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Smartec
Smartec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 5
|DuPont 77 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 2
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
|Мякишева Марина 84 1
|НДС - Налог на добавленную стоимость 831 2
|ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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