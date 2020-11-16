Dassault Systemes

Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 2

HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2

AMD представила новые профессиональные видеокарты начального уровня 1

AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 1

Dassault Systèmes покупает создателя контента для моделирования и имитации систем Modelon 1

Meijin представила рабочую станцию для САПР 1

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Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012 1

Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes 1

АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей 1

Arbyte выпустила высокопроизводительные вычислительные платформы 1

Corel представляет новое решение 2