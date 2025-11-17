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Индексная книга (каталог) CNews*
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2D 2-Dimensional двухмерное пространство двухмерные объекты

СОБЫТИЯ

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17.11.2025 Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений

ей и аутентификации RooX UIDM. Он ориентирован на компании, которые хотят быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. RooX UIDM Base поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами и разворачивается в локальной сети или приватном облаке. R
14.10.2025 Без проб и ошибок: ИИ от МФТИ создает материалы будущего в 10 раз быстрее

Ученые из Центра фотоники и 2D-материалов МФТИ разработали ИИ-алгоритм, который вместо месяцев экспериментов может за счи
03.04.2025 В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники

мации В ИТМО создали металл-органические кристаллы, самопроизвольно превращающиеся из 3D-структур в 2D, которые можно использовать в дизайне устройств памяти и платформ ИИ в качестве материала

12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass

Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к определенным ресурсам. Также разработчики MultiDirectory добавили гибкие настройки сетевых пол
10.11.2024 Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий

Классическая 2D-анимация и переход к 2,5D Очень долго 2D-анимация была основой индустрии, и этот фо
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными

DIS Group и 2D Systems заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс D
25.07.2024 В МФТИ создали 2D-материал для гибкой оптоэлектроники 

Новый материал из разряда органических 2D-полимеров на основе особых молекул разработали ученые МФТИ и ИБХФ РАН. Наноразмерные поры

28.11.2023 Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики

еских моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3D Converter помогают создавать 2D и 3D-графику для интерактивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разраба
27.04.2023 Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники

редставители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой

что бизнес готов к работе с системой маркировки: 76% респондентов уже имеют кассу, 38% — используют 2D-сканеры. Более 20% респондентов по всей выборке и более 23% среди продавцов табачной проду
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом

мерном полупроводнике. В качестве полупроводникового материала был использован дисульфид молибдена. 2D-материалы получили свое название за очень небольшую толщину пласта – она достигает всего о
19.10.2016 Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017

Corel представил CorelCAD 2017 — новую версию САПР для 2D проектирования и 3D моделирования. Как рассказали CNews в компании, доступное для работы н
02.11.2015 В RealD выяснили, что 3D улучшает работу мозга

озговую активность, возникающую у зрителя во время просмотра фильмов в формате 3D, и в традиционном 2D-форматом. Исследование было проведено в кинотеатре Vue в Лондоне. Ключевыми экспертами в н
25.02.2015 Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов

Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устройство DS7708 легко интегрируется в POS решение. Сканер подходит для разных категорий заказчиков: предприятий розничной торговли продуктами питания (гастр
30.06.2014 Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — «научила» свою систему 2D-распознавания лиц, Vocord FaceControl, выявлять людей, скрывающих свои лица от камер наблюдения. Эта функция, построенная на инновационных принципах 3D-зрения, реализована отделом разработок
12.02.2014 Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств

в. Благодаря технологии Nvidia GRID, на которой построена новинка Depo, дизайнеры, архитекторы и инженеры получают свободу удаленного доступа к виртуальной машине из любой точки мира для демонстрации 2D/3D-модели любой сложности на встрече с заказчиком прямо с собственного планшета. Depo VGS избавляет пользователей графически интенсивных приложений от необходимости постоянного физического п
10.10.2011 «Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO

ычислений, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительного комплекса совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO (г. Алматы, Казахстан) — регионального поставщика услуг по 2D/3D-обработке и интерпретации сейсмических данных. Производительность суперкомпьютера, разработанного «Т-Платформами», возросла до 2,55 Тфлопс, что позволило ему войти в первую тройку самых м
10.10.2011 R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен

ь для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключа
30.09.2011 Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D

ния Treelogic представила 3D-конвертер Treelogic Era 3D. Новинка поддерживает не только конвертацию 2D-контента в 3D-изображение, но и переводит изначальное 3D-видео в формат, доступный для про
14.06.2011 Выбираем "плазму": обзор телевизора Panasonic TX-PR42GT30

0`000 часов. Качество картинки вновь подтверждено сертификатом THX, причем сразу в двух категориях: 2D и 3D дисплеи. Столь же традиционно, из года в год происходит смена поколений плазменных па
21.04.2011 Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране

