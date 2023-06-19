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STC



19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE

Семейство оборудования Smartec пополнили уличные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.8 мм оптику (о
22.05.2023 Новая компактная купольная IP-камера от Smartec

Линейку продукции Smartec пополнила уличная камера STC-IPM5506A Estima в компактном вандалозащищенном (IK10) корпусе. Эта купольная IP-камера с ИК-подсветкой имеет КМОП-матрицу Sony IMX335, 2.8 мм оптику (4 мм опционально), а дальность ИК-подсв
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой

«АРМО-системы» представила 5-мегапиксельные IP-камеры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -40 до +60 °С. Новинки снабжены моторизированным 2,7-13,5 мм объективом
12.09.2022 «АРМО-системы» анонсировала универсальные IP-камеры видеонаблюдения Smartec для улиц и помещений

Линейку оборудования Smartec Estima пополнили цилиндрические камеры STC-IPM8608 c 8-мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой до 30 м, которые обеспечивают качественный видеоконтроль и днем, и ночью. Новинки рассчитаны на работу в широком температурном

15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением

Новая вандалозащищенная IP-камера STC-IPM8508A Estima марки Smartec предназначена для видеоконтроля в помещениях и на улице. Поддержка разрешения 4К, наличие встроенного прожектора ИК-подсветки и реализация функций, повышающих

02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A

«АРМО-системы» представила купольные IP-камеры Smartec STC-IPM8512A Estima c 8 МП сенсором, моторизованным 3,6-10 мм объективом и ИК-подсветкой до 50 м. За счет высокой светочувствительности купольная антивандальная камера обеспечит видеопередачу в
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima

Новые камеры Smartec STC-IPM8920 Estima предназначены для видеонаблюдения на больших открытых территориях, в том числе в уличных условиях. Они имеют надежный поворотный механизм, 20-кратный трансфокатор и задейству
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

В портфеле продуктов Smartec появились уличные IP-видеокамеры STC-IPM8612A Estima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили пре
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики

На рынке оборудования для систем видеонаблюдения появились высокоскоростные купольные IP-камеры STC-IPX3905A торговой марки Smartec, которые оснащены пакетом видеоаналитики английской компании VCA Technology и поддерживают расширенный пакет VCA surveillance. Как и другие IP-камеры серии N
23.11.2010 Smartec выпустила купольную камеру STC-IPX2050A с поддержкой видеоаналитики

В модельном ряду оборудования для систем охранного видеонаблюдения торговой марки Smartec появились IP-камеры купольного типа STC-IPX2050A серии NEYRO с 1/4-дюймовым CMOS-сенсором и 3,6 мм объективом. Новинка предназначена для работы в помещениях в составе сетевых систем охранного наблюдения, поддерживает 3 видеокодек
19.07.2010 Smartec презентовала поворотную водонепроницаемую видеокамеру STC-3906

Модельный ряд оборудования для охранного наблюдения марки Smartec пополнила поворотная видеокамера STC-3906 «день/ночь», имеющая степень защиты от пыли и влаги IP68. Она оснащена ПЗС-матрицей SuperHAD компании Sony, снабжена ИК-прожектором и может эксплуатироваться на объектах с экстремальны
02.02.2009 «Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности»

9- и 16-канальные Stand Alone видеорегистраторы, 17-19-дюймовые и широкоформатные LCD-мониторы, видеосерверы, ПО и термокожухи Smartec. Особый интерес представит новая цветная камера видеонаблюдения STC-2008 марки Smartec, использующая технологию Pixim. Благодаря применению Pixim-сенсора новинка обладает широким динамическим диапазоном (до 120 дБ) и позволяет вести видеонаблюдение на объек
04.12.2008 Smartec выпустил новую поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A

Компания «АРМО-Системы» представила новинку от Smartec – уличную поворотную видеокамеру «день/ночь» STC-IP3988A, которая оснащена ¼-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой и имеет чувствительность 0,01 лк. STC-IP3988A отличает возможность одновременной трансляции до четырех ви
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А

Компания «АРМО-Системы» вывела на рынок цветные мегапиксельные камеры STC-IPM2090А торговой марки Smartec, которые формируют видео с разрешением до 1280х1024 пикселей и способны осуществлять охранное IP-видеонаблюдение на различных объектах. STC-IPM2090А о
16.10.2008 Smartec представила новую купольную IP-камеру видеонаблюдения

Компания «АРМО-Системы» представила новую купольную сетевую камеру видеонаблюдения от Smartec. STC-IP2571A может работать в уличных условиях при температурах от -30° до +50°С. Она оснащена вариообъективом с АРД, ударопрочным корпусом с IP 66, нагревателем, вентилятором и может устанавлив
22.09.2008 Smartec выпустила новые поворотные видеокамеры наблюдения «день/ночь»

На российский рынок поступила новая сетевая поворотная видеокамера наружного наблюдения STC-IP3985A торговой марки Smartec, оснащенная высокочувствительной матрицей и подвижным ИК-фильтром и способная выполнять круглосуточное наблюдение в уличных условиях. В отличие от модели S
11.09.2008 Smartec выпустил новую камеру видеонаблюдения с защитой от влаги

В продуктовой линейке Smartec появилась новая поворотная IP-видеокамера STC-IP3985A «день-ночь», созданная для видеонаблюдения во влажных помещениях или уличных условиях. Новинка поставляется в термокожухе, который имеет степень защиты от влаги и пыли IP66 и обеспе
31.07.2008 Smartec выпустил новую цветную камеру видеонаблюдения

Ассортимент оборудования для видео наблюдения Smartec пополнился новой цветной камерой STC-2008, в основе работы которой лежит новейшая технология PIXIM. Камера видеонаблюдения Smartec STC-2008 Благодаря применению PIXIM-сенсора новая камера видеонаблюдения имеет широкий д
15.07.2008 Smartec представил высокоточные IP-камеры «день-ночь»

Модельный ряд профессиональных камер видеонаблюдения марки Smartec пополнился новой поворотной IP-камерой STC-IP3975A с 18х трансфокатором, отсекающим ИК-фильтром и высокоскоростным поворотным устройством. Камера видеонаблюдения Smartec STC-IP3975A Использование высококачественной 1/4-дюймов
26.06.2008 Smartec представил новую поворотную IP-камеру «день-ночь»

В линейке сетевых камер Smartec появилась новая модель STC-IP3975A, предназначенная для охранного IP-видеонаблюдения в помещениях с переменной освещенностью. Поворотная IP-камера Smartec STC-IP3975A Новая поворотная камера использует ¼-дюймо
17.03.2008 Smartec выпустил камеру с 36х трансфокатором для видеонаблюдения

В состав линейки оборудования Smartec для систем видеонаблюдения вошла новая поворотная видеокамера STC-3905, которая оснащена 36х трансфокатором и бесшумным высокоточным поворотным механизмом, обеспечивающим поворот видеокамеры в горизонтальной плоскости на 360 градусов и наклон в пределах 1
19.12.2007 Уличная камера Smartec STC-3640 «видит» в полной темноте

В ассортименте оборудования для охранного видеонаблюдения марки Smartec появилась новая уличная камера STC-3640, работающая при любых погодных условиях. Новинка представляет собой интегрированное решение, объединяющее камерный блок с варифокальным объективом 4-9 мм с АРД/DC, обогреватель и венти
13.12.2007 От «Системы» требуют нового IPO

s, собрание проходило в напряженной атмосфере: миноритарные акционеры обеспокоены тем, что владеющие 80% акций оператора российская АФК «Система» и ее индийский партнер — компания Shyam Telecom (STC) — примут решение о судьбе акций STL без учета их интересов. На повестку собрания, итоги которого пока неизвестны, было вынесено два варианта: проведение IPO и выкуп долей миноритарных
15.10.2007 Smartec выпустил новую IP-камеру видеонаблюдения

Компания «АРМО-Системы» представила новые камеры купольного типа Smartec STC-IP2580 для IP-видеонаблюдения. Мощный процессор и современные сетевые механизмы позволяют STC-IP2580 формировать и передавать видеопоток MPEG-4 с максимальным разрешением 720х576 пик
04.10.2007 Smartec выпустил сетевую камеру с микрофоном и детектором движения

Компания «АРМО-Системы» представила новые сетевые камеры «день-ночь» STC-IP3070A торговой марки Smartec. Новинка предназначена для круглосуточного сетевого видеонаблюдения внутри помещений, а при установке ее в термокожух работает и в уличных условиях. STC

31.08.2007 Smartec выпустил морозоустойчивую камеру наблюдения

Линейка оборудования Smartec пополнилась новой уличной камерой STC-IP3570A, которая позволяет осуществлять IP-видеонаблюдение на объектах с низкой освещенностью и высокой вероятностью случаев вандализма. Видеокамера Smartec STC-IP3570A Новая камера

27.07.2007 Smartec выпустил новые IP-видеокамеры с аудиоканалом

Компания «АРМО-Системы» представила новые цветные IP-видеокамеры STC-IP2570A торговой марки Smartec. Новинка будет эффективно работать в составе систем IP-видеонаблюдения офисов, гостиниц, вокзалов, супермаркетов и т.п. Эта IP-видеокамера оснащена CCD-матриц
26.06.2007 Saudi Telecom приобрела акции Maxis Communications за $3,05 млрд

й Аравии, приобрела 25% акций малайзийского мобильного оператора Maxis Communications за $3 млрд., сообщает РБК. По условиям соглашения с компанией Binariang GSM, являющейся главным акционером Maxis, STC также становится держателем 51% акций PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), дочерней компании Maxis в Индонезии. Кроме того, STC также обязуется принять участие в субординационном займе
22.02.2007 Smartec STC-3902: самая "тихая" купольная камера

Компания «Армо-Системы» расширила линейку купольных камер торговой марки Smartec новой камерой «день-ночь» STC-3902 с отключаемым ИК-фильтром. Новинка оснащена малошумящим поворотным механизмом на базе шагового двигателя, который обеспечивает точность позиционирования до 0,024 градусов. Smartec S
31.01.2007 Smartec STC-1500: новые антивандальные видеокамеры

«АРМО-Системы» анонсировала высокочувствительные антивандальные видеокамеры STC-1500 торговой марки Smartec для построения бюджетных систем видеонаблюдения на объектах с высокой вероятностью случаев вандализма. Smartec STC-1500 Новинка оснащена черно-белой 1/3-д
11.01.2007 Huawei помогла мусульманам во время Хаджа

Мобильный коммутатор Softswitch компании Huawei помог GSM-сети оператора STC (Саудовская Аравия) справиться с повышенной нагрузкой во время Хаджа — традиционного паломничества мусульман со всего мира. Хадж — самое главное событие в жизни мусульман. Ежегодн
16.10.2006 "АРМО-Системы" привезла в Россию новую камеру Smartec

Компания "АРМО-Системы" представила новую цветную камеру видеонаблюдения STC-2002 торговой марки Smartec, которая комплектуется высококачественной ПЗС-матрицей Sony SuperHAD с чувствительностью 0,15 лк и разрешением кадра 540 ТВЛ. Ее цифровой процессор DSP HQ1 с нов
11.10.2006 "АРМО-Системы" представила камеру для малобюджетной системы наблюдения

Компания "АРМО-Системы" представила новые камеры видеонаблюдения STC-1000/2 торговой марки Smartec, которые станут экономически выгодным выбором для создания малобюджетной видеосистемы любого объекта. Новые камеры комплектуются высококачественной CCD-матрице
04.10.2006 Smartec выпустил новую камеру наблюдения "день-ночь"

Компания «АРМО-Системы» представила новую камеру наблюдения «день-ночь» Smartec STC-3003 с расширенным динамическим диапазоном, которая формирует качественное изображение даже при резких перепадах освещенности. Новинка использует ПЗС-матрицу Sony Double Scan и оснащена под
25.09.2006 "АРМО-Системы" представила новую камеру "день-ночь" в России

Компания "АРМО-Системы" сообщила о выпуске новых антивандальных уличных видеокамер "день-ночь" STC-3500 марки Smartec, предназначенных для наружного наблюдения, а также имеющих возможности для эксплуатации в помещениях. STC-3500 оснащена 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей "день-ночь" Sony

20.09.2006 Новая камера Smartec не боится российских морозов

Компания "АРМО-Системы" пополнила линейку телевизионных камер наблюдения тороговой марки Smartec новой поворотной камерой STC-2901, которая имеет антивандальное исполнение и предназначена для работы как в помещениях, так и на улице при температурах до -50 градусов по Цельсию. Новинка оснащена ПЗС-матрицей SONY Sup
16.08.2006 Антивандальные камеры Smartec появились в России

Компания АРМО-Системы пополнила линейку оборудования Smartec для видеонаблюдения новой уличной видеокамерой STC-2500, которая будет работать в составе систем наружного наблюдения в любых климатических зонах России. Новинка имеет антивандальный корпус со степенью защиты IP66 и встроенный обогреватель,
02.12.2003 Телефон изобрел не Александр Белл?

ктябре этого года обнаружил Джон Лиффен (John Liffen), куратор музея по истории коммуникаций. Фрэнк Джилл являлся в свое время председателем совета директоров компании Standard Telephones and Cables (STC), которая и тестировала устройство Райса. В то время эта фирма боролась за получение контракта от компании American Telephone and Telegraph, ставшей правопреемницей Bell Company. Джилл пола
15.05.2002 Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC

"АРМО-Системы", российский дистрибьютор компании Sensor Technologies America, сообщила о получении российских сертификатов соответствия и начале продаж семейства бескорпусных видеокамер серии Sentech STC для систем видеонаблюдения. Бескорпусные видеокамеры SenTECH STC 535, STC 545, STC 635, STC 645, STC 135, STC 155 и STC 165 дополнят ряд вид
24.12.2001 STC приобретет широкополосное беспроводное решение Alcatel для предоставления высокоскоростных интернет-услуг предприятиям Саудовской Аравии

Компания Alcatel подписала контракт на сумму $12 млн. с STC, оператором связи из Саудовской Аравии. Контракт предусматривает поставку в Саудовскую Аравию решения LMDS, которое предоставит малым и средним предприятиям этой страны высокоскоростной дос

Публикаций - 92, упоминаний - 92

STC и организации, системы, технологии, персоны:

Smartec 138 57
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 45
Sony 6544 23
АРМО ГК 144 13
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 22 9
Vodafone Group 1370 4
Huawei 3933 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
LG Electronics 3614 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
Cisco Systems 5114 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Comcast 221 2
NTT Com - NTT Communications 86 2
Deutsche Telekom 911 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 2
Huawei Technologies 399 2
Deutsche Lufthansa Systems 24 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
HID Global 117 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Motorola Solutions - Pelco 68 2
Milestone 59 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
AT&T Inc 1679 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Elisa 33 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 27 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
АФК Система ПАО 1797 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Deutsche Lufthansa AG 118 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 2
SoftBank Group 258 1
Boeing 1009 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 8 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
Deutsche Lufthansa - Eurowings - авиакомпания 1 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
SWISS International Air Lines 52 1
Этажи 0 1
DuPont - Дюпон 100 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Bharti Enterprises Group 54 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Science Museum - Музей науки (Лондон) - Лондонский музей науки 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
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Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 18
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 7
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Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 7
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 33
Smartec Estima 18 18
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 17
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Cisco Silicon One - Серия процессоров 5 2
Cisco Silicon One Q 4 2
Cisco IOS-XR Network OS 18 2
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
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