Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Металлы Сплавы Metals Alloys

Металлы - Сплавы - Metals - Alloys

СОБЫТИЯ


25.11.2025 В России создадут промпарк для переработки редкоземов. Их используют в производстве электроники, а монополией на них владеет Китай

Индустриальный парк для переработки РЗМ Власти Мурманской области разрабатывают проект по созданию специализированного индустриального парка по переработке редких и редкоземельных металлов (РЗМ), пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию региональной Корпорации развития. Крупнейшие месторождения в регионе (Колмозерское, Полмостундровское, Африкандское, Кульйокское, Федор
24.10.2025 В России нашли способ удешевить получение редкоземельных металлов, критически важных для изготовления электроники

чувствительностью к редким и редкоземельным элементам. freepik/создано при помощи ИИ Редкоземельные металлы встречаются на Земле не так редко, но извлечение их из руды стоит очень дорого Они об
21.10.2025 США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик

галлия. Он находится на западе страны и в нынешних условиях способен выдавать около 100 тонн этого металла в год. Другие горнодобывающие фабрики Австралии, а также различные связанные с этим б
03.09.2025 Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия

Азиатский союз Китай изъявил желание оказать Малайзии помощь в развитии мощностей по переработке редкоземельных металлов, пишет Tom’s Hardware. Об этом официально сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Малайзии Джохари Амбуд Гани (Johari Ambud Ghani) со ссылкой на председателя КНР С
27.08.2025 Месть по-трамповски. Китай получит 200% пошлины за запрет экспорта редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники и чипов

пировки, например, приборов ночного видения. Такой шаг КНР моментально взвинтил мировые цены на оба металла, и власти страны решили постепенно усиливать давление. К примеру, в конце 2024 г. Кит
22.08.2025 Российские ученые упростили получение соединений редкоземельных металлов, нужных в производстве электроники

ионального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели успешный синтез сложных по своему составу структур — гибридных органо-неорганических соединений переходных и редкоземельных металлов, сообщило Министерство образования и науки России на своем сайте. Разработанный исследователями простой метод синтеза работает при комнатной температуре и в водной среде, отмечается в

13.08.2025 «Диасофт» добавил новые возможности в продукт для автоматизации учета слитков драгоценных металлов в хранилищах

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукт «Хранилище драгоценных металлов», который входит в состав решения «Дилерские операции». Продукт автоматизирует оформ
30.05.2025 В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе

ам с такими поверхностями может встретиться c серьезными трудностями, связанными с тем, что твердая металлическая стенка реактора может получать повреждения от взаимодействия с плазмой и будет

28.05.2025 Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

кой гаджет гораздо легче часов и с ним действительно удобно спать, чтобы отслеживать показатели сна. Он не мешает, ни за что не цепляется и совсем не ощущается на руке. Да, теперь браслет выпустили в металлическом корпусе! Но у производителя есть и версия в полимерном облачении (кстати, она стоит 3499 рублей против 3999 рублей за металл). Есть черная, белая, сиреневая, синяя и другие расцве
27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

исал CNews, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при выборе устройства. Металлический корпус смартфона выглядит стильно и дорого, как в 2018 г., так и в 2025 г. Если
27.05.2025 В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом

ение «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом. Ранее такое оборудование крупногабаритного класса в России не производилось. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной поли
14.05.2025 «Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов

«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позволяет предпринимателям уже сейчас работать в соответствии с новыми требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители «Атол».
18.04.2025 Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники

яжения позволяет регулировать не только количество меди, но и соотношение между железом и магнитным металлом. Различие этих фаз влияет на магнитные характеристики материала, что позволяет надел
11.04.2025 «Диасофт» поддержал новые требования правительства по учету операций с драгоценными металлами

С первого марта 2025 г. в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства России от 26.02.2021 № 270 (ред. от 22.11.2024) при учете операций по продаже слитков драгоценных металлов и их покупке у физических лиц обязательной становится передача данных в ГИИС ДМДК (Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных ме
08.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом

няет любимые приложения, предлагает персонализированные рекомендации и делает навигацию по контенту максимально удобной. TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом Технология Dolby Audio обеспечивает объемное и четкое звучание, позволяя почувствовать себя в центре происходящего. Детализированный звук и разборчивые диалоги делают про
08.04.2025 В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома

Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО «Промышленные технологии рециклинга металлов». Проект направлен на обеспечение россий
08.04.2025 Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов

рции КНР, для каких именно целей планируется поставлять за рубеж эти ценные ресурсы. Редкоземельные металлы в промышленности Редкоземельные элементы играют важную роль в современной промышленно
26.03.2025 «Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла

системы инспекции поверхности (СИП) на основе конструкций собственной разработки компании. Так, в конце 2024 г. в эксплуатацию передано четыре новых СИП: они работают на агрегатах полимерных покрытий металла №1,2,3 и на агрегате продольной резки №8. Также эти решения успешно работают на агрегатах непрерывного горячего цинкования №1 и №4 и на агрегате продольной резки №4. Они способны распоз
20.03.2025 Caviar украсил iPhone панорамой Москвы из редкоземельных металлов

бенная деталь – корпус устройства инкрустирован иттрий-алюминиевыми гранатами и частицей индия. Оба металла являются редкоземельными. Алюминат иттрия используется в металлургии, ядерной энергет
19.03.2025 Китай запрещает экспорт технологий получения сверхчистого металла, без которого нельзя выпускать чипы

олупроводников, в том числе галлия. Поднебесная также лидирует в области технологий получения этого металла. Экспортные ограничения нацелены на зарубежных игроков, занимающихся совершенствовани
14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео

г. смартфон «Яндекс Телефон» и колонка «Станция Дуо Макс» со встроенным дисплеем размером с планшет. Она появилась в продаже в декабре 2023 г. Металл в четырех цветах Все планшеты Lunnen Ground имеют металлический корпус. На выбор покупателям доступно четыре цвета – серый, серебристый, светло-голубой и темно-синий. На старте продаж купить новинки можно исключительно на «Яндекс Маркете» – в

18.10.2024 Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

Ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ разработали мобильную роботизированную ячейку термоакустического контроля дефектов композиционных материалов и металлов. За счет небольшого размера ее можно перемещать для исследований крупногабаритных объектов, а использование роботизированного манипулятора позволяет проводить контроль изделий сложной

20.08.2024 Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

ере (Хомбург, Германия) Нет единообразия в размере или форме всех найденных додекаэдров, как и в их металлическом составе, и даже в качестве изготовления. Если бы они служили для каких-то важны
02.07.2024 Китай национализирует все запасы редкоземельных металллов, которые используются в производстве чипов

КНР установит тотальный контроль над цепочками поставок редкоземельных металлов Китай национализирует все запасы редкоземельных металлов в стране, используемых при изготовлении интегральных микросхем. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на документы, опублик
20.06.2024 Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил средство информационной безопасности «СёрчИнформ КИБ». Предприятие остановило выбор на решении вендора в 2023 г. после тестирования систем нескольких разработчиков. Об этом CNe
16.04.2024 Стало невозможно купить смартфоны с полностью металлическим корпусом. Названы причины, почему так

ость материала, которая в случае с пластиком очевидно ниже, чем у популярного алюминия. Кроме того, металлический корпус требует добавления пластиковых антенн для приёма сигнала, что также сказ
27.03.2024 В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом

НИЯУ МИФИ и компания 3DLAM создают совместную лабораторию в сфере 3D-печати металлом. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. На базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS будет создана новая лаборатория, задачей которой станет освоение и развитие тех
16.01.2024 «Диасофт» расширил функционал продуктов для автоматизации операций на внебиржевом рынке драгметаллов

ла функциональные возможности программных продуктов «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.F
25.12.2023 Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов

раничения, связанные с жизненно важными промышленными металлами, пишет Nikkei Asian. Редкоземельные металлы имеют жизненно важное значение для производства многих высокотехнологичных продуктов,
26.10.2023 Россияне создали мощный ноутбук в металлическом корпусе без переплаты за Windows. Цена

