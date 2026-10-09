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Qmonitoring Интеллектуальные стройрешения

Qmonitoring - Интеллектуальные стройрешения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 «Брусника» масштабирует систему ИИ-видеоаналитики QMonitoring на все строительные объекты компании 1
21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Qmonitoring и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 207 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5076 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 193 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 27 2
Rocket Group - Рокет Групп 17 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 2
Ovision - Овижн 54 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 2
Инград - Ingrad 14 2
Пионер ГК 12 2
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 37 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9081 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26978 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6721 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14186 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7963 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3705 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2646 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36823 1
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Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 138 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 2
Skyeer - Skyeer.AiVi 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2525 1
Самоходкин Дмитрий 17 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54145 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3820 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478194, в очереди разбора - 724581.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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