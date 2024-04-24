Apple iPadOS

Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей аншеты iPad фирменное приложение калькулятора, пишет портал WCCFTech. Апдейт станет частью прошивки iPadOS 18, премьера которой ожидается в июне 2024 г. на конференции WWDC 2024. Более того, вы

Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры Уязвимость нулевого дня CVE-2023-23529 может вызывать отказ в работе операционной системы или открывает возможность для запуска произвольного кода. Баг представлял угрозу для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, а также для браузера Safari до версии 16.3.1 в версиях macOS BigSur и Monterey. Для эксплуатации злоумышленникам достаточно было заманить жертву на специально подготовленную вре

Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры Браузер и ядро Компания Apple устранила две уязвимости в iOS и iPad OS, которыми уже вовсю пользовались злоумышленники. Оба бага относились к классу уязвимо

Apple выпускает бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков. В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5, которые стали доступны сегодня разработчикам, представлены следующие функции. Разблокировка iPhone с помощью Apple W

iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься ne и iPad Мобильные устройства Apple можно вывести из строя, прислав на них короткое сообщение с эмоджи и символом на одном из экзотических языков. Проблема обнаружена в операционных версиях iOS 13 и iPadOS 13. Сообщение, «убивающее» планшеты и смартфоны Apple, пишет ресурс MacRumors, содержит в себе эмоджи с изображением итальянского флага и один (или несколько) символ на языке синдхи – на

Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 ская блокировка всех сторонних файлов cookie, что позволит полностью устранить возможность кросс-сайтового отслеживания. Быстрый просмотр AR теперь поддерживает воспроизведение аудио в файлах USDZ. В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада для еще более естественного ввода текста и еще более точного выбора объектов, аннотирования, работы с электронными таблицами и профессио