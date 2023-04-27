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2D 2-Dimensional двухмерное пространство двухмерные объекты



27.04.2023 Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники

области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета. В перспективе предложенные способы модификации 2D-материалов позволят сделать технологию изготовления оптогибких электронных устройств более быстрой и эффективной. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского фонда фундаменталь
02.11.2015 В RealD выяснили, что 3D улучшает работу мозга

озговую активность, возникающую у зрителя во время просмотра фильмов в формате 3D, и в традиционном 2D-форматом. Исследование было проведено в кинотеатре Vue в Лондоне. Ключевыми экспертами в н
25.02.2015 Zebra Technologies представила новый вертикальный сканер 2D кодов

Компания Zebra Technologies представила презентационный сканер 2D кодов Symbol DS7708. Компактное устройство DS7708 легко интегрируется в POS решение. Сканер подходит для разных категорий заказчиков: предприятий розничной торговли продуктами питания (гастр
30.06.2014 Система Vocord FaceControl «научилась» фиксировать людей, скрывающих лица от камер

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — «научила» свою систему 2D-распознавания лиц, Vocord FaceControl, выявлять людей, скрывающих свои лица от камер наблюдения. Эта функция, построенная на инновационных принципах 3D-зрения, реализована отделом разработок
12.02.2014 Новое решение Depo Computers для проектирования 2D/3D-моделей поддерживает работу с мобильных устройств

в. Благодаря технологии Nvidia GRID, на которой построена новинка Depo, дизайнеры, архитекторы и инженеры получают свободу удаленного доступа к виртуальной машине из любой точки мира для демонстрации 2D/3D-модели любой сложности на встрече с заказчиком прямо с собственного планшета. Depo VGS избавляет пользователей графически интенсивных приложений от необходимости постоянного физического п
10.10.2011 «Т-Платформы» модернизировали вычислительный комплекс поставщика услуг по 2D/3D-обработке сейсмических данных GAS KCO

ычислений, объявила о завершении проекта по модернизации вычислительного комплекса совместного казахстанско-итальянского предприятия GAS KCO (г. Алматы, Казахстан) — регионального поставщика услуг по 2D/3D-обработке и интерпретации сейсмических данных. Производительность суперкомпьютера, разработанного «Т-Платформами», возросла до 2,55 Тфлопс, что позволило ему войти в первую тройку самых м
10.10.2011 R2-D2: 3D Game Converter для LG Optimus 3D уже доступен

ь для загрузки на LG Optimus 3D свой фирменный 3D-конвертер, который позволяет придать существующим 2D играм, построенным на программном интерфейсе OpenGL, 3D-вид. При этом программно переключа
30.09.2011 Treeelogic анонсировала 3D-конвертер Treelogic Era 3D

ния Treelogic представила 3D-конвертер Treelogic Era 3D. Новинка поддерживает не только конвертацию 2D-контента в 3D-изображение, но и переводит изначальное 3D-видео в формат, доступный для про
14.06.2011 Выбираем "плазму": обзор телевизора Panasonic TX-PR42GT30

0`000 часов. Качество картинки вновь подтверждено сертификатом THX, причем сразу в двух категориях: 2D и 3D дисплеи. Столь же традиционно, из года в год происходит смена поколений плазменных па
21.04.2011 Toshiba показала ноутбук с поддержкой 2D и 3D на одном экране

Компания Toshiba анонсировала первый в мире ноутбук с поддержкой 3D-видео вместе с 2D на одном экране. Устройство получило название Qosmio T851 и пока будет выпущено только в Японии. Для просмотра 3D не требуется ношение стереоочков. Ноутбук оснащен специальным экраном, на гр
28.02.2011 Dassault Systèmes выпустила официальную версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight

Компания Dassault Systèmes (DS) представила официальную Windows-версию бесплатного 2D САПР-решения DraftSight для всех категорий пользователей, включая специалистов в области САПР, студентов и преподавателей. По данным компании, с июня 2010 г. и до настоящего момента бесплатн
17.12.2010 JVC сделала камкодер для гибридной съемки в 2D и 3D

ажений (в 2.7 раз быстрее, чем предыдущая версия). Камера умеет снимать видео в FullHD разрешении в 2D или 3D, а также фотографировать статичные изображения с разрешением, в четыре раза большим
14.12.2010 Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D

24.09.2010 Sony представила 2D- и 3D-проекторы

нология Sony True Cinema, позволяющая получать картинку кинематографического уровня без особых настроек. Динамическая контрастность проектора составляет 150000:1 за счет решения Sony Advanced Iris 3. 2D-проектор VPL-VWPRO1 имеет сходные технические характеристики – в нем тоже есть поддержка FullHD-разрешения, а также технологии Sony Advanced Iris 3 для контрастности 85000:1.
31.03.2010 Autodesk выпустил новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования: Inventor 2011

Компания Autodesk представила новые версии программ для 2D- и 3D-проектирования, предназначенные для больших и малых промышленных предприятий. Тесная интеграция Autodesk Inventor 2011 и остальных программ, входящих в портфель решений для реализации

14.07.2009 «Сервис Плюс» поставит средства штрихового кодирования для СЗТУ

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о победе в открытом аукционе на поставку технических средств и расходных материалов для системы автоматизации на базе технологии штрихового и 2D-кодирования для нужд Северо-западного таможенного управления. Комиссия по размещению заказов учитывала соответствие заявок участников аукциона требованиям и условиям, предусмотренным аукцион
26.05.2009 Как живется САПР в России?

