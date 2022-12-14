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КПД Коэффициент полезного действия Efficiency factor



14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть

руб. Внешним ИТ-подрядчиком в проекте выступила дочерняя структура «Ланита» — компания Solut. Имя заказчика строительного объекта в Pridex не раскрывают. Прочие результаты и перспективы Помимо роста КПД внедрение носимых устройств позволило компании получить ряд важных преимуществ, уверены в Pridex. В частности, наметилось более четкое соблюдение сроков и общее ускорение темпов строительст
27.01.2016 Беспроводная передача энергии с КПД 80%

WPT) впервые испытал в начале 20-го века знаменитый изобретатель Никола Тесла. Его изобретение не находило применение до 2007 г., когда инженеры MIT впервые продемонстрировали высокоэффективную WPT с КПД 45%. Впервые "по воздуху" с расстояния 2 м удалось запитать 60-ваттную лампочку и доказать, что у технологии есть  коммерческие перспективы. Однако до сих пор беспроводная зарядка используе
30.07.2014 Гендиректор «Августа» работает с СЭД удаленно с помощью решения «1С-КПД» и «АйДесайд»

Приложение «1С-КПД iDecide: Рабочее место руководителя на iPad» позволяет генеральному директору группы компаний «Август» Эдуарду Букину работать с системой электронного документооборота (СЭД) удаленно и мини
18.07.2014 В руководстве «1С-КПД» произошли кадровые изменения

«1С-КПД», дочерняя компания фирмы 1С, объявила о кадровых изменениях в составе топ-менеджмента. В течение первого полугодия 2014 г. компания провела комплексную оценку повышения эффективности струк
26.02.2014 Вышла новая версия приложения для работы в СЭД на iPad

Компания «1С-КПД» совместно с «АйДесайд» разработала приложение для работы с СЭД «1С-КПД iDecide: Рабочее место руководителя на iPad». Этот iPad-клиент обеспечивает полноценную работу в системе «1С:Д
25.11.2013 Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100%

ический изолятор - материал, который внутри является изолятором, но его поверхность проводит электрический ток. При толщине топологического изолятора в один атом он способен проводить электричество с КПД 100%. «Станен может увеличить скорость и снизить необходимое количество энергии для работы новых поколений компьютерных чипов, если наши эксперименты, которые проводятся в настоящее время,

08.04.2013 Как снизить затраты на ИТ и повысить их КПД

еском, процессинговом и юридическом? Как сочетать мониторинг, процессинг администрирование? Как разделить ответственность? Как увеличить число своевременно выполненных задач и проектов? Как увеличить КПД вычислительных ресурсов? Как сократить общие ИТ-затраты? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола, посвященного проблемам внедрения ITSM в российских компаниях.
14.06.2012 Новые топливные ячейки: КПД выше 50%

использовать пар и нагревать топливо до необходимой температуры. Микроканальная технология в свою очередь позволяет избавиться от насосов высокого давления. В ближайшее время ученые планируют довести КПД своей опытной энергоустановки до 60%.
05.06.2012 Новый рекорд КПД солнечных панелей: больше 43%

компания Sharp смогла поставить мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую - 43,5%. Новая технология трехслойного светопоглощающего покрытия обеспечивает рекордный КПД солнечной панели Специалистам Sharp удалость создать уникальный фотоэлектрический элемент, состоящий из трех слоев различных материалов, таких как индий, арсенид и галлий. С помощью техноло
15.02.2012 Как удвоить КПД солнечных панелей?

гию всего 25% солнечного света. Кембриджские ученые разработали гибридную солнечную ячейку, которая эффективно поглощает красный свет и использует часть энергии синего света. Таким образом повышается КПД солнечной панели. Как правило, солнечная ячейка на каждый поглощенный фотон генерирует один электрон. Но при добавлении в конструкцию солнечной ячейки органического полупроводника, пентацен
03.10.2011 Коммерческая солнечная панель достигла КПД 32%

моделирует излучение Солнца. Солнечная панель HCPV демонстрирует самый высокий на сегодняшний день КПД – 32% Солнечные панели HCPV выполнены на основе полупроводниковых материалов (InGaP и GaI
22.09.2011 Энергию океанских волн в электричество: КПД 99%

