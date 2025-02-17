Frame rate Кадровая частота FPS Frame Per Second Количество кадров в секунду Фреймрейт
Frame rate и организации, системы, технологии, персоны:
|Верный - торговая сеть 291 2
|Градиент 90 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Этажи 0 1
|Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
|Белый Ветер 356 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 4
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 6
|Чудо техники 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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