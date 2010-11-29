Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dassault Systemes Catia
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.11.2010
|
Dassault Systèmes выпустила новую версию PLM-платформы V6
для организации процесса совместной разработки во всех ключевых индустриях DS, использующих бренды CATIA, DELMIA и SIMULIA, говорится в сообщении Dassault Systèmes. Онлайн-платформа ENOVIA V6R
|27.10.2010
|
Tesla Motors переходит на PLM-платформу V6 от Dassault Systèmes
е последующие этапы будут посвящены миграции систем авторской разработки компании Tesla с платформы CATIA V5 на платформу CATIA V6. Кроме того, Tesla использует программный комплекс C
|30.09.2010
|
Dassault Systèmes и «Техпром» выпустили новый файл-каталог САПР CATIA
Компании Dassault Systèmes (DS) и «Техпром» объявили о выпуске нового файл-каталога САПР CATIA и единой системы конструкторской документации (ЕСКД), разработанных совместно. Теперь, как сообщается, новые программные решения станут доступны для всех партнеров DS в России и странах С
|30.07.2010
|
Рабочие станции Depo Race G500/G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x
и Depo Race серии G500 и Depo Race серии G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x на базе модулей гибридного проектирования, инженерного ан
|07.04.2010
|
АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей
ляется переход предприятия на новую линейку программного обеспечения для проектирования автомобилей CATIA V6, рассказал Лоран Вальрофф (Laurent Valroff), директор российского офиса компании-раз
|24.02.2010
|
«АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes
Dassault Systèmes (DS) и «АвтоВАЗ», производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, объявили об успешном внедрении решения CATIA, позволившем ускорить процесс разработки и постановки на производство новых моделей и модификаций автомобилей. Впервые «АвтоВАЗ» начал использовать решение CATIA, являющееся мировы
|19.02.2010
|
P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки
в по разработке упаковки P&G будет использовать возможности виртуального и цифрового проектирования CATIA V6 и функции виртуального тестирования SIMULIA V6. Подобный подход обеспечит более тесн
|15.06.2009
|
«Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes
ле процесса перехода производителя вертолетов «Камов» на системы автоматизированного проектирования CATIA и системы для управления данными и совместной работы над проектом Enovia SmarTeam. «Кам
|30.07.2003
|
BMW сократит расходы на разработку новых машин за счет решения IBM и Dassault Systemes
ifecycle Management и программное обеспечение Dassault Systemes. Решения IBM PLM Solutions вместе с CATIA V5 для совместной разработки продуктов и ENOVIA для управления данными продукта и его ж
|19.03.1999
|
Intel и Dassault совместно оптимизируют CATIA для Pentium III Xeon
Компания Intel заключила соглашение с Dassault Systemes на проведение работ по оптимизации CATIA 5, CAD/CAM/CAE/PDM II системы для работы на базе новых процессоров Pentium III Xeon, с целью полного использования всех возможностей процессора и повышения производительности всей системы
|10.03.1999
|
Dassault сертифицировала пакет CATIA 5.0 для работы на рабочих станциях SGI и Dell
Компании Silicon Graphics и Dassault Systemes заключили соглашение о сертификации пакета инженерной разработки CATIA версии 5 производства Dassault для работы на недавно выпущенных рабочих станциях Silicon Graphics Visual под управлением Windows NT. Соглашение укрепляет рабочие связи двух компаний и поз
|10.03.1999
|
Dassault сертифицировала пакет CATIA 5.0 для работы на станциях SGI
Компании Silicon Graphics и Dassault Systemes заключили соглашение о сертификации пакета инженерной разработки CATIA версии 5 производства Dassault для работы на недавно выпущенных рабочих станциях Silicon Graphics Visual под управлением Windows NT. Соглашение укрепляет рабочие связи двух компаний и поз
|10.03.1999
|
IBM и Dassault Systemes объявили о выходе пакета разработки CATIA 5 версии 1 и CATIA 4 версии 2.1
Компании IBM и Dassault Systemes представили вчера новую версию пакета разработки CATIA 5, а также модернизированную предыдущую версию этого продукта. Пакеты рассчитаны на работу под UNIX и Windows NT. В пакет версии 4 были добавлены три новых инструмента, а также было сдела
Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 494 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.