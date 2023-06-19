Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE Семейство оборудования Smartec пополнили уличные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.8 мм оптику (о

Новая компактная купольная IP-камера от Smartec Линейку продукции Smartec пополнила уличная камера STC-IPM5506A Estima в компактном вандалозащищенном (IK10) корпусе. Эта купольная IP-камера с ИК-подсветкой имеет КМОП-матрицу Sony IMX335, 2.8 мм оптику (4 мм опционально), а дальность ИК-подсв

Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой «АРМО-системы» представила 5-мегапиксельные IP-камеры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом

«АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений Линейку оборудования Smartec Estima пополнили цилиндрические камеры STC-IPM8608 c 8-мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой до 30 м, которые обеспечивают качественный видеоконтроль и днем, и ночью. Новинки рассчитаны на работу в широком температурном

Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением Новая вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima марки Smartec предназначена для видеоконтроля в помещениях и на улице. Поддержка разрешения 4К, наличие встроенного прожектора ИК-подсветки и реализация функций, повышающих

Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A «АРМО-системы» представила купольные IP-камеры Smartec STC-IPM8512A Estima c 8 МП сенсором, моторизованным 3,6-10 мм объективом и ИК-подсветкой до 50 м. За счет высокой светочувствительности купольная антивандальная камера обеспечит видеопередачу в

Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima Новые камеры Smartec STC-IPM8920 Estima предназначены для видеонаблюдения на больших открытых территориях, в том числе в уличных условиях. Они имеют надежный поворотный механизм, 20-кратный трансфокатор и задейству

«АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП В портфеле продуктов Smartec появились уличные IP-видеокамеры STC-IPM8612A Estima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили пре

Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики На рынке оборудования для систем видеонаблюдения появились высокоскоростные купольные IP-камеры STC-IPX3905A торговой марки Smartec, которые оснащены пакетом видеоаналитики английской компании VCA Technology и поддерживают расширенный пакет VCA surveillance. Как и другие IP-камеры серии N

Smartec выпустила купольную камеру STC-IPX2050A с поддержкой видеоаналитики В модельном ряду оборудования для систем охранного видеонаблюдения торговой марки Smartec появились IP-камеры купольного типа STC-IPX2050A серии NEYRO с 1/4-дюймовым CMOS-сенсором и 3,6 мм объективом. Новинка предназначена для работы в помещениях в составе сетевых систем охранного наблюдения, поддерживает 3 видеокодек

Smartec презентовала поворотную водонепроницаемую видеокамеру STC-3906 Модельный ряд оборудования для охранного наблюдения марки Smartec пополнила поворотная видеокамера STC-3906 «день/ночь», имеющая степень защиты от пыли и влаги IP68. Она оснащена ПЗС-матрицей SuperHAD компании Sony, снабжена ИК-прожектором и может эксплуатироваться на объектах с экстремальны

«Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности» 9- и 16-канальные Stand Alone видеорегистраторы, 17-19-дюймовые и широкоформатные LCD-мониторы, видеосерверы, ПО и термокожухи Smartec. Особый интерес представит новая цветная камера видеонаблюдения STC-2008 марки Smartec, использующая технологию Pixim. Благодаря применению Pixim-сенсора новинка обладает широким динамическим диапазоном (до 120 дБ) и позволяет вести видеонаблюдение на объек

Smartec выпустил новую поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A Компания «АРМО-Системы» представила новинку от Smartec – уличную поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A, которая оснащена ¼-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой и имеет чувствительность 0,01 лк. STC-IP3988A отличает возможность одновременной трансляции до четырех ви

Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А Компания «АРМО-Системы» вывела на рынок цветные мегапиксельные камеры STC-IPM2090А торговой марки Smartec, которые формируют видео с разрешением до 1280х1024 пикселей и способны осуществлять охранное IP-видеонаблюдение на различных объектах. STC-IPM2090А о

Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения Компания «АРМО-Системы» представила новую купольную сетевую камеру видеонаблюдения от Smartec. STC-IP2571A может работать в уличных условиях при температурах от -30° до +50°С. Она оснащена вариообъективом с АРД, ударопрочным корпусом с IP 66, нагревателем, вентилятором и может устанавлив

Smartec выпустила новые поворотные видеокамеры наблюдения «день/ночь» На российский рынок поступила новая сетевая поворотная видеокамера наружного наблюдения STC-IP3985A торговой марки Smartec, оснащенная высокочувствительной матрицей и подвижным ИК-фильтром и способная выполнять круглосуточное наблюдение в уличных условиях. В отличие от модели S

Smartec выпустил новую камеру видеонаблюдения с защитой от влаги В продуктовой линейке Smartec появилась новая поворотная IP-видеокамера STC-IP3985A «день-ночь», созданная для видеонаблюдения во влажных помещениях или уличных условиях. Новинка поставляется в термокожухе, который имеет степень защиты от влаги и пыли IP66 и обеспе

Smartec выпустил новую цветную камеру видеонаблюдения Ассортимент оборудования для видео наблюдения Smartec пополнился новой цветной камерой STC-2008, в основе работы которой лежит новейшая технология PIXIM. Камера видеонаблюдения Smartec STC-2008 Благодаря применению PIXIM-сенсора новая камера видеонаблюдения имеет широкий д

Smartec представил высокоточные IP-камеры «день-ночь» Модельный ряд профессиональных камер видеонаблюдения марки Smartec пополнился новой поворотной IP-камерой STC-IP3975A с 18х трансфокатором, отсекающим ИК-фильтром и высокоскоростным поворотным устройством. Камера видеонаблюдения Smartec STC-IP3975A Использование высококачественной 1/4-дюймов

Smartec представил новую поворотную IP-камеру «день-ночь» В линейке сетевых камер Smartec появилась новая модель STC-IP3975A, предназначенная для охранного IP-видеонаблюдения в помещениях с переменной освещенностью. Поворотная IP-камера Smartec STC-IP3975A Новая поворотная камера использует ¼-дюймо

Smartec выпустил камеру с 36х трансфокатором для видеонаблюдения В состав линейки оборудования Smartec для систем видеонаблюдения вошла новая поворотная видеокамера STC-3905, которая оснащена 36х трансфокатором и бесшумным высокоточным поворотным механизмом, обеспечивающим поворот видеокамеры в горизонтальной плоскости на 360 градусов и наклон в пределах 1

Уличная камера Smartec STC-3640 «видит» в полной темноте В ассортименте оборудования для охранного видеонаблюдения марки Smartec появилась новая уличная камера STC-3640, работающая при любых погодных условиях. Новинка представляет собой интегрированное решение, объединяющее камерный блок с варифокальным объективом 4-9 мм с АРД/DC, обогреватель и венти

От «Системы» требуют нового IPO s, собрание проходило в напряженной атмосфере: миноритарные акционеры обеспокоены тем, что владеющие 80% акций оператора российская АФК «Система» и ее индийский партнер — компания Shyam Telecom (STC) — примут решение о судьбе акций STL без учета их интересов. На повестку собрания, итоги которого пока неизвестны, было вынесено два варианта: проведение IPO и выкуп долей миноритарных

Smartec выпустил новую IP-камеру видеонаблюдения Компания «АРМО-Системы» представила новые камеры купольного типа Smartec STC-IP2580 для IP-видеонаблюдения. Мощный процессор и современные сетевые механизмы позволяют STC-IP2580 формировать и передавать видеопоток MPEG-4 с максимальным разрешением 720х576 пик

Smartec выпустил сетевую камеру с микрофоном и детектором движения Компания «АРМО-Системы» представила новые сетевые камеры «день-ночь» STC-IP3070A торговой марки Smartec. Новинка предназначена для круглосуточного сетевого видеонаблюдения внутри помещений, а при установке ее в термокожух работает и в уличных условиях. STC

Smartec выпустил морозоустойчивую камеру наблюдения Линейка оборудования Smartec пополнилась новой уличной камерой STC-IP3570A, которая позволяет осуществлять IP-видеонаблюдение на объектах с низкой освещенностью и высокой вероятностью случаев вандализма. Видеокамера Smartec STC-IP3570A Новая камера

Smartec выпустил новые IP-видеокамеры с аудиоканалом Компания «АРМО-Системы» представила новые цветные IP-видеокамеры STC-IP2570A торговой марки Smartec. Новинка будет эффективно работать в составе систем IP-видеонаблюдения офисов, гостиниц, вокзалов, супермаркетов и т.п. Эта IP-видеокамера оснащена CCD-матриц

Saudi Telecom приобрела акции Maxis Communications за $3,05 млрд й Аравии, приобрела 25% акций малайзийского мобильного оператора Maxis Communications за $3 млрд., сообщает РБК. По условиям соглашения с компанией Binariang GSM, являющейся главным акционером Maxis, STC также становится держателем 51% акций PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), дочерней компании Maxis в Индонезии. Кроме того, STC также обязуется принять участие в субординационном займе

Smartec STC-3902: самая "тихая" купольная камера Компания «Армо-Системы» расширила линейку купольных камер торговой марки Smartec новой камерой «день-ночь» STC-3902 с отключаемым ИК-фильтром. Новинка оснащена малошумящим поворотным механизмом на базе шагового двигателя, который обеспечивает точность позиционирования до 0,024 градусов. Smartec S

Smartec STC-1500: новые антивандальные видеокамеры «АРМО-Системы» анонсировала высокочувствительные антивандальные видеокамеры STC-1500 торговой марки Smartec для построения бюджетных систем видеонаблюдения на объектах с высокой вероятностью случаев вандализма. Smartec STC-1500 Новинка оснащена черно-белой 1/3-д

Huawei помогла мусульманам во время Хаджа Мобильный коммутатор Softswitch компании Huawei помог GSM-сети оператора STC (Саудовская Аравия) справиться с повышенной нагрузкой во время Хаджа — традиционного паломничества мусульман со всего мира. Хадж — самое главное событие в жизни мусульман. Ежегодн

"АРМО-Системы" привезла в Россию новую камеру Smartec Компания "АРМО-Системы" представила новую цветную камеру видеонаблюдения STC-2002 торговой марки Smartec, которая комплектуется высококачественной ПЗС-матрицей Sony SuperHAD с чувствительностью 0,15 лк и разрешением кадра 540 ТВЛ. Ее цифровой процессор DSP HQ1 с нов

"АРМО-Системы" представила камеру для малобюджетной системы наблюдения Компания "АРМО-Системы" представила новые камеры видеонаблюдения STC-1000/2 торговой марки Smartec, которые станут экономически выгодным выбором для создания малобюджетной видеосистемы любого объекта. Новые камеры комплектуются высококачественной CCD-матрице

Smartec выпустил новую камеру наблюдения "день-ночь" Компания «АРМО-Системы» представила новую камеру наблюдения «день-ночь» Smartec STC-3003 с расширенным динамическим диапазоном, которая формирует качественное изображение даже при резких перепадах освещенности. Новинка использует ПЗС-матрицу Sony Double Scan и оснащена под

"АРМО-Системы" представила новую камеру "день-ночь" в России Компания "АРМО-Системы" сообщила о выпуске новых антивандальных уличных видеокамер "день-ночь" STC-3500 марки Smartec, предназначенных для наружного наблюдения, а также имеющих возможности для эксплуатации в помещениях. STC-3500 оснащена 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей "день-ночь" Sony

Новая камера Smartec не боится российских морозов Компания "АРМО-Системы" пополнила линейку телевизионных камер наблюдения тороговой марки Smartec новой поворотной камерой STC-2901, которая имеет антивандальное исполнение и предназначена для работы как в помещениях, так и на улице при температурах до -50 градусов по Цельсию. Новинка оснащена ПЗС-матрицей SONY Sup

Антивандальные камеры Smartec появились в России Компания АРМО-Системы пополнила линейку оборудования Smartec для видеонаблюдения новой уличной видеокамерой STC-2500, которая будет работать в составе систем наружного наблюдения в любых климатических зонах России. Новинка имеет антивандальный корпус со степенью защиты IP66 и встроенный обогреватель,

Телефон изобрел не Александр Белл? ктябре этого года обнаружил Джон Лиффен (John Liffen), куратор музея по истории коммуникаций. Фрэнк Джилл являлся в свое время председателем совета директоров компании Standard Telephones and Cables (STC), которая и тестировала устройство Райса. В то время эта фирма боролась за получение контракта от компании American Telephone and Telegraph, ставшей правопреемницей Bell Company. Джилл пола

Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC "АРМО-Системы", российский дистрибьютор компании Sensor Technologies America, сообщила о получении российских сертификатов соответствия и начале продаж семейства бескорпусных видеокамер серии Sentech STC для систем видеонаблюдения. Бескорпусные видеокамеры SenTECH STC 535, STC 545, STC 635, STC 645, STC 135, STC 155 и STC 165 дополнят ряд вид