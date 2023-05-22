Новая компактная купольная IP-камера от Smartec

Линейку продукции Smartec пополнила уличная камера STC-IPM5506A Estima в компактном вандалозащищенном (IK10) корпусе. Эта купольная IP-камера с ИК-подсветкой имеет КМОП-матрицу Sony IMX335, 2.8 мм оптику (4 мм опционально), а дальность ИК-подсветки составляет 30 метров. Новинка с классом климатической защиты IP67 способна бесперебойно работать в различных климатических условиях. В дополнение к этому видеокамера оборудована аудиоканалом, входом/выходом тревоги, имеет функции шумоподавления и WDR, обеспечивает трехпотоковую трансляцию видео в H.265, H.264 и MJPEG) с разрешением до 5 МП при 25 к/с. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Вандалозащищенная IP-камера STC-IPM5506A Estima оптимально подходит для круглосуточного видеомониторинга как в уличных условиях, так и внутри помещений для обнаружения правонарушителей и нештатных ситуаций. Новинка имеет встроенный ИК-прожектор с эффективной дальностью подсветки 30 метров, который поддерживает работу при слабой и нулевой освещенности. 5-мегапиксельная купольная IP-камера с ИК-подсветкой формирует цветное изображение при уровне освещенности до 0.03 лк, а с включенным прожектором – черно-белое видео при 0 лк. Режим широкого динамического диапазона (WDR 120 дБ) обеспечивает детальную проработку и высокую информативность видео при контрастном освещении, а цифровые фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумы.

STC-IPM5506A Estima

Благодаря тому, что видео от STC-IPM5506A Estima может передаваться тремя потоками в трех форматах (H.265, H.264 и MJPEG), предоставляется возможность выбора алгоритма сжатия и индивидуальной настройки разрешения и фреймрейта. Изображение в полнокадровом формате может транслироваться при разрешении вплоть до 2592x1944 пикселей (5 мегапикселей). Помимо перечисленных преимуществ, возможность трехпотоковой трансляции позволяет данной модели работать с учетом особенностей полосы пропускания сети и обеспечивать разную скорость и качество текущего отображения и записи.

STC-IPM5506A Estima позволяет получать события с контролируемого объекта с помощью детекторов, обнаруживая несанкционированное движение, а также внешние воздействия на собственный корпус. У камеры есть опция передачи видеопотоков со звуковым сопровождением: предусмотрен вход для подключения микрофона. Кроме того, модель снабжена аудиовыходом для подсоединения внешнего громкоговорителя. В качестве алгоритмов реагирования на события тревоги STC-IPM5506A Estima способна сохранять видео на SD-карте или в сетевом хранилище, загружать данные на FTP, отправлять снимки на электронную почту и уведомления по HTTP/SIP, активировать выход тревоги.

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Эксплуатационные характеристики купольной IP-камеры STC-IPM5506A Estima обеспечивают ее стабильную работу в режиме 24/7/365 в диапазоне внешних температур от -40 до +55 °C. Компактный металлический корпус соответствует классу климатической защиты IP67 и стандарту вандалостойкости IK10. Благодаря 3-осевому креплению видеомодуля новая IP-камера с ИК-подсветкой может быть установлена как на потолок, так и на стену. Питающее напряжение STC-IPM5506A Estima получает от источника 12 В постоянного тока или по PoE, а мощность энергопотребления не превышает 5,5 Вт.

Новые купольные IP-камеры STC-IPM5506A Estima марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-системы».