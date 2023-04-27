2D 2-Dimensional двухмерное пространство двухмерные объекты
|27.04.2023
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Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники
области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более быстрой и эффективной. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского фонда фундаменталь
|02.11.2015
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В RealD выяснили, что 3D улучшает работу мозга
озговую активность, возникающую у зрителя во время просмотра фильмов в формате 3D, и в традиционном 2D-форматом. Исследование было проведено в кинотеатре Vue в Лондоне. Ключевыми экспертами в н
|25.02.2015
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Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов
Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устройство DS7708 легко интегрируется в POS решение. Сканер подходит для разных категорий заказчиков: предприятий розничной торговли продуктами питания (гастр
|30.06.2014
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Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — «научила» свою систему 2D-распознавания лиц, Vocord FaceControl, выявлять людей, скрывающих свои лица от камер наблюдения. Эта функция, построенная на инновационных принципах 3D-зрения, реализована отделом разработок
|12.02.2014
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Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств
в. Благодаря технологии Nvidia GRID, на которой построена новинка Depo, дизайнеры, архитекторы и инженеры получают свободу удаленного доступа к виртуальной машине из любой точки мира для демонстрации 2D/3D-модели любой сложности на встрече с заказчиком прямо с собственного планшета. Depo VGS избавляет пользователей графически интенсивных приложений от необходимости постоянного физического п
|10.10.2011
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«Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO
ычислений, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительного комплекса совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO (г. Алматы, Казахстан) — регионального поставщика услуг по 2D/3D-обработке и интерпретации сейсмических данных. Производительность суперкомпьютера, разработанного «Т-Платформами», возросла до 2,55 Тфлопс, что позволило ему войти в первую тройку самых м
|10.10.2011
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R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен
ь для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключа
|30.09.2011
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Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D
ния Treelogic представила 3D-конвертер Treelogic Era 3D. Новинка поддерживает не только конвертацию 2D-контента в 3D-изображение, но и переводит изначальное 3D-видео в формат, доступный для про
|14.06.2011
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Выбираем "плазму": обзор телевизора Panasonic TX-PR42GT30
0`000 часов. Качество картинки вновь подтверждено сертификатом THX, причем сразу в двух категориях: 2D и 3D дисплеи. Столь же традиционно, из года в год происходит смена поколений плазменных па
|21.04.2011
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Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране
Компания Toshiba анонсировала первый в мире ноутбук с поддержкой 3D-видео вместе с 2D на одном экране. Устройство получило название Qosmio T851 и пока будет выпущено только в Японии. Для просмотра 3D не требуется ношение стереоочков. Ноутбук оснащен специальным экраном, на гр
|28.02.2011
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Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight
Компания Dassault Systèmes (DS) представила официальную Windows-версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight для всех категорий пользователей, включая специалистов в области САПР, студентов и преподавателей. По данным компании, с июня 2010 г. и до настоящего момента бесплатн
|17.12.2010
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JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D
ажений (в 2.7 раз быстрее, чем предыдущая версия). Камера умеет снимать видео в FullHD разрешении в 2D или 3D, а также фотографировать статичные изображения с разрешением, в четыре раза большим
|14.12.2010
|Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D
|24.09.2010
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Sony представила 2D- и 3D-проекторы
нология Sony True Cinema, позволяющая получать картинку кинематографического уровня без особых настроек. Динамическая контрастность проектора составляет 150000:1 за счет решения Sony Advanced Iris 3. 2D-проектор VPL-VWPRO1 имеет сходные технические характеристики – в нем тоже есть поддержка FullHD-разрешения, а также технологии Sony Advanced Iris 3 для контрастности 85000:1.
|31.03.2010
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Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011
Компания Autodesk представила новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования, предназначенные для больших и малых промышленных предприятий. Тесная интеграция Autodesk Inventor 2011 и остальных программ, входящих в портфель решений для реализации
|14.07.2009
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«Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ
Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о победе в открытом аукционе на поставку технических средств и расходных материалов для системы автоматизации на базе технологии штрихового и 2D-кодирования для нужд Северо-западного таможенного управления. Комиссия по размещению заказов учитывала соответствие заявок участников аукциона требованиям и условиям, предусмотренным аукцион
|26.05.2009
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Как живется САПР в России?
Достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста для этого рынка в целом. В машиностроении вместе с трехмерными CAD-системами в настоящее время до си
|14.03.2008
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AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D
Компания AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D для рабочих станций и настольных ПК, который оптимизирует качество отображения информации для финансовых трейдеров и одновременно способствует улучшению размещения персонала и оборудования в
|11.12.2006
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Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине
9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
|11.12.2006
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Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине
9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
|28.11.2000
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Real Time Visualization представила сетевую графическую систему 2D/3D VolumePro Net для рабочих групп медицинских учреждений
Компания Real Time Visualization (RTViz) представила VolumePro Net - групповую систему визуализации, которая в реальном времени передает 2D/3D-изображения на компьютеры локальной больничной сети. VolumePro Net представляет собой производительную систему, позволяющую передавать изображения используя исключительно уровень программ
2D замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Морозова Анастасия 34 6
|Гарринчев Сергей 5 5
|Тасев Александр 14 4
|Путин Владимир 2900 3
|Егоров Максим 28 3
|Леонов Алексей 51 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
|Ханспал Амар 17 3
|Рустамов Рустам 308 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 2
|Сорокин Андрей 23 2
|Добровинский Александр 19 2
|Сотин Денис 189 2
|Булгаков Кирилл 72 2
|Гаврилов Евгений 25 2
|Сивцев Илья 96 2
|Натрусов Артем 246 2
|Рудычева Наталья 94 2
|Брук Павел 4 2
|Парфентьев Алексей 79 2
|Урсуа Игорь 7 2
|Романенко Андрей 91 2
|Чурсин Дмитрий 45 2
|Гузовский Денис 46 2
|Оганов Артем 7 2
|Оснач Дмитрий 14 2
|Спирин Антон 26 2
|Бурилов Андрей 81 2
|Александров Александр 50 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 280 2
|Ульянов Николай 75 2
|Баженов Сергей 6 2
|Климов Андрей 40 2
|Карпов Роман 30 2
|Стоянов Алексей 25 2
|Семенов Александр 125 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Евдокимов Игорь 28 2
|Шадаев Максут 798 2
|Малахов Михаил 10 2
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