Российский металлический ноутбук Российская компания Unchartevice, основанная в начале 2022 г. выпустила 16-дюймовый ноутбук 3310, названный как одноименный легендарный телефон Nokia, вышедший 23 года наз
06.10.2023 «Диасофт» расширила функциональность ПО для автоматизации операций с драгметаллами

ще партии слитков. При этом отгрузка слитков может быть оформлена как с зачислением на обезличенный металлический счет, так и без него. В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физическог
25.09.2023 Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

не столь зашкаливающая, но все же очень серьезная – страна обеспечивает 83% мировых поставок этого металла. Добиться этого Китай смог очень просто – он в течение длительного времени держал оче
18.08.2023 МТС ускорила мобильный интернет на пути исторического сплава основателя Читы

истема сообщает об установке нового телеком-оборудования в Шилкинском районе Забайкальского края. Благодаря проведенным работам высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на пути исторического сплава сотника Петра Бекетова – основателя Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС. Известный землепроходец Петр Бекетов, основатель Якутска, Олекминска, Читы, Нерчинска и ряда других си
27.07.2023 Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

а 2023 г. заключить хотя бы один контракт с американским или канадским компаниями на поставку этого металла, добытого именно таким способом. Еще один вариант добычи галлия – его можно найти в п
24.07.2023 В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением

ьзования гарнитуры как проводной – в комплекте предусмотрен метровый аудиокабель 3,5 мм. Встроенный металлический каркас имеет возможность регулировки. Мягкое оголовье и амбушюры выполнены из п
06.07.2023 МТС оцифровала популярный маршрут для сплава в Кемеровской области

результате работ на сети скорости мобильного интернета выросли в среднем на 20% на территории санаториев и баз отдыха в посёлке Чульжан, в соседних с ними СНТ, а также на всем протяжении маршрута для сплава по Томи от посёлка Майзас до горы Югус. В конце июня МТС установила мобильную базовую станцию около базы отдыха «Фантазия» и детского оздоровительного лагеря «Светлячок». В зону покрытия
04.07.2023 Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России

, но также батарей для электромобилей, солнечных панелей, оптоволокна и дисплеев. Помимо этого, оба металла находят свое применение и в оборонной промышленности. Решение Китая об ограничении их
28.06.2023 Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять

атируются. Из них можно извлечь приблизительно 50 тыс. тонн меди, а поскольку стоимость тонны этого металла на момент выпуска материала в России доходила до 670 тыс. руб. (данные портала gold-m
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

ию 300 тонн электронных отходов — это по массе крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380, а 140 тонн металла — материал, достаточный для сборки как минимум 100 автомобилей со средним содержанием
02.03.2023 «Диасофт» разработала продукт для автоматизации предоставления данных о сделках с драгметаллами в ГИИС ДМДК

Для автоматизации взаимодействия с ГИИС ДМДК специалисты компании «Диасофт» разработали новый программный продукт «Хранилище драгоценных металлов». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и позволяет банку автоматически предоставлять данные о сделках со слитками драгоценных металлов в ГИИС ДМ

