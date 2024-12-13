Анфимов Павел
Анфимов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Николай 29 5
|Рустамов Рустам 412 3
|Коростелев Павел 30 3
|Мылицын Роман 110 2
|Трандин Сергей 91 2
|Тернавская Анна 3 2
|Предыбайло Вячеслав 22 1
|Зуйков Александр 2 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Белянкин Константин 1 1
|Богданова Анна 4 1
|Градинар Роман 1 1
|Китляйн Евгений 1 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Новожилов Александр 21 1
|Буравцов Александр 15 1
|Акимов Владислав 3 1
|Орлов Cтанислав 1 1
|Олейник Александр 7 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Чернов Артем 2 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Загитов Артур 1 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Назарько Олег 6 1
|Герасимов Михаил 9 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Ушаков Тимур 1 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 37
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
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