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АФК Система Корпорация Робототехники Корпорация Роботов

АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов

АО «Корпорация Робототехники» – российская компания, консолидирующая  игроков рынка робототехники России. Компании, входящие в Корпорацию, осуществляют разработку, производство и интеграцию роботизированных систем и компонентов для промышленных предприятий, коммерческого и государственного сектора.

СОБЫТИЯ

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16.09.2026 «Корпорация Робототехники» формирует дивизион складской роботизации и логистики на базе Группы компаний «Фотомеханика» 4
12.08.2026 «Сегежа Цифровые Решения» построила под ключ ИТ-инфраструктуру для «Корпорации Робототехники» 1
30.07.2026 Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта 2
09.07.2026 «ХайТэк» и «Корпорация робототехники» создадут робототехнику полностью на российском железе 4
07.07.2026 ИТ-холдинг «Т1» и «Корпорация робототехники» будут совместно развивать российский рынок роботизации 2
16.04.2026 Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды 2
02.04.2026 АО «Корпорация Робототехники» обновляет команду топ-менеджмента в «Эйдос Робототехника» 3
27.03.2026 Сразу после хозяина российский микроэлектронный гигант сменил гендиректора 1
20.03.2026 В «Систему» досрочно возвращен первый президент крупнейшего производителя микроэлектроники 1
16.02.2026 В России начинается массовое производство суверенных чипов для БПЛА на замену европейским. Обещают сотни тысяч в год 2
10.02.2026 В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА 1
23.01.2026 Сбербанк прибрал к рукам почти половину гигантского российского производителя микроэлектроники 1
11.12.2025 Искандер Бариев, бывший директор Университета Иннополис, присоединился к команде топ-менеджеров АО «Корпорация Роботов» 6
03.12.2025 АО «НПО «Андроидная техника» поддержало эксперимент по применению беспилотников в космических спасательных операциях 3
03.12.2025 Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 2
07.11.2025 Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов 1
22.10.2025 АО «НПО «Андроидная техника», вошедшее в состав АО «Корпорация Роботов», запустило центр подготовки ИИ-специалистов на территории Южного Урала 3
21.10.2025 «Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 6
26.09.2025 «Корпорация роботов» и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве 5
22.09.2025 «Корпорация Роботов», приобрела 51% российского производителя промышленных роботов АО «Эйдос Робототехника» 7
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 4
21.07.2025 АО «Корпорация Роботов» приобретает отечественного разработчика робототехнических систем АО «НПО «Андроидная техника» 5
09.07.2025 «Корпорация Роботов» подписала соглашение о сотрудничестве с производственно-инжиниринговой компанией «Семаргл» 2
09.07.2025 «Корпорация Роботов», «КАМАЗ» и «Эйдос Робототехника» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве 2
17.10.2023 Интерес к курсам робототехники за шесть лет вырос более, чем на 40%   1
03.10.2023 Почти 80% школьников считают, что роботы могут помогать в уроках ИЗО и литературы 1

Публикаций - 31, упоминаний - 77

АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 241 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 7
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1468 4
АФК Система - Корпорация Робототехники - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics 6 4
Айдол 5 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 3
Promobot - Промобот 168 3
Ростелеком 11019 2
Telegram Group 2976 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Дабл Ю Экспо 8 2
Ростех - Калашников ГК - Семаргл 4 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Фотомеханика 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 957 1
МегаФон 10894 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Intel Corporation 12858 1
9666 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 441 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 491 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
KPMG 279 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
РТИ 155 1
ХайТэк - Hi-Tech 240 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Элвис-НеоТек 56 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 1
KUKA Robotics 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 3
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 61 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 2
Робостанция - Корпорация роботов 4 2
Неофарм - Столички 9 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 237 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 163 1
Газпром нефть 737 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1954 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 157 1
Альфа-Капитал УК 161 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Lego Education 12 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 51 1
Арикапитал УК 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 207 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 640 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1970 7
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2608 6
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2746 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1603 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 789 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 2
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 9 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - NEMEYA 4 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПроГеоГНСС - ProGeoGNSS - Геодезическое ПО 2 1
Элемент ГК - Микрон - Московская испытательная лаборатория микроэлектроники 5 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Rakuten Viber 669 1
Microsoft Windows 16968 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1292 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5816 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3716 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1050 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Promobot Scanner 7 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 72 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
СибГУ - ReshUCube 2 1
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Promobot Rooky 6 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 1
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 10 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - ПРОГЕО - ПРО-ГЕО - ПроГеоСеть - ПроГеоМобайл - геодезический комплекс 7 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 41 1
Promobot Nested Chat 14 1
НИЯУ МИФИ - Святобор Наноспутник 3 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 36 1
Алексеев Александр 41 13
Хазов Олег 10 5
Иванцов Илья 24 5
Дудоров Евгений 13 5
Сурьянинов Антон 3 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Южаков Алексей 36 3
Ранчин Сергей 10 3
Бойко Алексей 143 2
Зархи Артур 2 2
Баланин Вадим 3 1
Халиуллина Жанна 3 1
Чеха Владислав 1 1
Осипова Наталья 1 1
Мозгалева Полина 1 1
Белеров Игорь 1 1
Батраков Денис 1 1
Рубан Мария 1 1
Федосеева Юлия 1 1
Ермишин Константин 2 1
Алекссев Александр 1 1
Ле-Захаров Сергей 1 1
Назаров Александр 77 1
Евтушенков Владимир 219 1
Шпак Василий 280 1
Панков Андрей 23 1
Иваненко Владислав 23 1
Бариев Искандер 18 1
Кивокурцев Олег 100 1
Королев Максим 39 1
Данилов Никита 22 1
Корчагин Игорь 9 1
Суверов Сергей 8 1
Терентьев Сергей 10 1
Книгин Михаил 34 1
Чугунов Максим 11 1
Витухин Владимир 4 1
Абрамян Александр 4 1
Котляков Михаил 4 1
Логинов Алесь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 340 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 2
Земля - планета Солнечной системы 10893 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1702 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1825 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1059 2
Европа 25012 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 1
Япония 13837 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Сингапур - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3489 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2618 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 926 1
Малайзия 927 1
Чили - Республика 495 1
Кувейт 174 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 35 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8140 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2936 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4068 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 241 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1084 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 2
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