Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

LED-вспышка светодиодная вспышка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.12.2025 Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

ию, используя знаменитую формулу Альберта Эйнштейна E = mc², то именно столько энергии излучает эта вспышка с тех пор, как ее начали наблюдать.  Художественная концепция сверхмассивной чёрной д
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ

которая подбирает оптимальное освещение для снимков в любых условиях. В Reno14 установлена тройная вспышка, включая отдельный модуль для телеобъектива, что повышает яркость подсветки в 10 раз

03.06.2025 Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

— могут выбрасывать материал, включая тяжелые металлы, из коры нейтронных звезд в космос.Последняя вспышка гигантского магнетара, наблюдавшаяся с Земли, произошла в 2004 году. В то время учены
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи

ом, у многих есть конкретные предпочтения и в части Strike 2 акцент сделан на фронтальную камеру со вспышкой для селфи, что по достоинству оценят любители данного жанра фотосъемки.Внешний вид В
26.05.2016 Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой

T2 10.0 сделать в том числе упор на камеру: помимо множества настроек и эффектов, новинка оснащена вспышкой. Качество контента на выходе по традиции можно оценить по тестовым кадрам, а от себя
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer

байт оперативной памяти, стильный металлический корпус, 20-мегапиксельную основную камеру с тройной LED-вспышкой, фронтальный пятимегапиксельный модуль, сканер радужной оболочки глаза (пока неп
09.02.2015 В 35-долларовом компьютере найден удивительный баг

ется — пропадает питание. Автор темы на официальном интернет-форуме Raspberry Pi PeterO назвал это «смертью от ксеноновой вспышки». «Снимите плату на фото со вспышкой, и она мгновенно выключитс
02.12.2014 Супер-вспышка для скромного бюджета

х выдержках. Поэтому световой поток от такой вспышки должен быть очень мощным. Созданная в Британии вспышка Vela One в полной мере обладает обоими качествами: её минимальный импульс составляет

29.10.2014 Cмартфон Jinga Basco L1 — новый бренд на нашем рынке

, пятидюймовый дисплей с HD-разрешением (720x1280 пикс.), четырёхъядерный процессор MediaTek MT6582 с тактовой частотой 1,3 ГГц, две камеры 8 и 2,4 мегапикселя, основная камера оснащена автофокусом и вспышкой, операционная система Android версии 4.2.2 и все это за 5990 руб. Смартфон Jinga Basco L1 Первое, что можно сказать о смартфоне Jinga Basco L1, перед нами довольно симпатичное устройст
26.03.2014 Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM

агодаря более крупному корпусу модель наделили более удобным управлением, видоискателем, встроенной вспышкой и стандартным разъёмом для внешней вспышки. Аппарат обладает портом HDMI, может каче
07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ

енную информацию из твиттера ученым пришлось сравнивать с картой распространения ВИЧ 2009 г. Однако постоянное обновление в реальном времени карты позволит заблаговременно предсказывать потенциальные вспышки эпидемии ВИЧ, поясняют авторы работы.
17.09.2013 Прожектор вместо вспышки

Booster. Как ясно из названия, усилитель предназначен для использования его совместно со встроенной вспышкой на фото-сафари или на фотоохоте. В связи с этим, оптика усилителя оптимизирована под
08.08.2013 Вспышка-малышка от Nikon

dlight SB-300. Nikon Speedlight SB-300 весит всего 97 грамм и работает от батареек типоразмера AAA. Вспышка полностью совместима с зеркальными и беззеркальными аппаратами, а также с компактами

01.07.2013 На Солнце обнаружены ранее неизвестные точечные вспышки

я внешних слоев солнечной атмосферы. Сделать это удалось благодаря инновационным камерам на борту ракеты-зонда. На новых снимках Солнца видны загадочные «дорожки» шириной в 450 км и интригующие яркие вспышки света, которые, по мнению ученых, помогут разгадать давние тайны нашего светила. На снимке, сделанном новой камерой, установленной на борту зонда Hi-C, видна магнитоактивная область атм
19.12.2012 Белые карлики притворяются черными дырами

иеся критерием наличия черных дыр, на самом деле могут исходить от белых карликов. Сильная короткая вспышка была зафиксирована рентгеновским телескопом на МКС. С помощью оптических телескопов в
03.07.2012 Рентгеновская вспышка погубила голубую планету

одкрепленный наблюдениями спутника Swift, дает основания полагать, что катастрофа вызвана мощнейшей вспышкой родительской звезды HD 189733A. Ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в 20 раз

11.03.2012 Мощная солнечная вспышка: астрономы перепугались зря?

За день до женского праздника специалисты НАСА объявили о том, что 8 марта произойдет самая мощная за последние 6 лет солнечная вспышка. Тем не менее, когда мощное облако солнечной плазмы утром достигло Земли, ничего страшного не случилось: ни один спутник не засбоил, система GPS перебоев в работе не испытала, высоковол
14.02.2012 Черная дыра "пожирает" астероиды

мощью рентгеновского космического телескопа "Чандра" за сверхмассивной черной дырой Sagittarius A, украшающей центр нашей Галактики, обнаружили, что в ее окрестностях практически ежедневно происходят вспышки в рентгеновском диапазоне – они длятся по нескольку часов и по яркости могут стократно превосходить обычный фон. Астрономы из Британии объясняют это испарением падающих астероидов, во м
05.12.2011 Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали

планета Церера, что привело к продолжительному и мощному испусканию гамма-лучей. По версии Кампана, вспышка произошла в пределах Млечного пути. У той и другой версии есть сторонники и противник
21.11.2011 Вспышка нового поколения

мущества LED-источников постепенно приходят и в фотографию, примером тому может быть новая японская вспышка Light LUNATEMIS LED lights 56. Вспышка, как ясно из названия, использует 56 св
08.11.2011 В детстве Вселенная была слишком шустрой

их отслеживать, по ходу узнавая новые факты о космическом пространстве. То, что рассказала недавняя вспышка под названием GRB 090323, в корне перевернуло представления о младенческих временах В
21.10.2011 Короткие гамма-вспышки стерилизуют Галактику

Собирательный рисунок гамма-вспышек, наблюдаемых спутником SWIFT в других галактиках. Если подобная вспышка произойдет в нашей галактике, Земле будет угрожать серьезная опасность Исследование н
23.08.2011 Солнечные вспышки научились предугадывать за 2 дня

Совместный проект космических агентств НАСА и ЕКА, наблюдения с помощью обсерватории SOHO позволили создать новую методику прогнозирования, которая сможет за день или два предсказать мощные солнечные вспышки. Новая методика будет особенно полезна в ближайшие годы, так как астрономы ожидают увеличения солнечной активности в 2012 году. Мощные всплески энергии, известные как солнечные пятна, п
20.06.2011 Черная дыра поглотила звезду, разорвав ее в клочья

Эта вспышка была поразительна во всех отношениях. Длилась она не десятки секунд, а одиннадцать су
08.06.2011 Вспышка на Солнце сегодня ударит по Америке

Необычная солнечная вспышка наблюдались обсерваторией НАСА во вторник. В течение ближайших дней она может вызвать нарушения в работе спутниковой связи и наземных электросетей. Мощный взрыв на Солнце вызвал целую л
12.05.2011 В Крабовидной туманности вспыхнули мощные гамма-лучи

газа, в центре которого со скоростью 30 оборотов в секунду вращается нейтронная звезда. Упомянутая вспышка длилась шесть дней, и в это время гамма-излучение от Крабовидной туманности возрастал
22.03.2011 Вспышка для старых iPhone

Для смартфонов Apple iPhone 3G/3GS создан аксессуар в виде фотовспышки. Устройство iFlash подключается в основной интерфейсный разъем.  Помимо работы в виде вспышки аксессуар может выполнять функции фонарика.
19.02.2011 Солнце промахнулось вспышкой. На этот раз

добной силы не было с декабря 2006 года. Выброс достиг Земли вечером 18 февраля. Поскольку огромная вспышка из пятна размером с Юпитер возникла в очень "удачном" месте, по центру диска Солнца п
08.12.2010 Гамма-вспышка бывшей cверхновой: астрономы не сразу поверили приборам

пышку даже более яркую. И астрономам пришлось смириться с невероятным – бывшая сверхновая в созвездии Краба не такая уж постоянная, как об этом думали до сих пор. Но и это еще не все. Оценив мощность вспышки, астрономы еще ожесточеннее зачесали свои затылки. Источник излучения не вызывал сомнений – пульсар, быстро вращающаяся куча пепла, оставшегося от взрыва сверхновой. Он выбросил в прост
30.11.2010 Разработана яркая вспышка для мобильных телефонов

Компания Osram разработала новую светодиодную вспышку для мобильных устройств. Она будет на 50% ярче, чем имеющиеся аналоги при том же рабочем токе. Новый источник освещения обладает способностью равномерно освещать область пр
15.07.2010 Зарегистрирована гамма-вспышка небывалой мощности

ческой обсерватории SWIFT NASA зарегистрировал в глубоком космосе гамма-вспышку небывалой мощности. Вспышка GRB 100621A произошла в точке с координатами R.A. = 21h 01m 13.20s, Dec. = -51d 06′ 2
04.06.2010 На Юпитере зарегистрирована яркая вспышка

Как сообщает Associated Press, на Юпитере зарегистрирована сверхмощная вспышка. Открытие совершил астроном-любитель из Австралии Энтони Уизли (Anthony Wesley). Имен
27.05.2010 Зарегистрированы вспышки X-37B

периментальным многоразовым космическим кораблём специального назначения ВВС США X-37B. Как сообщает Space Weather, астроном-любитель из США Скотт Фергюссон зарегистрировал в момент пролёта Х-37В две вспышки, во время которых яркость аппарата возросла до примерно минус 0,8 звёздной величины. По мнению наблюдателя, это было отражение света от внутренних створок транспортного отсека аппарата

26.04.2010 ВОЗ обеспокоена вспышкой полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность вспышкой полиомиелита на юго-западе Таджикистана в пограничных районах с Афганистаном и Узбек
17.12.2009 Декабрь, 16: странности множатся

Вчера, 16 декабря 2009 года, в предрассветные в Москве часы на Солнце произошла вспышка, уникальная для нынешнего уникального и труднообъяснимого самого по себе периода акти
16.12.2009 На Солнце произошла мощная по нынешним меркам вспышка

e Weather, сегодня, примерно в 4 часа 20 минут утра по московскому времени в группе пятен №1035 произошла мощная (по меркам нынешнего беспрецедентного спада активности светила) и длительная солнечная вспышка, отнесённая к классу мощности С4. Вспышка сопровождалась корональным выбросом, направленным как раз в сторону Земли. Ожидается, что выброс достигнет Земли и вызовет полярные сиян
06.11.2009 Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы

бителями астрономии. Отличалась SN2002bj исключительной динамикой изменения светимости во времени – вспышка произошла и угасла раза в три-четыре быстрее «обычной» Сверхновой. Это, в частности,

21.10.2009 Вспышка африканской чумы свиней на территории Ленинградской обл. ликвидирована

введен режим карантина, на въезде установлены три дезинфекционных барьера. Помимо девяти свиней, уничтоженных в очаге заболевания, было ликвидировано все поголовье свиней в радиусе 5 км вокруг очага. Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в областной воинской части 16 октября 2009г. Заболевших свиней уничтожили в тот же день. Кроме того, в части были демонтированы и сожжены дере
30.03.2009 ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии

Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев
24.02.2009 Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Непале зафиксирована новая вспышка "птичьего гриппа", Об этом 22 февраля заявили представители Министерства сельского хозяйства страны. Вирус смертельно опасного штамма H5N1 был обнаружен в деревне Сарнамати, расположенн

Публикаций - 2862, упоминаний - 3900

LED-вспышка и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 522
Sony 6739 374
Apple Inc 13154 322
Google LLC 12688 322
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 309
HTC Corporation 1512 217
Canon 1439 201
Huawei 4676 194
LG Electronics 3735 180
Nikon 646 176
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 170
Microsoft Corporation 25775 167
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 148
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 132
Olympus 475 129
Lenovo Motorola 3566 119
Meta Platforms - Facebook 4621 118
Qualcomm Technologies 1974 117
Lenovo Group 2446 109
MediaTek - Ralink 595 97
X Corp - Twitter 2938 94
Xiaomi - Сяоми 2231 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 85
Leica Camera 282 85
Yandex - Яндекс 9216 80
Nvidia Corp 4002 80
Acer Group - Acer Inc 2776 73
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 72
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 68
Галактика - Корпорация 1545 66
Intel Corporation 12811 60
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 58
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 57
ZTE Corporation 800 55
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 50
Konica Minolta 423 49
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 47
Siemens AG - Siemens Group 2673 44
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 43
Casio 338 43
Carl Zeiss AG 307 126
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 53
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 35
Геометрия НПО 165 34
Связной ГК 1401 30
Совкомбанк Совесть 279 30
Евросеть 1421 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
Россети Ленэнерго 1699 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 18
Dixis - Диксис - Dиксис 371 16
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 14
Белый Ветер 365 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
TÜV Rheinland Group 181 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 10
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 8
JD.com - Jingdong Mall 101 8
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Возрождение - Коммерческий банк 359 7
ЕКА Топливная компания 148 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 7
BMW Group 482 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Walt Disney Company 647 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 6
Ferrari NV 159 6
KGI Securities 50 6
Имидж.ру 12 5
Kickstarter 136 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 9
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 6
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 391
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 238
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 39
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 19
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Symbian Foundation 38 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1414
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1264
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1244
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1153
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1092
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1050
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 896
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 894
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 867
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 834
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 801
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 701
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 679
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 655
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 647
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 601
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 567
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 564
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 538
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 528
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 512
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 505
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 471
Наушники - Headphones 4478 467
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 452
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 446
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 433
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 397
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 395
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 389
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 389
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 381
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 378
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 368
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 349
USB micro 974 339
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 335
Контрастность 3042 325
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 323
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 323
Google Android 15243 771
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 613
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 427
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 272
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 231
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 221
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 212
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 210
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 185
Samsung Galaxy 1035 174
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 172
Microsoft Windows 16882 169
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 140
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 131
Samsung Galaxy Note 702 126
Apple iOS 8583 124
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 123
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 119
Nokia Symbian OS 1411 115
Apple iPhone 6 4861 112
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 112
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 109
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 109
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 106
Nokia Nseries 538 105
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 105
Apple iPad 4011 101
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 101
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 101
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 100
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 99
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 95
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 94
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 92
Samsung SVR-диктофон 464 89
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 88
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 86
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 85
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 84
Microsoft Windows 2000 8678 82
Лаптева Марина 114 50
Газаров Артур 77 44
Гордеева Анна 36 30
Ксенин Алекс 311 30
Принцевская Людмила 34 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Музалев Дмитрий 13 12
Ерофеева Мария 31 11
Овсянников Денис 23 11
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 10
