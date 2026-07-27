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Индексная книга (каталог) CNews*
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H.265 HEVC High Efficiency Video Coding высокоэффективное кодирование видеоизображений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2026 Защищенные панорамные камеры видеонаблюдения PNC-KE5812P-ASM-FL российского бренда Panocam доступны в «АРМО-Системы» 1
26.05.2026 Новые проекторы Wanbo уже в продаже 1
13.05.2026 Видеотерминал IVA Largo 4.4.1: больше возможностей для управления видеосвязью и контентом 1
20.04.2026 Новая уличная антивандальная IP-камера Panocam PNC-N55A1H-ASMX12-L с 5 МП, моторизованной оптикой и видеоаналитикой 1
06.04.2026 Новые панорамные IP-камеры марки Panocam с многозадачной видеоаналитикой 1
30.03.2026 Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении 1
17.03.2026 «АРМО-Системы» представила купольные камеры Smartec STC-IPM8544A rev.2 OPTi с обновленным чипсетом и 8 МП сенсором Sony 1
10.03.2026 «АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой 1
04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore: 1
20.02.2026 Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами 2
17.02.2026 Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами 1
16.02.2026 Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia 2
29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
01.12.2025 Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров 1
25.11.2025 В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие» 1
24.09.2025 Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели 1
16.09.2025 TerraMaster представила четырехдисковый NAS F4-425 1
21.07.2025 Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения 1
15.07.2025 Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии 1
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении 1
30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
18.12.2024 ICA-3880 – 8 МП IP-камера для видеонаблюдения 1
09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом 1
29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 1
27.09.2024 Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только 1
16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году 1
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля 1
23.08.2024 Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad 4
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 2
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 2
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 1
15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima 1
11.03.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-камеры Smartec STC-IPM3634A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1

Публикаций - 217, упоминаний - 272

H.265 и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 40
Smartec 168 35
STC 106 33
АРМО ГК 185 30
Sony 6739 27
Apple Inc 13154 21
Intel Corporation 12811 21
Google LLC 12688 19
Samsung Electronics 11064 17
Microsoft Corporation 25775 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Huawei 4676 12
LG Electronics 3735 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
Nvidia Corp 4002 8
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 8
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Cisco Systems 5372 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Philips 2099 5
TrueConf - ТруКонф 454 5
Synology Inc - SLMP PTE 141 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 5
Hikvision - Хиквижн 73 5
Amlogic 57 4
Shenzhen Xunlong Software 17 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 4
X Corp - Twitter 2938 4
HP Inc. 5883 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 4
Canon 1439 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 15
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Альфа-Банк 1979 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Walt Disney Company 647 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
IKEA - ИКЕА 171 1
РАВИС 11 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Этажи 0 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 112
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 107
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 62
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 49
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 49
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 47
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Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 25
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 24
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 25
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Microsoft Windows 16882 15
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Apple iOS 8583 12
Microsoft Windows 10 1938 11
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Google Chrome - браузер 1701 9
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Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 7
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 7
Broadcom BCM chip 65 7
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 7
Hanwha Techwin - WiseStream 9 7
Apple iPad 4011 7
Apple macOS 2419 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 7
Google Android TV 381 7
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Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
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Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Китай - Тайвань 4245 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Бавария - Мюнхен 485 3
Нидерланды 3746 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Казахстан - Республика 6048 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Испания - Валенсия - Аликанте 42 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Видеокамера - Видеосъёмка 720 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 15
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Английский язык 7030 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Зоология - наука о животных 2887 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
CNX Software 18 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Tom’s Hardware 600 3
Liliputing 76 2
Ars Technica 450 2
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Рен ТВ - телеканал 82 1
Phoronix 59 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
TechSpot 188 1
Mezzo - телеканал 10 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
LinuxGizmos 2 1
TMCnet 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
AnandTech 73 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
HFS Research 49 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Wainhouse Research 40 2
Cinebench 29 1
Директ Инфо 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CSTB Telecom & Media 83 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CeBIT 614 1
Photokina 60 1
Samsung Forum 14 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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