2D 2-Dimensional двухмерное пространство двухмерные объекты

Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений ей и аутентификации RooX UIDM. Он ориентирован на компании, которые хотят быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. RooX UIDM Base поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами и разворачивается в локальной сети или приватном облаке. R

Без проб и ошибок: ИИ от МФТИ создает материалы будущего в 10 раз быстрее Ученые из Центра фотоники и 2D-материалов МФТИ разработали ИИ-алгоритм, который вместо месяцев экспериментов может за счи

В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники мации В ИТМО создали металл-органические кристаллы, самопроизвольно превращающиеся из 3D-структур в 2D, которые можно использовать в дизайне устройств памяти и платформ ИИ в качестве материала

Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к определенным ресурсам. Также разработчики MultiDirectory добавили гибкие настройки сетевых пол

Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий Классическая 2D-анимация и переход к 2,5D Очень долго 2D-анимация была основой индустрии, и этот фо

DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными DIS Group и 2D Systems заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс D

В МФТИ создали 2D-материал для гибкой оптоэлектроники Новый материал из разряда органических 2D-полимеров на основе особых молекул разработали ученые МФТИ и ИБХФ РАН. Наноразмерные поры

Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики еских моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3D Converter помогают создавать 2D и 3D-графику для интерактивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разраба

Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники редставители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более

«Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой что бизнес готов к работе с системой маркировки: 76% респондентов уже имеют кассу, 38% — используют 2D-сканеры. Более 20% респондентов по всей выборке и более 23% среди продавцов табачной проду

Создан микропроцессор толщиной в 1 атом мерном полупроводнике. В качестве полупроводникового материала был использован дисульфид молибдена. 2D-материалы получили свое название за очень небольшую толщину пласта – она достигает всего о

Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017 Corel представил CorelCAD 2017 — новую версию САПР для 2D проектирования и 3D моделирования. Как рассказали CNews в компании, доступное для работы н

В RealD выяснили, что 3D улучшает работу мозга озговую активность, возникающую у зрителя во время просмотра фильмов в формате 3D, и в традиционном 2D-форматом. Исследование было проведено в кинотеатре Vue в Лондоне. Ключевыми экспертами в н

Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устройство DS7708 легко интегрируется в POS решение. Сканер подходит для разных категорий заказчиков: предприятий розничной торговли продуктами питания (гастр

Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — «научила» свою систему 2D-распознавания лиц, Vocord FaceControl, выявлять людей, скрывающих свои лица от камер наблюдения. Эта функция, построенная на инновационных принципах 3D-зрения, реализована отделом разработок

Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств в. Благодаря технологии Nvidia GRID, на которой построена новинка Depo, дизайнеры, архитекторы и инженеры получают свободу удаленного доступа к виртуальной машине из любой точки мира для демонстрации 2D/3D-модели любой сложности на встрече с заказчиком прямо с собственного планшета. Depo VGS избавляет пользователей графически интенсивных приложений от необходимости постоянного физического п

«Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO ычислений, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительного комплекса совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO (г. Алматы, Казахстан) — регионального поставщика услуг по 2D/3D-обработке и интерпретации сейсмических данных. Производительность суперкомпьютера, разработанного «Т-Платформами», возросла до 2,55 Тфлопс, что позволило ему войти в первую тройку самых м

R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен ь для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключа

Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D ния Treelogic представила 3D-конвертер Treelogic Era 3D. Новинка поддерживает не только конвертацию 2D-контента в 3D-изображение, но и переводит изначальное 3D-видео в формат, доступный для про

Выбираем "плазму": обзор телевизора Panasonic TX-PR42GT30 0`000 часов. Качество картинки вновь подтверждено сертификатом THX, причем сразу в двух категориях: 2D и 3D дисплеи. Столь же традиционно, из года в год происходит смена поколений плазменных па

Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране Компания Toshiba анонсировала первый в мире ноутбук с поддержкой 3D-видео вместе с 2D на одном экране. Устройство получило название Qosmio T851 и пока будет выпущено только в Японии. Для просмотра 3D не требуется ношение стереоочков. Ноутбук оснащен специальным экраном, на гр

Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight Компания Dassault Systèmes (DS) представила официальную Windows-версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight для всех категорий пользователей, включая специалистов в области САПР, студентов и преподавателей. По данным компании, с июня 2010 г. и до настоящего момента бесплатн

JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D ажений (в 2.7 раз быстрее, чем предыдущая версия). Камера умеет снимать видео в FullHD разрешении в 2D или 3D, а также фотографировать статичные изображения с разрешением, в четыре раза большим

PTC представила новую систему проектирования Creo Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Creo – новый фл

Sony представила 2D- и 3D-проекторы нология Sony True Cinema, позволяющая получать картинку кинематографического уровня без особых настроек. Динамическая контрастность проектора составляет 150000:1 за счет решения Sony Advanced Iris 3. 2D-проектор VPL-VWPRO1 имеет сходные технические характеристики – в нем тоже есть поддержка FullHD-разрешения, а также технологии Sony Advanced Iris 3 для контрастности 85000:1.

Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011 Компания Autodesk представила новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования, предназначенные для больших и малых промышленных предприятий. Тесная интеграция Autodesk Inventor 2011 и остальных программ, входящих в портфель решений для реализации

«Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ ехнических средств и расходных материалов для системы автоматизации на базе технологии штрихового и 2D-кодирования для нужд Северо-западного таможенного управления. Комиссия по размещению заказ

Как живется САПР в России? Достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста

Новый онлайн-проект студии GDTeam и GDTeam и Yupii! Studio объявили о работе над локализацией нового проекта – космической клиентской 2D MMORPG «Наши в космосе».«Наши в космосе» – это космическая клиентская 2D MMORPG игр

Stickman 5.1.1: создание 2D-анимации Вышла новая версия программы Stickman, предназначенной для создания 2D-анимации. Приложение, прежде всего, адресовано детям, но подойдет также и взрослым, которые смогут легко создавать простые мультфильмы, анимировать рисунки и т.д. Stickman поддерживает экспо

AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D Компания AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D для рабочих станций и настольных ПК, который оптимизирует качество отображения информации для финансовых трейдеров и одновременно способствует улучшению размещения персонала и оборудования в

Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине 9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо

Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине 9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо