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Frame rate Кадровая частота FPS Frame Per Second Количество кадров в секунду Фреймрейт



17.02.2025 Ассортимент Smartec пополнили бескорпусные камеры семейства Estima rev.3 1
09.12.2024 Новая 5 МП уличная IP-камера STC-IPM5632 Estima из «транспортной» линейки Smartec с моторизованным объективом 1
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 1
21.06.2024 За GeForce и Radeon можно больше не переплачивать. Мощные и дешевые китайские видеокарты получили поддержку Windows 11, их можно ставить почти в любой ПК 1
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России 1
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec 1
08.04.2024 Линейку продуктов Smartec с «транспортным» сертификатом МВД по ПП № 969 пополнила PTZ-камера STC-IPM3930A Estima 1
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене 1
25.03.2024 Новое предложение Smartec: купольные IP-камеры STC-IPM3509А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета 1
22.01.2024 «АРМО-Системы» анонсировала IP-камеры Smartec третьего поколения STC-IPM3610 rev.3 Estima 1
20.11.2023 Новинка Smartec: вандалозащищенная купольная камера STC-IPM8544A OPTi с 4К разрешением и моторизованным объективом 1
23.10.2023 STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec 1
19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE 1
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой 1
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений 1
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением 1
15.06.2022 Wisenet удваивает возможности IP-камер, выпуская новые мультисенсорные модели с ИИ 1
28.04.2022 Зачем и кому нужен монитор 360 Гц 1
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
29.03.2022 Новое поколение тепловизионных IP-камер марки Smartec 1
14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 1
08.02.2022 Максимальная частота обновления экрана и для кого она важна 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 1
09.09.2019 Asus представила игровые ноутбуки ROG с частотой обновления 300 Гц 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
15.11.2018 AMD представила видеокарту Radeon RX 590 с техпроцессом 12 нм 1
22.12.2017 HP начала российские продажи мощного игрового ноутбука OMEN X by HP. Цена 1
07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше 1
12.10.2017 Обзор ноутбука MacBook Pro 15'' в версии 2017 года 1
02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки 1
29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 1
14.07.2017 Обзор игрового компьютера HP Omen X 1
07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода 1
18.06.2012 Первый тест в России ультрабука ASUS UX32VD: выбор ZOOM.CNews 1
19.01.2011 Компания Pelco выпустила новую камеру видеонаблюдения 1,3 Mpx серии IM10-V 1
16.12.2010 Pelco выпустила уличные камеры Spectra HD с трансфокатором 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Frame rate и организации, системы, технологии, персоны:

Smartec 142 17
АРМО ГК - АРМО-Системы 293 15
Nvidia Corp 3508 11
Sony 6551 9
АРМО ГК 147 6
STC 93 6
Microsoft Corporation 24662 4
Intel Corporation 12216 4
HP Inc. 5691 4
Motorola Solutions - Pelco 68 4
AMD - Advanced Micro Devices 4245 3
Lenovo Group 2297 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 3
Cisco Systems 5120 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
Bang&Olufsen - B&O 137 3
Milestone 59 3
Apple Inc 12137 2
Dell EMC 5036 2
Schneider Electric 575 2
Google LLC 11821 2
Nintendo 758 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
LG Electronics 3618 1
Ampere Computing 50 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
HTC Corporation 1499 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
JVC Kenwood 416 1
Capcom 281 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 42 1
Gearbox Software 108 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Ракурс НПФ 160 1
Moore Threads 6 1
ZTE Corporation 749 1
Верный - торговая сеть 291 2
Градиент 90 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Этажи 0 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Белый Ветер 356 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6063 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17112 20
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 530 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 18
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 16
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 15
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 14
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3487 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3738 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13845 12
Микрофон - Microphone 2514 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 11
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 11
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 117 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3837 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 10
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1918 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1863 9
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 503 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3226 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9354 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2804 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12517 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4100 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6060 7
Объектив - Lens 1385 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2111 7
Контрастность 2835 7
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 691 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1787 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1422 6
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 10
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 408 9
Smartec Estima 19 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 5
Microsoft Windows 15717 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 5
Nvidia GeForce GTX 522 5
Apple MacBook Pro 526 4
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 4
Microsoft Windows 10 1768 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 3
Apple iPhone 6 4862 3
Nvidia G-Sync 151 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 3
HP Omen - Omen by HP 56 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1342 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7100 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
Adobe Photoshop 764 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 627 2
Fallout 142 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 2
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 2
Adobe Premiere 112 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 2
AMD Radeon FreeSync 193 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 61 2
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 2
Nvidia RTX Studio 18 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 2
Motorola Solutions - Pelco Endura 7 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Земля - планета Солнечной системы 10396 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4973 7
Английский язык 6654 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 2
Ergonomics - Эргономика 1601 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1323 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2667 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
ящик Пандоры 49 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
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Чудо техники 60 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ИгроМир 119 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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