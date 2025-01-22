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Vanhoef Mathy Ванхофом Мэти



22.01.2025 Уязвимости в протоколах туннелирования ставят под угрозу более 4 млн хостов 1
29.03.2023 В Wi-Fi обнаружена фундаментальная «дыра». Все пользователи интернета под угрозой взлома 2
14.05.2021 Все ПК и мобильники с Wi-Fi с 1997 года беззащитны перед взломом 2
27.02.2020 Из-за «дыр» в Wi-Fi iPhone, Samsung и Xiaomi можно перехватывать чужую переписку 2
12.04.2019 В новейшем протоколе безопасности WPA3 есть архитектурная «дыра» для удобной кражи данных через Wi-Fi 1
09.01.2018 Чтобы закрыть фундаментальную «дыру» в Wi-Fi по всему миру, создается новый протокол WPA3 1
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Vanhoef Mathy и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 2
Cisco Systems 5114 2
HPE Aruba Networks 88 2
Samsung Electronics 10258 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3934 1
Xiaomi 1733 1
Apple Inc 12103 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
ESET - ESET Software 1133 1
Cypress Semiconductor 62 1
Google LLC 11777 1
Microsoft Corporation 24630 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
GitHub 816 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Huawei Technologies 399 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 24 1
Cisco Meraki 24 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 200 2
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 20 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 6
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 5
KRACK - Key Reinstallation Attacks - атаки с переустановкой ключа 6 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1964 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1204 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 149 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 72 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1025 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
Умные платформы 1682 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4863 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7878 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3209 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 3
Apple macOS 2060 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Apple iPad 3860 1
Google Android 13997 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9944 1
Samsung Galaxy 955 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Apple iPadOS 104 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
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Microsoft Windows 15661 1
Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 2
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Schäge Sven - Шраг Свен 1 1
Saxena Nitesh - Саксена Нитеш 1 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Великобритания - Бирмингем 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4363 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
ZDnet 660 1
Ars Technica 419 1
BleepingComputer - Издание 338 1
DistriNet 1 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 9 1
Black Hat - Конференция 78 1
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