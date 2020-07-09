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Фотокамеры Беззеркальный фотоаппарат Беззеркалка Mirrorless Camera

Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6

спективного байонета RF. EOS R5 представляет собой камеру профессионального уровня с разрешением 45 Мп в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет хорошим выбором для увлеченных любителей и профессионалов,

28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS

Canon объявил о выпуске двух камер — зеркальной и беззеркальной — с высокой скоростью съемки и высоким разрешением. Новинка EOS 90D — зеркальна
21.01.2019 Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года

Преимущества беззеркальных камер Самым главным плюсом беззеркалок, несомненно, является их компактность. Благодаря тому, что в подобных моделях нет
24.12.2018 Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R

й момент времени вы решили сменить камеру, обязательно обратите на нее внимание. Рекомендуемая цена беззеркальной камеры Canon EOS R с адаптером крепления EF-EOS R составляет 159 999 рублей. Ca
03.12.2018 Обзор полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z7

плюсам беззеркальных фотокамер, из-за которых все производители переходят на этот формат. Первое — беззеркалки значительно меньше весят из-за того, что у них нет зеркального механизма. Для про
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат

а изображения. А это уже, в свою очередь, позволяет уменьшить габариты камеры вообще. Разве что, у «беззеркалок» из-за отсутствия оптического видоискателя и необходимости ставить электронный вд
26.03.2018 Самые интересные фотокамеры последнего полугодия. Выбор ZOOM

ния Olympus в конце лета 2017 года решила обновить модель в ставшей весьма популярной у поклонников беззеркальной системе Olympus OM-D E-M10. Новинка получили название Olympus OM-D E-M10 III –

26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры

ов подряд. Во-вторых, точно ту же картинку, что «видит» камера, вы видите и на экране, ведь на всех беззеркалках установлен электронный видоискатель. Не приходится гадать, каким же получится ка
08.09.2017 Лучшие фотоаппараты с GPS. Выбор ZOOM

ищенные фотоаппараты, допускающие использование в любых погодных условиях, продвинутые компакты или беззеркалки, предлагающие вдобавок к скромным размерам множество ручных настроек и хорошую оп
12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400

уровня сегодня находится в довольно странном состоянии. С одной стороны, он уменьшается — вытесняют беззеркальные камеры и смартфоны. С другой — именно это уменьшение способствует его «очищению
03.11.2016 Olympus анонсировал новую беззеркальную камеру с высокой скоростью серийной съемки

Компания Olympus Europa (главное представительство Olympus Corporation) представила новую беззеркальную камеру OM-D E-M1 Mark II, которая обеспечивает высокую скорость работы и качество изображений. Как сообщили CNews в Olympus, новинка отличается производительностью, мобильностью и
16.08.2016 Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm

х фотоаппаратов"). Своеобразным исключением можно считать Fujifilm, сформировавшую особое семейство беззеркалок с очень плавно варьирующимися от поколения к поколению и от линейки к линейке воз
19.08.2015 Обзор Canon PowerShot G3X: универсальный спутник в путешествии

азмерам сенсора у Sony RX100 (всех поколений), Sony RX10 (этот ультразум — главный конкурент G3X) и беззеркальной системы Nikon 1. При этом одного взгляда на Canon G3X достаточно, чтобы понять,
06.02.2015 Samsung NX500 - компактная беззеркалка с характером флагмана

У флагманской беззеркальной камеры Samsung NX1 появился «младший брат» - модель NX500. От флагмана новинке достались матрица типоразмера APS-C с разрешением 28 мегапикселей, гибридная система автофокуса трет
29.01.2015 Обзор беззеркальной камеры Nikon J4: долой мобилографию

амеры серии RX100 всё же относятся к сегменту «мыльниц», хотя и премиального класса. В то же время, беззеркалки от Olympus, Panasonic, Fujifilm и тех же Sony уже догнали продвинутые зеркалки, и
02.12.2014 В январе в России стартуют продажи беззеркальной фотокамеры Samsung NX1

В январе 2015 г. в России стартуют продажи системной беззеркальной фотокамеры Samsung NX1. Камера поддерживает серийную съемку со скоростью 15 кадров в секунду, обладает системой АФ – NX AF System III с 205 точками автофокусировки, а также 28-мег
05.05.2014 Скромное обаяние Luxury: обзор системной "беззеркалки" Leica T класса Hi-End

)   Отметив свой столетний юбилей, легендарная компания, как всегда, верна себе. Выпуская на рынок «беззеркалку», Leica не пытается играть на весьма конкурентном поле с другими игроками. Нет го
24.04.2014 Обзор беззеркальной камеры-флагмана Samsung NX30: это не Спарта

можно перейти к ручному выбору точки фокусировки. Реализована данная функция так же как и у других беззеркалок с сенсорным дисплеем, ничего нового Samsung не предложил. Достаточно пальцем косн
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра

й камерой действительно удобнее снимать. Почему-то многие про это забывают, когда говорят о размере беззеркалок как о преимуществе. В ряде случаев, большие «зеркалки» не просто так делают больш
14.03.2014 Эксперты вскрыли протечки полнокадровых беззеркалок

Несколько групп экспертов рынка фототехники обнаружили у полнокадровых беззеркалок Sony Alpha 7 и Alpha 7R проблему «протечки байонета». Проблема связана с природой конструкции байонета как части системы сменных объективов. Иногда производителю не удаётся сделать

14.01.2014 Тест беззеркальной камеры Sony A3000: волшебство рождественского Лондона

мера весит примерно 550 граммов и с учетом размеров воспринимается совсем легкой. На сегодняшний день любая зеркалка с аналогичным объективом весит немного больше. Не стоит забывать и о присущем всем беззеркалкам преимуществе - объективы для них за счет более короткого рабочего отрезка имеют меньшие габариты и вес, чем их зеркальные собратья с аналогичным диапазоном фокусных расстояний. Так
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого

,7 мм Масса 228 г (без аккумулятора) Тем не менее, Samsung продолжает упорно развивать свою линейку беззеркалок под названием NX. И сегодня мы поговорим о модели NX2000.   Внешний вид NX2000 Вс
17.10.2013 Беззеркалки LUMIX GM - малыши от Panasonic

Компания Panasonic представила новую линейку беззеркальных камер LUMIX GM и её первого представителя - Panasonic LUMIX DMC-GM1. Panasonic LUMIX DMC-GM1 – это беззеркальная фотокамера с самым компактным на сегодня корпусом, чьи размеры составляют 9,9 на 5,5 и на 3 сантиметра, а масса – всего 204 грамма. Аппарат будет продаваться с новым компактным об
16.10.2013 Sony представила первые в мире полнокадровые беззеркальные камеры со сменным объективом. ФОТО

Sony представила две новые цифровые камеры - Sony Alpha A7 и A7R. В компании утверждают, что A7 и A7R являются первыми на рынке полнокадровыми беззеркальными камерами со сменным объективом. Полнокадровая камера - камера, оснащенная светочувствительной матрицей формата full frame («полный кадр»). Размер такой матрицы соответствует 36 x
08.10.2013 Sony представила в России беззеркалки NEX-5T и A3000

Компания Sony представила на российском рынке две новые беззеркальные камеры – Alpha NEX-5T и Alpha A3000. Sony Alpha NEX-5T продолжает линейку беззе
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке

атными профессиональными DSLR, конечно, найдут аргументы для доказательства «неполноценности» новой беззеркальной камеры. Но это может касаться только работ с высочайшими требованиями к качеств
01.08.2013 Panasonic представил беззеркальную камеру в ретро-стиле. ФОТО

Компания Panasonic анонсировала новую беззеркальную камеру со сменным объективом - Lumix DMC-GX7. Помещенная в корпус из магниевого сплава и выполненная в стиле ретро, Panasonic Lumix DMC-GX7 оснащена новой 16-МП матрицей формата F
15.07.2013 Первый взгляд на фотоаппарат Samsung Galaxy NX: беззеркалка для профи на Android

нный эксперимент, на пути к которому Samsung сделала немало предварительных шагов. Если говорить о «беззеркальной» линии Samsung Galaxy NX, то она включает в себя модели NX300 – в качестве доно
01.07.2013 Страшный сон Sony NEX: обзор топовой беззеркалки Samsung NX300

в Москве на момент написания данного материала — от 25 до 36 тыс. руб, в зависимости от комплектации — старшие по цене предложения часто включают Galaxy Tab. Samsung NX300  Корпус — традиционной для беззеркалок формы, параллелепипед с приливом справа для более удобного хвата. Обклеен кожзаменителем. Имеются два варианта расцветки: белый и чёрный. Прочный, лёгкий. Горячий башмак для внешней
26.06.2013 Android пришёл в беззеркалки

Компания Samsung представила первую в мире беззеркальную камеру, Samsung NX, работающую под управлением операционной системы Android 4.2. Камера базируется на матрице типоразмера APS-C (23,5 на 15,7 миллиметра) с разрешением 20,4 мегапи
14.06.2013 Раскрыты характеристики Android-беззеркалки Samsung. ФОТО

Вьетнамский веб-сайт Tinh te опубликовал изображения и характеристики первой беззеркальной камеры Samsung с операционной системой Android - Samsung Galaxy NX. Устройство обладает 20,3-МП матрицей формата зеркальных фотокамер APS-C, способна снимать видео в формате 1080p
14.05.2013 "Портретник" для беззеркалок Nikon 1

Компания Nikon расширяет парк оптики для своей беззеркальной системы Nikon 1, представив «портретный» объектив NIKKOR 32mm F/1,2. C учётом присущего системе Nikon 1 кроп-факторе, эквивалентное фокусное расстояние новики равно 86 миллиметрам
08.05.2013 Выбор ZOOM: Лучшие беззеркальные фотоаппараты весны 2013

ony Alpha NEX-7 Выпущенная в 2011 году Sony Alpha NEX-7 не только стала на тот момент самой дорогой беззеркальной камерой на рынке, но и открыла для покупателей новый класс аппаратов – более ка
30.04.2013 Panasonic представила беззеркалку Lumix DMC-G6.

