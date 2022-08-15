Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением

Новая вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima марки Smartec предназначена для видеоконтроля в помещениях и на улице. Поддержка разрешения 4К, наличие встроенного прожектора ИК-подсветки и реализация функций, повышающих качество видео, позволяют получать от IP-камеры высокодетализированное изображение подконтрольных участков объекта, которое можно использовать в системах интеллектуального анализа. Кроме того, вандалозащищенная IP-камера отличается компактными габаритами корпуса, что позволяет устанавливать ее в условиях ограниченного пространства. Об этом СNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

К конкурентным преимуществам IP-камеры STC-IPM8508A Estima можно отнести комбинацию компактного исполнения, высокого разрешения, конкурентоспособной стоимости и функциональности. Благодаря использованию 8 MП сенсора Sony и достаточной процессорной мощности вандалозащищенная IP-камера способна передавать видео с максимальным разрешением 3840х2160 пикселей при 30 к/с и битрейтом до 16 Мбит/с. Камера позволяет эффективно использовать цифровое увеличение и может использоваться для детализации объектов в системах с аналитикой (распознавание лиц, номеров и т.д.). STC-IPM8508A предусматривает 3-потоковую видеотрансляцию с настраиваемыми параметрами: для каждого из потоков можно выбрать один из трех алгоритмов компрессии (H.265, H.264 и MJPEG), а также задать требуемое разрешение, фреймрейт и битрейт.

Компактный вандалозащищенный корпус IP-камеры и широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 градусов Цельсия) предоставляют инсталляторам ряд преимуществ, среди которых вариативность выбора места установки. Диаметр корпуса IP-камеры составляет всего 106 мм, а высота – 76,5 мм. Небольшие габариты позволяют эксплуатировать новые вандалозащищенные IP-камеры в небольших помещениях, таких как подъезды, лифты, технические помещения, операционные кассы и др., поэтому их можно закладывать в проекты объектов с ограниченным свободным пространством. Вместе с тем, STC-IPM8508A будут незаменимы на объектах, где камеры видеонаблюдения не должны выделяться.

Комплектация STC-IPM8508A Estima включает фиксированный 2,8 мм объектив, использование которого обеспечивает достаточный угол обзора для видеоконтроля, как в ограниченном пространстве, так и на открытых территориях. Удобная регулировка направления обзора при установке IP-камеры на потолок или стены выполняется за счет трехосевого крепления камерного модуля. Для формирования видео в темное время суток вандалозащищенная IP-камера использует ИК-подсветку с эффективной дальностью до 25 м, которую автоматически активирует при недостатке освещения. Дополнительным преимуществом для получения наиболее полной картины происходящего можно назвать наличие у STC-IPM8508A встроенного микрофона.

Охранный функционал позволяет автоматически обнаруживать движение в области обзора IP-камеры, а также несанкционированные воздействия на ее корпус, будь то попытка снятия камеры с монтажной поверхности или удар по ее корпусу. В качестве реакции на события тревоги вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima может записать видео на встраиваемую MicroSD карту памяти (поддерживает карты емкостью до 256 ГБ) или сетевое хранилище, выгрузить данные на FTP, отправить отдельные кадры на почту, а также уведомить оператора по HTTP либо по SIP-телефону.

Новая компактная вандалозащищенная IP-камера Smartec STC-IPM8508A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».