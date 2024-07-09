Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom

Fort Telecom представил релиз 3.3. программного обеспечения TEDIX, который направлен на упрощение поддержки сетей V2X-устройств, а также защищает оборудование от взлома. В релиз 3.3. вошла система удаленного обновления V2X-устройств TEDIX. При этом обновление возможно как через веб-интерфейс отдельного устройства, так и через сервер обновлений сразу для группы устройств. Также реализована функция по сбросу устройств до заводских настроек и специальный режим восстановления при сбое ПО. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Веб-интерфейс, который появился в предыдущем обновлении, теперь позволяет настраивать не только дорожные, но и бортовые устройства (OBU) TEDIX-V2 и TEDIX-V1.

Помимо общей конфигурации доступна настройка типа и габаритов транспортного средства, передачи информации по протоколу Wialon-IPS и других параметров.

«В России появилось несколько по-настоящему масштабных проектов, использующих V2X-технологии — в Петербурге, на трассе Самара-Тольятти. Готовится проект в Москве. Это уже не экспериментальные, а полноценные интеллектуальные транспортные системы. Их нужно создавать, настраивать и постоянно поддерживать. Поэтому в новом релизе мы уделили внимание удобству обслуживания — возможности выполнять настройки и обновления удаленно. С другой стороны, по мере того, как V2X становится общепринятой технологией, он может привлечь и внимание злоумышленников. Постоянно анализируя собственный опыт и изучая реализацию V2X-проектов в других странах, мы ведем планомерную работу по защите наших устройств от кибер-угроз», — сказал технический директор Fort Telecom Антон Красилов.

Одним из способов атаки на бортовые автомобильные устройства является подмена образа встроенного ПО, которое в дальнейшем позволяет получить несанкционированный доступ к CAN-шине автомобиля. Для защиты от этого, начиная с версии 3.3 реализована цифровая подпись каждого из релизов и блокировка запуска постороннего встроенного ПО. Также добавлена аутентификация для веб-интерфейса и перевод его на защищенный протокол https. Кроме того, через анализ MAC-адреса реализовано ограничение доступа к устройству по WiFi.

Целый ряд минорных обновлений направлен на повышение удобства пользования веб-интерфейсом. Например, появилась возможность менять тему карты, улучшены центрирование и масштабирование карты, увеличена дальность отображения карты теплоты.