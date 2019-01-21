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Фотокамеры Беззеркальный фотоаппарат Беззеркалка Mirrorless Camera

Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera


21.01.2019 Лучшие беззеркальные камеры: хиты продаж 2019 года
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат
16.08.2016 Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm
05.05.2014 Скромное обаяние Luxury: обзор системной "беззеркалки" Leica T класса Hi-End
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра
14.03.2014 Эксперты вскрыли протечки полнокадровых беззеркалок
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке
15.07.2013 Первый взгляд на фотоаппарат Samsung Galaxy NX: беззеркалка для профи на Android
01.07.2013 Страшный сон Sony NEX: обзор топовой беззеркалки Samsung NX300
08.05.2013 Выбор ZOOM: Лучшие беззеркальные фотоаппараты весны 2013
21.12.2012 Тест беззеркалки Samsung NX1000: "любитель" с потенциалом
31.10.2012 Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа
02.08.2012 Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам?
07.05.2012 "Беззеркалки" Canon почти готовы к запуску
09.04.2012 Выбор ZOOM: Лучшие беззеркальные фотоаппараты к отпуску
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок»
21.09.2011 Nikon представил первые беззеркальные камеры
19.05.2011 Первый взгляд на Panasonic Lumix DMC-G3: выводим "беззеркалки" на чистую воду
16.06.2010 Panasonic Lumix G2: тест беззеркальной камеры со сменной оптикой

Публикаций - 149, упоминаний - 402

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 48
Sony 6145 47
Canon 1339 39
Olympus 450 36
Nikon 588 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 29
Элемент ГК - Elementec 1523 21
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 19
Leica Camera 239 16
Konica Minolta 356 16
Apple Inc 10683 10
Ricoh Pentax 213 6
Asahi Pentax 50 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 5
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 229 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Fujitsu 1898 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
Google LLC 10352 2
Huawei 3222 2
Lenovo Motorola 3463 1
Intel Corporation 11262 1
Сенсорные технологии 26 1
Victor Hasselblad AB 47 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
Бука - Buka Entertaiment 473 1
Nvidia Corp 3118 1
Lenovo Group 2077 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 1
LG Electronics 3372 1
Amazon Inc - Amazon.com 2650 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
AMD - Advanced Micro Devices 3661 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 1
Schneider Electric 493 1
Carl Zeiss 294 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
OMD OM Group 16 1
TripAdvisor 40 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Самолёт ГК 216 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Swarovski AG 69 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 12
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 10
Автофокус - Автофокусировка 699 115
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 97
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 73
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 72
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 67
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 58
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 51
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 49
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 35
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 34
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 33
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 28
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 414 26
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 21
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 21
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 17
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 14
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 87 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 13
ISO 6400 - Светочувствительность цифровых камер 53 13
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 12
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 10
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
MFT Стандарт - Micro Four Thirds System - Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3 43 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 7
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 7
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 108 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 6
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Compact camera 109 6
ISO 200 - Светочувствительность цифровых камер 57 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 59
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 45
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 35
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 32
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 28
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 26
Google Android 11959 24
Microsoft Windows 2000 2856 21
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 21
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 18
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 48 16
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 13
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 10
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 10
Sony E-mount байонет 28 9
Canon DIGIC - серия процессоров 195 8
Canon Dual Pixel CMOS AF 28 8
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 8
Fujifilm X-Trans CMOS 21 7
Nikon J - серия фотокамер 11 5
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 153 5
Asahi Pentax K 49 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Adobe Lightroom 90 5
Canon EF - серия объективов 48 4
Apple iOS 6422 4
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Konica-Minolta AF-mount system 4 3
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 26 3
Samsung Galaxy 832 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 224 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 2
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 23 2
Sony Bravia 124 2
Canon EOS R - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 14 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Япония 10069 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 32
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 27
Россия - РФ - Российская федерация 108428 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Солнечная система - Solar system 2236 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Таиланд - Королевство 671 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Америка Северная 2650 1
Европа 12319 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
Луна - спутник Земли 1184 1
Германия - Саксония - Лейпциг 65 1
Германия - Берлин 635 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
Ирландия - Республика 818 1
Ergonomics - Эргономика 840 63
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
Физика - Physics - область естествознания 889 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 14
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 2
Bloomberg 1009 1
Pocket-Lint 69 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
The Register 1286 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Photokina 59 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Фотофорум 46 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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