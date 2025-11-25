Металлы - Сплавы - Metals - Alloys

В России создадут промпарк для переработки редкоземов. Их используют в производстве электроники, а монополией на них владеет Китай Индустриальный парк для переработки РЗМ Власти Мурманской области разрабатывают проект по созданию специализированного индустриального парка по переработке редких и редкоземельных металлов (РЗМ), пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию региональной Корпорации развития. Крупнейшие месторождения в регионе (Колмозерское, Полмостундровское, Африкандское, Кульйокское, Федор

В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники чувствительностью к редким и редкоземельным элементам. freepik/создано при помощи ИИ Редкоземельные металлы встречаются на Земле не так редко, но извлечение их из руды стоит очень дорого Они об

США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик галлия. Он находится на западе страны и в нынешних условиях способен выдавать около 100 тонн этого металла в год. Другие горнодобывающие фабрики Австралии, а также различные связанные с этим б

Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия Азиатский союз Китай изъявил желание оказать Малайзии помощь в развитии мощностей по переработке редкоземельных металлов, пишет Tom’s Hardware. Об этом официально сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Малайзии Джохари Амбуд Гани (Johari Ambud Ghani) со ссылкой на председателя КНР С

Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов пировки, например, приборов ночного видения. Такой шаг КНР моментально взвинтил мировые цены на оба металла, и власти страны решили постепенно усиливать давление. К примеру, в конце 2024 г. Кит

Российские ученые упростили получение соединений редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники ионального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели успешный синтез сложных по своему составу структур — гибридных органо-неорганических соединений переходных и редкоземельных металлов, сообщило Министерство образования и науки России на своем сайте. Разработанный исследователями простой метод синтеза работает при комнатной температуре и в водной среде, отмечается в

«Диасофт» добавил новые возможности в продукт для автоматизации учета слитков драгоценных металлов в хранилищах Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукт «Хранилище драгоценных металлов», который входит в состав решения «Дилерские операции». Продукт автоматизирует оформ

В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе ам с такими поверхностями может встретиться c серьезными трудностями, связанными с тем, что твердая металлическая стенка реактора может получать повреждения от взаимодействия с плазмой и будет

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе кой гаджет гораздо легче часов и с ним действительно удобно спать, чтобы отслеживать показатели сна. Он не мешает, ни за что не цепляется и совсем не ощущается на руке. Да, теперь браслет выпустили в металлическом корпусе! Но у производителя есть и версия в полимерном облачении (кстати, она стоит 3499 рублей против 3999 рублей за металл). Есть черная, белая, сиреневая, синяя и другие расцве

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung исал CNews, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при выборе устройства. Металлический корпус смартфона выглядит стильно и дорого, как в 2018 г., так и в 2025 г. Если

В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом ение «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом. Ранее такое оборудование крупногабаритного класса в России не производилось. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной поли

«Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов «Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позволяет предпринимателям уже сейчас работать в соответствии с новыми требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники яжения позволяет регулировать не только количество меди, но и соотношение между железом и магнитным металлом. Различие этих фаз влияет на магнитные характеристики материала, что позволяет надел

«Диасофт» поддержал новые требования правительства по учету операций с драгоценными металлами С первого марта 2025 г. в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства России от 26.02.2021 № 270 (ред. от 22.11.2024) при учете операций по продаже слитков драгоценных металлов и их покупке у физических лиц обязательной становится передача данных в ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных ме

TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом няет любимые приложения, предлагает персонализированные рекомендации и делает навигацию по контенту максимально удобной. TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом Технология Dolby Audio обеспечивает объемное и четкое звучание, позволяя почувствовать себя в центре происходящего. Детализированный звук и разборчивые диалоги делают про

В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО «Промышленные технологии рециклинга металлов». Проект направлен на обеспечение россий

Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов рции КНР, для каких именно целей планируется поставлять за рубеж эти ценные ресурсы. Редкоземельные металлы в промышленности Редкоземельные элементы играют важную роль в современной промышленно

«Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла системы инспекции поверхности (СИП) на основе конструкций собственной разработки компании. Так, в конце 2024 г. в эксплуатацию передано четыре новых СИП: они работают на агрегатах полимерных покрытий металла №1,2,3 и на агрегате продольной резки №8. Также эти решения успешно работают на агрегатах непрерывного горячего цинкования №1 и №4 и на агрегате продольной резки №4. Они способны распоз

Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов бенная деталь – корпус устройства инкрустирован иттрий-алюминиевыми гранатами и частицей индия. Оба металла являются редкоземельными. Алюминат иттрия используется в металлургии, ядерной энергет

