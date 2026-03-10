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Smartec

Smartec

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 «АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой

Представлена купольная IP-камера STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec на базе нового чипсета, которая использует 1/2,8” КМОП-матрицу Sony, обеспечивающую разрешение 5 Мп и высокую светочувствительность, и имеет усовершенствованное пользовательское меню. Н
18.02.2026 Новинка от Smartec: сплиттер PoE для питания 12 В оборудования без PoE в сети Ethernet

Семейство сетевого оборудования Smartec пополнили PoE-сплиттеры ST-NP001MA-MS, предназначенные для подачи питания на IP-камеры и другое 12 В оборудование без PoE по сети Ethernet. Новинки сохраняют удобство использования техн
17.02.2026 Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами

В линейке Smartec появились уличные IP-камеры STC-IPM8940A со скоростным PT механизмом, 40-кратным трансфокатором и мощным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 500 метров. Новинка предназначена для э
09.02.2026 Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью

Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила компактная биспектральная тепловизионная камера STX-IP5657AL rev.2, которая, в отличие от одноименной модели первого поколения, имеет увеличенную вд
26.01.2026 «АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения

В ассортименте мониторов Smartec для систем видеонаблюдения компании «АРМО-Системы» появилась флагманская 42-дюймовая модель STM-425 rev.2 на обновленной аппаратной платформе. Новинка снабжена LED-дисплеем с разрешение
14.01.2026 Новый недорогой коммутатор Smartec на 16 IP-устройств появился на рынке

В семействе коммутаторов Smartec появился неадминистрируемый PoE-коммутатор ST-NS316MB-GD, оснащенный 16 портами Ethernet и 2 портами Uplink. Устройство выдает до 30 Вт на каждый порт с общем бюджетом 250 Вт. Данный Po
08.12.2025 Линейку Smartec пополнили микроволновые детекторы STDM-103A для обнаружения людей и транспортных средств на расстояниях до 600 м

Микроволновые детекторы являются принципиально новым оборудованием в линейке Smartec. Они предназначены для раннего обнаружения людей/транспортных средств на дальних расстояниях в рамках систем видеонаблюдения и работают в комплексе с одной или несколькими скоростными п
01.12.2025 Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров

Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила корпусная IP-камера STC-IPM4052A/1 Estima с C/CS-типом крепления для установки объектива с требуемым фокусным расстоянием. Новинка использует высоко
10.11.2025 В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс

Ряд продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили 24-дюймовые LED-мониторы STM-245 rev.2 с разрешением Full HD, которые имеют прочный металлический корпус и защитное стекло экрана. Яркость модели до
06.10.2025 Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений

«АРМО-Системы» представила уличные PTZ-камеры STC-IPM4960A марки Smartec с разрешением 4 МП, скоростным поворотным механизмом, 37x трансфокатором, адаптивной ИК-подсветкой до 400 м и встроенной видеоаналитикой. Отличительной особенностью новинки является воз
28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения

«АРМО-Системы» представила профессиональный 32-дюймовый монитор STM-325 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-,

14.07.2025 IP-видеонаблюдение и тепловизионный мониторинг с поворотными биспектральными камерами Smartec STX-IPPT694L PRO

Модельный ряд оборудования Smartec пополнили уличные биспектральные камеры STX-IPPT694L PRO в защищенном корпусе (IP66). Новинка представляет собой интегрированное устройство с тепловизором, IP-видеокамерой, поворотно-на
26.06.2025 Представлена первая у Smartec система передачи извещений о пожаре Vesta-01F-SPI

В ассортименте Smartec появилась собственная система передачи извещений о пожаре (СПИ) Vesta-01F-SPI. Она представляет собой сертифицированное решение для централизованного мониторинга и управления пожарной а
02.06.2025 Расширенные возможности видеоаналитики и температурного мониторинга с биспектральными камерами STX-IP2653AL rev.2 марки Smartec

Биспектральная IP-камера Smartec STX-IP2653AL rev.2 второго поколения предназначена для работы в рамках систем охранного видеонаблюдения и температурного мониторинга и рассчитана на уличные условия эксплуатации. Новинк
19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

Ассортимент Smartec пополнила купольная IP-камера STC-IPM4920A Estima, отличительными особенностями которой являются антивандальное уличное исполнение корпуса (IP66/IK10), наличие скоростного поворотного м
24.03.2025 Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения

«АРМО-Системы» представила купольные IP-камеры STC-IPM12130A марки Smartec с оптикой Fisheye («рыбий глаз») и встроенными средствами видеоаналитики. Новинка пре
17.03.2025 Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры

Линейка видеокамер Smartec Estima с «сертификатом транспортной безопасности 969» интегрирована с российской цифровой платформой для построения интеллектуальных систем безопасности «Интегра-С». Через интерфейс «Ин
17.02.2025 Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3

Пополнилось третье поколение бескорпусных IP-камер Smartec rev.3 Estima на базе современного чипсета с повышенной производительностью: камера STC-IPM5200/1 rev.3 Estima уже в продаже, а ее новейшая модификация STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima с «д
03.02.2025 Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec

вления эвакуацией (СОУЭ), представила блок сопряжения IFA-003 с системой пожарной сигнализации (ПС) Smartec Vesta. Функционал данного блока, снабженного двумя последовательными интерфейсами RS-
27.01.2025 Новый продукт Smartec: микроволновый детектор STDM-102A для обнаружения людей и транспортных средств в составе систем видеонаблюдения

В линейке «Smartec Видео» появился принципиально новый продукт – микроволновый детектор STDM-102A, который предназначен для работы в комплексе с одной или несколькими скоростными поворотными камерами виде
25.12.2024 Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

Новые уличные камеры STC-IPM4688A выделяются в линейке Smartec сверхвысокой чувствительностью, что позволяет получать полноцветное изображение (Full Color) круглосуточно. Если нехватка внешнего освещения существенна, эта высокочувствительная камера
09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом

IP-камера STC-IPM5632 Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, поскольку сертифицирована МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) и подходит для эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры. Новинка имеет защищенный по класса
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства,
29.10.2024 «АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06

В линейке продуктов Smartec появились компактные цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi, которые предназначены для видеоконтроля в уличных условиях, но могут использоваться и в помещении. Они имеют защищенный о
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) для работы на объектах транспортной инфраст
27.09.2024 Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND

В линейке сетевого оборудования Smartec появился коммутатор ST-NS216MB-GD для распределение трафика в Ethernet-сетях систем IP-видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряд
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксплуатацию при -40 — +60 °С, снабжены встроенным микрофоном
19.08.2024 Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД

Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с расширенными возможностями, включа
14.08.2024 Новый продукт Smartec — бюджетный считыватель дальнего действия для контроля проезда автотранспорта

Ассортимент оборудования Smartec для систем контроля доступа пополнили ультравысокочастотные (УВЧ) считыватели ST-LR310. Новинки базируются на радиочипе с улучшенной фильтрацией сигналов, имеют рабочую частоту 867,1 МГ
05.08.2024 Новые поворотные тепловизоры Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

В линейке тепловизионного оборудования Smartec появились поворотные биспектральные IP-камеры STX-IPPT5958AL в компактном уличном корпусе, которые совмещают тепловизионный модуль, IP-камеру видимого диапазона с 40х объективом и ИК-по
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

Вандалозащищенная купольная IP-видеокамера STC-IPM3532A Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581), и может применяться в составе видеосистемы на объектах транспортной инфраструктуры. Модель имеет защи
11.07.2024 Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности

Линейку сетевого оборудования Smartec пополнил неуправляемый коммутатор ST-NS224MB-GD, который рассчитан на распределение трафика в Ethernet-сетях, например, в рамках IP-систем видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. ST-NS224M
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

В третье поколение IP-камер Smartec Estima вошла уличная купольная модель STC-IPM5512А rev.3 Estima. Новинка имеет компактный по размеру корпус, защищенный от внешних воздействий по классам IP67/IK10, базируется на 1/2.8”
10.06.2024 Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры

Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термок
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581) и могут закладываться в проекты систем безопасн
20.05.2024 Новинка Smartec: 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 с ИИ-аналитикой и интеллектуальным поиском

В семействе продуктов Smartec для систем видеонаблюдения анонсирован IP-видеорегистратор STNR-3250 для записи, хранения и отображения видео с разрешением до 4K (12 Мп) как в режиме stand alone, так и в составе распр
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec

Линейку оборудования Smartec Estima третьего поколения пополнила IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima, важными особенностями которой являются 5-мегапиксельное разрешение и наличие моторизованного 2,7-13,5 мм объ
15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima

Линейку оборудования Smartec Estima третьего поколения пополнила поворотная IP-камера видеонаблюдения STC-IPM5921A rev.3 Estima для уличных условий эксплуатации, важной особенностью которой является наличие адаптив
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima

Новые купольные IP-камеры STC-IPM3930A семейства Estima входят в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД.03.001581). STC-IPM3930A Estima базируется на высокочувствительной КМОП-матрице Sony, использует износостойкий повор
25.03.2024 Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

Третье поколение IP-камер Smartec rev.3 Estima, которые имеют новую интуитивную систему меню, поддерживают увеличенный фреймрейт (частоту кадров) и интеллектуальные функции, пополнила модель STC-IPM3509А/1 rev.3 c 2 Мп


Публикаций - 168, упоминаний - 176

Smartec и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 371 127
STC 106 71
АРМО ГК 185 68
Sony 6739 34
Motorola Solutions - Pelco 69 9
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 6
Samsung Electronics 11064 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Costar Technologies - Arecont Vision 17 4
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Ракурс НПФ 176 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 3
Интегра-С Консорциум 18 2
LoxTop 9 2
Hitron Systems - Hitron Technologies 5 2
LG Electronics 3735 2
HID Global - HID Corporation 125 2
Konica Minolta - Mobotix 35 2
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 2
ASSA Abloy 15 2
Болид НВП - Bolid 104 2
PERCo - Пэрко 24 2
Integra 28 2
JVC Kenwood 422 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Archos Technology 72 1
Legrand - Milestone Systems 10 1
Logitech Streamlabs 3 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
ZKTeco - ZKSoftware - ЗКТеко Биометрия и безопасность 7 1
ИТРИУМ СПб - itrium 9 1
Gogo Business Aviation - Aircell 11 1
БИТ - Банковские информационные технологии 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Цезарь Сателлит 43 1
American Dynamics 14 1
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
КД авиа - Калининградавиа - авиакомпания 2 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Safran - Techspace Aero 4 1
Safran - Sagem Avionics 2 1
Равелин 5 1
Vizit 5 1
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 1
DoorHan - ДорХан 2 1
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 1
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Этажи 0 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
DuPont - Дюпон 101 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
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Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 31
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 30
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 128 29
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 28
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 28
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 26
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EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 24
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Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 21
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MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 19
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 93 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 18
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 18
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 18
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 97 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 16
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