Компания Toshiba анонсировала первый в мире ноутбук с поддержкой 3D-видео вместе с 2D на одном экране. Устройство получило название Qosmio T851 и пока будет выпущено только в Японии. Для просмотра 3D не требуется ношение стереоочков. Ноутбук оснащен специальным экраном, на гр
28.02.2011 Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight

Компания Dassault Systèmes (DS) представила официальную Windows-версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight для всех категорий пользователей, включая специалистов в области САПР, студентов и преподавателей. По данным компании, с июня 2010 г. и до настоящего момента бесплатн
17.12.2010 JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D

ажений (в 2.7 раз быстрее, чем предыдущая версия). Камера умеет снимать видео в FullHD разрешении в 2D или 3D, а также фотографировать статичные изображения с разрешением, в четыре раза большим
14.12.2010 Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D
11.11.2010 PTC представила новую систему проектирования Creo

Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Creo – новый фл
24.09.2010 Sony представила 2D- и 3D-проекторы

нология Sony True Cinema, позволяющая получать картинку кинематографического уровня без особых настроек. Динамическая контрастность проектора составляет 150000:1 за счет решения Sony Advanced Iris 3. 2D-проектор VPL-VWPRO1 имеет сходные технические характеристики – в нем тоже есть поддержка FullHD-разрешения, а также технологии Sony Advanced Iris 3 для контрастности 85000:1.
31.03.2010 Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011

Компания Autodesk представила новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования, предназначенные для больших и малых промышленных предприятий. Тесная интеграция Autodesk Inventor 2011 и остальных программ, входящих в портфель решений для реализации

14.07.2009 «Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ

ехнических средств и расходных материалов для системы автоматизации на базе технологии штрихового и 2D-кодирования для нужд Северо-западного таможенного управления. Комиссия по размещению заказ
26.05.2009 Как живется САПР в России?

Достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста

09.04.2008 Новый онлайн-проект студии GDTeam

и GDTeam и Yupii! Studio объявили о работе над локализацией нового проекта – космической клиентской 2D MMORPG «Наши в космосе».«Наши в космосе» – это космическая клиентская 2D MMORPG игр
01.04.2008 Stickman 5.1.1: создание 2D-анимации

Вышла новая версия программы Stickman, предназначенной для создания 2D-анимации. Приложение, прежде всего, адресовано детям, но подойдет также и взрослым, которые смогут легко создавать простые мультфильмы, анимировать рисунки и т.д. Stickman поддерживает экспо
14.03.2008 AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D

Компания AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D для рабочих станций и настольных ПК, который оптимизирует качество отображения информации для финансовых трейдеров и одновременно способствует улучшению размещения персонала и оборудования в
11.12.2006 Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине

9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
11.12.2006 Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине

9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
28.11.2000 Real Time Visualization представила сетевую графическую систему 2D/3D VolumePro Net для рабочих групп медицинских учреждений

iz) представила VolumePro Net - групповую систему визуализации, которая в реальном времени передает 2D/3D-изображения на компьютеры локальной больничной сети. VolumePro Net представляет собой п

