Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dassault Systemes
Catia
Публикаций - 41, упоминаний - 62
Dassault Systemes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Хэдберг Анна-Софи 4 1
|Заединов Руслан 44 1
|Ксенин Алекс 310 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996634, в очереди разбора - 899198.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996634, в очереди разбора - 899198.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru