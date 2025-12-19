Разделы

ЕАЭС ТР Технический регламент Таможенного союза ЕАЭС ТК Таможенный кодекс Евразийского экономического союза


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Без пальмы»: в России появился единый каталог продуктов с безопасным составом 1
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind 1
06.10.2025 Разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали прототип системы «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» 1
26.08.2025 X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС 3
10.07.2025 Компания НТР выпустила на рынок российский дрон для инспекций 2
03.07.2025 Серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат запущено при поддержке «Сколково» и Минпромторга 1
10.04.2025 Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины 1
29.01.2025 Шумовая камера «Эфир» получила сертификат Росстандарта 1
26.11.2024 Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 1
29.07.2024 Подтверждена совместимость оборудования нового поколения «Гигант» и «Ред ОС» 1
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы 4
17.06.2024 Система «Линсис» для речевого оповещения и громкой связи сертифицирована по пожарной безопасности 1
11.04.2024 Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus 1
29.03.2024 Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов 1
25.03.2024 «Ростех» начал производить высокотехнологичные стекла для метропоездов «Москва-2024» 1
06.02.2024 «Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений 1
01.02.2024 Axoft стала официальным дистрибьютором «Норси-транс» 1
27.06.2023 Новые взрывозащищенные коммутаторы TFortis с ИБП и автоматической перезагрузкой подключенных IP-камер 1
28.11.2022 «Ред софт» подтвердила совместимость «Ред ОС» с ПК и АРМами «Гравитон» на материнской плате «Кама» 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
30.06.2022 Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано 1
27.05.2022 «Яндекс лавка» покажет в каталоге товары с низким содержанием углеводов или калорий 1
25.01.2022 Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д 2
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 2
30.04.2020 Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена 2
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 1
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 3
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
21.02.2017 Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения 1
17.08.2016 Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые 4
11.08.2016 Устройство ЭРА-ГЛОНАСС от «СпейсТим» сертифицировано для установки на школьные автобусы 2
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза 1
01.04.2016 OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества 1
17.12.2015 Сертифицировано устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» с возможностью подключения дополнительных сервисов 1
16.12.2015 ФТС России избавляет участников ВЭД от бумаг 1
03.12.2015 Путин распорядился построить в России большие онлайн-магазины 1

ЕАЭС ТР и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 11
Yandex - Яндекс 8471 5
ГЛОНАСС АО 242 4
МегаФон 9937 4
SpaceTeam - СпейсТим 30 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 328 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 402 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 2
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Крок - Croc 1815 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 908 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 2
Ред Софт - Red Soft 1008 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 526 2
UIPath 108 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
Газинформсервис - ГИС 414 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 2
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
IDT 59 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
Hitachi High-Technologies - Хитачи Хай-Технолоджиз 6 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Excord - Нурсат - Nursat 9 1
Remer Production Group - Ремер Производственная Группа 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 24 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 4
Почта России ПАО 2251 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
Связной ГК 1384 2
Гранит 54 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
Транснефть 323 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 2
Цезарь Сателлит 42 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Nextons - Некстонс 4 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Рустахоконтроль - Ассоциация организаций в сфере развития системы тахографического контроля 2 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Ozon Global 10 1
Hyundai Motor Company 419 1
Volvo Cars 257 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
Ford 424 1
BMW Group 466 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
LEGO 255 1
Спортмастер - Sportmaster 192 1
Чип и Дип 11 1
Яндекс.Лавка 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 119 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Администрация Саратова - Саратовская городская Дума - органы государственной власти 9 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
UK Department of Trade and Industry - UK Department for Business and Trade - UK CMA - Competition and Markets Authority - UK OFT - Office of Fair Trading - Бюро честной торговли Великобритании 3 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 1
ГосИнформСистемы 155 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 894 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 336 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 4
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2446 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 21
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 19
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
Google Android 14716 3
Apple iOS 8263 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1317 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 3
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 3
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 2
IBM Public Cloud 26 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 261 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 498 2
Linux OS 10931 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 2
1С:ERP Управление предприятием 719 2
НКТ - Р7-Офис 480 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 54 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
Cognitive Rail Pilot 3 1
Ред Софт - Ред платформа 29 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
FreePik 1453 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 9 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Базис 3 1
Гурко Александр 136 6
Медведев Дмитрий 1662 5
Путин Владимир 3356 4
Смятских Алексей 48 3
Куканов Александр 19 2
Тутаев Михаил 55 2
Касаев Сергей 27 2
Скиба Владимир 42 2
Романов Кирилл 32 2
Лазарев Илья 27 2
Матвиенко Нина 29 2
Барилкин Виктор 29 2
Гваришвили Владимир 28 2
Виноградов Артём 28 2
Синельников Александр 27 2
Мингова Валерия 27 2
Тавадзе Марина 28 2
Данилов Михаил 32 2
Спиридонов Иван 26 2
Мейлихов Евгений 4 2
Иванов Сергей 398 2
Рогозин Дмитрий 102 2
Недосеков Андрей 25 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1151 2
Чаркин Евгений 314 2
Паршин Максим 321 2
Бадалов Андрей 66 2
Ушаков Анатолий 46 2
Шпак Василий 263 2
Агапкин Алексей 39 2
Сазанов Алексей 9 2
Подобайло Николай 16 2
Козак Николай 184 2
Мацыгин Юрий 50 2
Соловьев Сергей 75 2
Костин Сергей 36 2
Барсуков Сергей 32 2
Казарин Станислав 175 2
Смирнова Татьяна 34 2
Россия - РФ - Российская федерация 157223 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 16
Казахстан - Республика 5805 11
Беларусь - Белоруссия 6039 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 9
Европа 24649 8
Евразия - Евразийский континент 627 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 5
Армения - Республика 2373 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 3
Россия - СФО - Новосибирск 4666 3
Земля - планета Солнечной системы 10664 3
Россия - ЮФО - Севастополь 582 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Украина 7799 2
Япония 13556 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Россия - ПФО - Самарская область 1454 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 663 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 10
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 48 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 4
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 425 3
РОИ - Российская общественная инициатива 84 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 1
РИА Новости 986 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Ведомости 1249 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 264 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews AWARDS - награда 556 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
