Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple iPadOS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.04.2024
|
Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей
аншеты iPad фирменное приложение калькулятора, пишет портал WCCFTech. Апдейт станет частью прошивки iPadOS 18, премьера которой ожидается в июне 2024 г. на конференции WWDC 2024. Более того, вы
|21.02.2023
|
Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры
Уязвимость нулевого дня CVE-2023-23529 может вызывать отказ в работе операционной системы или открывает возможность для запуска произвольного кода. Баг представлял угрозу для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, а также для браузера Safari до версии 16.3.1 в версиях macOS BigSur и Monterey. Для эксплуатации злоумышленникам достаточно было заманить жертву на специально подготовленную вре
|26.09.2022
|
Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры
Браузер и ядро Компания Apple устранила две уязвимости в iOS и iPad OS, которыми уже вовсю пользовались злоумышленники. Оба бага относились к классу уязвимо
|02.02.2021
|
Apple выпускает бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков
Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков. В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5, которые стали доступны сегодня разработчикам, представлены следующие функции. Разблокировка iPhone с помощью Apple W
|24.04.2020
|
iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься
ne и iPad Мобильные устройства Apple можно вывести из строя, прислав на них короткое сообщение с эмоджи и символом на одном из экзотических языков. Проблема обнаружена в операционных версиях iOS 13 и iPadOS 13. Сообщение, «убивающее» планшеты и смартфоны Apple, пишет ресурс MacRumors, содержит в себе эмоджи с изображением итальянского флага и один (или несколько) символ на языке синдхи – на
|25.03.2020
|
Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4
ская блокировка всех сторонних файлов cookie, что позволит полностью устранить возможность кросс-сайтового отслеживания. Быстрый просмотр AR теперь поддерживает воспроизведение аудио в файлах USDZ. В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада для еще более естественного ввода текста и еще более точного выбора объектов, аннотирования, работы с электронными таблицами и профессио
|13.11.2019
|
Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad
Очередная проблема iOS Компания Apple выпустила обновление 13.2.2 для iPad OS и iOS, установка которого приводит к большим проблемам с аккумулятором. Свежая прошив
Apple iPadOS и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Threat Analysis Group 18 3
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
|Sensor Tower 16 1
|CNews Мишень 186 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.