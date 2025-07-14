IP-видеонаблюдение и тепловизионный мониторинг с поворотными биспектральными камерами Smartec STX-IPPT694L PRO

Модельный ряд оборудования Smartec пополнили уличные биспектральные камеры STX-IPPT694L PRO в защищенном корпусе (IP66). Новинка представляет собой интегрированное устройство с тепловизором, IP-видеокамерой, поворотно-наклонной платформой и стеклоочистителем для всестороннего видеоконтроля в видимом и инфракрасном диапазонах, в том числе, в сложных внешних условиях. Для работы на средних и дальних дистанциях в STX-IPPT694L PRO используется тепловизор с микроболометром сверхвысокого разрешения и IP-камера видимого диапазона с моторизованным 55-кратным объективом. Кроме того, поворотный тепловизор-камера имеет встроенную аналитику, позволяющую обнаруживать людей и транспортные средства, а также дым, огонь и др. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

«Дальнобойная» оптика в STX-IPPT694L PRO применяется для тепловизора и IP-камеры видимого диапазона, что позволяет эффективно контролировать обстановку на средних и больших дистанциях при любой погоде и освещенности. При этом тепловизионный модуль, которым оборудован поворотный тепловизор-камера, оснащен трансфокатором с диапазоном фокусных расстояний от 30 до 180 мм, а модуль IP-камеры видимого диапазона – моторизованным 10-550 мм объективом (55-кратный оптический зум). Всесторонний обзор с вращением на 360° и наклоном в пределах от +40° до -90° обеспечивает интегрированная поворотно-наклонная платформа, а дополняют PTZ-функционал 255 программируемых предустановок.

Высокое качество изображения биспектральная камера STX-IPPT694L PRO поддерживает как в видимом, так и в инфракрасном спектрах. Тепловизионный модуль базируется на неохлаждаемом микроболометре сверхвысокого разрешения (1280х1024 пикселей) с чувствительностью ≤50 мК. Новый поворотный тепловизор имеет фреймрейт 25/30 к/с и применяет технологию псевдоцветового преобразования с заданным распределением тонов («черный горячий», «радуга», «белый горячий» и др.). IP-камера видимого диапазона в STX-IPPT694L PRO передает видео в цвете с детализацией до 2688х1520 пикселей, что соответствует 4 МП, со скоростью до 50 к/с при минимальной освещенности 0,001 лк.

Встроенная аналитика в STX-IPPT694L PRO многофункциональна. Наряду с поддержкой алгоритмов обнаружения вторжения, пересечения линий и праздношатания, поворотный тепловизор-камера обеспечивает возможность выделять фигуры людей и силуэты автомобилей даже при затрудненной видимости, вести подсчет людей и др. Благодаря поддержке интеллектуальной детекции дыма и огня, эти новейшие поворотные тепловизоры можно применять для выявления возгораний и предотвращения пожаров. Для расширения охранных возможностей к камере можно подключить опциональный внешний датчик, исполнительное устройство, микрофон и динамик.

Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70 °C) и уличное исполнение корпуса позволяют эксплуатировать STX-IPPT694L PRO при любых погодных условиях. Этот поворотный тепловизор-камера поставляется в металлическом кожухе, который соответствует уровню пыле- и влагозащиты IP66. Для очистки смотрового окна от пыли, грязи, снега, капель дождя и конденсата конструкцией камеры предусмотрен интегрированный в корпус стеклоочиститель, который представляет собой специальную щетку, работающую по принципу автомобильных «дворников».

Новый поворотный тепловизор-камера STX-IPPT694L PRO марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».