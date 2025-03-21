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Skyeer Skyeer.AiVi

Российская интеллектуальная система видеомониторинга Skyeer.AiVi, разработана в 2024 г., совмещает технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализа геопространственных данных. Данное программное обеспечение (ПО) позволяет хранить и анализировать различные видеоматериалы о ходе строительства, с временной и географической привязкой. Пользователи в едином информационном пространстве системы всегда понимают, когда было снято видео и в какой точке объекта, а также имеют возможность делать заметки и выставлять рабочие задания подрядчикам. Дополнительный функционал для подсчета и определения типа строительной техники, используемой на площадке, обеспечивается с помощью технологий ИИ компании QMonitoring.


21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Skyeer и организации, системы, технологии, персоны:

Qmonitoring 3 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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