Публикаций - 5510, упоминаний - 6816

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 564
Apple Inc 13154 510
Intel Corporation 12811 418
Huawei 4675 302
Sony 6739 281
Nvidia Corp 4002 263
Google LLC 12688 258
Microsoft Corporation 25775 250
LG Electronics 3735 212
Acer Group - Acer Inc 2776 210
Lenovo Group 2446 195
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 187
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 176
HP Inc. 5883 170
Xiaomi - Сяоми 2231 167
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 149
AMD - Advanced Micro Devices 4641 136
HTC Corporation 1512 134
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 120
Qualcomm Technologies 1974 116
Philips 2099 114
Canon 1439 111
Dell EMC 5180 106
Nikon 646 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 104
Yandex - Яндекс 9215 99
Toshiba Corporation 2980 99
IBM - International Business Machines Corp 9699 98
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 94
Lenovo Motorola 3566 91
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 89
9594 88
Siemens AG - Siemens Group 2673 84
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 83
Meta Platforms - Facebook 4621 70
Leica Camera 282 67
X Corp - Twitter 2938 66
Olympus 475 65
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 111
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 79
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 75
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 74
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 57
Carl Zeiss AG 307 50
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 43
Россети Ленэнерго 1699 43
Северсталь ПАО - Severstal 629 41
TÜV Rheinland Group 181 39
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 38
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 36
Miele - Миле 139 35
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 35
Hansa - Ханса 114 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Геометрия НПО 165 31
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 31
Совкомбанк Совесть 279 30
Groupe SEB - Tefal 108 29
Braun GmbH 79 28
Связной ГК 1401 26
Boeing 1031 26
Dyson 157 26
Dixis - Диксис - Dиксис 371 23
Kärcher - Karcher - Керхер 74 22
Белый Ветер 365 21
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 21
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 19
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 19
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
Hyundai Motor Company 436 18
Swarovski AG 74 17
Bork - Борк-Ритейл 45 17
Евросеть 1421 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 124
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 95
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 86
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 80
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 45
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
РНФ - Российский научный фонд 201 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 31
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 24
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 21
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 20
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 19
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
Федеральное казначейство России 1949 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 13
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 168
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 129
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 37
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 37
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 7
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 6
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 6
Greenpeace - Гринпис 130 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
UTMA - Universal Transportable Memory Association - Ассоциация универсальной мобильной памяти 4 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Спорт Против Наркотиков - фонд 1 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1548
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1532
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1521
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1379
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1144
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1126
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1027
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 952
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 935
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 914
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 886
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 879
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 801
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 744
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 706
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 678
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 670
Наушники - Headphones 4478 661
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 659
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 625
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 565
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 528
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 516
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 511
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 503
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 500
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 491
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 474
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 466
Аксессуары 4282 462
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 456
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 456
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 453
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 449
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 444
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 443
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 436
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 427
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 425
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 414
Google Android 15243 704
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 400
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 366
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 351
Microsoft Windows 16882 337
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 256
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 255
Apple iOS 8583 224
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 209
Intel Core - Семейство процессоров 1251 182
Apple iPhone 6 4861 178
Apple iPad 4011 156
Samsung Galaxy 1035 149
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 147
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 141
Microsoft Windows 2000 8678 140
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 136
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 125
Samsung Galaxy Note 702 120
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 116
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 114
Microsoft Windows 10 1938 113
Linux OS 11533 109
Intel Core i - Cерия процессоров 534 104
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 104
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 104
Google YouTube - Видеохостинг 3002 100
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 93
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 91
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 88
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 85
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 83
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 82
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 81
Apple iPhone 4 800 81
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 80
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 78
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 77
Microsoft Windows 7 2007 76
Apple iPhone 5 783 76
Ксенин Алекс 311 64
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 46
Газаров Артур 77 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Путин Владимир 3454 23
Ерофеева Мария 31 18
Гордеева Анна 36 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Лаптева Марина 114 14
Принцевская Людмила 34 14
Сергеев Иван 74 13
Головин Даниил 34 13
Овчинский Владислав 230 13
Гарбузов Анатолий 167 12
Малафеев Андрей 52 12
Наумов Максим 100 12
Дегтев Геннадий 271 11
Клинаичев Андрей 33 10
Борушевский Денис 37 10
Набоков Сергей 27 9
