LED-вспышка

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц ию, используя знаменитую формулу Альберта Эйнштейна E = mc², то именно столько энергии излучает эта вспышка с тех пор, как ее начали наблюдать. Художественная концепция сверхмассивной чёрной д

Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль для телеобъектива, что повышает яркость подсветки в 10 раз

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной — могут выбрасывать материал, включая тяжелые металлы, из коры нейтронных звезд в космос.Последняя вспышка гигантского магнетара, наблюдавшаяся с Земли, произошла в 2004 году. В то время учены

Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи ом, у многих есть конкретные предпочтения и в части Strike 2 акцент сделан на фронтальную камеру со вспышкой для селфи, что по достоинству оценят любители данного жанра фотосъемки.Внешний вид В

Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой T2 10.0 сделать в том числе упор на камеру: помимо множества настроек и эффектов, новинка оснащена вспышкой. Качество контента на выходе по традиции можно оценить по тестовым кадрам, а от себя

Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer байт оперативной памяти, стильный металлический корпус, 20-мегапиксельную основную камеру с тройной LED-вспышкой, фронтальный пятимегапиксельный модуль, сканер радужной оболочки глаза (пока неп

В 35-долларовом компьютере найден удивительный баг ется — пропадает питание. Автор темы на официальном интернет-форуме Raspberry Pi PeterO назвал это «смертью от ксеноновой вспышки». «Снимите плату на фото со вспышкой, и она мгновенно выключитс

Супер-вспышка для скромного бюджета х выдержках. Поэтому световой поток от такой вспышки должен быть очень мощным. Созданная в Британии вспышка Vela One в полной мере обладает обоими качествами: её минимальный импульс составляет

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Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM агодаря более крупному корпусу модель наделили более удобным управлением, видоискателем, встроенной вспышкой и стандартным разъёмом для внешней вспышки. Аппарат обладает портом HDMI, может каче

Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ енную информацию из твиттера ученым пришлось сравнивать с картой распространения ВИЧ 2009 г. Однако постоянное обновление в реальном времени карты позволит заблаговременно предсказывать потенциальные вспышки эпидемии ВИЧ, поясняют авторы работы.

Прожектор вместо вспышки Booster. Как ясно из названия, усилитель предназначен для использования его совместно со встроенной вспышкой на фото-сафари или на фотоохоте. В связи с этим, оптика усилителя оптимизирована под

Вспышка-малышка от Nikon dlight SB-300. Nikon Speedlight SB-300 весит всего 97 грамм и работает от батареек типоразмера AAA. Вспышка полностью совместима с зеркальными и беззеркальными аппаратами, а также с компактами

На Солнце обнаружены ранее неизвестные точечные вспышки я внешних слоев солнечной атмосферы. Сделать это удалось благодаря инновационным камерам на борту ракеты-зонда. На новых снимках Солнца видны загадочные «дорожки» шириной в 450 км и интригующие яркие вспышки света, которые, по мнению ученых, помогут разгадать давние тайны нашего светила. На снимке, сделанном новой камерой, установленной на борту зонда Hi-C, видна магнитоактивная область атм

Белые карлики притворяются черными дырами иеся критерием наличия черных дыр, на самом деле могут исходить от белых карликов. Сильная короткая вспышка была зафиксирована рентгеновским телескопом на МКС. С помощью оптических телескопов в

Рентгеновская вспышка погубила голубую планету одкрепленный наблюдениями спутника Swift, дает основания полагать, что катастрофа вызвана мощнейшей вспышкой родительской звезды HD 189733A. Ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в 20 раз

Мощная солнечная вспышка: астрономы перепугались зря? За день до женского праздника специалисты НАСА объявили о том, что 8 марта произойдет самая мощная за последние 6 лет солнечная вспышка. Тем не менее, когда мощное облако солнечной плазмы утром достигло Земли, ничего страшного не случилось: ни один спутник не засбоил, система GPS перебоев в работе не испытала, высоковол

Черная дыра "пожирает" астероиды мощью рентгеновского космического телескопа "Чандра" за сверхмассивной черной дырой Sagittarius A, украшающей центр нашей Галактики, обнаружили, что в ее окрестностях практически ежедневно происходят вспышки в рентгеновском диапазоне – они длятся по нескольку часов и по яркости могут стократно превосходить обычный фон. Астрономы из Британии объясняют это испарением падающих астероидов, во м

Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали планета Церера, что привело к продолжительному и мощному испусканию гамма-лучей. По версии Кампана, вспышка произошла в пределах Млечного пути. У той и другой версии есть сторонники и противник

Вспышка нового поколения мущества LED-источников постепенно приходят и в фотографию, примером тому может быть новая японская вспышка Light LUNATEMIS LED lights 56. Вспышка, как ясно из названия, использует 56 св

В детстве Вселенная была слишком шустрой их отслеживать, по ходу узнавая новые факты о космическом пространстве. То, что рассказала недавняя вспышка под названием GRB 090323, в корне перевернуло представления о младенческих временах В

Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику Собирательный рисунок гамма-вспышек, наблюдаемых спутником SWIFT в других галактиках. Если подобная вспышка произойдет в нашей галактике, Земле будет угрожать серьезная опасность Исследование н

Солнечные вспышки научились предугадывать за 2 дня Совместный проект космических агентств НАСА и ЕКА, наблюдения с помощью обсерватории SOHO позволили создать новую методику прогнозирования, которая сможет за день или два предсказать мощные солнечные вспышки. Новая методика будет особенно полезна в ближайшие годы, так как астрономы ожидают увеличения солнечной активности в 2012 году. Мощные всплески энергии, известные как солнечные пятна, п

Черная дыра поглотила звезду, разорвав ее в клочья Эта вспышка была поразительна во всех отношениях. Длилась она не десятки секунд, а одиннадцать су

Вспышка на Солнце сегодня ударит по Америке Необычная солнечная вспышка наблюдались обсерваторией НАСА во вторник. В течение ближайших дней она может вызвать нарушения в работе спутниковой связи и наземных электросетей. Мощный взрыв на Солнце вызвал целую л

В Крабовидной туманности вспыхнули мощные гамма-лучи газа, в центре которого со скоростью 30 оборотов в секунду вращается нейтронная звезда. Упомянутая вспышка длилась шесть дней, и в это время гамма-излучение от Крабовидной туманности возрастал

Вспышка для старых iPhone Для смартфонов Apple iPhone 3G/3GS создан аксессуар в виде фотовспышки. Устройство iFlash подключается в основной интерфейсный разъем. Помимо работы в виде вспышки аксессуар может выполнять функции фонарика.

Солнце промахнулось вспышкой. На этот раз добной силы не было с декабря 2006 года. Выброс достиг Земли вечером 18 февраля. Поскольку огромная вспышка из пятна размером с Юпитер возникла в очень "удачном" месте, по центру диска Солнца п

Гамма-вспышка бывшей cверхновой: астрономы не сразу поверили приборам пышку даже более яркую. И астрономам пришлось смириться с невероятным – бывшая сверхновая в созвездии Краба не такая уж постоянная, как об этом думали до сих пор. Но и это еще не все. Оценив мощность вспышки, астрономы еще ожесточеннее зачесали свои затылки. Источник излучения не вызывал сомнений – пульсар, быстро вращающаяся куча пепла, оставшегося от взрыва сверхновой. Он выбросил в прост

Разработана яркая вспышка для мобильных телефонов Компания Osram разработала новую светодиодную вспышку для мобильных устройств. Она будет на 50% ярче, чем имеющиеся аналоги при том же рабочем токе. Новый источник освещения обладает способностью равномерно освещать область пр

Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности ческой обсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 2

На Юпитере зарегистрирована яркая вспышка Как сообщает Associated Press, на Юпитере зарегистрирована сверхмощная вспышка. Открытие совершил астроном-любитель из Австралии Энтони Уизли (Anthony Wesley). Имен

Зарегистрированы вспышки X-37B периментальным многоразовым космическим кораблём специального назначения ВВС США X-37B. Как сообщает Space Weather, астроном-любитель из США Скотт Фергюссон зарегистрировал в момент пролёта Х-37В две вспышки, во время которых яркость аппарата возросла до примерно минус 0,8 звёздной величины. По мнению наблюдателя, это было отражение света от внутренних створок транспортного отсека аппарата

ВОЗ обеспокоена вспышкой полиомиелита в Таджикистане Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность вспышкой полиомиелита на юго-западе Таджикистана в пограничных районах с Афганистаном и Узбек

Декабрь, 16: странности множатся Вчера, 16 декабря 2009 года, в предрассветные в Москве часы на Солнце произошла вспышка, уникальная для нынешнего уникального и труднообъяснимого самого по себе периода акти

На Солнце произошла мощная по нынешним меркам вспышка e Weather, сегодня, примерно в 4 часа 20 минут утра по московскому времени в группе пятен №1035 произошла мощная (по меркам нынешнего беспрецедентного спада активности светила) и длительная солнечная вспышка, отнесённая к классу мощности С4. Вспышка сопровождалась корональным выбросом, направленным как раз в сторону Земли. Ожидается, что выброс достигнет Земли и вызовет полярные сиян

Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы бителями астрономии. Отличалась SN2002bj исключительной динамикой изменения светимости во времени – вспышка произошла и угасла раза в три-четыре быстрее «обычной» Сверхновой. Это, в частности,

Вспышка африканской чумы свиней на территории Ленинградской обл. ликвидирована введен режим карантина, на въезде установлены три дезинфекционных барьера. Помимо девяти свиней, уничтоженных в очаге заболевания, было ликвидировано все поголовье свиней в радиусе 5 км вокруг очага. Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в областной воинской части 16 октября 2009г. Заболевших свиней уничтожили в тот же день. Кроме того, в части были демонтированы и сожжены дере

ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев