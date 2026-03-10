«АРМО-Системы» начала продажи бюджетной IP-камеры Smartec STC-IPM5540A rev.2 OPTi с микрофоном и ИК-подсветкой Представлена купольная IP-камера STC-IPM5540A rev.2 OPTi марки Smartec на базе нового чипсета, которая использует 1/2,8” КМОП-матрицу Sony, обеспечивающую разрешение 5 Мп и высокую светочувствительность, и имеет усовершенствованное пользовательское меню. Н

Новинка от Smartec: сплиттер PoE для питания 12 В оборудования без PoE в сети Ethernet Семейство сетевого оборудования Smartec пополнили PoE-сплиттеры ST-NP001MA-MS, предназначенные для подачи питания на IP-камеры и другое 12 В оборудование без PoE по сети Ethernet. Новинки сохраняют удобство использования техн

Новинка Smartec: 8 МП уличная PTZ-камера STC-IPM8940A с интеграцией с микроволновыми детекторами В линейке Smartec появились уличные IP-камеры STC-IPM8940A со скоростным PT механизмом, 40-кратным трансфокатором и мощным ИК-прожектором с дальностью подсветки до 500 метров. Новинка предназначена для э

Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила компактная биспектральная тепловизионная камера STX-IP5657AL rev.2, которая, в отличие от одноименной модели первого поколения, имеет увеличенную вд

«АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения В ассортименте мониторов Smartec для систем видеонаблюдения компании «АРМО-Системы» появилась флагманская 42-дюймовая модель STM-425 rev.2 на обновленной аппаратной платформе. Новинка снабжена LED-дисплеем с разрешение

Новый недорогой коммутатор Smartec на 16 IP-устройств появился на рынке В семействе коммутаторов Smartec появился неадминистрируемый PoE-коммутатор ST-NS316MB-GD, оснащенный 16 портами Ethernet и 2 портами Uplink. Устройство выдает до 30 Вт на каждый порт с общем бюджетом 250 Вт. Данный Po

Линейку Smartec пополнили микроволновые детекторы STDM-103A для обнаружения людей и транспортных средств на расстояниях до 600 м Микроволновые детекторы являются принципиально новым оборудованием в линейке Smartec. Они предназначены для раннего обнаружения людей/транспортных средств на дальних расстояниях в рамках систем видеонаблюдения и работают в комплексе с одной или несколькими скоростными п

Новинка Smartec —корпусная камера STC-IPM4052A Estima с индивидуальным подбором оптики и аксессуаров Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила корпусная IP-камера STC-IPM4052A/1 Estima с C/CS-типом крепления для установки объектива с требуемым фокусным расстоянием. Новинка использует высоко

В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс Ряд продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили 24-дюймовые LED-мониторы STM-245 rev.2 с разрешением Full HD, которые имеют прочный металлический корпус и защитное стекло экрана. Яркость модели до

Представлено комплексное решение Smartec на базе IP-камеры STC-IPM4960A для раннего обнаружения вторжений «АРМО-Системы» представила уличные PTZ-камеры STC-IPM4960A марки Smartec с разрешением 4 МП, скоростным поворотным механизмом, 37x трансфокатором, адаптивной ИК-подсветкой до 400 м и встроенной видеоаналитикой. Отличительной особенностью новинки является воз

Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения «АРМО-Системы» представила профессиональный 32-дюймовый монитор STM-325 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-,

IP-видеонаблюдение и тепловизионный мониторинг с поворотными биспектральными камерами Smartec STX-IPPT694L PRO Модельный ряд оборудования Smartec пополнили уличные биспектральные камеры STX-IPPT694L PRO в защищенном корпусе (IP66). Новинка представляет собой интегрированное устройство с тепловизором, IP-видеокамерой, поворотно-на

Представлена первая у Smartec система передачи извещений о пожаре Vesta-01F-SPI В ассортименте Smartec появилась собственная система передачи извещений о пожаре (СПИ) Vesta-01F-SPI. Она представляет собой сертифицированное решение для централизованного мониторинга и управления пожарной а

Расширенные возможности видеоаналитики и температурного мониторинга с биспектральными камерами STX-IP2653AL rev.2 марки Smartec Биспектральная IP-камера Smartec STX-IP2653AL rev.2 второго поколения предназначена для работы в рамках систем охранного видеонаблюдения и температурного мониторинга и рассчитана на уличные условия эксплуатации. Новинк

«АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении Ассортимент Smartec пополнила купольная IP-камера STC-IPM4920A Estima, отличительными особенностями которой являются антивандальное уличное исполнение корпуса (IP66/IK10), наличие скоростного поворотного м

Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения «АРМО-Системы» представила купольные IP-камеры STC-IPM12130A марки Smartec с оптикой Fisheye («рыбий глаз») и встроенными средствами видеоаналитики. Новинка пре

Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры Линейка видеокамер Smartec Estima с «сертификатом транспортной безопасности 969» интегрирована с российской цифровой платформой для построения интеллектуальных систем безопасности «Интегра-С». Через интерфейс «Ин

Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3 Пополнилось третье поколение бескорпусных IP-камер Smartec rev.3 Estima на базе современного чипсета с повышенной производительностью: камера STC-IPM5200/1 rev.3 Estima уже в продаже, а ее новейшая модификация STC-IPM5200SLR/1 rev.3 Estima с «д

Реализована интеграция систем оповещения «Эмсок» и пожарной сигнализации Vesta от Smartec вления эвакуацией (СОУЭ), представила блок сопряжения IFA-003 с системой пожарной сигнализации (ПС) Smartec Vesta. Функционал данного блока, снабженного двумя последовательными интерфейсами RS-

Новый продукт Smartec: микроволновый детектор STDM-102A для обнаружения людей и транспортных средств в составе систем видеонаблюдения В линейке «Smartec Видео» появился принципиально новый продукт – микроволновый детектор STDM-102A, который предназначен для работы в комплексе с одной или несколькими скоростными поворотными камерами виде

Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью Новые уличные камеры STC-IPM4688A выделяются в линейке Smartec сверхвысокой чувствительностью, что позволяет получать полноцветное изображение (Full Color) круглосуточно. Если нехватка внешнего освещения существенна, эта высокочувствительная камера

Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом IP-камера STC-IPM5632 Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, поскольку сертифицирована МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) и подходит для эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры. Новинка имеет защищенный по класса

«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства,

«АРМО-Системы»: представлена уличная IP-камера марки Smartec с поддержкой ONVIF 17.06 В линейке продуктов Smartec появились компактные цилиндрические IP-камеры STC-IPM5640 OPTi, которые предназначены для видеоконтроля в уличных условиях, но могут использоваться и в помещении. Они имеют защищенный о

«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) для работы на объектах транспортной инфраст

Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND В линейке сетевого оборудования Smartec появился коммутатор ST-NS216MB-GD для распределение трафика в Ethernet-сетях систем IP-видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряд

Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксплуатацию при -40 — +60 °С, снабжены встроенным микрофоном

Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с расширенными возможностями, включа

Новый продукт Smartec — бюджетный считыватель дальнего действия для контроля проезда автотранспорта Ассортимент оборудования Smartec для систем контроля доступа пополнили ультравысокочастотные (УВЧ) считыватели ST-LR310. Новинки базируются на радиочипе с улучшенной фильтрацией сигналов, имеют рабочую частоту 867,1 МГ

Новые поворотные тепловизоры Smartec для охранного и технологического видеоконтроля В линейке тепловизионного оборудования Smartec появились поворотные биспектральные IP-камеры STX-IPPT5958AL в компактном уличном корпусе, которые совмещают тепловизионный модуль, IP-камеру видимого диапазона с 40х объективом и ИК-по

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 Вандалозащищенная купольная IP-видеокамера STC-IPM3532A Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581), и может применяться в составе видеосистемы на объектах транспортной инфраструктуры. Модель имеет защи

Новинка Smartec — неуправляемый PoE коммутатор ST-NS224MB-GD для систем безопасности Линейку сетевого оборудования Smartec пополнил неуправляемый коммутатор ST-NS224MB-GD, который рассчитан на распределение трафика в Ethernet-сетях, например, в рамках IP-систем видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. ST-NS224M

Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета В третье поколение IP-камер Smartec Estima вошла уличная купольная модель STC-IPM5512А rev.3 Estima. Новинка имеет компактный по размеру корпус, защищенный от внешних воздействий по классам IP67/IK10, базируется на 1/2.8”

Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термок

На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581) и могут закладываться в проекты систем безопасн

Новинка Smartec: 32-канальный IP-видеорегистратор STNR-3250 с ИИ-аналитикой и интеллектуальным поиском В семействе продуктов Smartec для систем видеонаблюдения анонсирован IP-видеорегистратор STNR-3250 для записи, хранения и отображения видео с разрешением до 4K (12 Мп) как в режиме stand alone, так и в составе распр

Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Линейку оборудования Smartec Estima третьего поколения пополнила IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima, важными особенностями которой являются 5-мегапиксельное разрешение и наличие моторизованного 2,7-13,5 мм объ

Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima Линейку оборудования Smartec Estima третьего поколения пополнила поворотная IP-камера видеонаблюдения STC-IPM5921A rev.3 Estima для уличных условий эксплуатации, важной особенностью которой является наличие адаптив

Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima Новые купольные IP-камеры STC-IPM3930A семейства Estima входят в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД.03.001581). STC-IPM3930A Estima базируется на высокочувствительной КМОП-матрице Sony, использует износостойкий повор