ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» (г. Чебоксары) - производитель складской техники, вездеходов, ходовых систем и ОЕМ-компонентов к тракторам, дорожно-строительной технике, насосному оборудованию и дизельным двигателям. С 2021 года предприятие выпускает широкую линейку вилочных погрузчиков и коммунальной техники.