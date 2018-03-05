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Panasonic Lumix
семейство цифровых фотоаппаратов


05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 2
05.08.2016 Первый взгляд на линейку фотоаппаратов Nikon DL: Догнать и перегнать? 10
23.10.2015 Дюймовочки. Выбираем камеру с сенсором типоразмера 1’’ 5
11.08.2015 Меньше — значит лучше? Миниатюрные камеры со сменной оптикой: выбор ZOOM 1
15.05.2015 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10 2
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM 6
06.01.2015 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM 4
12.05.2014 Лучшие фотоаппараты с уникальными характеристиками: выбираем с умом 4
10.11.2013 Первый взгляд на фотокамеру Olympus Stylus 1: хорошего - понемногу 12
30.10.2013 Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого 1
15.05.2013 Что взять на орбиту? Лучшие фотоаппараты для экстремального отдыха и туризма. Выбор ZOOM 6
10.01.2013 Panasonic представил 9 новых фотокамер Lumix 1
06.11.2012 Тест гиперзумов Canon PowerShot SX50 HS и Panasonic Lumix DMC-FZ200: что взять в разведку? 48
31.01.2012 Panasonic представил 5 новых камер Lumix, включая 20-кратный «ультразум» 1
14.09.2011 Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника 1
09.03.2011 Репортаж с Panasonic Convention 2011: облачное 3D 2
25.01.2011 Новые фотокамеры Panasonic Lumix: 16-кратный зум, сенсорный дисплей, защищенный корпус 1
18.01.2011 Panasonic показала два ультракомпакта в линейке Lumix 1
18.11.2010 Panasonic вернется на мировой рынок с Android-смартфонами 1
17.11.2010 Panasonic планирует начать выпуск Android-коммуникаторов в 2011 году 1
05.10.2010 Panasonic представил камерофон Lumix 1
01.10.2010 Panasonic сделала предварительный анонс телефона Lumix с 13-МП камерой 1
22.07.2010 Panasonic обновила линейку фотокамер Lumix 3
12.07.2010 Panasonic выпустит две новых топовых фотокамеры 1
28.01.2010 Новые компактные фотокамеры Panasonic Lumix 1
12.09.2008 Выпущен первый в мире облегченный фотокомпакт 1
14.08.2008 Фотокамеры: главные новинки лета 1
22.07.2008 Panasonic Lumix: новый флагман и ультразум 1
25.06.2008 Panasonic LUMIX: как правильно выбрать фотокамеру для отпуска 2
17.04.2008 Panasonic: главные достижения компании и перспективы 3
30.01.2008 14 новых фотокамер от Nikon и Panasonic. ФОТО 1
14.12.2007 Тест-драйв новейших камер Panasonic в Версале 2
28.11.2007 Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума 1
20.04.2007 Новогодний карнавал: конкурс фотографии от Panasonic и ZOOM.CNews 1
20.04.2007 Взгляни на мир шире 1
16.02.2007 Уникальные технологии - козыри в колоде новых камер Panasonic Lumix 2

Публикаций - 36, упоминаний - 133

Panasonic Lumix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 2453 9
Canon 595 9
Nikon 274 7
Panasonic 1185 6
Leica Camera 158 5
Fujifilm 139 4
Samsung Electronics 5759 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 2
Olympus 195 2
Sanyo Electric 80 2
Panasonic Europe 5 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Yandex - Яндекс 4107 1
F5 Networks 81 1
SES 30 1
Ricoh Pentax 66 1
Casio 62 1
Carl Zeiss 181 2
Uber Technologies 258 1
Tesla Motors 241 1
Uber 257 1
DiDi Chuxing 19 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 7
RAW - Формат цифровых файлов изображения 325 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 5
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 141 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 507 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 59 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 808 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 36 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 92 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 114 1
PnP - Plug&Play 94 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 17 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 6
Google Android 10752 5
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 99 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 3
Sony Walkman 86 2
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 10 2
Canon PowerShot G 12 2
Canon XC - серия видеокамер 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Nikon AF - серия объективов 2 1
Nikon DL - серия компактных камер 2 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 15 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Canon EF - серия объективов 32 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 1
Apple iOS 5742 1
Canon PowerShot SX 5 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 1
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 46 1
SpaceX 34 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Абади Лоран 5 1
Ханна Аиша 1 1
Кожевников Сергей 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 7
Россия - Российская федерация - РФ 57914 6
Япония 2832 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Европа 3804 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Германия - Лейпциг 29 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Индия - Республика 2188 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 52 1
США - Невада 65 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 140 1
США - Сан-Франциско 700 1
США - Калифорния 988 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Сингапур - Республика 812 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 7
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Photokina 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772100, в очереди разбора - 675782.
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