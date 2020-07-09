Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera

Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 спективного байонета RF. EOS R5 представляет собой камеру профессионального уровня с разрешением 45 Мп в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет хорошим выбором для увлеченных любителей и профессионалов,

Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS Canon объявил о выпуске двух камер — зеркальной и беззеркальной — с высокой скоростью съемки и высоким разрешением. Новинка EOS 90D — зеркальна

Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года Преимущества беззеркальных камер Самым главным плюсом беззеркалок, несомненно, является их компактность. Благодаря тому, что в подобных моделях нет

Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R й момент времени вы решили сменить камеру, обязательно обратите на нее внимание. Рекомендуемая цена беззеркальной камеры Canon EOS R с адаптером крепления EF-EOS R составляет 159 999 рублей. Ca

Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z7 плюсам беззеркальных фотокамер, из-за которых все производители переходят на этот формат. Первое — беззеркалки значительно меньше весят из-за того, что у них нет зеркального механизма. Для про

Как выбрать беззеркальный фотоаппарат а изображения. А это уже, в свою очередь, позволяет уменьшить габариты камеры вообще. Разве что, у «беззеркалок» из-за отсутствия оптического видоискателя и необходимости ставить электронный вд

Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM ния Olympus в конце лета 2017 года решила обновить модель в ставшей весьма популярной у поклонников беззеркальной системе Olympus OM-D E-M10. Новинка получили название Olympus OM-D E-M10 III –

Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры ов подряд. Во-вторых, точно ту же картинку, что «видит» камера, вы видите и на экране, ведь на всех беззеркалках установлен электронный видоискатель. Не приходится гадать, каким же получится ка

Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM ищенные фотоаппараты, допускающие использование в любых погодных условиях, продвинутые компакты или беззеркалки, предлагающие вдобавок к скромным размерам множество ручных настроек и хорошую оп

Обзор фотоаппарата Nikon D3400 уровня сегодня находится в довольно странном состоянии. С одной стороны, он уменьшается — вытесняют беззеркальные камеры и смартфоны. С другой — именно это уменьшение способствует его «очищению

Olympus анонсировал новую беззеркальную камеру с высокой скоростью серийной съемки Компания Olympus Europa (главное представительство Olympus Corporation) представила новую беззеркальную камеру OM-D E-M1 Mark II, которая обеспечивает высокую скорость работы и качество изображений. Как сообщили CNews в Olympus, новинка отличается производительностью, мобильностью и

Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm х фотоаппаратов"). Своеобразным исключением можно считать Fujifilm, сформировавшую особое семейство беззеркалок с очень плавно варьирующимися от поколения к поколению и от линейки к линейке воз

Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии азмерам сенсора у Sony RX100 (всех поколений), Sony RX10 (этот ультразум — главный конкурент G3X) и беззеркальной системы Nikon 1. При этом одного взгляда на Canon G3X достаточно, чтобы понять,

Samsung NX500 - компактная беззеркалка с характером флагмана У флагманской беззеркальной камеры Samsung NX1 появился «младший брат» - модель NX500. От флагмана новинке достались матрица типоразмера APS-C с разрешением 28 мегапикселей, гибридная система автофокуса трет

Обзор беззеркальной камеры Nikon J4: долой мобилографию амеры серии RX100 всё же относятся к сегменту «мыльниц», хотя и премиального класса. В то же время, беззеркалки от Olympus, Panasonic, Fujifilm и тех же Sony уже догнали продвинутые зеркалки, и

В январе в России стартуют продажи беззеркальной фотокамеры Samsung NX1 В январе 2015 г. в России стартуют продажи системной беззеркальной фотокамеры Samsung NX1. Камера поддерживает серийную съемку со скоростью 15 кадров в секунду, обладает системой АФ – NX AF System III с 205 точками автофокусировки, а также 28-мег

Скромное обаяние Luxury: обзор системной "беззеркалки" Leica T класса Hi-End ) Отметив свой столетний юбилей, легендарная компания, как всегда, верна себе. Выпуская на рынок «беззеркалку», Leica не пытается играть на весьма конкурентном поле с другими игроками. Нет го

Обзор беззеркальной камеры-флагмана Samsung NX30: это не Спарта можно перейти к ручному выбору точки фокусировки. Реализована данная функция так же как и у других беззеркалок с сенсорным дисплеем, ничего нового Samsung не предложил. Достаточно пальцем косн

Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра й камерой действительно удобнее снимать. Почему-то многие про это забывают, когда говорят о размере беззеркалок как о преимуществе. В ряде случаев, большие «зеркалки» не просто так делают больш

Эксперты вскрыли протечки полнокадровых беззеркалок Несколько групп экспертов рынка фототехники обнаружили у полнокадровых беззеркалок Sony Alpha 7 и Alpha 7R проблему «протечки байонета». Проблема связана с природой конструкции байонета как части системы сменных объективов. Иногда производителю не удаётся сделать

Тест беззеркальной камеры Sony A3000: волшебство рождественского Лондона мера весит примерно 550 граммов и с учетом размеров воспринимается совсем легкой. На сегодняшний день любая зеркалка с аналогичным объективом весит немного больше. Не стоит забывать и о присущем всем беззеркалкам преимуществе - объективы для них за счет более короткого рабочего отрезка имеют меньшие габариты и вес, чем их зеркальные собратья с аналогичным диапазоном фокусных расстояний. Так

Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого ,7 мм Масса 228 г (без аккумулятора) Тем не менее, Samsung продолжает упорно развивать свою линейку беззеркалок под названием NX. И сегодня мы поговорим о модели NX2000. Внешний вид NX2000 Вс

