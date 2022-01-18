Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LED-вспышка
светодиодная вспышка
Публикаций - 63, упоминаний - 69
LED-вспышка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1802 1
|Связной ГК 1086 1
|eBay Inc 1566 1
|AliExpress 292 1
|Евросеть 1351 1
|Carl Zeiss 277 1
|UBS AG 288 1
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
|Bookmate 21 1
|RBC Capital Markets 49 1
|Caterpillar 79 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 521 1
|Blass Evan - Бласс Эван 34 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
|Дед Мороз 153 1
|Русский язык 1663 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
|Ведомости 276 1
|Engadget - Блог о технологиях 404 1
|Известия ИД 210 1
|IDropNews 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru