист Констракшн» планируют совместную реализацию проектов 2
01.10.2024 «Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации 2
28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации 2
01.08.2024 «АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве 2
26.07.2024 «А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве 2
18.06.2024 «Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества 3
07.06.2024 «Консист Констракшн» и «РК Технолоджи» стали партнерами 2
24.05.2024 «Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве 3
21.05.2024 «Микротех» и «Консист Констракшн» объявили о старте сотрудничества 2
26.04.2024 Решение «Консист-Базис» для построения АСУ ТП включено в реестр российского оборудования 2
01.04.2024 Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики 2
11.03.2024 Контроллер Consyst Electronics поддерживает функции управления движением 4
05.03.2024 «Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн» 5
29.02.2024 «Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации 2
13.02.2024 Контроллеры Consyst Electronics серии L52 получили поддержку протокола OPC UA 2
09.02.2024 НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics 4
06.02.2024 «Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений 4
02.02.2024 АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве 2
25.12.2023 «Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D 2
22.09.2023 Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1

Публикаций - 23, упоминаний - 54

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 21
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 154 21
Ростех - Автоматика Концерн 1652 2
Microsoft Corporation 24709 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
SAP SE 5296 1
8313 1
Oracle Corporation 6725 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Inventive Retail Group 76 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Ланит - diHouse - Дихаус 196 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Fibrum 9 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Ланит Консалтинг 12 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 1
Microtech - Микротех 4 1
РК Технолоджи 1 1
АСУ-Интегра 1 1
Электротехника Инжиниринг 1 1
АСУ Инжиниринг 1 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
Open Computer Solutions - Опен Компьютер Солюшнз 3 1
Альфа-Банк 1782 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 265 1
Русагро Группа Компаний 280 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 315 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 20
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1262 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6726 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5782 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 4
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3770 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 811 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 524 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1767 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20942 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2504 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 52 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2768 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13888 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 18 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 973 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 183 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Базис 3 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ПЛК 2 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1088 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 24 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Базис КПТС 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Заслон 1 1
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Юшкевич Глеб 2 2
Генс Георгий 76 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 1
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