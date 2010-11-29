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Dassault Systemes Catia

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2010 Dassault Systèmes выпустила новую версию PLM-платформы V6

для организации процесса совместной разработки во всех ключевых индустриях DS, использующих бренды CATIA, DELMIA и SIMULIA, говорится в сообщении Dassault Systèmes. Онлайн-платформа ENOVIA V6R
27.10.2010 Tesla Motors переходит на PLM-платформу V6 от Dassault Systèmes

е последующие этапы будут посвящены миграции систем авторской разработки компании Tesla с платформы CATIA V5 на платформу CATIA V6. Кроме того, Tesla использует программный комплекс C
30.09.2010 Dassault Systèmes и «Техпром» выпустили новый файл-каталог САПР CATIA

Компании Dassault Systèmes (DS) и «Техпром» объявили о выпуске нового файл-каталога САПР CATIA и единой системы конструкторской документации (ЕСКД), разработанных совместно. Теперь, как сообщается, новые программные решения станут доступны для всех партнеров DS в России и странах С
30.07.2010 Рабочие станции Depo Race G500/G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x

и Depo Race серии G500 и Depo Race серии G700 сертифицированы для работы с программными комплексами CATIA V5R19 и CATIA V6R2010x на базе модулей гибридного проектирования, инженерного ан
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей

ляется переход предприятия на новую линейку программного обеспечения для проектирования автомобилей CATIA V6, рассказал Лоран Вальрофф (Laurent Valroff), директор российского офиса компании-раз
24.02.2010 «АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes

Dassault Systèmes (DS) и «АвтоВАЗ», производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, объявили об успешном внедрении решения CATIA, позволившем ускорить процесс разработки и постановки на производство новых моделей и модификаций автомобилей. Впервые «АвтоВАЗ» начал использовать решение CATIA, являющееся мировы
19.02.2010 P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки

в по разработке упаковки P&G будет использовать возможности виртуального и цифрового проектирования CATIA V6 и функции виртуального тестирования SIMULIA V6. Подобный подход обеспечит более тесн
15.06.2009 «Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes

ле процесса перехода производителя вертолетов «Камов» на системы автоматизированного проектирования CATIA и системы для управления данными и совместной работы над проектом Enovia SmarTeam. «Кам
30.07.2003 BMW сократит расходы на разработку новых машин за счет решения IBM и Dassault Systemes

ifecycle Management и программное обеспечение Dassault Systemes. Решения IBM PLM Solutions вместе с CATIA V5 для совместной разработки продуктов и ENOVIA для управления данными продукта и его ж
19.03.1999 Intel и Dassault совместно оптимизируют CATIA для Pentium III Xeon

Компания Intel заключила соглашение с Dassault Systemes на проведение работ по оптимизации CATIA 5, CAD/CAM/CAE/PDM II системы для работы на базе новых процессоров Pentium III Xeon, с целью полного использования всех возможностей процессора и повышения производительности всей системы
10.03.1999 Dassault сертифицировала пакет CATIA 5.0 для работы на рабочих станциях SGI и Dell

Компании Silicon Graphics и Dassault Systemes заключили соглашение о сертификации пакета инженерной разработки CATIA версии 5 производства Dassault для работы на недавно выпущенных рабочих станциях Silicon Graphics Visual под управлением Windows NT. Соглашение укрепляет рабочие связи двух компаний и поз
10.03.1999 Dassault сертифицировала пакет CATIA 5.0 для работы на станциях SGI

Компании Silicon Graphics и Dassault Systemes заключили соглашение о сертификации пакета инженерной разработки CATIA версии 5 производства Dassault для работы на недавно выпущенных рабочих станциях Silicon Graphics Visual под управлением Windows NT. Соглашение укрепляет рабочие связи двух компаний и поз
10.03.1999 IBM и Dassault Systemes объявили о выходе пакета разработки CATIA 5 версии 1 и CATIA 4 версии 2.1

Компании IBM и Dassault Systemes представили вчера новую версию пакета разработки CATIA 5, а также модернизированную предыдущую версию этого продукта. Пакеты рассчитаны на работу под UNIX и Windows NT. В пакет версии 4 были добавлены три новых инструмента, а также было сдела

Публикаций - 84, упоминаний - 118

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 235 54
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Intel Corporation 12811 12
Microsoft Corporation 25775 10
Oracle Corporation 7074 9
Autodesk 639 9
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
SAP SE 5601 8
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 8
Top Systems - Топ Системы 88 7
Dell EMC 5180 5
Nvidia Corp 4002 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 4
CIMdata 8 3
HP Inc. 5883 3
ANSYS 94 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
HPE SGI - Silicon Graphics 390 3
Sony 6739 3
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 2
Thales Group 143 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Rover - RoverComputers 423 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Dassault Systemes - No Magic 3 2
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 2
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 2
Nemetschek - Graphisoft 18 2
Autodesk - Delcam 5 2
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Apple Inc 13154 2
9594 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
BMW Group 482 5
Boeing 1031 5
Lockheed Martin 777 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Renault Groupe 166 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
United Colors of Benetton 39 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
Ford 434 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Геометрия НПО 165 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Dell Financial Services 5 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Heinz - Хайнц 26 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
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Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 9
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Nvidia Quadro GPU 279 6
Microsoft Windows NT 890 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 4
Bentley MicroStation 30 4
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Аскон - Лоцман:PLM 100 4
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
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Долженко Валерий 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
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Германия - Федеративная Республика 13221 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа Восточная 3138 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
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Нидерланды 3746 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Литва - Литовская Республика 673 1
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