Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47370
ИКТ 4583
Организации 3124
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 10841
Персоны 15531
Местоположение 986
Статьи 672
Пресса 459
ИАА 393
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Dassault Systemes
Catia



16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 2
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2
05.12.2017 Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic 1
05.06.2017 AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня 1
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1
14.05.2015 Dassault Systèmes покупает создателя контента для моделирования и имитации систем Modelon 1
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты 1
03.04.2014 «Крок» открыл центр 3D-решений на базе оборудования Eon Reality 1
12.08.2013 Dassault Systèmes покупает SFE — эксперта в сфере концептуального проектирования кузовов 1
22.05.2013 Meijin представила рабочую станцию для САПР 1
20.05.2013 Dassault Systèmes купила разработчика технологии имитационного моделирования литья пластика под давлением 2
11.09.2012 Экспресс-обзор: выбор рабочих станций для проектировщиков 2
14.07.2011 Dassault Systèmes выпустила обновленную платформу V6 релиз 2012 4
06.07.2011 Dassault Systèmes выходит в «облака» с платформой V6 1
01.06.2011 Dassault Systèmes будет распространять решения Gehry Technologies через свои каналы продаж 1
23.03.2011 Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012 1
02.03.2011 McLaren Racing внедрит PLM-решения V6 от Dassault Systèmes для оптимизации цикла производства болидов 1
25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes 1
24.12.2010 Dassault Systèmes подвела предварительные итоги 2010 г. 1
29.11.2010 Dassault Systèmes выпустила новую версию PLM-платформы V6 1
27.10.2010 Tesla Motors переходит на PLM-платформу V6 от Dassault Systèmes 1
30.09.2010 Dassault Systèmes и «Техпром» выпустили новый файл-каталог САПР CATIA 4
30.07.2010 Рабочие станции Depo Race G500/G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x 1
28.06.2010 Вышла V6R2011: новая версия платформы PLM 2.0 от Dassault Systèmes 2
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей 1
24.02.2010 «АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes 1
15.06.2009 «Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes 2
05.08.2008 «Адмиралтейские верфи» обновили систему проектирования 2
21.05.2008 4 июня откроется форум isicad-2008 1
12.12.2007 Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы 1
11.12.2007 Ноутбуки: предновогодние новинки 1
22.09.2006 PLM в России: что сдерживает средний бизнес? 2
09.08.2006 Конец мифа: настоящих PLM совсем мало 2
16.05.2006 Corel представляет новое решение 2
15.05.2006 Прорыв: PLM замахнулись на популярность ERP 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 3
08.04.2004 Компания "Гражданские самолеты Сухого" перенимает опыт Boeing 2
30.07.2003 BMW сократит расходы на разработку новых машин за счет решения IBM и Dassault Systemes 1
27.04.2002 Наука: Высокие технологии ВПК не нужны государству? 2

Публикаций - 41, упоминаний - 62

Dassault Systemes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 7373 4
Microsoft Corporation 16716 2
Ростех - Ростехнологии 2246 1
HP Inc. 4300 1
Fujitsu 1137 1
Siemens AG - Сименс Россия 1640 1
Аскон - Ascon 244 1
Dassault Systemes 163 1
РТ-Информ 112 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1873 1
Apple Inc - Эппл Рус 9044 1
Dell EMC 3579 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 473 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
Вертолеты России 114 1
John Deere - Джон Дир 17 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 193 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 918 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1768 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1754 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8861 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5281 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7724 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 843 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 398 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1141 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 564 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 262 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 208 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 264 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 187 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 430 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 1
2D - 2-Dimensional 334 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 427 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 154 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4030 1
Autodesk AutoCAD 233 3
Dassault Systemes - SolidWorks 68 2
Autodesk Revit 77 2
Dassault Systemes - 3DExperience 62 2
Nvidia GeForce GTX 2639 2
Apple iOS 5768 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
Adobe Illustrator 76 1
Adobe Premiere 54 1
Nvidia Quadro RTX GPU 26 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 332 1
HP Sure View 21 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
HP ZBook Fury - серия рабочих станций 5 1
AMD FirePro - графический адаптер 25 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 351 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 19 1
HP Sure Recover 7 1
Microsoft Windows 1185 1
PTC Creo 34 1
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 26 1
Fujitsu PalmSecure 23 1
HP Sure Start 25 1
HP Extended Range Wireless LAN 5 1
HP Sure Sense 11 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 94 1
HP EliteBook - Серия ноутбуков 48 1
Adobe Photoshop 534 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 96 1
Intel Core - Семейство процессоров 914 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Заединов Руслан 44 1
Ксенин Алекс 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 72660 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 4
Европа Восточная 2447 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 193 1
Украина - Киев 773 1
США - Техас 445 1
Таиланд - Королевство 509 1
Сингапур - Республика 1069 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 609 1
США - Калифорния 1741 1
Франция - Французская Республика 3236 1
Индия - Республика 3056 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6573 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8178 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 293 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1475 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1905 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996634, в очереди разбора - 899198.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021