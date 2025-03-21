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ЧЗСА Чебоксарский завод силовых агрегатов
«Чебоксарский завод силовых агрегатов» (г. Чебоксары) - производитель складской техники, вездеходов, ходовых систем и ОЕМ-компонентов к тракторам, дорожно-строительной технике, насосному оборудованию и дизельным двигателям. С 2021 года предприятие выпускает широкую линейку вилочных погрузчиков и коммунальной техники.
ЧЗСА и организации, системы, технологии, персоны:
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