Компания Panasonic представила беззеркальную камеру Lumix DMC-G6. Panasonic Lumix DMC-G6 относится к системе Micro Four Third, используя матрицу типоразмера 4/3’’ (17,3 на 13 миллиметров). Разрешение сенсора Lumix DMC-G6 рав
17.04.2013 Обзор компактной камеры Sony DSC-RX1 за 120 тысяч рублей

венным зум-объективом Carl Zeiss Vario-Sonnar и 1-дюймовой CMOS-матрицей (аналогичная применяется в беззеркалках Nikon 1). Но уже в сентябре компания повергла всех в настоящий (но по приятному

09.01.2013 Sakar International "рассекретила" беззеркалку Polaroid

Компания Sakar International представила под брэндом Polaroid модульную фотокамеру со сменной оптикой iM1836. Дизайн аппарата сильно похож на беззеркальные камеры Nikon 1, iM1836 имеет модули Wi-Fi и Bluetooth, управление отдано операционной системе Android 4.1. В корпусе камеры нет никакого сенсора – как уже было сказано, аппарат ис
21.12.2012 Тест беззеркалки Samsung NX1000: "любитель" с потенциалом

Свою первую «беззеркалку» Samsung вывела на рынок в 2010 году. Это была модель NX10, которая представляла

31.10.2012 Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа

ки, но и в целом для приобретения аппарата со сменной оптикой. Объективы 4/3 достойны отдельного обзора, а мы вернемся к нашему герою. Органы управления Panasonic Lumix DMC-G5 - расположены компактно Противники беззеркальных систем в качестве одного из аргументов в пользу зеркалок приводят качество видоискателя. Действительно, приличный электронный видоискатель, пожалуй, самое ожидаемое нов
19.09.2012 Hasselblad выходит на рынок беззеркалок с элитной моделью

Компания Hasselblad в содружестве с компанией Sony представила первую в мире «элитную» беззеркальную камеру Hasselblad Lunar. Новинка базируется на конструкции камеры Sony NEX-7, но имеет гораздо более изысканный дизайн с использованием материалов из ценных пород дерева, кожи и у
09.08.2012 Nikon анонсировал "беззеркалку" нового поколения. ФОТО

ого компактного объектива Nikkor с фокусным расстоянием 11-27,5 мм (что эквивалентно 2,5-кратному приближению) и диафрагменным числом f/3.5-5.6. Nikon J2 является обновлением камеры Nikon J1, первой "беззеркальной" камеры Nikon, анонсированной японской компанией в сентябре прошлого года. По сравнению с предшественницей новая модель, как рассказали в пресс-службе Nikon, несет ряд нововведени

Публикаций - 255, упоминаний - 556

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 140
Canon 1439 104
Nikon 646 104
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 87
Olympus 475 67
Samsung Electronics 11064 51
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 51
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 33
Leica Camera 282 32
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 18
Konica Minolta 423 15
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 11
Apple Inc 13154 10
Шахты 0 10
Tamron 21 6
Eastman Kodak - Кодак 509 6
Fujitsu 2105 5
Victor Hasselblad AB 57 4
GoPro Inc 64 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Polaroid 71 4
Huawei 4676 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Google LLC 12688 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
Ракурс НПФ 176 2
Parallax - Параллакс 21 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Dropbox 527 2
Garmin - Гармин 233 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 2
Сенсорные технологии 28 1
TomTom 54 1
Ближе к Делу 6 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 1
Leica Summilux 16 1
Carl Zeiss AG 307 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 7
Россети Ленэнерго 1699 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Assist - Ассист 218 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
TripAdvisor 41 2
Геометрия НПО 165 2
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Swarovski AG 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Roberto Cavalli 5 1
Связной ГК 1401 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Верный - торговая сеть 326 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Dyson 157 1
Эстет 14 1
Hansa - Ханса 114 1
Barnes & Noble 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 128
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 20
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 191
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 151
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 150
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 139
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 116
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 108
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 105
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 100
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 99
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 95
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 93
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 86
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 86
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 84
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 79
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 78
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 62
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 60
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 56
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 55
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 55
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 53
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 52
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 51
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 47
Аксессуары 4282 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
Микрофон - Microphone 2808 43
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 43
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 43
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 40
Контрастность 3042 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 34
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 117 30
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 29
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 63
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Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 53
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Kick Markus - Кик Маркус 4 2
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Помогаев Дмитрий 1 1
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Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
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Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
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Таиланд - Королевство 926 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
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Чад - Республика 42 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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