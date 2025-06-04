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Олейник Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтверждает совместимость сервера Inferit RS224 с системой виртуализации Numa vServer 1
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 1
28.03.2023 Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» 1
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
23.12.2021 «Нуматех» и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 1
13.08.2019 Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP 1
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса 1
18.06.2004 "Рубин" переквалифицировался в управдомы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Олейник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 13 3
Intel Corporation 12316 2
AMD - Advanced Micro Devices 4316 2
SAP SE 5334 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 899 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
8492 1
1С-Рарус 900 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 33 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 1
Газпром нефть 641 1
Верный - торговая сеть 295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3093 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 3
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 85 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 216 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 676 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6349 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21216 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1313 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 935 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4390 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11493 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7189 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 190 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1518 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2317 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3982 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3013 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1349 1
Электронный документ - Electronic document 1484 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 1
Оповещение и уведомление - Notification 4898 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9563 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 212 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4305 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3331 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4163 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14042 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 3
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 3
Numa Technology - Numa Edge 5 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 367 1
Smart Technologies - Aquarius AQBM - Aquarius AQH - Aquarius AQH - серия материнских плат 3 1
Numa Technology - Numa vServer 10 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1780 1
АТБ АТОМ 10 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 289 1
Агузумцян Ара 20 1
Еремин Андрей 15 1
Анфимов Павел 50 1
Дементьев Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 23 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1751 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 648 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19271 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7388 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2977 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 317 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 900 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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