Бровкин Дмитрий 55 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Набоков Сергей 27 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Виноградов Александр 65 7
Попов Алексей 339 7
Кожевников Алексей 66 7
Никитин Николай 24 7
Бушуева Светлана 8 7
Combs Larry - Комбс Ларри 6 6
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 6
Катаев Александр 40 6
Сорокин Андрей 23 6
Попова Мария 141 6
Сергеев Иван 74 6
Москалева Татьяна 73 6
Дягилев Василий 84 5
Blass Evan - Бласс Эван 36 5
Константинов Константин 32 5
Евстигнеев Денис 9 5
Мамонтова Евгения 6 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 4
Абрамович Игорь 4 4
Starck Philippe - Старк Филипп 12 4
Suslik Ken - Суслик Кен 4 4
Gurman Joseph - Gurman Joe - Гурман Джо 4 4
Ajayan Pulickel - Аджаян Пуликель 9 4
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Малафеев Андрей 52 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1007
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 576
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 457
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 383
Европа 24964 254
Земля - планета Солнечной системы 10865 251
Япония 13807 190
Солнечная система - Solar system 2569 178
Южная Корея - Республика 7052 176
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 114
Финляндия - Финляндская Республика 3697 109
Германия - Федеративная Республика 13221 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 100
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 99
Азия - Азиатский регион 5920 90
Китай - Тайвань 4245 89
Индия - Bharat 5869 70
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 51
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 50
Испания - Каталония - Барселона 752 48
Швеция - Королевство 3782 47
Канада 5081 46
Франция - Французская Республика 8177 44
Италия - Итальянская Республика 4508 37
США - Калифорния 4829 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Африка - Африканский регион 3641 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 29
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 29
США - Калифорния - Купертино 281 29
Великобритания - Лондон 2432 27
Испания - Королевство 3840 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 25
Юпитер - планета Солнечной системы 557 23
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 22
Америка - Американский регион 2206 20
США - Нью-Йорк 3180 20
Украина 7928 20
Германия - Берлин 732 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 528
Ergonomics - Эргономика 1755 277
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 263
Видеокамера - Видеосъёмка 720 260
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 172
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 158
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 149
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 149
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 138
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 105
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 102
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 97
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 81
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 79
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 75
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 74
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 73
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 71
Английский язык 7030 71
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 69
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 67
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 58
Дневной свет - Дневное освещение 146 57
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 57
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 56
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 55
Металлы - Золото - Gold 1251 55
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 55
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 53
Зоология - наука о животных 2887 51
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 51
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 50
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 49
CNews - ZOOM.CNews 1866 324
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 33
CNews RND - R&D.CNews 2274 33
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 32
Nature 832 22
New Scientist 1448 21
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 20
Space Weather 117 19
SpaceWeather 56 19
Engadget - Блог о технологиях 429 17
AP - Associated Press 2007 16
SpaceDaily - Space Daily 187 14
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 13
The Verge - Издание 619 12
Bloomberg 1627 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
GizmoChina 171 11
Wikipedia - Википедия 650 10
GSM Arena 78 10
PhoneArena 75 8
SlashGear 134 8
Space Daily 528 8
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 7
VK - Mail.ru Новости 33 7
Unwired View 39 7
Boy Genius Report - BGR 50 6
The Guardian - Британская газета 406 6
DigiTimes - Издание 1331 6
DxOMark - Издание 36 6
OnLeaks 20 6
Future - Space.com 200 6
Times 661 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Pocket-Lint 71 5
Phys.org 972 5
Tom’s Hardware 600 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
IDC - International Data Corporation 4975 27
Gartner - Гартнер 3658 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
Counterpoint Research 110 4
Strategy Analytics 285 4
TrendForce 187 3
BlueFin Research 5 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
IDC EMEA 19 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
CNews Инновационные СМБ-компании 13 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
CCS Insight 22 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
HFS Research 49 2
Privacy International 16 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
Redshift Research 7 1
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC China 2 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
Internet Stock Report 994 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 20
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 13
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 13
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 7
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 5
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 5
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 4
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 4
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 94
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 35
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 30
День молодёжи - 27 июня 1087 28
CeBIT 614 13
Photokina 60 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Международный женский день - 8 марта 418 8
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Samsung Unpacked 41 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
Связь-Экспокомм 276 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Red Dot Design Award 57 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
iF Design Awards 26 3
Фотофорум 48 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
MacWorld Expo 35 1
CEATEC 45 1
GeoВласть 45 1
День знаний - 1 сентября 42 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Microsoft Ignite 44 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Samsung Forum 14 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще