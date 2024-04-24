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Apple iPadOS

СОБЫТИЯ

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24.04.2024 Закончен 14-летний кошмар владельцев iPad. В него наконец-то встроят «фишку», которая есть даже в звонилках за 700 рублей

аншеты iPad фирменное приложение калькулятора, пишет портал WCCFTech. Апдейт станет частью прошивки iPadOS 18, премьера которой ожидается в июне 2024 г. на конференции WWDC 2024. Более того, вы
21.02.2023 Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры

Уязвимость нулевого дня CVE-2023-23529 может вызывать отказ в работе операционной системы или открывает возможность для запуска произвольного кода. Баг представлял угрозу для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, а также для браузера Safari до версии 16.3.1 в версиях macOS BigSur и Monterey. Для эксплуатации злоумышленникам достаточно было заманить жертву на специально подготовленную вре
26.09.2022 Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры

Браузер и ядро Компания Apple устранила две уязвимости в iOS и iPad OS, которыми уже вовсю пользовались злоумышленники. Оба бага относились к классу уязвимо
02.02.2021 Apple выпускает бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков

Apple объявила о выпуске бета-версий iOS 14.5 и iPadOS 14.5 для разработчиков. В бета-версиях iOS 14.5 и iPadOS 14.5, которые стали доступны сегодня разработчикам, представлены следующие функции. Разблокировка iPhone с помощью Apple W
24.04.2020 iPhone и iPad можно «убить», отправив одно сообщение. Как от этого защититься

ne и iPad Мобильные устройства Apple можно вывести из строя, прислав на них короткое сообщение с эмоджи и символом на одном из экзотических языков. Проблема обнаружена в операционных версиях iOS 13 и iPadOS 13. Сообщение, «убивающее» планшеты и смартфоны Apple, пишет ресурс MacRumors, содержит в себе эмоджи с изображением итальянского флага и один (или несколько) символ на языке синдхи – на
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4

ская блокировка всех сторонних файлов cookie, что позволит полностью устранить возможность кросс-сайтового отслеживания. Быстрый просмотр AR теперь поддерживает воспроизведение аудио в файлах USDZ. В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада для еще более естественного ввода текста и еще более точного выбора объектов, аннотирования, работы с электронными таблицами и профессио
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad

Очередная проблема iOS Компания Apple выпустила обновление 13.2.2 для iPad OS и iOS, установка которого приводит к большим проблемам с аккумулятором. Свежая прошив

Публикаций - 141, упоминаний - 161

Apple iPadOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 109
Google LLC 12688 32
Microsoft Corporation 25775 19
Samsung Electronics 11064 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
X Corp - Twitter 2938 11
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Huawei 4676 7
Intel Corporation 12811 7
Yandex - Яндекс 9216 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Logitech 437 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Yahoo! 3726 4
Dropbox 527 3
Adobe Systems 1597 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 3
Ростелеком 10948 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Salesforce 498 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
OpenAI 541 2
Cellebrite 24 2
The Citizen Lab 25 2
MetaMind 3 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Sequoia Capital 115 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Starbucks 91 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Dyson 157 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Резонанс НПП 407 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 24 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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