Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть

Умные часы для строителей

Российская строительная компания Pridex оснастила 1 тыс. своих сотрудников умными часами для мониторинга физической активности, что позволило увеличить долю их полезной работы на десятки процентов. Об этом CNews рассказали представители компании.

Проект был реализован на одном из строительных объектов компании в Санкт-Петербурге. Использование гаджетов началось в апреле 2022 г. Проекту предшествовал ряд пилотов на других стройках.

Руководитель проектов по цифровой трансформации Pridex Ярослав Зверев пояснил CNews, что для задействованной системы мониторинга одним из первостепенных считываемых параметров является интенсивность движений рабочих, и у разных специальностей она отличается, например, у маляров она примерно на 10% выше, чем у механиков.

«Поэтому мы установили свою норму активности для каждой профессии, основываясь на агрегированных данных с устройств, — отметил топ-менеджер. — Далее, исходя из установленных норм, мы разработали систему мотивации, согласно которой за превышение средних показателей на определенное количество процентов рабочий получает премию».

Строительная компания Pridex с помощью умных часов на треть повысила полезную активность рабочих

По прошествии полугода использования ИТ-устройств Pridex констатирует, что доля полезной работы у специалистов различных профессий выросла в среднем на 15 процентных пунктов или на 30% относительно заданных усредненных значений (см. диаграмму).

В качестве умных гаджетов были использованы часы Samsung Galaxy Watch 4. Их текущая розничная цена в российских интернет-магазинах начинается от 11 тыс. руб. Внешним ИТ-подрядчиком в проекте выступила дочерняя структура «Ланита» — компания Solut. Имя заказчика строительного объекта в Pridex не раскрывают.

Прочие результаты и перспективы

Помимо роста КПД внедрение носимых устройств позволило компании получить ряд важных преимуществ, уверены в Pridex. В частности, наметилось более четкое соблюдение сроков и общее ускорение темпов строительства, прежде всего благодаря оперативному устранению причин системных простоев.

Рост доли «полезной работы» на стройке Pridex

Также организаторы отмечают улучшение контроля над деятельностью подрядчиков. «Со многими из них мы уже заключили дополнительные соглашения на использование носимых устройств при выполнении работ на наших объектах», — сообщает Зверев.

В целом в Pridex признали умные часы крайне удобным инструментом для руководителей — инженерно-технических работников (ИТР), начальников участков, прорабов, бригадиров — для самостоятельного слежения за успехами своих бригад.

«В ближайшее время мы планируем увеличить количество устройств на наших объектах в Санкт-Петербурге до 1500, а также масштабировать проект на объекты в Москве, — говорит Зверев. — Кроме того, сейчас мы работаем над добавлением в систему данных о состоянии здоровья и самочувствии. Часы уже предоставляют эту информацию рабочим на индивидуальном уровне, однако централизованный анализ позволит оценивать влияние переработок на здоровье, давать сотрудникам различные рекомендации, например, как часто нужно делать перерывы при выполнении того или иного вида работ, и многое другое».

Некоторые технические подробности

Как пояснили CNews представители компании, используемые умные часы оснащены рядом датчиков, включая акселерометр, гироскоп, барометр, магнитометр и пульсометр, а также имеют собственный модуль сбора данных. В начале смены они выдаются каждому рабочему и в течение дня накапливают информацию о его активности: интенсивности движений, количестве перемещений и т. д. В конце смены сотрудники сдают устройства, после чего данные выгружаются на сервер.

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Для анализа показаний сенсоров создаются специальные модели искусственного интеллекта (ИИ). Для каждой профессии формируется список элементарных действий: сверление, работа гаечным ключом, монтаж металлоконструкций, сварка, переноска тяжестей и др. Кроме того, модель должна уметь определять бездействие (простой), перемещение, движение в лифте и пр.

Далее ИИ необходимо обучить. Для этого пять-восемь рабочих каждой специальности помимо носимых устройств также оснащаются видеокамерами для последующего анализа записи. Все происходящие на видео действия размечаются посекундно и соотносятся с данными часов для максимально точной настройки — любая смена движений должна быть четко зафиксирована. Как правило, на этот этап уходит около месяца.

При этом если у определенной группы специалистов появляются новые виды работ, которые по какой-то причине не были учтены ранее, то они снова оснащаются камерами для того, чтобы дообучить модель. В этом случае достаточно всего нескольких дополнительных дней. «В результате мы получаем возможность с высокой степенью достоверности распознавать выполняемые операции и оценивать долю полезной работы (то есть работы за исключением перемещений): модель способна отличить покраску стены от закручивания болта, сверление от забивания гвоздя молотком и т. д.», — поясняет Зверев.

В хоте санкт-петербургского проекта всем рабочим, а также прорабам, бригадирам и др. был предоставлен доступ к системе. Для рядовых сотрудников это стало возможностью отслеживать собственные показатели, а для руководителей — иметь более полное представление о ходе и этапах строительства и оперативнее реагировать на возникающие проблемы.

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«Также важно отметить, как система работает с бездействием: она не просто фиксирует простой, но и всегда сообщает о нем рабочему, предлагая выбрать причину. — добавляет Зверев. — такой подход позволяет обнаруживать и устранять объективные проблемы, такие как задержка выдачи материалов, отсутствие необходимого инструмента или инструктажа и т. д.

Параметры бизнеса Pridex

Pridex позиционирует себя в качестве технологической компании с обширной экспертизой в области строительства, инженерного и мультимедийного оснащения объектов коммерческой недвижимости, лидера так называемого рынка fit-out в России. В начале 2021 г. компания представила готовое решение по созданию и ИТ-оснащению офисных пространств — Multispace.

В портфолио Pridex свыше 1,3 млн кв. м объектов коммерческой недвижимости, реализованных для российских и иностранных компаний: более 350 офисов класса «А» и «В», объектов образования, премиальных апартаментов, фитнес-клубов, ресторанов, детских тематических центров и т. д. Среди ее заказчиков — «Ростелеком», «Северсталь», Hewlett Packard Enterprise (HPE), Ericsson, Headhunter, Adidas и др.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайдекс констракшн» было зарегистрировано в Москве 9 ноября 2011 г. Единственным учредителем выступает кипрская организация Nunovalente Ltd. Гендиректором заявлен Кирилл Бренев.

По сведениям «Контур.фокуса» и ФНС, в 2021 г. среднесписочная численность сотрудников компании составила 2933 человека. По итогам этого года «Прайдекс» продемонстрировал выручку на уровне 18,5 млрд руб. с приростом этого показателя на 60% по сравнению с 2020 г. Чистая прибыль компании составила 2,1 млрд руб.