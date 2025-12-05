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LED-вспышка светодиодная вспышка
СОБЫТИЯ
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|05.12.2025
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Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
ию, используя знаменитую формулу Альберта Эйнштейна E = mc², то именно столько энергии излучает эта вспышка с тех пор, как ее начали наблюдать. Художественная концепция сверхмассивной чёрной д
|15.08.2025
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Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ
которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль для телеобъектива, что повышает яркость подсветки в 10 раз
|03.06.2025
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Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
— могут выбрасывать материал, включая тяжелые металлы, из коры нейтронных звезд в космос.Последняя вспышка гигантского магнетара, наблюдавшаяся с Земли, произошла в 2004 году. В то время учены
|01.06.2017
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Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи
ом, у многих есть конкретные предпочтения и в части Strike 2 акцент сделан на фронтальную камеру со вспышкой для селфи, что по достоинству оценят любители данного жанра фотосъемки.Внешний вид В
|26.05.2016
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Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой
T2 10.0 сделать в том числе упор на камеру: помимо множества настроек и эффектов, новинка оснащена вспышкой. Качество контента на выходе по традиции можно оценить по тестовым кадрам, а от себя
|03.09.2015
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Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer
байт оперативной памяти, стильный металлический корпус, 20-мегапиксельную основную камеру с тройной LED-вспышкой, фронтальный пятимегапиксельный модуль, сканер радужной оболочки глаза (пока неп
|09.02.2015
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В 35-долларовом компьютере найден удивительный баг
ется — пропадает питание. Автор темы на официальном интернет-форуме Raspberry Pi PeterO назвал это «смертью от ксеноновой вспышки». «Снимите плату на фото со вспышкой, и она мгновенно выключитс
|02.12.2014
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Супер-вспышка для скромного бюджета
х выдержках. Поэтому световой поток от такой вспышки должен быть очень мощным. Созданная в Британии вспышка Vela One в полной мере обладает обоими качествами: её минимальный импульс составляет
|29.10.2014
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Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке
, пятидюймовый дисплей с HD-разрешением (720x1280 пикс.), четырёхъядерный процессор MediaTek MT6582 с тактовой частотой 1,3 ГГц, две камеры 8 и 2,4 мегапикселя, основная камера оснащена автофокусом и вспышкой, операционная система Android версии 4.2.2 и все это за 5990 руб. Смартфон Jinga Basco L1 Первое, что можно сказать о смартфоне Jinga Basco L1, перед нами довольно симпатичное устройст
|26.03.2014
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Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM
агодаря более крупному корпусу модель наделили более удобным управлением, видоискателем, встроенной вспышкой и стандартным разъёмом для внешней вспышки. Аппарат обладает портом HDMI, может каче
|07.03.2014
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Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ
енную информацию из твиттера ученым пришлось сравнивать с картой распространения ВИЧ 2009 г. Однако постоянное обновление в реальном времени карты позволит заблаговременно предсказывать потенциальные вспышки эпидемии ВИЧ, поясняют авторы работы.
|17.09.2013
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Прожектор вместо вспышки
Booster. Как ясно из названия, усилитель предназначен для использования его совместно со встроенной вспышкой на фото-сафари или на фотоохоте. В связи с этим, оптика усилителя оптимизирована под
|08.08.2013
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Вспышка-малышка от Nikon
dlight SB-300. Nikon Speedlight SB-300 весит всего 97 грамм и работает от батареек типоразмера AAA. Вспышка полностью совместима с зеркальными и беззеркальными аппаратами, а также с компактами
|01.07.2013
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На Солнце обнаружены ранее неизвестные точечные вспышки
я внешних слоев солнечной атмосферы. Сделать это удалось благодаря инновационным камерам на борту ракеты-зонда. На новых снимках Солнца видны загадочные «дорожки» шириной в 450 км и интригующие яркие вспышки света, которые, по мнению ученых, помогут разгадать давние тайны нашего светила. На снимке, сделанном новой камерой, установленной на борту зонда Hi-C, видна магнитоактивная область атм
|19.12.2012
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Белые карлики притворяются черными дырами
иеся критерием наличия черных дыр, на самом деле могут исходить от белых карликов. Сильная короткая вспышка была зафиксирована рентгеновским телескопом на МКС. С помощью оптических телескопов в
|03.07.2012
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Рентгеновская вспышка погубила голубую планету
одкрепленный наблюдениями спутника Swift, дает основания полагать, что катастрофа вызвана мощнейшей вспышкой родительской звезды HD 189733A. Ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в 20 раз
|11.03.2012
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Мощная солнечная вспышка: астрономы перепугались зря?
За день до женского праздника специалисты НАСА объявили о том, что 8 марта произойдет самая мощная за последние 6 лет солнечная вспышка. Тем не менее, когда мощное облако солнечной плазмы утром достигло Земли, ничего страшного не случилось: ни один спутник не засбоил, система GPS перебоев в работе не испытала, высоковол
|14.02.2012
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Черная дыра "пожирает" астероиды
мощью рентгеновского космического телескопа "Чандра" за сверхмассивной черной дырой Sagittarius A, украшающей центр нашей Галактики, обнаружили, что в ее окрестностях практически ежедневно происходят вспышки в рентгеновском диапазоне – они длятся по нескольку часов и по яркости могут стократно превосходить обычный фон. Астрономы из Британии объясняют это испарением падающих астероидов, во м
|05.12.2011
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Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали
планета Церера, что привело к продолжительному и мощному испусканию гамма-лучей. По версии Кампана, вспышка произошла в пределах Млечного пути. У той и другой версии есть сторонники и противник
|21.11.2011
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Вспышка нового поколения
мущества LED-источников постепенно приходят и в фотографию, примером тому может быть новая японская вспышка Light LUNATEMIS LED lights 56. Вспышка, как ясно из названия, использует 56 св
|08.11.2011
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В детстве Вселенная была слишком шустрой
их отслеживать, по ходу узнавая новые факты о космическом пространстве. То, что рассказала недавняя вспышка под названием GRB 090323, в корне перевернуло представления о младенческих временах В
|21.10.2011
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Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику
Собирательный рисунок гамма-вспышек, наблюдаемых спутником SWIFT в других галактиках. Если подобная вспышка произойдет в нашей галактике, Земле будет угрожать серьезная опасность Исследование н
|23.08.2011
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Солнечные вспышки научились предугадывать за 2 дня
Совместный проект космических агентств НАСА и ЕКА, наблюдения с помощью обсерватории SOHO позволили создать новую методику прогнозирования, которая сможет за день или два предсказать мощные солнечные вспышки. Новая методика будет особенно полезна в ближайшие годы, так как астрономы ожидают увеличения солнечной активности в 2012 году. Мощные всплески энергии, известные как солнечные пятна, п
|20.06.2011
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Черная дыра поглотила звезду, разорвав ее в клочья
Эта вспышка была поразительна во всех отношениях. Длилась она не десятки секунд, а одиннадцать су
|08.06.2011
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Вспышка на Солнце сегодня ударит по Америке
Необычная солнечная вспышка наблюдались обсерваторией НАСА во вторник. В течение ближайших дней она может вызвать нарушения в работе спутниковой связи и наземных электросетей. Мощный взрыв на Солнце вызвал целую л
|12.05.2011
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В Крабовидной туманности вспыхнули мощные гамма-лучи
газа, в центре которого со скоростью 30 оборотов в секунду вращается нейтронная звезда. Упомянутая вспышка длилась шесть дней, и в это время гамма-излучение от Крабовидной туманности возрастал
|22.03.2011
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Вспышка для старых iPhone
Для смартфонов Apple iPhone 3G/3GS создан аксессуар в виде фотовспышки. Устройство iFlash подключается в основной интерфейсный разъем. Помимо работы в виде вспышки аксессуар может выполнять функции фонарика.
|19.02.2011
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Солнце промахнулось вспышкой. На этот раз
добной силы не было с декабря 2006 года. Выброс достиг Земли вечером 18 февраля. Поскольку огромная вспышка из пятна размером с Юпитер возникла в очень "удачном" месте, по центру диска Солнца п
|08.12.2010
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Гамма-вспышка бывшей cверхновой: астрономы не сразу поверили приборам
пышку даже более яркую. И астрономам пришлось смириться с невероятным – бывшая сверхновая в созвездии Краба не такая уж постоянная, как об этом думали до сих пор. Но и это еще не все. Оценив мощность вспышки, астрономы еще ожесточеннее зачесали свои затылки. Источник излучения не вызывал сомнений – пульсар, быстро вращающаяся куча пепла, оставшегося от взрыва сверхновой. Он выбросил в прост
|30.11.2010
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Разработана яркая вспышка для мобильных телефонов
Компания Osram разработала новую светодиодную вспышку для мобильных устройств. Она будет на 50% ярче, чем имеющиеся аналоги при том же рабочем токе. Новый источник освещения обладает способностью равномерно освещать область пр
|15.07.2010
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Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности
ческой обсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 2
|04.06.2010
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На Юпитере зарегистрирована яркая вспышка
Как сообщает Associated Press, на Юпитере зарегистрирована сверхмощная вспышка. Открытие совершил астроном-любитель из Австралии Энтони Уизли (Anthony Wesley). Имен
|27.05.2010
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Зарегистрированы вспышки X-37B
периментальным многоразовым космическим кораблём специального назначения ВВС США X-37B. Как сообщает Space Weather, астроном-любитель из США Скотт Фергюссон зарегистрировал в момент пролёта Х-37В две вспышки, во время которых яркость аппарата возросла до примерно минус 0,8 звёздной величины. По мнению наблюдателя, это было отражение света от внутренних створок транспортного отсека аппарата
|26.04.2010
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ВОЗ обеспокоена вспышкой полиомиелита в Таджикистане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность вспышкой полиомиелита на юго-западе Таджикистана в пограничных районах с Афганистаном и Узбек
|17.12.2009
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Декабрь, 16: странности множатся
Вчера, 16 декабря 2009 года, в предрассветные в Москве часы на Солнце произошла вспышка, уникальная для нынешнего уникального и труднообъяснимого самого по себе периода акти
|16.12.2009
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На Солнце произошла мощная по нынешним меркам вспышка
e Weather, сегодня, примерно в 4 часа 20 минут утра по московскому времени в группе пятен №1035 произошла мощная (по меркам нынешнего беспрецедентного спада активности светила) и длительная солнечная вспышка, отнесённая к классу мощности С4. Вспышка сопровождалась корональным выбросом, направленным как раз в сторону Земли. Ожидается, что выброс достигнет Земли и вызовет полярные сиян
|06.11.2009
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Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы
бителями астрономии. Отличалась SN2002bj исключительной динамикой изменения светимости во времени – вспышка произошла и угасла раза в три-четыре быстрее «обычной» Сверхновой. Это, в частности,
|21.10.2009
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Вспышка африканской чумы свиней на территории Ленинградской обл. ликвидирована
введен режим карантина, на въезде установлены три дезинфекционных барьера. Помимо девяти свиней, уничтоженных в очаге заболевания, было ликвидировано все поголовье свиней в радиусе 5 км вокруг очага. Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в областной воинской части 16 октября 2009г. Заболевших свиней уничтожили в тот же день. Кроме того, в части были демонтированы и сожжены дере
|30.03.2009
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ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии
Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев
|24.02.2009
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Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Непале зафиксирована новая вспышка "птичьего гриппа", Об этом 22 февраля заявили представители Министерства сельского хозяйства страны. Вирус смертельно опасного штамма H5N1 был обнаружен в деревне Сарнамати, расположенн
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