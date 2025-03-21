Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171403
ИКТ 13356
Организации 10475
Ведомства 1452
Ассоциации 984
Технологии 3405
Системы 25266
Персоны 73474
География 2777
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2594
Мероприятия 846

ЧЗСА Чебоксарский завод силовых агрегатов

ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» (г. Чебоксары) - производитель складской техники, вездеходов, ходовых систем и ОЕМ-компонентов к тракторам, дорожно-строительной технике, насосному  оборудованию и дизельным двигателям. С 2021 года предприятие выпускает широкую линейку вилочных погрузчиков и коммунальной техники.


21.03.2025 «Скайер ИТ» внедрила цифровую платформу для мониторинга строительных объектов на ЧЗСА 3
14.10.2024 У российского погрузчика СИЛАНТ российский контроллер 2
26.09.2023 «Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант» 3
13.03.2023 В России разработали новый тяговый электродвигатель 4

Публикаций - 4, упоминаний - 12

ЧЗСА и организации, системы, технологии, персоны:

АРМ - Априорные решения машин 3 2
Qmonitoring 3 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2419 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 391 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1728 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12562 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 118 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2986 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1830 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3113 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 773 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13410 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 555 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1458 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 179 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5834 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1181 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6346 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2180 1
ЧЗСА - Силант универсал электро 3 3
Skyeer - Skyeer.AiVi 1 1
Сбер - СберМобайл - SberMobile IIoT Platform 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 1
Дурандин Илья 1 1
Дмитриев Александр 38 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
Болотин Григорий 5 1
Бибиков Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 1
Земля - планета Солнечной системы 10425 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 710 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
Канада 4904 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5477 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 299 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1495 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4074 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 1
Энергетика - Energy - Energetically 5161 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5005 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще