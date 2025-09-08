Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шарипов Степан
УПОМИНАНИЯ
Шарипов Степан и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3073 1
|Infomaximum - Proceset Process mining 40 4
|Примо РПА - Primo RPA 42 1
|OpenAI ChatGPT 471 1
|МТС - Мой МТС 108 1
|Бочкин Александр 44 4
|Арсентьева Елена 1 1
|Кочетов Илья 6 1
|Елманова Екатерина 1 1
|Ахметов Шамиль 2 1
|Иванов Иван 24 1
|Шалягин Андрей 3 1
|Изыкова Анастасия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.