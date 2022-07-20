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Металлы Сплавы Metals Alloys

Металлы - Сплавы - Metals - Alloys


20.07.2022 Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok 1
18.07.2022 Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
08.07.2022 День, который войдет в историю группы компаний EMILINK и российского рынка телекоммуникаций 1
07.07.2022 «Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России 1
07.07.2022 Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook 2
23.06.2022 Две новинки ONYX BOOX уже в продаже 1
15.06.2022 Досмотровое оборудование из ОЭЗ «Технополис Москва» будет выявлять опасные предметы из углепластика 1
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1
14.06.2022 Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона 1
06.06.2022 Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM 1
04.06.2022 5 вещей в доме, которые мешают сигналу Wi-Fi 1
03.06.2022 «Росэлектроника» начала выпуск взрывозащищенных LED-светильников для опасных производств 1
02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена 1
02.06.2022 Госденьги на развитие в России не взлетевшей связи 5G решили вложить в «железо» для 4G 1
01.06.2022 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2021 года 1
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России 2
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
23.05.2022 Николай Шуткин, ВТБ: Основной фокус в ближайшие годы мы сделаем на автоматизации и самообслуживании 1
19.05.2022 Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh 1
17.05.2022 Насколько безопасны кошельки с RFID-защитой 1
16.05.2022 Новый игровой микрофон Ritmix 1
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель 1
29.04.2022 Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном 1
26.04.2022 Caviar создал iPhone 13 Pro с частицами Святой Земли, посвященные трем мировым религиям. 1
22.04.2022 Жидкий металл или термопаста – какой вариант охлаждения процессора лучше 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
14.04.2022 Caviar превратил Huawei P50 Pro в шоколад «Аленка» и конфету «Белый кролик» 1
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал» 1
04.04.2022 В НИТУ «МИСиС» научат запускать серийное производство российской высокотехнологичной продукции 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
29.03.2022 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini 1
24.03.2022 Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал» 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
21.03.2022 «Мосгорломбард» запустил роботизированный пункт приема драгоценностей 1
17.03.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила телевизор, который едва помещается в квартире. Цена 1

Публикаций - 1049, упоминаний - 1161

Металлы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 275
Apple Inc 10683 265
Intel Corporation 11262 176
Nvidia Corp 3118 148
Элемент ГК - Elementec 1523 143
Huawei 3222 131
Lenovo Group 2077 126
LG Electronics 3372 119
Microsoft Corporation 22497 113
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 73
Xiaomi 1095 70
AMD - Advanced Micro Devices 3661 39
Yandex - Яндекс 5015 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 22
BBK OPPO Electronics 281 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 15
HP - Hewlett-Packard 3567 14
Samsung - Harman - JBL 167 14
Amazon Inc - Amazon.com 2650 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 11
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 11
Redmond - Инновационные решения 88 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
BBK Electronics Corp 396 9
HMD Global - Nokia 128 9
Монолит-Инфо 77 9
Konica Minolta 356 8
SanDisk 311 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 6
Рикор Холдинг - Rikor 91 5
Softline - Софтлайн 1870 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 4
Аскон - Ascon 298 4
Kingston Technology 186 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
Самолёт ГК 216 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 12
Открытие ФК - Росгосстрах 266 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
LEGO 202 5
Газпром ПАО 1008 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Татфондбанк АИКБ 76 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Альфа-Банк 1476 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Почта России ПАО 1853 2
Татнефть 182 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Техносила - СервисТрейд 239 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Мегаполис ТК 152 1
Nikaten - Никатэн 0 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 4 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Силовые машины 66 1
Societe Generale Group 68 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Яндекс.Еда 490 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 17
Президент Российской Федерации 3770 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Администрация Президента РФ 904 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 658
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 530
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 457
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 378
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 368
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 365
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 354
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 288
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 272
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 256
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 221
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 212
Автофокус - Автофокусировка 699 204
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 180
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 157
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 152
DDR - Double data rate 2422 140
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 137
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 134
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 134
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 130
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 118
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 110
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 85
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 81
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 79
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 77
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 76
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 75
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 70
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 63
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 62
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 56
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 48
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 46
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 45
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 44
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 36
Google Android 11959 396
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 169
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 113
Microsoft Windows 2000 2856 76
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 75
Microsoft Windows 7 1780 50
Linux OS 7669 41
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 36
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 35
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 33
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Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 31
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 23
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 22
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 20
Apple iPod 1369 20
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 20
Microsoft Office 3247 19
Honor - серия смартфонов 138 18
Microsoft Windows 2104 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 17
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 17
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 16
Nokia Symbian OS 1388 16
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 16
Intel Celeron - Серия процессоров 924 15
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 15
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 15
Honor SuperCharge 74 14
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 14
Apple macOS 1457 13
AMD Mobility Radeon 223 13
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 13
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Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 13
Nokia Sirocco 92 12
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Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 12
Microsoft DirectX 686 12
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
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Акимов Максим 170 1
Коробкина Оксана 18 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 103
Земля - планета Солнечной системы 7427 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 63
Китай - Тайвань 2115 61
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Азия - Азиатский регион 3803 45
Солнечная система - Solar system 2236 41
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 27
Германия - Берлин 635 24
Швеция - Королевство 2072 19
Луна - спутник Земли 1184 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 14
Казахстан - Республика 4467 14
Беларусь - Белоруссия 3525 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Нидерланды 2197 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Америка 2011 10
Бразилия - Федеративная Республика 1945 9
Австрия - Австрийская Республика 1020 8
Уран - планета Солнечной системы 177 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 5
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Россия - Сибирь 1579 5
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Румыния 592 3
Таиланд - Королевство 671 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
Армения - Республика 1112 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 3
Ирак - Республика 666 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 162
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 118
Эргономика 840 113
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 109
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 51
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 47
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 31
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 27
Торговая марка - Товарный знак 1107 21
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 19
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
Физика - Physics - область естествознания 889 14
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 12
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 12
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 8
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
Орехи - Nuts 0 5
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 5
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 5
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 4
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 4
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Витамины - Vitamins 0 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 4
Метан - methanum - болотный газ 0 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
DigiTimes - Издание 1284 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
FT - Financial Times 1118 3
РИА Новости 766 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РБК ТВ - телеканал 59 2
Juniper Research 468 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 0 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
CNews FORUM Кейсы 53 1
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