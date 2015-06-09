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Smartec



09.06.2015 «Армо-Системы» вывели на рынок ПО Timex SA для объединения системы контроля доступа Smartec с охранной сигнализацией от Satel 1
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения 1
26.08.2011 Smartec показала профессиональный монитор с разрешением Full HD и функцией 3DNR 1
17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения 1
29.12.2010 Arecont предлагает уличные IP-камеры с функцией Bit Rate Control 1
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики 1
21.12.2010 Новая версия Net Hunter IP расширяет возможности управления системами видеонаблюдения 2
30.11.2010 Smartec представила линейку «умных» камер серии NEYRO 4
23.11.2010 Smartec выпустила купольную камеру STC-IPX2050A с поддержкой видеоаналитики 1
19.07.2010 Smartec презентовала поворотную водонепроницаемую видеокамеру STC-3906 1
25.05.2010 Smartec представила 16-канальный регистратор видеонаблюдения 1
14.05.2010 Компания ISS выпустила специализированный софт для организации IP-видеонаблюдения 1
13.05.2010 Smartec обновил свой ряд камер и видеорегистраторов 2
29.04.2010 Mitsubishi и IFS/UTC представили новые системы охранного видеонаблюдения 1
15.09.2009 Axis выпустила IP-видеосервер на 4 видеоканала Q7404 с real time видео и Full D1 1
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 2
02.02.2009 «Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности» 3
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880 2
19.12.2008 Smartec представила малогабаритный вариообъектив STL-5055DC 1
04.12.2008 Smartec выпустил новую поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A 1
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А 3
27.10.2008 Smartec выпустила новые 16-канальные цифровые видеорегистраторы 2
16.10.2008 Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения 3
22.09.2008 Smartec выпустила новые поворотные видеокамеры наблюдения «день/ночь» 2
11.09.2008 Smartec выпустил новую камеру видеонаблюдения с защитой от влаги 1
31.07.2008 Smartec выпустил новую цветную камеру видеонаблюдения 2
15.07.2008 Smartec представил высокоточные IP-камеры «день-ночь» 1
26.06.2008 Smartec представил новую поворотную IP-камеру «день-ночь» 2
28.04.2008 Smartec пополнил линейку купольных камер видеонаблюдения 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
17.03.2008 Smartec выпустил камеру с 36х трансфокатором для видеонаблюдения 1
11.03.2008 Smartec выпустил новый 8-канальный видеорегистратор 1
21.02.2008 Smartec: видеосервер STS-IPT480 эффективно распределяет сетевой траффик 3
18.02.2008 Pelco выпустила новые видеорегистраторы 2
07.02.2008 Smartec выпустил высокоскоростной 8-канальный видеорегистратор 3
23.01.2008 Smartec выпустил видеокамеру с цветной и черно-белой матрицами 1
11.01.2008 Pelco выпустила новую серию цифровых видеорегистраторов 1
27.12.2007 IP-видеосервер Smartec STS-IPT180 защищает запись «водяными знаками» 1
19.12.2007 Уличная камера Smartec STC-3640 «видит» в полной темноте 1
12.12.2007 Новый видеорегистратор от Smartec позволяет просматривать «живое» видео 1

Публикаций - 81, упоминаний - 115

Smartec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АРМО-Системы 119 34
Sony 5126 12
Pelco 61 8
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 165 7
Bosch - БСХ бытовые приборы 272 5
Samsung Electronics 8405 4
Mitsubishi Electric 234 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 110 2
Konica Minolta Mobotix 18 2
LG Electronics 2885 2
Integra 10 2
JVC Kenwood 331 2
Philips 1572 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 1
Netscape Communications Corporation 389 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 1
NICE Systems 51 1
PERCo 12 1
Safran - Sagem Sécurité 111 1
Sanyo Electric 304 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 5
DuPont 77 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 158 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 26
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 39 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 12
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 11
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 9
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 183 8
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 194 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 7
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 6
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 206 6
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 85 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 4
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 26 4
PoE - Power over Ethernet 327 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 224 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 620 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 594 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 120 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 632 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 728 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 2
PnP - Plug&Play 156 2
Безопасный город 360 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 46 1
Сервер - Серверные платформы 288 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 112 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 25 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 41 1
Microsoft Edge - браузер 1748 5
Microsoft Windows 10 9805 2
Microsoft Windows Media Player 500 1
Smartec STR 1 1
Linux OS 6986 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
OpenGL - Язык программирования 211 1
HCL WebSphere 504 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 1
ITV Face-интеллект 6 1
Axis Camera Station 32 1
Microsoft Windows Embedded 88 1
IBM Tivoli 273 1
HPE OpenView 196 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 1
Южная Корея - Республика 2839 1
Финляндия - Финляндская Республика 1396 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Китай - Тайвань 1382 1
Россия - Сибирь 1208 1
ДНР - Донецк 83 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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