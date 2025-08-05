Разделы

Транспорт V2X Vehicle-to-Everything communications C-V2X Cellular Vehicle-to-Everything Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом Connected Car Подключенный транспорт


  • Технологии обмена данными между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения. Это позволяет беспилотникам «видеть» за пределами своих сенсоров, получать информацию об авариях, пробках, изменениях погодных условий, остановках машин на трассе и опираться на эти данные во время движения.
  • Транспорт - Беспилотный автомобиль
    Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС)

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.08.2025 «Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

ing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов); подключенные автомобили (Connected Car, «подключенный автомобиль»). Проект, реализуемый «Билайн бизнес» совместно с Ch
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях

onitor и «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom. Подключенные автомобили (connected car, connectivity) — транспортные средства, которые благодаря телематическому обору
19.09.2024 Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек

elecom объявила о приобретении неисключительной лицензии на исходный код «единственного российского V2X-стека» от компании Sreda Solutions. На его основе Fort Telecom будет развивать собственны
09.07.2024 Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom

редставил релиз 3.3. программного обеспечения TEDIX, который направлен на упрощение поддержки сетей V2X-устройств, а также защищает оборудование от взлома. В релиз 3.3. вошла система удаленного
09.02.2024 Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования

В феврале 2024 г. пользователям V2X-решений TEDIX стала доступна новая версия ПО — 3.2.2. Несмотря на промежуточную нумерацию
02.08.2023 «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car

«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить мониторинг его состояния в онлайн режиме с помощью мобильного приложения «Балтлиз. Телематика» или веб-программы At
16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X

дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортным
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей

т максимально просто интегрировать в архитектуру электронных автомобильных систем, в том числе в старое поколение. Это еще одно преимущество Kaspersky Automotive Secure Gateway. «Вопросы безопасности подключенных автомобилей сегодня настолько важны, что обсуждаются на уровне международных организаций. Это пример того, как сама индустрия приходит за решениями к экспертам по кибербезопасности
01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомоби
06.11.2020 Qualcomm вместе с автомобилестроителями завершила тестирование C-V2X

между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения C-V2X (cellular vehicle-to-everything). Это поможет ускорить масштабную коммерциализацию и отра
19.12.2019 Ericsson и Microsoft будут вместе создавать решения для подключенных автомобилей

Ericsson и Microsoft представили объединенное решение для подключенных автомобилей нового поколения. Ericsson развернет свое решение Connected Vehicle Cloud поверх платформы Microsoft Connected Vehicle Platform, представляющей собой набор услуг, постр
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира

е зоны. Аналитическая система также выдает рекомендации о временном изменении потоков трафика на период проведения крупных городских мероприятий, например, парадов и городских шествий. Иными словами, умный транспорт – незаменимое средство для благоустройства города, а аналитическая система умного транспорта минимизирует возможные ошибки и их катастрофические последствия. На макроуровне тран
05.10.2018 Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей

у Volkswagen Group – и особенно основной бренд Volkswagen, создающий легковые автомобили, – активно инвестирует в технологии автономности и электромобили», – сказал Хейко Хеттель, глава подразделения подключенных автомобилей Volkswagen Group. В рамках партнерства Volkswagen также откроет новое подразделение недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США, которое будет н
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем

Huawei подписала протокол о намерениях в области стратегического партнерства с Audi. Соглашение, которое касается совместной работы в сфере подключенных автомобилей, стало частью более широкой договоренности о партнерстве компаний, которая была достигнута по инициативе премьер-министра Китая Ли Кэцяна (Li Keqiang) и канцлера Герман
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов

ии первой в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержкой C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), выпущенных разными производителями. C-V2X - это

05.04.2018 DS 7 стал первым автомобилем на основе решения Huawei Connected Car

м по созданию подключенных автомобилей из оригинальных компонентов, анонсированном в ноябре 2017 г. Подключенные автомобили – одно из ключевых направлений развития автопрома, обусловленное запр
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей

ного развития сервисов и технологий безопасности в подключенных автомобилях.«В 2025 году доля новых подключенных автомобилей в России и Европе составит 100%, в США – 90%, в Китае – 64%, в Япони
24.10.2017 LG и Qualcomm разработают технологии связи для автомобилей

тв и технологий обмена данными между автомобилями и другими объектами транспортной инфраструктуры C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), необходимых для успешного использования самоуправляемых
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире

огий, в том числе пятого поколения (5G), дает существенный импульс к дальнейшему развитию концепции Connected Car. С другой стороны, доминирование проприетарных систем и устройств является суще
18.10.2016 PSA Group оснастит подключенные автомобили решением Gemalto M2M

обильной сфере, и мы полностью поддерживаем компанию PSA Group и разделяем ее прогрессивное видение подключенного автомобиля», ─ сказал Бенуа Жуффри (Benoit Jouffrey), вице-президент подразделе
29.03.2016 Wuhan Intest выбирает технологию LTE компании Gemalto для подключенных автомобилей в Китае

ми источниками энергии до 5 млн к 2020 г., Китай сможет обогнать США и стать самым большим рынком электромобилей в мире. Китайские автолюбители, ценящие безопасность и экономию, стремятся приобретать подключенные автомобили, которые смогут облегчить решение ряда наболевших проблем, таких как безопасность автомобиля на дороге, доступ к службам помощи и к информации о пробках. Совместное реше
08.12.2015 Orange Business Services поможет WayRay представить продукты для подключенных автомобилей

фраструктура Orange Business Services поможет компании WayRay представить свои разработки в области connected car американскому потребителю, — говорит Анн-Софи Лотгеринг, старший вице-президент
22.10.2015 «Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона»

одского округа города Уфа. Предприятие использует услуги оператора для работы системы мониторинга движения трамваев и троллейбусов. Местоположение бортов будет доступно и пассажирам через приложение «Умный транспорт». Посредством мобильной передачи данных «МегаФона» координаты транспорта, полученные с помощью ГЛОНАСС, передаются с борта в диспетчерскую. В диспетчерских пунктах для получения
15.10.2015 AT&T Drive Studio и Ericsson изучили предпочтения покупателей подключенных автомобилей

ительное влияние на принятие решения о покупке новой машины в ближайшие три года. В опросах приняли участие жители США, Германии, Бразилии, Мексики и Китая. В исследовании дается определение термину «подключенный автомобиль» - это автомобиль, оснащенный функцией подключения к интернету. В такой машине предустановлены приложения потоковых музыкальных сервисов и интернет-радио, навигационные

22.04.2015 Yota выпускает SIM-карты для Connected Car

Мобильный оператор Yota начинает выпускать SIM-карты, предназначенные для автомобилей с системами Connected Car (подключаемый автомобиль). Первые SIM-карты поступят в продажу до конца апреля в офисы российского дилера автомобилей Tesla компании Revolta Motors. Пакет мобильного оператора Yot
12.05.2014 Число «подключенных автомобилей» будет расти на 57% в год

а IDATE, к 2018 г. по мировым дорогам будут передвигаться около 420 млн «подключенных автомобилей» (Connected Car), что в 9 раз больше по сравнению с показателями 2013 г. В ближайшие годы объем
03.04.2014 V2V-технологии обезопасят дороги США

затрудняются дать численные оценки. Они связывают этот факт с проектом обязательного использования V2X-технологий (Vehicle-to-X, от транспортного средства к объекту), разрабатываемым правитель
14.02.2014 Европа зафиксировала правила «общения» автомобилей

Европейские регуляторы разработали стандарты для использования «подключенных автомобилей» (Connected Car) на дорогах Старого Света. Такие транспортные средства, способные взаимодейство