Беззеркалки LUMIX GM - малыши от Panasonic Компания Panasonic представила новую линейку беззеркальных камер LUMIX GM и её первого представителя - Panasonic LUMIX DMC-GM1. Panasonic LUMIX DMC-GM1 – это беззеркальная фотокамера с самым компактным на сегодня корпусом, чьи размеры составляют 9,9 на 5,5 и на 3 сантиметра, а масса – всего 204 грамма. Аппарат будет продаваться с новым компактным об

Sony представила первые в мире полнокадровые беззеркальные камеры со сменным объективом. ФОТО Sony представила две новые цифровые камеры - Sony Alpha A7 и A7R. В компании утверждают, что A7 и A7R являются первыми на рынке полнокадровыми беззеркальными камерами со сменным объективом. Полнокадровая камера - камера, оснащенная светочувствительной матрицей формата full frame («полный кадр»). Размер такой матрицы соответствует 36 x

Sony представила в России беззеркалки NEX-5T и A3000 Компания Sony представила на российском рынке две новые беззеркальные камеры – Alpha NEX-5T и Alpha A3000. Sony Alpha NEX-5T продолжает линейку беззе

Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке атными профессиональными DSLR, конечно, найдут аргументы для доказательства «неполноценности» новой беззеркальной камеры. Но это может касаться только работ с высочайшими требованиями к качеств

Panasonic представил беззеркальную камеру в ретро-стиле. ФОТО Компания Panasonic анонсировала новую беззеркальную камеру со сменным объективом - Lumix DMC-GX7. Помещенная в корпус из магниевого сплава и выполненная в стиле ретро, Panasonic Lumix DMC-GX7 оснащена новой 16-МП матрицей формата F

Первый взгляд на фотоаппарат Samsung Galaxy NX: беззеркалка для профи на Android нный эксперимент, на пути к которому Samsung сделала немало предварительных шагов. Если говорить о «беззеркальной» линии Samsung Galaxy NX, то она включает в себя модели NX300 – в качестве доно

Страшный сон Sony NEX: обзор топовой беззеркалки Samsung NX300 в Москве на момент написания данного материала — от 25 до 36 тыс. руб, в зависимости от комплектации — старшие по цене предложения часто включают Galaxy Tab. Samsung NX300 Корпус — традиционной для беззеркалок формы, параллелепипед с приливом справа для более удобного хвата. Обклеен кожзаменителем. Имеются два варианта расцветки: белый и чёрный. Прочный, лёгкий. Горячий башмак для внешней

Android пришёл в беззеркалки Компания Samsung представила первую в мире беззеркальную камеру, Samsung NX, работающую под управлением операционной системы Android 4.2. Камера базируется на матрице типоразмера APS-C (23,5 на 15,7 миллиметра) с разрешением 20,4 мегапи

Раскрыты характеристики Android-беззеркалки Samsung. ФОТО Вьетнамский веб-сайт Tinh te опубликовал изображения и характеристики первой беззеркальной камеры Samsung с операционной системой Android - Samsung Galaxy NX. Устройство обладает 20,3-МП матрицей формата зеркальных фотокамер APS-C, способна снимать видео в формате 1080p

"Портретник" для беззеркалок Nikon 1 Компания Nikon расширяет парк оптики для своей беззеркальной системы Nikon 1, представив «портретный» объектив NIKKOR 32mm F/1,2. C учётом присущего системе Nikon 1 кроп-факторе, эквивалентное фокусное расстояние новики равно 86 миллиметрам

Выбор ZOOM: Лучшие беззеркальные фотоаппараты весны 2013 ony Alpha NEX-7 Выпущенная в 2011 году Sony Alpha NEX-7 не только стала на тот момент самой дорогой беззеркальной камерой на рынке, но и открыла для покупателей новый класс аппаратов – более ка

Panasonic представила беззеркалку Lumix DMC-G6. Компания Panasonic представила беззеркальную камеру Lumix DMC-G6. Panasonic Lumix DMC-G6 относится к системе Micro Four Third, используя матрицу типоразмера 4/3’’ (17,3 на 13 миллиметров). Разрешение сенсора Lumix DMC-G6 рав

Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей венным зум-объективом Carl Zeiss Vario-Sonnar и 1-дюймовой CMOS-матрицей (аналогичная применяется в беззеркалках Nikon 1). Но уже в сентябре компания повергла всех в настоящий (но по приятному

Sakar International "рассекретила" беззеркалку Polaroid Компания Sakar International представила под брэндом Polaroid модульную фотокамеру со сменной оптикой iM1836. Дизайн аппарата сильно похож на беззеркальные камеры Nikon 1, iM1836 имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, управление отдано операционной системе Android 4.1. В корпусе камеры нет никакого сенсора – как уже было сказано, аппарат ис

Тест беззеркалки Samsung NX1000: "любитель" с потенциалом Свою первую «беззеркалку» Samsung вывела на рынок в 2010 году. Это была модель NX10, которая представляла

Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа ки, но и в целом для приобретения аппарата со сменной оптикой. Объективы 4/3 достойны отдельного обзора, а мы вернемся к нашему герою. Органы управления Panasonic Lumix DMC-G5 - расположены компактно Противники беззеркальных систем в качестве одного из аргументов в пользу зеркалок приводят качество видоискателя. Действительно, приличный электронный видоискатель, пожалуй, самое ожидаемое нов

Hasselblad выходит на рынок беззеркалок с элитной моделью Компания Hasselblad в содружестве с компанией Sony представила первую в мире «элитную» беззеркальную камеру Hasselblad Lunar. Новинка базируется на конструкции камеры Sony NEX-7, но имеет гораздо более изысканный дизайн с использованием материалов из ценных пород дерева, кожи и у