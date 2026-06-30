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MAC-адрес Media Access Control address- Hardware Address уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet
The structure of a 48-bit MAC address. The b0 bit distinguishes multicast and unicast addressing and the b1 bit distinguishes universal and locally administered addressing.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
MAC-адрес и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 4
|Кусков Денис 221 3
|Шубин Сергей 25 3
|Колосков Станислав 5 2
|Завизион Евгений 6 2
|Закурдаев Сергей 3 2
|Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Исагулова Элина 35 2
|Гвоздев Дмитрий 145 2
|Филиппов Максим 55 2
|Асланян Сергей 104 2
|Оганесян Игорь 8 2
|Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
|Осипов Сергей 43 1
|Грицаенко Вячеслав 3 1
|Старков Петр 7 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Гостев Александр 84 1
|Усс Александр 2 1
|Gruber John - Грубер Джон 18 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Чичерин-Лукьяненко Ярослав 1 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Рахманов Максим 47 1
|Константинов Константин 32 1
|Царев Евгений 30 1
|Дорофеев Сергей 14 1
|Сорокин Дмитрий 64 1
|Ларина Валентина 3 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Шмаков Дмитрий 15 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Давидович Андрей 10 1
|Семенов Павел 30 1
|Марченко Сергей 8 1
|Попов Игорь 16 1
|Мирошниченко Кирилл 2 1
|Сысик Валерий 2 1
|Воротынцев Илья 2 1
|BleepingComputer - Издание 458 4
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Wired - Издание 276 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
|DarkReading.com 105 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|e-inSITE 16 1
|Тайга.инфо 2 1
|Australian IT News 51 1
|Daring Fireball 12 1
|The Verge - Издание 619 1
|WikiLeaks 120 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Reddit 398 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|РИА Новости 1033 1
|N+1 - Издание 188 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Crunchbase 74 1
|EE Times 160 1
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