Китай запрещает экспорт технологий получения сверхчистого металла, без которого нельзя выпускать чипы олупроводников, в том числе галлия. Поднебесная также лидирует в области технологий получения этого металла. Экспортные ограничения нацелены на зарубежных игроков, занимающихся совершенствовани

«Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео г. смартфон «Яндекс Телефон» и колонка «Станция Дуо Макс» со встроенным дисплеем размером с планшет. Она появилась в продаже в декабре 2023 г. Металл в четырех цветах Все планшеты Lunnen Ground имеют металлический корпус. На выбор покупателям доступно четыре цвета – серый, серебристый, светло-голубой и темно-синий. На старте продаж купить новинки можно исключительно на «Яндекс Маркете» – в

Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов Ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ разработали мобильную роботизированную ячейку термоакустического контроля дефектов композиционных материалов и металлов. За счет небольшого размера ее можно перемещать для исследований крупногабаритных объектов, а использование роботизированного манипулятора позволяет проводить контроль изделий сложной

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше ере (Хомбург, Германия) Нет единообразия в размере или форме всех найденных додекаэдров, как и в их металлическом составе, и даже в качестве изготовления. Если бы они служили для каких-то важны

Китай национализирует все запасы редкоземельных металллов, которые используются в производстве чипов КНР установит тотальный контроль над цепочками поставок редкоземельных металлов Китай национализирует все запасы редкоземельных металлов в стране, используемых при изготовлении интегральных микросхем. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на документы, опублик

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил средство информационной безопасности «СёрчИнформ КИБ». Предприятие остановило выбор на решении вендора в 2023 г. после тестирования систем нескольких разработчиков. Об этом CNe

Стало невозможно купить смартфоны с полностью металлическим корпусом. Названы причины, почему так ость материала, которая в случае с пластиком очевидно ниже, чем у популярного алюминия. Кроме того, металлический корпус требует добавления пластиковых антенн для приёма сигнала, что также сказ

В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом НИЯУ МИФИ и компания 3DLAM создают совместную лабораторию в сфере 3D-печати металлом. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. На базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS будет создана новая лаборатория, задачей которой станет освоение и развитие тех

«Диасофт» расширил функционал продуктов для автоматизации операций на внебиржевом рынке драгметаллов ла функциональные возможности программных продуктов «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.F

Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов раничения, связанные с жизненно важными промышленными металлами, пишет Nikkei Asian. Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства многих высокотехнологичных продуктов,

Россияне создали мощный ноутбук в металлическом корпусе без переплаты за Windows. Цена Российский металлический ноутбук Российская компания Unchartevice, основанная в начале 2022 г. выпустила 16-дюймовый ноутбук 3310, названный как одноименный легендарный телефон Nokia, вышедший 23 года наз

«Диасофт» расширила функциональность ПО для автоматизации операций с драгметаллами ще партии слитков. При этом отгрузка слитков может быть оформлена как с зачислением на обезличенный металлический счет, так и без него. В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физическог

Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля не столь зашкаливающая, но все же очень серьезная – страна обеспечивает 83% мировых поставок этого металла. Добиться этого Китай смог очень просто – он в течение длительного времени держал оче

МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы истема сообщает об установке нового телеком-оборудования в Шилкинском районе Забайкальского края. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на пути исторического сплава сотника Петра Бекетова – основателя Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Известный землепроходец Петр Бекетов, основатель Якутска, Олекминска, Читы, Нерчинска и ряда других си

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора а 2023 г. заключить хотя бы один контракт с американским или канадским компаниями на поставку этого металла, добытого именно таким способом. Еще один вариант добычи галлия – его можно найти в п

В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением ьзования гарнитуры как проводной – в комплекте предусмотрен метровый аудиокабель 3,5 мм. Встроенный металлический каркас имеет возможность регулировки. Мягкое оголовье и амбушюры выполнены из п

МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области результате работ на сети скорости мобильного интернета выросли в среднем на 20% на территории санаториев и баз отдыха в посёлке Чульжан, в соседних с ними СНТ, а также на всем протяжении маршрута для сплава по Томи от посёлка Майзас до горы Югус. В конце июня МТС установила мобильную базовую станцию около базы отдыха «Фантазия» и детского оздоровительного лагеря «Светлячок». В зону покрытия

Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России , но также батарей для электромобилей, солнечных панелей, оптоволокна и дисплеев. Помимо этого, оба металла находят свое применение и в оборонной промышленности. Решение Китая об ограничении их

Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять атируются. Из них можно извлечь приблизительно 50 тыс. тонн меди, а поскольку стоимость тонны этого металла на момент выпуска материала в России доходила до 670 тыс. руб. (данные портала gold-m

«М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку ию 300 тонн электронных отходов — это по массе крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380, а 140 тонн металла — материал, достаточный для сборки как минимум 100 автомобилей со средним содержанием