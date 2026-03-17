Аспирант Московского Политеха привлек машинное обучение для оптимизации сварки алюминиевых сплавов

Алгоритмы машинного обучения помогут найти оптимальные режимы сварки алюминиево-магниевых сплавов нового поколения — и сделать это значительно быстрее, чем при традиционном переборе параметров в лаборатории. Этим занимается аспирант Московского Политеха Денис Богуш. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Алюминиево-магниевые сплавы привлекательны сразу по нескольким причинам: они прочные, пластичные, свариваются и хорошо противостоят коррозии. Именно поэтому без них не обходятся ни авиастроители, ни производители транспортных конструкций. Однако сварить такой сплав — задача непростая. Обычные методы сварки плавлением зачастую сопровождаются образованием в металле шва внутренних дефектов в виде пор, трещин и включений оксидной пленки. Также при сварке плавлением возникают деформации тонколистовых конструкций, которые снижают работоспособность и надежность соединений. Выход — сварка трением с перемешиванием материала в твердой фазе без расплавления: инструмент вращается в зоне стыка, разогревает металл до пластичного состояния и перемешивает его, не доводя до жидкой фазы. Шов получается плотным и ультрамелкозернистым, большинства дефектов удается избежать.

Но и здесь все не так просто. Качество шва зависит сразу от нескольких параметров — скорости вращения инструмента, скорости сварки, усилия прижатия, угла наклона. Менять их вручную и каждый раз проверять результат — долго и дорого. Именно здесь в работу включается машинное обучение.

«Мы накапливаем экспериментальные данные и обучаем на них модели, которые учатся видеть связь между параметрами сварки и свойствами шва. В итоге алгоритм сам предлагает режимы, при которых соединение получится без дефектов. Это сокращает объем экспериментов и ускоряет внедрение технологии в производство», — сказал Денис Богуш.

В центре проекта — сплав 1565чН2, перспективный материал с повышенной прочностью и коррозионной стойкостью. Несмотря на то что сварка трением с перемешиванием изучается уже не первый год, для этого сплава оптимальные режимы до сих пор не определены и требования подготовки заготовок под сварку. Как именно влияют на структуру и долговечность шва толщина заготовок, геометрия инструмента и конкретные сочетания технологических параметров — вопрос открытый.

В ходе исследования аспирант Московского Политеха планирует сделать серию сварочных экспериментов, проанализирует макро- и микроструктуру полученных соединений и испытает их механические свойства при стационарных и переменных нагрузках. Все данные войдут в лабораторную базу, на которой будут обучаться модели машинного обучения. На выходе должна появиться экспертная система, способная рекомендовать технологические решения под конкретный сплав и условия производства.

Итогом проекта станет макет сварного соединения, прошедший лабораторные испытания, и полный технологический пакет: рекомендации по режимам сварки, требования к инструменту, требования к подготовке соединения к сварке и методы контроля качества швов. Эти материалы могут лечь в основу нормативной документации и заинтересовать предприятия авиационно-космического и транспортного машиностроения.

Исследование выполняется при поддержке гранта конкурса молодежных научных проектов Московского Политеха имени академика В. Е. Фортова. Конкурс проводится в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Работа рассчитана на год, по итогам планируется публикация в международном рецензируемом журнале и участие в научной конференции.

