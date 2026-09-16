АФК Система - Корпорация Робототехники - Корпорация Роботов

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АО «Корпорация Робототехники» – российская компания, консолидирующая игроков рынка робототехники России. Компании, входящие в Корпорацию, осуществляют разработку, производство и интеграцию роботизированных систем и компонентов для промышленных предприятий, коммерческого и государственного сектора.