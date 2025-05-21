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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сварка Welding


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу 1
28.08.2024 «Авито Работа»: высокооплачиваемые вакансии для рабочих специалистов 1
05.06.2024 В МФТИ определили  ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G 1
03.06.2024 Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования 1
28.07.2023 «Росатом» и ИММИТ провели испытания технологии роботизированного высокоточного 3D-сканирования 1
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1
07.07.2022 «Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных роботов в промышленности 1
27.09.2021 Дмитрий Бахта -

Дмитрий Бахта, «Омзит»: После внедрения роботов всем сотрудникам завода пришлось работать быстрее

 1
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
18.08.2021 Дмитрий Буторин -

Почему российским компаниям нужно срочно внедрять промышленных роботов 

 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
26.07.2018 МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter 1
28.06.2017 Samsung возвращает в продажу взрывоопасные Galaxy Note 7 — «для фанатов» 1
29.05.2017 «Фронтстеп» и «Связьстройдеталь» представили систему производственного планирования по «узким местам» 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
19.04.2017 «Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин» 1
10.04.2017 Появились первые фото Samsung Galaxy Note 8 1
21.02.2017 Samsung возвращает в продажу «самовзрывающийся смартфон» Galaxy Note 7 1
22.11.2016 Росэлектроника планирует развивать экспорт противопожарной аппаратуры 1
15.06.2015 3D-сварка от MX3D распечатает мост над водой 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
03.04.2012 «Глосав» внедряет систему мониторинга в компании «Центргаз» 1
01.08.2011 Собирать iPhone и iPad будут роботы 1
20.05.2011 Немцы сделали автомобильную сварку бесшовной 1
29.08.2008 Роботы из старых пишущих машинок 1
12.08.2008 В Белоруссии успешно прошли клинические испытания протеза позвонка 1
11.02.2008 VLJ Eclipse 500 придет в Россию 1
11.02.2008 Гладильные доски: в помощь утюгу 1
13.02.2007 Фотонная технология улучшает сварку 1
08.12.2006 ФРС Калининграда объявила конкурс по монтированию ЛВС 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
11.10.2005 Softool –2005: выставка превращается в форум 1
11.01.2005 Инновации: предостережения из прошлого 1
11.01.2005 Инновации: предостережения из прошлого 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Сварка и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10367 5
Ростелеком 9906 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 4
IBM - International Business Machines Corp 9469 3
KUKA Robotics 34 3
Samsung SDI 84 3
Intel Corporation 12307 2
Softline - Софтлайн 2967 2
8455 2
Oracle Corporation 6757 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 2
Siemens AG - Siemens Group 2602 2
Ланит - SOLUT 7 2
Exponent 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
SAP SE 5327 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Cisco Systems 5153 1
X Corp - Twitter 2879 1
Microsoft Corporation 24841 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Apple Inc 12259 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
HP Inc. 5715 1
Autodesk 618 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1500 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
SAS Institute 990 1
Citrix Systems 821 1
Крок - Croc 1784 1
Directum - Директум 1120 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 3
Eclipse Aviation 22 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 2
TÜV Rheinland Group 154 2
Bombardier Inc 25 2
Adidas - Адидас 162 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 468 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 1
Hyundai Motor Company 400 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
Лента - Сеть розничной торговли 2141 1
Газпром нефть 637 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1001 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Coca-Cola Company 256 1
JD.com - Jingdong Mall 89 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 47 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Композит 96 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Daikin Industries 46 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
Моторинвест 13 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
ГНПО ПМ - Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии - Институт порошковой металлургии, ГНУ ИПМ 2 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 14 1
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 24 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 3 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3415 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3394 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 7
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Apple iPhone - серия смартфонов 7166 1
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 441 1
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Samsung Galaxy 966 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 389 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
Samsung S-Pen - Стилус 139 1
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Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
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Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 17 1
Microsoft Windows BitLocker 937 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 963 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
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Raburn Vern - Рабурн Верн 6 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 2
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Зельдец Игорь 22 1
Евдокимов Владислав 1 1
Родионов Алексей 4 1
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Устинов Максим 2 1
Аверченков Михаил 1 1
Потапенко Михаил 45 1
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Петравец Волх 1 1
Карман Анатолий 1 1
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Доровеев Иван 1 1
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Козлов Игорь 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 12
Германия - Федеративная Республика 12781 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 5
Южная Корея - Республика 6727 5
Индия - Bharat 5533 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 4
Европа 24371 4
Беларусь - Белоруссия 5822 4
Азия - Азиатский регион 5610 3
Африка - Африканский регион 3517 3
Италия - Итальянская Республика 4377 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1019 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3199 2
Казахстан - Республика 5638 2
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Россия - УФО - Свердловская область 1579 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 455 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3004 1
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Япония 13366 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 4
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2420 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1283 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1369 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1406 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4029 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 558 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5159 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6548 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 538 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 319 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 635 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 706 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6037 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1968 1
The Verge - Издание 572 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
GizmoChina 143 1
SPIE - Optics.org 29 1
Автостат 37 2
Markets&Markets Research 113 1
IoT Analytics 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 166 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 88 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 624 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 125 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 50 1
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2482 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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