Достаточно давно продолжающаяся миграция с 2D-систем проектирования на 3D-моделирования в России до сих пор не является драйвером роста для этого рынка в целом. В машиностроении вместе с трехмерными CAD-системами в настоящее время до си
14.03.2008 AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D

Компания AMD представила новый графический ускоритель ATI FireMV 2260 2D для рабочих станций и настольных ПК, который оптимизирует качество отображения информации для финансовых трейдеров и одновременно способствует улучшению размещения персонала и оборудования в
11.12.2006 Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине

9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
11.12.2006 Китайские метеоспутники помогут провести Олимпиаду в Пекине

9 декабря Китай успешно вывел очередной метеоспутник FengYun-2D (FY-2D) на геостационарную орбиту. Запуск был осуществлен в 08 часов 53 минуты 8 декабря ракетой-носителем CZ-3А с полигона Сичан (провинция Сычуань). Новый спутник FY-2D массо
28.11.2000 Real Time Visualization представила сетевую графическую систему 2D/3D VolumePro Net для рабочих групп медицинских учреждений

Компания Real Time Visualization (RTViz) представила VolumePro Net - групповую систему визуализации, которая в реальном времени передает 2D/3D-изображения на компьютеры локальной больничной сети. VolumePro Net представляет собой производительную систему, позволяющую передавать изображения используя исключительно уровень программ

Публикаций - 632, упоминаний - 718

2D замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11848 52
Nvidia Corp 3287 48
LG Electronics 3559 43
Autodesk 585 37
Sony 6477 35
Microsoft Corporation 23964 35
Samsung Electronics 9912 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 33
Google LLC 11315 27
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 27
Apple Inc 11559 22
Meta Platforms - Facebook 4363 21
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 19
2domains 4 18
Philips 2033 18
Toshiba Corporation 2904 16
7532 15
X Corp - Twitter 2782 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 15
Yandex - Яндекс 6337 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2461 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 13
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 360 13
AMD Graphics Product Group - ATI 929 13
HP Inc. 5609 13
AMD - Advanced Micro Devices 3975 11
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 11
4A Games 796 11
IBM - International Business Machines Corp 9316 10
Lenovo Group 2226 10
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 10
Fujitsu 2024 9
Adobe Systems 1524 9
Dell EMC 4966 9
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 149 9
Oracle Corporation 6475 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 9
HTC Corporation 1491 9
ДОК 806 9
Dassault Systemes 214 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 8
Bentley Motors 70 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 408 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 461 5
Лента - Сеть розничной торговли 1870 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 4
Carl Zeiss AG 291 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 4
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 4
Газпром ПАО 1212 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 3
Prada 52 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 3
Газпром нефть 543 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 459 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
BMW Group 423 2
Lockheed Martin 751 2
Родник 84 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 2
Hyundai Motor Company 349 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
IKEA - ИКЕА 150 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 454 2
Askona Life Group - Аскона 98 2
Совкомбанк Совесть 269 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Royal Dutch Shell - Шелл 196 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 996 2
Северсталь ПАО - Severstal 406 2
РВК - Российская венчурная компания 539 2
Visa International 1908 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
ВсеИнструменты.ру 250 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 6
Президент Российской Федерации 3972 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 3
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 17 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 63 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 231 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 2
Минприроды РФ - Балтийская специализированная морская инспекция Министерства природных ресурсов 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 1
Правительство Москвы 2139 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 294 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 1
Федеральное собрание Российской Федерации 248 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 1
РНФ - Российский научный фонд 34 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 84 1
4CIO 763 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
АФТ - Ассоциация Финтех 90 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4048 357
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19784 160
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 130
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9582 118
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 102
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23305 101
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 86
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5737 86
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6839 84
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16410 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11943 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22467 81
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4659 78
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11640 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13668 74
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3595 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5878 72
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3432 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8725 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13215 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5816 61
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8987 60
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3361 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 57
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6285 56
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5536 55
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8642 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15456 51
Контрастность 2709 51
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6745 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6902 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18827 49
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9121 47
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4579 45
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 42
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4556 42
Google Android 13259 73
Microsoft Windows 14917 57
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 46
Apple iOS 7249 32
Linux OS 8938 31
Microsoft Skype 2006 29
Google YouTube - Видеохостинг 2546 27
Autodesk AutoCAD 310 23
2Test Профишкаф 1 22
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 18
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 18
Autodesk Revit 106 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 17
Autodesk Inventor 75 17
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 306 17
Google Play - Google Store - Android Market 3125 16
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 16
Apple iPhone 6 4862 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 15
Apple iPad 3786 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 15
Microsoft Office 3567 14
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 14
Microsoft Windows 10 1606 13
Apple macOS 1856 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2911 12
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 12
OpenGL - Язык программирования 231 12
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 185 12
Nvidia Quadro GPU 153 11
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 747 11
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 165 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 10
Dassault Systemes - SolidWorks 114 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 590 10
Морозова Анастасия 34 6
Гарринчев Сергей 5 5
Тасев Александр 14 4
Путин Владимир 2900 3
Егоров Максим 28 3
Леонов Алексей 51 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 3
Ханспал Амар 17 3
Рустамов Рустам 308 3
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 2
Сорокин Андрей 23 2
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