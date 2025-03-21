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Skyeer Skyeer.AiVi
Российская интеллектуальная система видеомониторинга Skyeer.AiVi, разработана в 2024 г., совмещает технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и анализа геопространственных данных. Данное программное обеспечение (ПО) позволяет хранить и анализировать различные видеоматериалы о ходе строительства, с временной и географической привязкой. Пользователи в едином информационном пространстве системы всегда понимают, когда было снято видео и в какой точке объекта, а также имеют возможность делать заметки и выставлять рабочие задания подрядчикам. Дополнительный функционал для подсчета и определения типа строительной техники, используемой на площадке, обеспечивается с помощью технологий ИИ компании QMonitoring.
|21.03.2025
|«Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1
Skyeer и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 1
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