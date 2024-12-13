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Анфимов Павел



13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux 1
01.10.2024 «Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов 1
09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД  1
28.08.2024 NGR Softlab и «Актив» объявили о начале технологического партнерства 1
25.07.2024 Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен» 1
14.05.2024 Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен» 1
05.02.2024 Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
05.02.2024 Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
30.11.2023 Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistant и устройств «Рутокен» 1
03.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ 1
25.07.2023 «Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
20.07.2023 В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен» 1
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» 1
14.07.2023 Квалифицированная электронная подпись для юрлиц со смартфона 1
01.06.2023 «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
17.05.2023 Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион» 1
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» 1
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC    1
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5  1
07.02.2023 Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора» 1
03.02.2023 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС» 1
27.12.2022 Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен» 1
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet 1
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1 1
30.11.2022 «Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio 1
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» 1
01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе» 1
22.12.2021 «Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП 1
14.12.2021 «Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры  1
24.11.2021 «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи 1
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 1
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства 1
29.04.2021 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» и ПО «Альтан» 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
31.03.2021 «Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

Анфимов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 5
Код Безопасности 616 4
Ред Софт - Red Soft 701 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
АйТи 1365 2
Directum - Директум 1090 2
Apple Inc 12101 2
Эвотор - Evotor 184 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 45 1
НППКТ 24 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Inform GmbH 46 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
ST - Системные технологии 65 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 10 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
Эшелон НПО 129 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Такском - Taxcom 240 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
Applite - Атлант ГК 20 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
БАРС Груп 545 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 41
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 40
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 39
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 19
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 10
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 289 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
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Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 5
Актив - Рутокен Guardant 52 5
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InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
Актив - Рутокен 2151 8 2
Актив - Рутокен KeyBox 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Directum Solo 51 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Apple iPad 3860 2
Apple iPadOS 104 2
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ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 8 1
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
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