Компания НТР выпустила на рынок российский дрон для инспекций 2

Softline Digital выпустила модуль позиционирования персонала под брендом Proteqta для работы во взрывоопасных средах 1

Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus 1

Дистрибьюторское соглашение Merlion и Entel пролонгировано 1

Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1

Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена 2

Когда и как в России легализуют беспилотные авто 3

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1

Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения 1

Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые 4

OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества 1