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МТС и «Инфомаксимум» реализовали проект интеллектуального анализа процесса массового подбора персонала

МТС с компанией «Инфомаксимум» завершила пилотный проект по оцифровке и анализу операций рекрутеров в рамках процесса массового подбора персонала. В результате реализации удалось найти потенциал экономии трудозатрат более 16 тыс. человеко-часов рекрутеров в центре подбора персонала. Об этом CNews сообщил представитель «Инфомаксимума».

Организация эффективного рекрутинга персонала критически важна для поддержания конкурентоспособности компаний в условиях нестабильной экономической ситуации. Любые простои и затягивания могут привести к неукомплектованности кадрами, снижению качества оказываемых услуг и, как следствие, к спаду клиентской лояльности и убыткам.

«На старте проекта МТС ставила три задачи. Во-первых, определить реальное количество просмотров кандидатов на работных сайтах, которое совершают рекрутеры в рамках холодного поиска, а также конверсию кандидатов в приглашенных. Работные сайты являются внешними источниками данных, поэтому компания МТС не знала, сколько фактически необходимо просмотреть резюме, чтобы пригласить одного кандидата, — сказал Степан Шарипов, руководитель направления process discovery департамента управления эффективностью МТС. — Во-вторых, выделить наиболее частые и трудозатратные операции, понять логику их реализации. Данная информация необходима была для анализа возможности упрощения, либо автоматизации операций рекрутеров. В-третьих, получить полную картину по подбору кандидата, начиная с холодного поиска на сайте заканчивая трудоустройством».

В качестве решения была выбрана система активной бизнес-аналитики Proceset вендора «Инфомаксимум», для оцифровки процесса использованы функциональные модули Process Mining и Task Mining.

«Все поставленные задачи были успешно реализованы. Данные, собранные агентами мониторинга, позволили оценить реальную конверсию на старте воронки подбора и корректно рассчитать драйверы численности рекрутеров. Детальная информация о выполняемых операциях дала возможность определить потенциал сокращения трудозатрат HR по внесению данных с работных сайтов во внутреннюю систему подбора, устранить неоптимальное использование квот по открытию резюме на специализированных порталах и оптимизировать длительность и регламенты процесса массового подбора кадров в части поиска кандидатов. Обогащение лога Process Mining данными агентов мониторинга Task Mining позволило глубже понять процесс работы с кандидатами», — отметил Степан Шарипов.

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Итогами проекта стал потенциал для экономии трудозатрат в размере 16 тыс. человеко-часов в год для 105 сотрудников центра подбора персонала, что составило 11% от общего времени работы за компьютером. Кроме того, был составлен ряд рекомендаций по оптимизации процесса. Результаты проекта были высоко оценены как сотрудниками HR, так и другими подразделениями. Было принято решение о масштабировании технологий Process Mining и Task Mining на другие направления компании МТС.

«Организация максимально прозрачных и эффективных внутренних бизнес-процессов ради экономии времени и ресурсов — одна из ключевых задач современного бизнеса, — отметил Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум». — Благодаря слаженной работе наших команд и возможностям системы удалось не только достичь всех поставленных целей и реализовать проектные задачи, но и заложить основу для долгосрочного сотрудничества».

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