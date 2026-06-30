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Индексная книга (каталог) CNews*
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MAC-адрес Media Access Control address- Hardware Address уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet

The structure of a 48-bit MAC address. The b0 bit distinguishes multicast and unicast addressing and the b1 bit distinguishes universal and locally administered addressing.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.06.2026 Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу? 1
19.06.2026 «Дыра», которую прежде считали мелкой, делает файерволлы бесполезными 2
03.06.2026 В Basis SDN появились гибкие сетевые настройки и улучшена информационная безопасность 1
25.05.2026 UserGate выпустила первую LTS-версию UserGate NGFW 1
27.04.2026 Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС 1
30.03.2026 Eltex запустил в серийное производство мощный ЦОД-коммутатор MES5320-24 1
26.01.2026 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж 1
22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
15.12.2025 WiFly OpenRoaming: новая технология гостевого Wi-Fi для России и СНГ 1
20.10.2025 «Инферит ИТМен» помог страховому брокеру Remind взять под контроль ИТ-инфраструктуру 1
12.08.2025 60 вредоносных библиотек Ruby скачаys 275 тыс. раз. Они охотятся на реквизиты доступа 1
11.08.2025 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж 1
15.07.2025 «Базис» реализовал 80 улучшений в новой версии платформы виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.3.0 2
15.07.2025 Российская суверенная замена ПО VMware получила защиту от уничтожения инфраструктуры по ошибке 2
23.05.2025 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили уязвимость в Rubetek Home — мобильном приложении для умного дома и жилых комплексов 1
31.03.2025 D-Link выпустила новое ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 1
14.03.2025 РОСА объявляет о выпуске «РОСА Мобайл» 2.0 с улучшенным интерфейсом, эмулятором Android и новыми функциями 1
11.03.2025 В Bluetooth-чипе, используемом в миллиарде устройств, обнаружились недокументированные команды 1
05.03.2025 Вышло обновление Efros DefOps: акцент на безопасности и удобстве управления 1
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 1
09.07.2024 Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom 1
01.07.2024 Американец подал в суд на соседку за отказ дать пароль от Wi-Fi 3
03.06.2024 Хакеры превратили в «кирпичи» 600 тыс. модемов интернет-провайдера. Зачем это было сделано, загадка 1
17.05.2024 ГК «Солар»: азиатская группировка Obstinate Mogwai использует уязвимость десятилетней давности в целевых атаках на российские компании 1
12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту 1
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
08.12.2023 Step Logic запустил бота-помощника для сетевых инженеров и администраторов 1
15.08.2023 Вышло обновление отечественной VDI-платформы «Базис.Workplace» 1
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN 1
25.07.2023 Виталий Даровских, UserGate: Функции западных NAC-систем подходят российским заказчикам лишь на 20% 1
17.05.2023 Коммутаторы «Т-ком» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1
04.04.2023 D-Link представляет новые гигабитные РоЕ-коммутаторы серии DGS-1100V2 1
29.03.2023 В Wi-Fi обнаружена фундаментальная «дыра». Все пользователи интернета под угрозой взлома 1
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM 1
23.03.2023 Можно ли отследить смартфон с отключенной геопозицией? 1
08.02.2023 Любимые россиянами смартфоны Xiaomi и Realme оказались инструментом тотальной слежки 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 2
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1

Публикаций - 266, упоминаний - 318

MAC-адрес и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 52
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 19
Google LLC 12690 19
TP-Link - ТП-Линк 231 12
Microsoft Corporation 25775 11
Apple Inc 13156 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Cisco Systems 5372 8
Netgear 253 8
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Samsung Electronics 11065 5
МегаФон 10742 5
Huawei 4677 5
Intel Corporation 12811 5
Telegram Group 2940 5
Qtech - Кьютэк 211 5
TRENDnet 88 4
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 4
Broadcom - VMware 2610 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Eltex - Предприятие Элтекс 273 4
Zelax - Зелакс 90 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 3
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 3
Freedom Hosting 8 3
Ростелеком 10948 3
Softline - Софтлайн 3743 3
MediaTek - Ralink 595 3
НПО Аналитика 25 3
Ideco - Айдеко 123 3
HPE Networking - HPE ProCurve 82 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Красноярскгортранс МКУ 2 1
Ростех - КРЭТ - КБПА - Конструкторское бюро промышленной автоматики 2 1
Windstream 2 1
Valtera - Вальтера 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Ford 435 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
MAER Group 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 127
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 93
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 85
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 82
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 77
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 73
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 69
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 69
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 55
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 53
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 43
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 40
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 39
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 38
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 38
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 38
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 36
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 36
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 36
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 35
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 29
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 74 28
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 27
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 25
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RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 24
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 24
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 23
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 23
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 22
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 32
Google Android 15244 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 23
Linux OS 11533 18
D-Link LBD - Loopback Detection 33 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 14
Microsoft Windows 16882 13
Apple iOS 8583 12
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 11
D-Link Safeguard Engine 20 11
Apple macOS 2419 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
D-Link ISM VLAN 15 6
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 6
Google Street View 105 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 5
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 5
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 4
D-Link D-View 10 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
D-Link Network Assistant 6 4
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
ZyXEL Keenetic 50 3
Netgear VPN ProSafe 52 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 3
D-Link Green 6 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Office 365 1042 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
OpenVPN 85 3
Мельникова Анастасия 440 4
Кусков Денис 221 3
Шубин Сергей 25 3
Колосков Станислав 5 2
Завизион Евгений 6 2
Закурдаев Сергей 3 2
Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 2
Зайцев Михаил 345 2
Исагулова Элина 35 2
Гвоздев Дмитрий 145 2
Филиппов Максим 55 2
Асланян Сергей 104 2
Оганесян Игорь 8 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
Осипов Сергей 43 1
Грицаенко Вячеслав 3 1
Старков Петр 7 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Гостев Александр 84 1
Усс Александр 2 1
Gruber John - Грубер Джон 18 1
Ксенин Алекс 311 1
Чичерин-Лукьяненко Ярослав 1 1
Кудрявцев Алексей 40 1
Рахманов Максим 47 1
Константинов Константин 32 1
Царев Евгений 30 1
Дорофеев Сергей 14 1
Сорокин Дмитрий 64 1
Ларина Валентина 3 1
Энгельс Фридрих 8 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Майоров Дмитрий 10 1
Давидович Андрей 10 1
Семенов Павел 30 1
Марченко Сергей 8 1
Попов Игорь 16 1
Мирошниченко Кирилл 2 1
Сысик Валерий 2 1
Воротынцев Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Израиль 2856 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Китай - Тайвань 4245 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Juniper Research 131 1
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ABI Research 236 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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