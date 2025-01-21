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Индексная книга (каталог) CNews*
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Infomaximum Инфомаксимум

Infomaximum - Инфомаксимум


21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
18.12.2024 HeadHunter усиливает операционную эффективность с Proceset 1
12.11.2024 «Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов 1
16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов 1
09.10.2024 НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
02.07.2024 Технология Task Mining от Proceset активно используется в МТС для оптимизации операций клиентского сервиса 1
18.06.2024 Proceset помогает улучшать процессы клиентского сервиса МТС 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.01.2024 Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля 1
21.11.2023 «Генериум» оптимизирует закупки с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset 1
02.11.2023 Первый в России функционал мультипроцессной аналитики появился в системе активной бизнес-аналитики Proceset 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
18.05.2023 Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации 1
18.04.2023 СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
06.03.2023 МТС и «Инфомаксимум» реализовали проект интеллектуального анализа процесса массового подбора персонала 2
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining 2
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
20.09.2022 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября 1
25.08.2022 OCS Distribution представляет партнерам решения для бизнес-аналитики от «Инфомаксимум» 1
24.08.2022 «Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 3
25.03.2022 Инфомаксимум представит собственную BI-систему, способную заменить иностранные аналоги, на конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
25.06.2020 ПИК закупил 3 тысячи лицензий системы мониторинга загруженности персонала и учета рабочего времени Crocotime 1
18.04.2018 Navicon начал внедрять process mining в российских компаниях 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Infomaximum и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 4
8213 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 3
Comindware - Колловэар 154 2
Salesforce.com 427 2
Ramax - Рамакс 115 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
GreenData - Гриндата 31 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Celonis 26 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 2
Navicon - Навикон 284 1
Intel Corporation 12197 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
OpenText 207 1
SAP SE 5276 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Oracle Corporation 6687 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1089 1
Хост ГК - HostVM 46 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Цифра ГК 2426 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Ростелеком 9699 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 3
Ренессанс Страхование 160 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Абсолют Банк 230 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Мосинжпроект 14 2
Альфа-Банк 1769 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Visa International 1949 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Свеза - Sveza 29 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Газпром ПАО 1342 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
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Infomaximum - Proceset Process mining 29 26
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Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Terrasoft Creatio 96 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Linux OS 9936 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Dassault Systemes - SolidWorks 119 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
Бочкин Александр 29 23
Коптелов Андрей 109 4
Буланов Николай 13 3
Осипенко Наталья 11 3
Шарипов Степан 4 3
Кондратенко Кирилл 19 2
Комраков Николай 6 2
Кабаков Ярослав 59 2
Алешкин Сергей 65 2
Селезнев Денис 26 2
Сухова Елена 4 2
Поваляева Елизавета 3 2
Глушак Андрей 4 2
Ремизова Екатерина 5 2
Подгорнов Вячеслав 5 2
Тарасов Максим 12 2
Рубцов Сергей 33 2
Голубинцев Алексей 4 2
Уржумов Никита 4 2
Карамышев Сергей 4 2
Баранов Роман 14 1
Беляков Алексей 30 1
Чернышев Андрей 69 1
Климов Иван 24 1
Паршин Максим 316 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Ермаков Антон 13 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Гусев Михаил 23 1
Касимов Денис 22 1
Шкурпела Полина 12 1
Харьков Станислав 2 1
Ситников Николай 14 1
Долотина Елена 1 1
Гришин Виталий 2 1
Бутенко Игорь 4 1
Саввина Юлия 4 1
Зайчиков Илья 20 1
Егоров Владимир 82 1
Макаров Игорь 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Африка Центральная 40 1
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
Экономический эффект 1067 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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