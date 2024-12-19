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Дмитриев Александр



Рынок СЭД 2024 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
11.12.2024 Решение «Нейроинформ Saas» включено в реестр отечественного ПО 1
29.11.2024 Эксперты «Нейроинформ» выявили топовые уязвимости в логистических компаниях по итогам III квартала 2024 года 1
01.11.2024 «Нейроинформ»: число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков в России резко выросло 1
20.09.2024 Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций 1
06.10.2023 Специалисты «Инфосистемы джет» провели ИБ-аудит ОССП 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1
04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс 1
14.09.2022 Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК 1
08.09.2022 Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1
17.12.2021 NCR и NtechLab выпустят кассы самообслуживания c оплатой по лицу и персонализированной рекламой 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 «Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 2
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
16.06.2020 Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5 1
06.04.2020 ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 1
28.01.2019 «Системный софт» создал подразделение программных средств мониторинга 1
12.11.2018 «Системный софт» начал российские продажи нового ПО от SolarWinds 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
20.10.2017 Сюрприз Центробанку: Банк «Открытие» в последний момент удвоил долю в Qiwi 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
05.04.2017 «Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE 1
31.01.2017 Клиенты банков-участников спонсорской программы ВТБ могут пополнять свои счета в банкоматах «Почта Банка» 1
10.04.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему защиты баз данных для United Card Service 1
11.07.2013 Александр Дмитриев назначен менеджером по развитию бизнеса TSC Auto ID 2
19.03.2013 BI Partner выпустил новую версию BPM for TM1 для СМБ 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
31.01.2007 Celltick: «Импульс» на «спящие» экраны сотовых 1
30.10.2001 "Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Дмитриев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 7
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Корус Консалтинг ГК 1217 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Нейроинформ 5 3
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 3
8213 2
SAP SE 5277 2
Microsoft Corporation 24625 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
АйДи - Технологии управления 50 2
SolarWinds 49 2
МегаФон 8805 2
Oracle Corporation 6688 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Naumen - Наумен 625 2
i-Free Just AI 31 2
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Paessler 6 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
NetApp - Network Appliance 636 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 7
NanduQ - Qiwi 996 4
АльфаСтрахование СГ 320 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 4 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Runa Capital 158 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 1
Полисервис НПФ 1 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Равелин 5 1
Elsevier 15 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 17
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Ctrl2Go SmartTeam 8 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
АйДи - Технологии управления - Documino 20 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Baidu 283 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Т1 TSC business data security 23 1
IBM Informix СУБД 134 1
IBM Cognos Express 11 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Windows 15657 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Ctrl2Go SmartAdviser 4 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Шевелев Борис 5 3
Гончаров Евгений 19 3
Пискунович Елена 10 3
Черепащук Валентин 4 3
Королев Илья 15 3
Натекин Алексей 7 3
Сергеев Сергей 138 3
Молодых Владимир 28 3
Педоренко Андрей 42 3
Шебалков Михаил 6 3
Шишкин Сергей 9 3
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 3
Егоров Михаил 15 2
Зайчиков Илья 20 2
Белоусов Максим 108 2
Кириченко Игорь 49 2
Петров Кирилл 34 2
Теплицкий Дмитрий 73 2
Колесников Евгений 17 2
Соколова Анастасия 10 2
Хрупова Елена 5 2
Гришин Алексей 26 2
Тихонов Иван 5 2
Плотникова Татьяна 6 2
Касимов Денис 22 1
Граков Игорь 2 1
Попов Андрей 111 1
Путин Владимир 3171 1
Горбатько Александр 105 1
Мишустин Михаил 676 1
Свириденко Кирилл 40 1
Сахаров Александр 73 1
Семичастнова Наталья 13 1
Вольпе Борис 91 1
Коренев Алексей 5 1
Горбач Константин 3 1
Смирнов Михаил 67 1
Демидов Дмитрий 21 1
Мохначева Елена 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Европа Восточная 3075 2
Украина 7608 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Экономический эффект 1067 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Английский язык 6634 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Forbes - Форбс 817 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
New retail 2 1
ComputerWorld 144 1
Компьютерра 42 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Известия ИД 624 1
Аналитический банковский журнал 12 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 1
Серебряный дождь 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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