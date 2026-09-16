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АФК Система Корпорация Робототехники Корпорация Роботов
АО «Корпорация Робототехники» – российская компания, консолидирующая игроков рынка робототехники России. Компании, входящие в Корпорацию, осуществляют разработку, производство и интеграцию роботизированных систем и компонентов для промышленных предприятий, коммерческого и государственного сектора.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Алексеев Александр 41 13
|Хазов Олег 10 5
|Иванцов Илья 24 5
|Дудоров Евгений 13 5
|Сурьянинов Антон 3 3
|Хасьянова Гульнара 156 3
|Южаков Алексей 36 3
|Ранчин Сергей 10 3
|Бойко Алексей 143 2
|Зархи Артур 2 2
|Баланин Вадим 3 1
|Халиуллина Жанна 3 1
|Чеха Владислав 1 1
|Осипова Наталья 1 1
|Мозгалева Полина 1 1
|Белеров Игорь 1 1
|Батраков Денис 1 1
|Рубан Мария 1 1
|Федосеева Юлия 1 1
|Ермишин Константин 2 1
|Алекссев Александр 1 1
|Ле-Захаров Сергей 1 1
|Назаров Александр 77 1
|Евтушенков Владимир 219 1
|Шпак Василий 280 1
|Панков Андрей 23 1
|Иваненко Владислав 23 1
|Бариев Искандер 18 1
|Кивокурцев Олег 100 1
|Королев Максим 39 1
|Данилов Никита 22 1
|Корчагин Игорь 9 1
|Суверов Сергей 8 1
|Терентьев Сергей 10 1
|Книгин Михаил 34 1
|Чугунов Максим 11 1
|Витухин Владимир 4 1
|Абрамян Александр 4 1
|Котляков Михаил 4 1
|Логинов Алесь 3 1
|Ведомости 1506 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2469 1
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