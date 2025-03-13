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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Консист Констракшн Consyst Construction Consyst Electronics
Consyst Construction — вендор, поставщик и производитель, оказывающий комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы ЛАНИТ.
Consyst Electronics – собственный бренд промышленных контроллеров компании Consyst Construction. Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают автоматизацию, информатизацию и комплексные решения как для дискретных, так и для непрерывных производств. Уже доступной к заказу линейкой оборудования являются программируемые логические контроллеры (ПЛК).
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1782 1
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 265 1
|Русагро Группа Компаний 280 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
|Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
|Михайлова Нина 9 8
|Калитка Сергей 3 3
|Кадацкий Николай 4 3
|Юшкевич Глеб 2 2
|Генс Георгий 76 1
|Генс Филипп 41 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Харин Александр 7 1
|Ашер Тимур 1 1
|Тарасенко Владимир 34 1
|Новиков Константин 22 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Горянский Павел 27 1
|Хзарджан Григорий 1 1
|Лебедев Борис 1 1
|Дегтярь Маргарита 1 1
|Макаров Михаил 8 1
|Шахтуров Алексей 1 1
|Коймец Александр 1 1
|Мельников Сергей 7 1
|Сабиров Станислав 1 1
|Ларченков Михаил 1 1
|Полехин Василий 1 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
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