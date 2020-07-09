Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6

Canon анонсировала выпуск EOS R5 и EOS R6 — двух полнокадровых беззеркальных камер с расширенными возможностями, которые дополнят систему EOS R на основе перспективного байонета RF. EOS R5 представляет собой камеру профессионального уровня с разрешением 45 Мп в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет хорошим выбором для увлеченных любителей и профессионалов, которые решили перейти на беззеркальную систему продвинутого уровня, чтобы получать фотографии разрешением 20,1 Мп в режиме непрерывной съемки со скоростью 20 кадр/с и записывать видео в режиме 4K до 60p или Full HD до 120p.

CMOS-датчик нового поколения в сочетании с выдающимися характеристиками объективов RF позволяет создавать детализированные изображения при лучших в отрасли показателях скорости. Камеры EOS R5 и EOS R6 способны вести бесшумную непрерывную съемку до 20 кадр/с с электронным затвором с полноценной автоэкспозицией (AE) и следящей автофокусировкой. Пользователи смогут уверенно создавать фотографии и видео динамичных сюжетов в высоком качестве, не отвлекая и не беспокоя того, кого снимают. Механический и электронный затворы с синхронизацией по первой шторке позволяют в непрерывном режиме поддерживать скорость съемки до 12 кадров в секунду.

Впервые в семействе EOS камеры получили встроенный механизм стабилизации изображения по 5 осям, эффективно работающий с объективами всех типов. Объективы RF и датчик изображения работают в тандеме, компенсируя наклон и поворот, а сам датчик изображения, помимо этого, корректирует колебания во фронтальной, горизонтальной и вертикальной плоскостях. В результате эта потрясающая интеллектуальная система стабилизации позволяет компенсировать до 8 ступеней экспозиции — мировой рекорд стабилизации изображения, открывающий новые горизонты творческих возможностей при съемке с рук с большой выдержкой и съемке видео без штатива.

Благодаря большому диаметру байонета RF свет без препятствий доходит до всей поверхности датчика, в том числе до самых углов, даже когда положение датчика корректируется встроенной системой стабилизации изображения. Диаметр 54 мм позволяет создавать объективы RF с увеличенным кругом изображения, оставляя больше пространства для движения встроенной в камеру системы стабилизации изображения. В результате с некоторыми объективами RF без системы стабилизации, например, RF 85mm F1.2L USM или RF 28–70mm F2L USM, диапазон стабилизации также может достигать 8 ступеней экспозиции.

Пользователи объективов EF также отметят улучшение стабилизации изображения, так как встроенная в камеру система стабилизации в сочетании с системой стабилизации объективов EF будет обеспечивать коррекцию колебаний во фронтальной, горизонтальной и вертикальной плоскостях. Более того, коррекция по 5 осям, реализованная в камерах EOS R5 и EOS R6, позволит улучшить результаты даже при съемке объективами EF без стабилизации изображения.

В камерах EOS R5 и EOS R6 применяется тот же процессор DIGIC X, что и в престижной модели EOS-1D X Mark III, и поддерживается следующее поколение технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II, отличающейся непревзойденной скоростью и надежностью. Самая быстрая в мире система автофокусировки срабатывает за 0,05 с, причем модель EOS R5 способна фокусироваться при уровне освещенности -6EV, а EOS R6 — первая камера EOS, которой для автофокусировки хватает всего -6,5EV Высокая точность автофокусировки обеспечивается даже при плохом освещении и низкой контрастности кадра.

Технология автофокусировки iTR AF X основана на алгоритмах глубокого обучения искусственного интеллекта, благодаря чему режим распознавания лица и глаз гарантирует точный фокус, даже если объект съемки перемещается непредсказуемо, а вы снимаете с малой глубиной резкости. Если же в какой-то момент человек полностью отвернется от камеры, фокусировка будет выполняться по его голове.

Улучшенная система отслеживания благодаря алгоритмам глубокого обучения распознает теперь не только лица и глаза людей, но также глаза и головы собак, кошек и птиц — в режиме фото- и видеосъемки. EOS R5 и EOS R6 удерживают фокус независимо от размера и позы объекта, направления и ракурса лица, помогая пользователю уверенно продолжать съемку даже при самой неожиданной смене сцены.

Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi камер EOS R5 (Wi-Fi 5 ГГц) и EOS R6 (Wi-Fi 2,4 ГГц) позволяют легко подключаться к смартфону и сетям, чтобы быстро делиться файлами и передавать их на серверы FTP/FTPS. Также поддерживается удаленное управление камерами с помощью приложений Camera Connect и EOS Utility при подключении к компьютеру с Windows или Mac по Wi-Fi или через порт USB 3.1 Gen 2 для высокоскоростного обмена данными. Доставка контента в современных условиях не менее важна, чем качество фото- и видеосъемки, поэтому EOS R5 и EOS R6 поддерживают автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon для удобной публикации, печати или интеграции с сервисами «Google Фото» или Adobe Creative Cloud.

Камера EOS R5 — беспрецедентный рывок в технологиях беззеркальных камер. Она поддерживает самое высокое разрешение среди всех камер EOS. Сочетание процессора DIGIC X, CMOS-датчика и объективов RF позволило улучшить все аспекты качества изображения и реализовать разрешение более 45 Мп. Благодаря стопроцентному охвату площади кадра системой автофокусировки, насчитывающей 5940 точек с возможностью выбора, и диапазону ISO от 100 до 51200, камера обеспечивает высочайшую резкость даже при очень слабой освещенности. В защищенном от атмосферных воздействий магниевом корпусе имеется два слота: под высокоскоростную карту CFexpress и под карту SD UHS II.