Криницкий Игорь 26 9
Кульченко Роман 14 9
Кайбышев Оскар 11 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Шадаев Максут 1210 8
Левкевич Михаил 59 8
Симонов Игорь 103 7
Урусов Александр 17 7
Мишустин Михаил 787 7
Евтушенко Олег 145 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Blass Evan - Бласс Эван 36 7
Помозов Алексей 88 7
Платонова Оксана 14 7
Шеховцов Юрий 34 6
Собянин Сергей 538 6
Песков Дмитрий 129 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Катаев Александр 40 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 883
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 614
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 497
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 428
Европа 24963 388
Германия - Федеративная Республика 13221 322
Япония 13807 304
Земля - планета Солнечной системы 10865 289
Южная Корея - Республика 7051 261
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 194
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 157
Китай - Тайвань 4245 141
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 132
Франция - Французская Республика 8177 131
Сатурн - Титан (спутник) 533 124
США - Калифорния 4829 121
Индия - Bharat 5869 120
Азия - Азиатский регион 5920 115
Италия - Итальянская Республика 4508 113
Солнечная система - Solar system 2569 109
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 102
Канада 5081 95
Финляндия - Финляндская Республика 3697 90
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 75
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 65
Нидерланды 3745 64
Испания - Королевство 3839 63
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 63
Швеция - Королевство 3781 60
Россия - СФО - Новосибирск 4875 60
Украина 7928 60
Казахстан - Республика 6047 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 48
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 47
Беларусь - Белоруссия 6289 46
Германия - Берлин 732 46
США - Калифорния - Купертино 281 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 605
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 536
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 518
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 378
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 345
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 345
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 343
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 339
Ergonomics - Эргономика 1755 329
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 283
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 244
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 218
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 196
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 195
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 187
Металлы - Медь - Copper 862 184
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 177
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 173
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 173
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 172
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 155
Металлы - Серебро - Silver 827 155
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 155
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 154
Английский язык 7030 153
Литий - Lithium - химический элемент 663 153
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 152
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 150
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 144
Металлы - Золото - Gold 1251 140
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 140
Физика - Physics - область естествознания 2940 137
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 135
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 130
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 129
Энергетика - Energy - Energetically 5855 129
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 121
Металлы - Никель - Nickel 359 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 110
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 109
CNews - ZOOM.CNews 1866 474
New Scientist 1448 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
Nature 832 46
Phys.org 972 40
EurekAlert 291 40
Bloomberg 1627 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 35
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 29
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 27
DigiTimes - Издание 1331 25
CNews RND - R&D.CNews 2274 22
The Verge - Издание 619 21
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
PhysicsWeb 184 15
Wikipedia - Википедия 650 15
Engadget - Блог о технологиях 429 14
Space Daily 528 14
The Register - The Register Hardware 1784 13
NYT - The New York Times 1100 13
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 13
Чудо техники 60 13
Tom’s Hardware 600 12
ScienceDaily 399 12
AppleInsider 400 11
e4 Engineering 107 10
Forbes - Форбс 1002 10
FT - Financial Times 1295 10
DxOMark - Издание 36 10
GizmoChina 171 9
Nanotechweb 92 9
Physical Review Letters 164 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Ведомости 1466 8
РИА Новости 1033 8
MacRumors 148 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
AP - Associated Press 2007 8
9to5Mac 70 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 86
IDC - International Data Corporation 4975 34
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Gartner - Гартнер 3658 12
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Cinebench 29 5
CNews Мишень 186 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
Markets&Markets Research 113 4
TrendForce 187 4
Counterpoint Research 110 4
ONSIDE 19 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
IBM Research 111 3
BlueFin Research 5 3
Strategy Analytics 285 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
Juniper Research 131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Frost & Sullivan 207 2
HFS Research 49 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Philips Research 19 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ITResearch 123 2
DigiTimes Research 23 2
Consumer Reports 40 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Tenders 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
NPD DisplaySearch 285 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
РАН - Российская академия наук 2122 65
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 37
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 37
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 33
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 28
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 23
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 17
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 17
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 15
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 14
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 13
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 12
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 12
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 11
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 11
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 11
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 11
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 10
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 10
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 9
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
University of Bristol - Бристольский университет 86 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 7
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 60
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 60
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 45
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 37
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 32
День молодёжи - 27 июня 1087 22
Международный женский день - 8 марта 418 19
CeBIT 614 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 15
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 14
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 11
Red Dot Design Award 57 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 10
Photokina 60 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
CNews AWARDS - награда 571 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
Samsung Forum 14 5
Samsung Unpacked 41 5
iF Design Awards 26 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Металл-Экспо 10 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Microsoft Build - конференция 39 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще