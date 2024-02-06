«Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений

Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и получении Сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС) на комплексные решения. Документ подтверждает высокий уровень качества и соответствия продуктов и услуг требованиям Евразийского Экономического Союза. Об этом CNews сообщили представители Ланит

Разрешительная документация выдана на программно-технические комплексы средств измерений и управления торговой марки «Консист Констракшн». Сертификат оформлен для моделей «Консист-Базис», «Консист-Поток» и «Консист-Заслон». Получение документа позволяет расширить номенклатуру выпускаемых изделий и предложить заказчику комплексные решения с использованием собственной продукции.

Готовые шкафы полностью соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Тимур Ашер, директор департамента исполнения проектов «Консист Констракшн»: «Решения, которые мы предлагаем, отвечают самым высоким требованиям качества и безопасности. Вся конструкторская документация разработана нашим конструкторским бюро. Это полностью российское решение. Сертификация по стандарту ТР ТС — это важный шаг в развитии бизнеса нашей компании. Наличие полученного документа демонстрирует нашу способность предоставлять заказчикам инновационные и надежные решения».

***

«Консист Констракшн» — вендор, поставщик и производитель, оказывающий полный комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы «Ланит».

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков CNews Analytics

Consyst Electronics — собственный бренд промышленных контроллеров компании Consyst Construction. Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают надежное управление дискретными и непрерывными процессами на различных производствах.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда ЛАНИТ — около 13,5 тыс. человек.