Российская интеллектуальная система видеомониторинга Skyeer.AiVi, разработана в 2024 г., совмещает технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализа геопространственных данных. Данное программное обеспечение (ПО) позволяет хранить и анализировать различные видеоматериалы о ходе строительства, с временной и географической привязкой. Пользователи в едином информационном пространстве системы всегда понимают, когда было снято видео и в какой точке объекта, а также имеют возможность делать заметки и выставлять рабочие задания подрядчикам. Дополнительный функционал для подсчета и определения типа строительной техники, используемой на площадке, обеспечивается с помощью технологий ИИ компании QMonitoring.