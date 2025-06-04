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Олейник Александр
УПОМИНАНИЯ
Олейник Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
|Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 1
|Газпром нефть 641 1
|Верный - торговая сеть 295 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Еремин Андрей 15 1
|Анфимов Павел 50 1
|Дементьев Роман 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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