Индексная книга CNews*
Металлы Сплавы Metals Alloys
Публикаций - 1049, упоминаний - 1161
Металлы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 9
|Иванов Александр 83 2
|Гостев Дмитрий 22 2
|Кожевников Алексей 61 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Копосов Максим 13 1
|Акимов Максим 170 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Корнеенков Игорь 1 1
|Нефедов Олег 1 1
|Чендаров Андрей 14 1
|Какаев Дмитрий 0 1
|Маркеев Андрей 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
|DigiTimes - Издание 1284 14
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
|FT - Financial Times 1118 3
|РИА Новости 766 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
|РБК ТВ - телеканал 59 2
|Juniper Research 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.