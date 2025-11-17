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2D 2-Dimensional двухмерное пространство двухмерные объекты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.11.2025
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Новый продукт RooX UIDM Base обеспечит SSO и 2FA для корпоративных приложений
ей и аутентификации RooX UIDM. Он ориентирован на компании, которые хотят быстро внедрить систему управления доступом в ситуации ограниченных ресурсов. Продукт обеспечивает SSO (единую точку входа) и 2FA (двухфакторную аутентификацию) для корпоративных приложений. RooX UIDM Base поддерживает интеграцию с LDAP-совместимыми каталогами и разворачивается в локальной сети или приватном облаке. R
|14.10.2025
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Без проб и ошибок: ИИ от МФТИ создает материалы будущего в 10 раз быстрее
Ученые из Центра фотоники и 2D-материалов МФТИ разработали ИИ-алгоритм, который вместо месяцев экспериментов может за счи
|03.04.2025
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В России созданы ультратонкие кристаллы для памяти современной электроники
мации В ИТМО создали металл-органические кристаллы, самопроизвольно превращающиеся из 3D-структур в 2D, которые можно использовать в дизайне устройств памяти и платформ ИИ в качестве материала
|12.02.2025
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Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass
Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к определенным ресурсам. Также разработчики MultiDirectory добавили гибкие настройки сетевых пол
|10.11.2024
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Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий
Классическая 2D-анимация и переход к 2,5D Очень долго 2D-анимация была основой индустрии, и этот фо
|10.10.2024
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DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными
DIS Group и 2D Systems заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс D
|25.07.2024
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В МФТИ создали 2D-материал для гибкой оптоэлектроники
Новый материал из разряда органических 2D-полимеров на основе особых молекул разработали ученые МФТИ и ИБХФ РАН. Наноразмерные поры
|28.11.2023
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Компания «Иторум» лицензировала C3D Vision и C3D Converter для разработки 2D и 3D-графики
еских моделей – для создания отечественного решения Technical Documentation Editor 3D (TDE 3D). Компоненты C3D Vision (включающий также функционал web-визуализации) и C3D Converter помогают создавать 2D и 3D-графику для интерактивной электронной технической документации и средств обучения. Об этом CNews сообщили представители C3D Labs. Модуль визуализации C3D Vision дает возможность разраба
|27.04.2023
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Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники
редставители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более
|15.04.2019
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«Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой
что бизнес готов к работе с системой маркировки: 76% респондентов уже имеют кассу, 38% — используют 2D-сканеры. Более 20% респондентов по всей выборке и более 23% среди продавцов табачной проду
|26.04.2017
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Создан микропроцессор толщиной в 1 атом
мерном полупроводнике. В качестве полупроводникового материала был использован дисульфид молибдена. 2D-материалы получили свое название за очень небольшую толщину пласта – она достигает всего о
|19.10.2016
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Corel представил новую версию САПР CorelCAD 2017
Corel представил CorelCAD 2017 — новую версию САПР для 2D проектирования и 3D моделирования. Как рассказали CNews в компании, доступное для работы н
|02.11.2015
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В RealD выяснили, что 3D улучшает работу мозга
озговую активность, возникающую у зрителя во время просмотра фильмов в формате 3D, и в традиционном 2D-форматом. Исследование было проведено в кинотеатре Vue в Лондоне. Ключевыми экспертами в н
|25.02.2015
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Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов
Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устройство DS7708 легко интегрируется в POS решение. Сканер подходит для разных категорий заказчиков: предприятий розничной торговли продуктами питания (гастр
|30.06.2014
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Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — «научила» свою систему 2D-распознавания лиц, Vocord FaceControl, выявлять людей, скрывающих свои лица от камер наблюдения. Эта функция, построенная на инновационных принципах 3D-зрения, реализована отделом разработок
|12.02.2014
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Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств
в. Благодаря технологии Nvidia GRID, на которой построена новинка Depo, дизайнеры, архитекторы и инженеры получают свободу удаленного доступа к виртуальной машине из любой точки мира для демонстрации 2D/3D-модели любой сложности на встрече с заказчиком прямо с собственного планшета. Depo VGS избавляет пользователей графически интенсивных приложений от необходимости постоянного физического п
|10.10.2011
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«Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO
ычислений, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительного комплекса совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO (г. Алматы, Казахстан) — регионального поставщика услуг по 2D/3D-обработке и интерпретации сейсмических данных. Производительность суперкомпьютера, разработанного «Т-Платформами», возросла до 2,55 Тфлопс, что позволило ему войти в первую тройку самых м
|10.10.2011
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R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен
ь для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключа
|30.09.2011
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Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D