Профессионалы могут вести внутреннюю запись в 12-битном формате RAW в потрясающем кинематографическом качестве 8K, используя всю ширину датчика и непрерывную следящую автофокусировку по глазам и лицу людей и по головам животных. Камера EOS R5 задает новые стандарты также для видеосъемки 4K. Съемку в форматах 4K DCI (полный кадр) и 4K UHD можно вести с частотой до 120p (119,88 кадр/с) в качестве 4:2:2 10 бит, что позволяет создавать плавное замедленное видео в высоком разрешении с полноценной автофокусировкой. Пользователи, нацеленные на самое высокое качество 4K, могут выбрать режим 4K HQ, чтобы передавать невероятные детали на видео с частотой до 30p за счет внутренней избыточной дискретизации материала, записанного в разрешении 8K.

Полнокадровая внутренняя видеозапись RAW 8K до 29,97 кадр/с. Полнокадровая внутренняя видеозапись 8K до 29,97 кадр/с в режиме 4:2:2 10 бит Canon Log (H.265) или 4:2:2 10 бит HDR PQ (H.265). Полнокадровая внутренняя видеозапись 4K до 119,88 кадр/с в режиме 4:2:2 10 бит Canon Log (H.265) или 4:2:2 10 бит HDR PQ (H.265). Вывод сигнала 4:2:2 10 бит Canon Log или 4:2:2 10 бит HDR PQ через HDMI-порт со скоростью до 59,94 кадр/с (4K).

В ответ на пользовательский спрос в камере EOS R5 вновь появился мультиконтроллер — в дополнение к управлению автофокусировкой касанием и перетаскиванием на сенсорном экране с регулируемым углом наклона (3,2 дюйма, разрешение 2,1 млн точек). Творческие возможности камеры расширены благодаря поддержке формата Dual Pixel RAW, допускающего коррекцию фокуса и контрастности фона, и изменение освещения на портретах после съемки. Электронный видоискатель (EVF) диагональю 0,5 дюйма и разрешением 5,76 млн точек обновляет изображение 120 раз в секунду, обеспечивая удивительно реалистичное отображение кадра, сравнимое с работой оптического видоискателя.

Камера EOS R6, как и EOS R5, обладает всеми возможностями системы EOS R, позволяя получать резкие фотографии и видео даже при съемке с рук. EOS R6 — это мощная универсальная камера, предлагающая ведущую в своем классе скорость и качество полноразмерного датчика и намного превосходящая требования к любительской и полупрофессиональной съемке любого жанра. Если вы снимаете спортивные соревнования или диких животных, к вашим услугам непрерывная съемка со скоростью до 20 кадр/с, до 6072 точек автофокусировки с возможностью выбора и режимы следящей автофокусировки на основе алгоритмов глубокого обучения, автоматически распознающих глаза и лица людей или головы животных. Многие из технологий и характеристик CMOS-датчика разрешением 20,1 Мп такие же, как в камере EOS-1D X Mark III. Автоматический выбор ISO в диапазоне от 100 до 102400 позволяет создавать четкие изображения без шума даже при самых неблагоприятных условиях освещенности, например, на свадьбах и мероприятиях в закрытых помещениях, что дает пользователю дополнительную гибкость и возможности.

Создатели творческого контента смогут достойно ответить на постоянно возрастающие требования к качеству фото и видео: инновационная камера EOS R6 поддерживает видеозапись в разрешении 4K UHD со скоростью до 59,94 кадр/с за счет избыточной дискретизации изображения, записываемого в разрешении 5,1K. А в режиме Full HD с частотой до 119,88 кадр/с и поддержкой автофокусировки получатся невероятные замедленные видео. Во время записи видео можно использовать шаблон «зебра» для контроля экспозиции — это особенно удобно в ситуациях с высоким риском пересвечивания. Поддержка внутренней записи в форматах 8 бит H.264, 10 бит YCbCr 4:2:2 H.265 и Canon Log открывает широкие возможности послесъемочной обработки.

Электронный видоискатель с диагональю 0,5 дюйма и разрешением 3,69 млн точек обновляет изображение до 120 раз в секунду, обеспечивая минимальную задержку и точное отображение сцены, что идеально подойдет для спортивной съемки. ЖК-экран с диагональю 3 дюйма, разрешением 1,62 млн точек и регулируемым углом наклона позволяет использовать необычные ракурсы. Два слота для карт памяти SD UHS II обеспечивают одновременную запись, в том числе в разных форматах, для максимальной надежности и скорости.

Новый аккумулятор с увеличенным ресурсом, входящий в комплект поставки камер EOS R5 и EOS R6 и совместимый со всеми существующими камерами, использующими аккумуляторы серии LP-E6. LP-E6NH заменит собой аккумулятор LP-E6N. Его емкость по сравнению с предыдущей моделью выросла на 14% и достигает 2130 мА·ч, так что пользователь сможет снимать дольше. Новый аккумулятор поддерживается существующими камерами и аксессуарами.

Батарейный блок увеличивает время съемки камер EOS R5 и EOS R6 и станет отличным приобретением, если вы работаете на свадьбах, снимаете дикую природу или новостные репортажи. Новый батарейный блок позволяет использовать для питания камеры два аккумулятора (LP-E6/N/NH). Также на нем продублированы элементы управления для более удобной съемки в портретной ориентации.

Wi-Fi-передатчик с двумя парами антенн MIMO, совместимый с EOS R5 и выполненный в формате батарейного блока, увеличивает скорость и расстояние передачи данных. Также WFT-R10 поддерживает расширенные сетевые функции, включая протокол SFTP через Wi-Fi, и имеет гигабитный Ethernet-порт.