и масштабный эксперимент по испытанию конвертера, превращающего энергию океанских волн в электричество. Предварительные результаты свидетельствуют о возможности создания установки с невиданным доселе КПД. Двухнедельные испытания преобразователя энергии волн подтвердили правильность выбранной конструкции и принципиальную возможность достижения эффективности 99 %, которая была рассчитана в хо
16.08.2011 Фотонный футбол повысит КПД солнечных панелей на 26%

ционные кремниевые солнечные батареи. Кроме того, современные солнечные панели быстро приближаются к теоретическому пределу своей эффективности, в то время как DSSC потенциально имеют намного больший КПД. К сожалению, до сих пор от DSSC удавалось добиться лишь на 10% большей эффективности, но открытие американских ученых может решить эту проблему. Принцип работы нового покрытия, состоящего

02.08.2011 CNews.Club: ИнформСистем: Современные энергоблоки ПГУ с устаревшей технологией

ой автоматизации расчётов ТЭП в реальном времени.ПГУ (парогазовые установки) в электроэнергетике предназначены решить две проблемы. Во-первых, обновить изношенное оборудование, и, во-вторых, повысить КПД электростанций. Повышение КПД означает, что для одного и того же количества выработанной электроэнергии затрачивается меньшее количество топлива. В ПГУ на выработку электроэнергии ра
09.02.2011 КПД тонкопленочных солнечных батарей удалось повысить

енный недостаток. Так, недавно дебютировавшие на рынке тонкопленочные панели имеют эффективность преобразования света в электричество около 11%. И это с недолговечным жидким электролитом, а с твердым КПД еще ниже – около 5%. Массив кварцевых куполов 600 нм в ширину и 200 нанометров в высоту (верхняя часть фотографии) вдавливается в тонкую пленку диоксида титана и создает углубления (внизу).
06.09.2010 Создана вечная солнечная панель со 100% КПД?

тивности. Пока еще предстоит выяснить долговечность новой "растительной" панели, но перспективы впечатляют. Обычные кремниевые фотоэлектрические элементы практически не деградируют со временем, но их КПД оставляет желать лучшего. В то же время многие перспективные и более эффективные технологии уже через 60 часов демонстрируют падение эффективности преобразования на 10%. Новые самособирающи
03.08.2010 Прорыв в солнечной энергетике: созданы батареи с КПД до 60%, не боящиеся нагрева

тарей, эффективность которых снижается при повышении температуры, новая технология, наоборот, обеспечивает максимальную отдачу при нагревании солнечными лучами и производит энергии в три раза больше. КПД технологии PETE может достигать 60%, в то время как доступные сегодня солнечные батареи имеют КПД всего 13-22%. PETE-батареи используют и солнечный свет и тепло Доцент кафедры матери
20.07.2007 УФНС по Свердловской области требуется предоставить КПД: отрытый конкурс

ти объявило о проведении открытого конкурса №11-7/3 по выбору системного интегратора по оказанию услуг связи. Исполнителю контракта, в частности, будет необходимо предоставить каналы передачи данных (КПД) регионального сегмента системы телекоммуникаций заказчика. Бюджет проекта — не более 38 тыс. руб. Реализовать проект требуется с 20 августа по 31 декабря 2007 г. Прием заявок от потенциаль
19.09.2002 России не нужна добыча нефти с высоким КПД?

штангового насоса. В свою очередь, работоспособность насоса во многом зависит от уплотнительных колец. Борису Захарову, российскому специалисту по уплотнениям, удалось создать бесцилиндровый насос с КПД ощутимо большим, чем у существующих (пат. 2007618), причем он в несколько раз дешевле обычных. Насосы конструкции Захарова с длиной хода 100 метров великолепно показали себя на Оренбуржских

Публикаций - 434, упоминаний - 458

КПД и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 28
Schneider Electric 564 21
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Ростех - Автоматика Концерн 1595 16
Microsoft Corporation 24233 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1399 13
Intel Corporation 11979 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3139 12
Fujitsu 2032 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 10
Google LLC 11493 9
Eaton 67 9
Цифра ГК 2317 9
HP Inc. 5638 9
Samsung Electronics 10047 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1119 7
Siemens AG - Siemens Group 2570 7
Apple Inc 11758 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11293 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1431 7
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AMD - Advanced Micro Devices 4056 6
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 16 6
Philips 2041 6
Ростелеком 10895 6
МегаФон 8103 5
Toshiba Corporation 2919 5
SAP SE 5153 5
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 463 4
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LG Electronics 3582 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3436 4
Broadcom - VMware 2287 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 125
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6737 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 6
Boeing 1005 5
Dyson 116 5
Россети Ленэнерго 1700 4
Hansa - Ханса 101 3
Kärcher - Karcher - Керхер 71 3
UPS 198 3
РЖД - Российские железные дороги 1820 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 3
Лента - Сеть розничной торговли 1953 3
Солнечный поток 3 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 326 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 195 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 778 3
Whirlpool KitchenAid 22 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 2
РВК - Российская венчурная компания 545 2
Открытие ФК - Банк Открытие 528 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 285 2
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Braun 76 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2682 2
Hyundai Motor Company 356 2
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Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 93 2
Торий НПП 45 2
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Почта России ПАО 2039 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 147 2
Силовые машины 103 2
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Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 7
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Google Android 13564 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1311 6
Microsoft Windows 15208 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4879 5
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 10 5
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Schneider Electric EcoStruxure 68 5
Eaton HotSync 23 4
Fujitsu Esprimo 36 4
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Schneider Electric Uniflair BREF 14 4
Microsoft Windows BitLocker 933 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 940 4
Microsoft Windows 7 1961 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 397 3
Schneider Electric APC InfraStruxure 59 3
Bosch MES - соковыжималка 7 3
Apple iOS 7447 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 699 3
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 29 3
Oracle Java - язык программирования 2929 3
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 3
Apple iPad 3817 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3974 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1692 3
Groupe SEB - Moulinex ME 53 3
ВГТРК - Смотрим 592 3
Schneider Electric ECOnversion 9 3
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 3
Microsoft Exchange 1387 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 168 2
Intel Core - Семейство процессоров 1170 2
IBM Power Systems - серия серверов 220 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 2
Чубайс Анатолий 209 5
Бурцева Наталия 5 4
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
Левкевич Михаил 60 3
Криницкий Игорь 26 3
Корнеев Сергей 84 3
Филимонов Сергей 46 3
Буторин Дмитрий 14 3
Кривовяз Владимир 2 2
Сергеев Михаил 104 2
Желтков Дмитрий 2 2
Меркулов Сергей 27 2
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
Бурмистров Игорь 2 2
Сенаторов Михаил 42 2
Вах Евгений 3 2
Мякишева Марина 84 2
Фомичев Андрей 69 2
Харитонов Николай 9 2
Киселева Анастасия 6 2
Кондрашов Александр 8 2
Кадощук Игорь 19 2
Шевченко Владимир 145 2
Ершова Элеонора 67 2
Гейзер Александр 2 2
Алшанов Рахман 2 2
Пономарев Павел 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 2
Воронин Вячеслав 2 2
Файрушин Марат 3 2
Вахнин Павел 53 1
Новиков Алексей 53 1
Борисов Юрий 116 1
Ершов Андрей 50 1
Рейман Леонид 1041 1
Иваненко Александр 2 1
Козловский Андрей 11 1
Коптелов Андрей 109 1
Соловьев Алексей 85 1
Нестеров Алексей 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 136306 202
Солнце - звезда Солнечной системы 5042 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51255 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41467 45
Германия - Федеративная Республика 12452 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16309 35
Европа 21488 34
Япония 13157 26
Земля - планета Солнечной системы 10214 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13990 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16597 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13892 17
Италия - Итальянская Республика 4292 16
Франция - Французская Республика 7723 16
Индия - Bharat 5301 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 11
Солнечная система - Solar system 2490 10
США - Калифорния 4565 10
Беларусь - Белоруссия 5420 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7022 8
Южная Корея - Республика 6519 8
Азия - Азиатский регион 5340 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 7
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Америка - Американский регион 2119 6
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Сингапур - Республика 1825 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1071 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2796 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5360 17
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Физика - Physics - область естествознания 2555 16
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Applied Physics Letters 33 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 3
New Scientist 1447 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
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Wired - Издание 228 2
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Phys.org 972 2
PhysicsWorld 90 1
РБК Инновации 47 1
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 46 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 29 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
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