Индексная книга (каталог) CNews*
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MJPEG M-JPEG Motion JPEG
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 144, упоминаний - 148
MJPEG и организации, системы, технологии, персоны:
|Филин Кирилл 1 1
|Серженко Федор 1 1
|Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 1
|Зверев Евгений 2 1
|Lovelace Ada - Ловлейс Ада 19 1
|Chen Peter - Чен Питер 16 1
|Соколов Андрей 22 1
|Наумов Максим 100 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Демидов Михаил 134 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Лаптева Марина 114 1
|Газаров Артур 77 1
|Константинов Константин 32 1
|Мухин Денис 72 1
|Овсянников Денис 23 1
|Бушуева Светлана 8 1
|Баева Светлана 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.