Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183677
ИКТ 14278
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78916
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Шарипов Степан


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
02.07.2024 Технология Task Mining от Proceset активно используется в МТС для оптимизации операций клиентского сервиса 1
18.06.2024 Proceset помогает улучшать процессы клиентского сервиса МТС 1
06.03.2023 МТС и «Инфомаксимум» реализовали проект интеллектуального анализа процесса массового подбора персонала 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шарипов Степан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 4
Infomaximum - Инфомаксимум 47 4
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Абсолют Банк 240 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 526 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
Альфа-Банк 1833 1
Северсталь ПАО - Severstal 545 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3073 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 4
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 67 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4203 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5117 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5386 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 500 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5510 2
Оцифровка - Digitization 4826 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1379 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 115 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 702 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6114 1
Infomaximum - Proceset Process mining 40 4
Примо РПА - Primo RPA 42 1
OpenAI ChatGPT 471 1
МТС - Мой МТС 108 1
Бочкин Александр 44 4
Арсентьева Елена 1 1
Кочетов Илья 6 1
Елманова Екатерина 1 1
Ахметов Шамиль 2 1
Иванов Иван 24 1
Шалягин Андрей 3 1
Изыкова Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 445 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Экономический эффект 1165 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще