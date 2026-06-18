VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила передовые разработки в трех стратегических направлениях: промышленное оборудование, медицинские лазерные системы и телекоммуникационные решения. Стенд компании посетила делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем правления «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До недавнего времени ряд ключевых сегментов российского рынка, в том числе промышленная сварка и инфраструктура центров обработки данных, зависели от импортного оборудования. Ограничения на поставки, сложности с сервисным обслуживанием и рост стоимости владения создавали существенные барьеры для модернизации отечественных предприятий. В этих условиях потребность в импортонезависимых высокотехнологичных решениях российского производства стала вопросом не только экономической эффективности, но и технологического суверенитета страны.

VPG LaserONE продемонстрировала три флагманских продукта, закрывающих критически важные потребности национальной экономики. Система ручной лазерной сварки LiteWELD полностью российской разработки имеет широкие перспективы применения во многих отраслях промышленности – от производства каркасной мебели до авиастроения, обеспечивая высокое качество шва. В медицинском сегменте компания представила тулиевый волоконный лазер Urolase+ Premium и модуль интеграции с эндоскопом Urolase Vision System: платформа поддерживает весь спектр хирургических операций в урологии, а интеллектуальная система UVS определяет тип и локализацию камня для подбора оптимальных параметров литотрипсии, повышая точность вмешательств и сокращая время реабилитации пациентов. Для телекоммуникационного рынка и инфраструктуры ЦОД было представлено решение на базе оптической транспортной платформы «Горизонт» в конструктиве K4-H8-DCI и программного обеспечения управления оптическими сетями связи «Пульс», обеспечивающего масштабируемую передачу данных и снижающего операционные расходы за счет единой системы управления.

Продукция предприятия уже сегодня вносит вклад в формирование импортонезависимости критически важных отраслей и создает основу для экспорта российских технологий в дружественные страны и на глобальные рынки.

«Каждый из представленных нами продуктов стал результат многолетней работы инженеров и ученых, которые создавали решения не для замены импорта, а для опережения западных технологий. Высокий интерес со стороны сенаторов и представителей госкорпораций подтверждает: вектор на технологический суверенитет работает, и наша задача – масштабировать внедрение этих решений, чтобы они стали стандартом для тысяч предприятий и клиник по всей стране», — отметил генеральный директор VPG LaserONE Сергей Размахаев.