Публикаций - 845, упоминаний - 1016

2D и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 120
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 84
2domains 4 84
Nvidia Corp 4002 65
Intel Corporation 12811 63
Samsung Electronics 11064 55
LG Electronics 3735 50
Microsoft Corporation 25775 49
Autodesk 639 47
Google LLC 12688 46
Sony 6739 44
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 35
9594 31
Philips 2099 27
Meta Platforms - Facebook 4621 27
Apple Inc 13154 26
Softline - Софтлайн 3743 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Acer Group - Acer Inc 2776 22
Yandex - Яндекс 9216 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 17
X Corp - Twitter 2938 17
Toshiba Corporation 2980 17
Oracle Corporation 7074 16
HP Inc. 5883 15
Нанософт 148 15
AMD Graphics Product Group - ATI 973 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ред Софт - Red Soft 1236 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Top Systems - Топ Системы 88 13
Multifactor - Мультифактор 132 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 13
HTC Corporation 1512 12
Adobe Systems 1597 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Dell EMC 5180 12
Sharp Corporation 1062 11
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Bentley Motors 74 6
Carl Zeiss AG 307 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Газпром нефть 725 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
BMW Group 482 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Visa International 1993 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
РНФ - Российский научный фонд 201 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
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ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 518
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 202
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 140
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 135
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 129
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 127
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 122
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 115
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 113
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 112
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 109
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 105
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 104
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 103
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 93
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 89
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 85
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 85
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 84
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 81
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 78
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
Контрастность 3042 65
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 64
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 63
Google Android 15243 101
2Test Профишкаф 1 84
Microsoft Windows 16882 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 57
Linux OS 11533 57
Apple iOS 8583 43
Autodesk AutoCAD 376 36
Google YouTube - Видеохостинг 3002 35
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 27
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 23
Apple iPhone 6 4861 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 20
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 19
Autodesk Inventor 76 19
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 18
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 18
Autodesk Revit 125 18
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 18
Apple iPad 4011 18
Microsoft Office 4170 18
Нанософт - nanoCAD 148 18
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 18
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Apple macOS 2419 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Nvidia Quadro GPU 279 16
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
Microsoft Windows 10 1938 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 14
Морозова Анастасия 36 7
Хомутов Дмитрий 62 5
Гарринчев Сергей 5 5
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 4
Тасев Александр 15 4
Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 4
Gehman Harold - Геман Гарольд 10 4
Рожнов Михаил 20 4
Путин Владимир 3454 4
Рустамов Рустам 548 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Леонов Алексей 96 3
Новоселов Константин 19 3
Егоров Максим 36 3
Ожигин Денис 15 3
Хмельницкий Алексей 22 3
Тятюшев Максим 215 3
Андриевский Сергей 24 3
Хаханов Юрий 20 3
Парфентьев Алексей 183 2
Натрусов Артем 313 2
Шадаев Максут 1210 2
Сотин Денис 216 2
Макаров Алексей 69 2
Романенко Андрей 94 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Семенов Александр 166 2
Гузовский Денис 79 2
Кузнецов Александр 162 2
Предыбайло Вячеслав 28 2
Белевцев Андрей 115 2
Чурсин Дмитрий 87 2
Дмитриев Александр 56 2
Михеев Александр 17 2
Добровинский Александр 48 2
Сорокин Андрей 23 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 88 2
Ульянов Николай 176 2
Попов Дмитрий 39 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 417
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 69
Япония 13807 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 49
Европа 24964 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
Южная Корея - Республика 7052 31
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Франция - Французская Республика 8177 16
Китай - Тайвань 4245 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Канада 5081 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Украина 7928 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Индия - Bharat 5869 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
Чехия - Чешская Республика 1349 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
США - Калифорния 4829 6
Германия - Берлин 732 6
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Польша - Республика 2031 6
Израиль 2856 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Солнечная система - Solar system 2569 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 66
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 66
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 52
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 40
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 37
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 31
Английский язык 7030 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 22
Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 21
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 16
Ergonomics - Эргономика 1755 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
CNews - ZOOM.CNews 1866 30
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
Silicon 494 4
Euronews - телеканал 52 4
The Verge - Издание 619 4
Wikipedia - Википедия 650 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Tom’s Hardware 600 3
Ведомости 1466 3
Inquirer 463 3
Nature 832 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Bloomberg 1627 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
WCCFTech - Издание 110 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
DigiTimes - Издание 1331 2
Phoronix 59 2
Science Advances 35 2
HPC.ru 117 2
EurekAlert 291 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
CineTrailer 3 2
SPIE - Optics.org 29 2
Walt Disney Company - ESPN 56 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
AnandTech 73 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Gizmodo 133 1
Hacker News 92 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
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S&P 500 565 2
Jon Peddie Research 46 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
DaraTech 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Markets&Markets Research 113 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IBM Research 111 1
Mercury Research 73 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Tractica 7 1
Google Threat Analysis Group 18 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
NPD DisplaySearch 285 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Sucuri 6 1
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РАН - Российская академия наук 2122 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
University of Manchester - Манчестерский университет 77 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CeBIT 614 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Embedded World 10 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Photokina 60 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Samsung Forum 14 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
ИгроМир 125 1
CEATEC 45 1
Фотофорум 48 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Сбер - Sber500 12 1
Start Fellows - проект поддержки стартапов, созданный Павлом Дуровым и Юрием Мильнером 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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