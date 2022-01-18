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LED-вспышка
светодиодная вспышка



18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 1
01.07.2021 Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
06.07.2020 В России представлены смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime 1
10.10.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона Xiaomi с огромным аккумулятором. Цена 1
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 1
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор 1
03.04.2019 Tecno представила недорогой смартфон CAMON 11S с тройной камерой. Цена 1
07.03.2019 Xiaomi начинает российские продажи доступного смартфона Redmi Go. Цена 1
21.01.2019 В Россию привезли сверхфункциональный модульный смартфон. Фото 1
19.07.2018 Samsung объявила о старте продаж смартфона Galaxy J8 в России. Цена 1
14.06.2018 Samsung объявила о начале продаж смартфонов Galaxy J4 и J6 в России 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 2
26.01.2018 В Сеть слиты изображения таинственного смартфона Nokia 9. Фото 1
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM 1
13.06.2017 Lenovo выпустила недорогой смартфон с гигантским аккумулятором 2
10.03.2017 Umidigi открыла предзаказ на камерофон Z Pro с двойной камерой 2
26.08.2016 Большим экранам рамки не нужны! 1
03.02.2016 Обзор Lenovo VIBE P1m: младший брат P1 1
25.11.2015 Смартфоны ZTE Blade не требуют переплаты 2
21.09.2015 Обзор смартфона HTC One M9+: новая попытка удивить 2
28.07.2015 Motorola выпустила флагманские смартфоны «с лучшей камерой в классе» 1
13.05.2015 Обзор смартфона Lenovo A6000: доступное развлечение 1
02.03.2015 Microsoft представила смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL 1
22.12.2014 Wexler представил в России планшет с поворотной камерой Wexler.Ultima 7 Twist 1
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop 1
19.03.2014 Oppo выпустила смартфон с рекордным разрешением и возможностью делать 50-МП фото 1
12.03.2014 Highscreen открыл собственный центр разработок и представил новый смартфон 1
30.12.2013 Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple? 1
22.10.2013 MultiPhone 5450 DUO — первый смартфон-«хамелеон» от Prestigio 1
05.09.2013 Обзор смартфона HTC One Mini: маленький флагман, большие достоинства 1
07.08.2013 Prestigio представил 4-ядерный смартфон Multiphone 5044 DUO 1
05.10.2012 Тест Samsung Galaxy Note II: самый большой в мире смартфон 1
05.07.2012 МТС расширяет линейку смартфонов BlackBerry 1
29.05.2012 Российский дебют Meizu MX 1
22.05.2012 Смартфон Meizu MХ появился на российском рынке 1
10.05.2012 Выпущен новый бюджетный смартфон BlackBerry 1
01.03.2012 Toshiba выпускает самый тонкий и легкий планшет в мире 1
23.12.2011 Galaxy Nexus официально в России 1

Публикаций - 63, упоминаний - 69

LED-вспышка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8964 13
Google LLC 9469 8
Lenovo Motorola 3316 7
Apple Inc 10159 6
Lenovo Group 2003 6
Sony 5574 5
Meta - Facebook 4144 5
LG Electronics 3138 4
HTC Corporation 1376 4
Nokia Corporation 5233 4
Sony Ericsson 1059 3
MediaTek 370 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 950 3
Qualcomm Technologies 1555 3
Microsoft Corporation 21038 3
Twitter 2305 3
ASBIS Prestigio 205 2
NeXus 218 2
HMD Global - Nokia 123 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 2
OnePlus - BBK Electronics 368 2
Toshiba Corporation 2751 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 2
Xiaomi 990 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 20 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
JBL 143 1
Doogee 12 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 1
Ulefone Mobile 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Qisda BenQ Mobile 21 1
AKG 59 1
ChinaVision 2 1
Vertu 112 1
Umidigi 8 1
Qisda BenQ 364 1
SRS Labs 9 1
Почта России ПАО 1802 1
Связной ГК 1086 1
eBay Inc 1566 1
AliExpress 292 1
Евросеть 1351 1
Carl Zeiss 277 1
UBS AG 288 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Bookmate 21 1
RBC Capital Markets 49 1
Caterpillar 79 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 521 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1872 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4950 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3559 17
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9099 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1051 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6834 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4732 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 820 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 522 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3279 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 287 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 5
VGA камера 222 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 230 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4032 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2166 4
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 151 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 693 3
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 979 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
WVGA - разрешение экрана 800x480 133 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 377 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 2
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 280 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 654 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 2
AAC - Advanced Audio Coding 384 2
Google Android 11606 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 9
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 8
Corning Gorilla Glass 559 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 7
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 493 6
Samsung Super AMOLED 112 5
Apple iOS 6252 5
Samsung Galaxy 324 5
3D NAND flash memory 1716 4
Google Android 5 Lollipop 158 4
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 4
Microsoft Skype 1885 4
Apple iPad 3542 4
Google Nexus - Серия смартфонов 425 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
MediaTek Helio X - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 44 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 3
Lenovo Motorola Moto X 38 3
Nokia N-series 383 3
Google Android 9 Pie 168 3
Nokia PureView - Смартфон 112 3
Symbian OS 1385 3
Microsoft Windows 10 10123 3
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 151 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 4 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 162 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 438 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 215 2
Samsung Galaxy Note 608 2
Google Android 7 Nougat 125 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 220 2
Apple Touch ID 217 2
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 108 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 320 2
Linux MeeGo Core Software Platform 242 2
Google Android Go 22 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 2
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Малафеев Андрей 50 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Ксенин Алекс 311 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34124 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 6
Испания - Каталония - Барселона 697 3
Индия - Республика 4106 2
Азия - Азиатский регион 3164 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11627 1
Южная Корея - Республика 3273 1
Европа Западная 1307 1
Финляндия - Финляндская Республика 1651 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Великобритания - Лондон 1866 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9584 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 322 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 1
Америка Латинская 1379 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
Дед Мороз 153 1
Русский язык 1663 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
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Engadget - Блог о технологиях 404 1
Известия ИД 210 1
IDropNews 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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