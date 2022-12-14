КПД Коэффициент полезного действия Efficiency factor
|14.12.2022
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Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть
руб. Внешним ИТ-подрядчиком в проекте выступила дочерняя структура «Ланита» — компания Solut. Имя заказчика строительного объекта в Pridex не раскрывают. Прочие результаты и перспективы Помимо роста КПД внедрение носимых устройств позволило компании получить ряд важных преимуществ, уверены в Pridex. В частности, наметилось более четкое соблюдение сроков и общее ускорение темпов строительст
|27.01.2016
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Беспроводная передача энергии с КПД 80%
WPT) впервые испытал в начале 20-го века знаменитый изобретатель Никола Тесла. Его изобретение не находило применение до 2007 г., когда инженеры MIT впервые продемонстрировали высокоэффективную WPT с КПД 45%. Впервые "по воздуху" с расстояния 2 м удалось запитать 60-ваттную лампочку и доказать, что у технологии есть коммерческие перспективы. Однако до сих пор беспроводная зарядка используе
|30.07.2014
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Гендиректор «Августа» работает с СЭД удаленно с помощью решения «1С-КПД» и «АйДесайд»
Приложение «1С-КПД iDecide: Рабочее место руководителя на iPad» позволяет генеральному директору группы компаний «Август» Эдуарду Букину работать с системой электронного документооборота (СЭД) удаленно и мини
|18.07.2014
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В руководстве «1С-КПД» произошли кадровые изменения
«1С-КПД», дочерняя компания фирмы 1С, объявила о кадровых изменениях в составе топ-менеджмента. В течение первого полугодия 2014 г. компания провела комплексную оценку повышения эффективности струк
|26.02.2014
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Вышла новая версия приложения для работы в СЭД на iPad
Компания «1С-КПД» совместно с «АйДесайд» разработала приложение для работы с СЭД «1С-КПД iDecide: Рабочее место руководителя на iPad». Этот iPad-клиент обеспечивает полноценную работу в системе «1С:Д
|25.11.2013
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Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100%
ический изолятор - материал, который внутри является изолятором, но его поверхность проводит электрический ток. При толщине топологического изолятора в один атом он способен проводить электричество с КПД 100%. «Станен может увеличить скорость и снизить необходимое количество энергии для работы новых поколений компьютерных чипов, если наши эксперименты, которые проводятся в настоящее время,
|08.04.2013
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Как снизить затраты на ИТ и повысить их КПД
еском, процессинговом и юридическом? Как сочетать мониторинг, процессинг администрирование? Как разделить ответственность? Как увеличить число своевременно выполненных задач и проектов? Как увеличить КПД вычислительных ресурсов? Как сократить общие ИТ-затраты? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола, посвященного проблемам внедрения ITSM в российских компаниях.
|14.06.2012
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Новые топливные ячейки: КПД выше 50%
использовать пар и нагревать топливо до необходимой температуры. Микроканальная технология в свою очередь позволяет избавиться от насосов высокого давления. В ближайшее время ученые планируют довести КПД своей опытной энергоустановки до 60%.
|05.06.2012
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Новый рекорд КПД солнечных панелей: больше 43%
компания Sharp смогла поставить мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую - 43,5%. Новая технология трехслойного светопоглощающего покрытия обеспечивает рекордный КПД солнечной панели Специалистам Sharp удалость создать уникальный фотоэлектрический элемент, состоящий из трех слоев различных материалов, таких как индий, арсенид и галлий. С помощью техноло
|15.02.2012
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Как удвоить КПД солнечных панелей?
гию всего 25% солнечного света. Кембриджские ученые разработали гибридную солнечную ячейку, которая эффективно поглощает красный свет и использует часть энергии синего света. Таким образом повышается КПД солнечной панели. Как правило, солнечная ячейка на каждый поглощенный фотон генерирует один электрон. Но при добавлении в конструкцию солнечной ячейки органического полупроводника, пентацен
|03.10.2011
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Коммерческая солнечная панель достигла КПД 32%
моделирует излучение Солнца. Солнечная панель HCPV демонстрирует самый высокий на сегодняшний день КПД – 32% Солнечные панели HCPV выполнены на основе полупроводниковых материалов (InGaP и GaI
|22.09.2011
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Энергию океанских волн в электричество: КПД 99%
и масштабный эксперимент по испытанию конвертера, превращающего энергию океанских волн в электричество. Предварительные результаты свидетельствуют о возможности создания установки с невиданным доселе КПД. Двухнедельные испытания преобразователя энергии волн подтвердили правильность выбранной конструкции и принципиальную возможность достижения эффективности 99 %, которая была рассчитана в хо
|16.08.2011
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Фотонный футбол повысит КПД солнечных панелей на 26%
ционные кремниевые солнечные батареи. Кроме того, современные солнечные панели быстро приближаются к теоретическому пределу своей эффективности, в то время как DSSC потенциально имеют намного больший КПД. К сожалению, до сих пор от DSSC удавалось добиться лишь на 10% большей эффективности, но открытие американских ученых может решить эту проблему. Принцип работы нового покрытия, состоящего
|02.08.2011
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CNews.Club: ИнформСистем: Современные энергоблоки ПГУ с устаревшей технологией
ой автоматизации расчётов ТЭП в реальном времени.ПГУ (парогазовые установки) в электроэнергетике предназначены решить две проблемы. Во-первых, обновить изношенное оборудование, и, во-вторых, повысить КПД электростанций. Повышение КПД означает, что для одного и того же количества выработанной электроэнергии затрачивается меньшее количество топлива. В ПГУ на выработку электроэнергии ра
|09.02.2011
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КПД тонкопленочных солнечных батарей удалось повысить
енный недостаток. Так, недавно дебютировавшие на рынке тонкопленочные панели имеют эффективность преобразования света в электричество около 11%. И это с недолговечным жидким электролитом, а с твердым КПД еще ниже – около 5%. Массив кварцевых куполов 600 нм в ширину и 200 нанометров в высоту (верхняя часть фотографии) вдавливается в тонкую пленку диоксида титана и создает углубления (внизу).
|06.09.2010
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Создана вечная солнечная панель со 100% КПД?
тивности. Пока еще предстоит выяснить долговечность новой "растительной" панели, но перспективы впечатляют. Обычные кремниевые фотоэлектрические элементы практически не деградируют со временем, но их КПД оставляет желать лучшего. В то же время многие перспективные и более эффективные технологии уже через 60 часов демонстрируют падение эффективности преобразования на 10%. Новые самособирающи
|03.08.2010
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Прорыв в солнечной энергетике: созданы батареи с КПД до 60%, не боящиеся нагрева
тарей, эффективность которых снижается при повышении температуры, новая технология, наоборот, обеспечивает максимальную отдачу при нагревании солнечными лучами и производит энергии в три раза больше. КПД технологии PETE может достигать 60%, в то время как доступные сегодня солнечные батареи имеют КПД всего 13-22%. PETE-батареи используют и солнечный свет и тепло Доцент кафедры матери
|20.07.2007
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УФНС по Свердловской области требуется предоставить КПД: отрытый конкурс
ти объявило о проведении открытого конкурса №11-7/3 по выбору системного интегратора по оказанию услуг связи. Исполнителю контракта, в частности, будет необходимо предоставить каналы передачи данных (КПД) регионального сегмента системы телекоммуникаций заказчика. Бюджет проекта — не более 38 тыс. руб. Реализовать проект требуется с 20 августа по 31 декабря 2007 г. Прием заявок от потенциаль
|19.09.2002
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России не нужна добыча нефти с высоким КПД?
штангового насоса. В свою очередь, работоспособность насоса во многом зависит от уплотнительных колец. Борису Захарову, российскому специалисту по уплотнениям, удалось создать бесцилиндровый насос с КПД ощутимо большим, чем у существующих (пат. 2007618), причем он в несколько раз дешевле обычных. Насосы конструкции Захарова с длиной хода 100 метров великолепно показали себя на Оренбуржских
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