ния Treelogic представила 3D-конвертер Treelogic Era 3D. Новинка поддерживает не только конвертацию 2D-контента в 3D-изображение, но и переводит изначальное 3D-видео в формат, доступный для про
|14.06.2011
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Выбираем "плазму": обзор телевизора Panasonic TX-PR42GT30
0`000 часов. Качество картинки вновь подтверждено сертификатом THX, причем сразу в двух категориях: 2D и 3D дисплеи. Столь же традиционно, из года в год происходит смена поколений плазменных па
|21.04.2011
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Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране
Компания Toshiba анонсировала первый в мире ноутбук с поддержкой 3D-видео вместе с 2D на одном экране. Устройство получило название Qosmio T851 и пока будет выпущено только в Японии. Для просмотра 3D не требуется ношение стереоочков. Ноутбук оснащен специальным экраном, на гр
|28.02.2011
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Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight
Компания Dassault Systèmes (DS) представила официальную Windows-версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight для всех категорий пользователей, включая специалистов в области САПР, студентов и преподавателей. По данным компании, с июня 2010 г. и до настоящего момента бесплатн
|17.12.2010
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JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D
ажений (в 2.7 раз быстрее, чем предыдущая версия). Камера умеет снимать видео в FullHD разрешении в 2D или 3D, а также фотографировать статичные изображения с разрешением, в четыре раза большим
|14.12.2010
|Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D
|11.11.2010
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PTC представила новую систему проектирования Creo
Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделирование и параметрическое 3D-моделирование. Creo – новый фл
|24.09.2010
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Sony представила 2D- и 3D-проекторы
нология Sony True Cinema, позволяющая получать картинку кинематографического уровня без особых настроек. Динамическая контрастность проектора составляет 150000:1 за счет решения Sony Advanced Iris 3. 2D-проектор VPL-VWPRO1 имеет сходные технические характеристики – в нем тоже есть поддержка FullHD-разрешения, а также технологии Sony Advanced Iris 3 для контрастности 85000:1.
|31.03.2010
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Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011
Компания Autodesk представила новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования, предназначенные для больших и малых промышленных предприятий. Тесная интеграция Autodesk Inventor 2011 и остальных программ, входящих в портфель решений для реализации
|14.07.2009
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«Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ
ехнических средств и расходных материалов для системы автоматизации на базе технологии штрихового и 2D-кодирования для нужд Северо-западного таможенного управления. Комиссия по размещению заказ
|26.05.2009
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Как живется САПР в России?
Достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста
|09.04.2008
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Новый онлайн-проект студии GDTeam
и GDTeam и Yupii! Studio объявили о работе над локализацией нового проекта – космической клиентской 2D MMORPG «Наши в космосе».«Наши в космосе» – это космическая клиентская 2D MMORPG игр
|01.04.2008
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Stickman 5.1.1: создание 2D-анимации
Вышла новая версия программы Stickman, предназначенной для создания 2D-анимации. Приложение, прежде всего, адресовано детям, но подойдет также и взрослым, которые смогут легко создавать простые мультфильмы, анимировать рисунки и т.д. Stickman поддерживает экспо
|14.03.2008
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AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D
Компания AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D для рабочих станций и настольных ПК, который оптимизирует качество отображения информации для финансовых трейдеров и одновременно способствует улучшению размещения персонала и оборудования в
|11.12.2006
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Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине
9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
|11.12.2006
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Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине
9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
|28.11.2000
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Real Time Visualization представила сетевую графическую систему 2D/3D VolumePro Net для рабочих групп медицинских учреждений
iz) представила VolumePro Net - групповую систему визуализации, которая в реальном времени передает 2D/3D-изображения на компьютеры локальной больничной сети. VolumePro Net представляет собой п
2D и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Анастасия 36 7
|Хомутов Дмитрий 62 5
|Гарринчев Сергей 5 5
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 4
|Тасев Александр 15 4
|Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 4
|Gehman Harold - Геман Гарольд 10 4
|Рожнов Михаил 20 4
|Путин Владимир 3454 4
|Рустамов Рустам 548 3
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
|Леонов Алексей 96 3
|Новоселов Константин 19 3
|Егоров Максим 36 3
|Ожигин Денис 15 3
|Хмельницкий Алексей 22 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Андриевский Сергей 24 3
|Хаханов Юрий 20 3
|Парфентьев Алексей 183 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Сотин Денис 216 2
|Макаров Алексей 69 2
|Романенко Андрей 94 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Семенов Александр 166 2
|Гузовский Денис 79 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Предыбайло Вячеслав 28 2
|Белевцев Андрей 115 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Дмитриев Александр 56 2
|Михеев Александр 17 2
|Добровинский Александр 48 2
|Сорокин Андрей 23 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Климов Андрей 88 2
|Ульянов Николай 176 2
|Попов Дмитрий 39 2
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